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Военкоры: Украинские формирования не смогли зайти в контролируемую ВС РФ Берховку под Артемовском

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Военкоры: Украинские формирования не смогли зайти в контролируемую ВС РФ Берховку под Артемовском

Село Берховка на Артемовском направлении по-прежнему контролируется российскими Вооруженными силами. Об этом сообщает Telegram-канал «Репортер Руденко», ссылаясь на данные от российских военнослужащих.


Таким образом, украинские формирования не смогли зайти в контролируемую ВС РФ Берховку. В настоящее время в населенном пункте находится 9-й полк ВС РФ, он держит ситуацию под контролем.

Ранее в сети распространялась противоречивая информация о событиях в этом населенном пункте и его окрестностях. Так, ряд украинских источников сообщал о том, что боевики ВСУ якобы зашли на территорию Берховки.



Отметим, что в настоящее время украинские формирования предпринимают наиболее активные наступательные действия на Артемовском и Южно-Донецком направлениях. При этом на Артемовском направлении они пытаются наступать на удерживаемые российскими войсками позиции на флангах Артемовска. Для участия в наступательных действиях ВСУ перебрасывают резервы.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» еще сутки назад сообщал об атаках ВСУ на Берховку. Появлялась информация о том, что украинские боевики якобы прорвались на западные окраины населенного пункта.

Потом выяснилось, что поселок контролируется ВС РФ, но вокруг него идут ожесточенные бои с наступающими украинскими формированиями. Для украинских войск Берховка представляет определенный стратегический интерес, поэтому они будут пытаться ею овладеть.
Использованы фотографии:
Telegram-канал "Репортер Руденко"
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9 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 11:51
    +2
    Украинские формирования не смогли зайти в контролируемую ВС РФ Берховку под Артемовском
    Слава богу, но их на исходных позициях, а...
  2. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 12:12
    +5
    У всушников провал за провалом. Единственное место где они добились некоторого успеха из всех направлений посёлок Новодонецкое. Но и то не смогли вовремя обеспечить переброску войск и отступили. Сейчас начнут совершать необдуманные действия ибо в планах такого явно не предусматривалось, а результат очень нужен. Ещё несколько дней метаться будут, пока всех своих не угробят. И свой наступ им придётся отменить насовсем
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:26
      -1
      Цитата: igorbrsv
      У всушников провал за провалом. Единственное место где они добились некоторого успеха из всех направлений посёлок Новодонецкое.

      Блогер Krich LI пишет:
      "Сейчас ВСУ продвинулись в Нескучном, но к вечеру 5 июня российская армия вернула контроль над населенным пунктом, и главный успех противника - взяли Новодонецкое и закрепляются там, подбрасывая резервы.
      Атаки на Новодаровку и Равнополь с ходу не удались, но уже сегодня ночью и завтра они вновь будут атаковать. Взятие этих населенных пунктов - важнейшая задача на этом участке. Почему?
      Если они прорвут оборону, то они выходят на высоты нависающие над всей агломерацией Нескучное-​Старомлыновка. А с учетом возможного удара на Октябрьское или Урожайное, вся агломерация попадает в оперативное окружение. А так как войска связаны боем в Нескучном это серьезный риск окружения.
      Потому считать сколько танков подбили под Равнополем бесполезно. ВСУ критически важно прорвать там оборону.
      Если оставят весь выступ до Старомлыновки, то это открывает определенные возможности для ВСУ.
      В первую очередь попытка захода в тыл группировке в Павловке, И выход на рубежи обороны и на расстояние работы ствольной артиллерии по Волновахе.
      Думаю все же несмотря на риски это не основное направление удара, а попытка представить его таковым.
      Тем не менее, в ближайшее время Равнополь и Новодаровка вероятнее всего не устоят и будут потеряны."
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 14:00
        0
        . взяли Новодонецкое и закрепляются там

        Они ещё утром отступили. В Новодонецком снова наши
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:55
      -2
      Цитата: igorbrsv
      У всушников провал за провалом.

      Пока провало не видать, но и побед с обоих сторон тоже.
  3. carpenter
    carpenter Сегодня, 12:23
    -4
    Мы не знаем, как все идёт в действительности, все повторяют Коношенкова и многие ему верят, даже на ВО, но есть и противоположное мнение.
    Пригожин:
    "Мы молчали почти год! ХВАТИТ!
    Через 2 недели МО РФ потеряет позиции под Бахмутом. Пригожин не строит воздушных замков - если ничего не поменяется, а ничего с вероятностью 99% не поменяется, то ключевые позиции будут потеряны и город возможно придется оставить.
    Проблема Минобороны РФ в недостоверной информации о ситуации на фронте - верховное командование не спускается на землю. Есть и проблемы с подготовкой л/с, неуважением на разных уровнях.
    Сейчас пошли плохие новости с Запорожского фронта - оставлено Новодонецкое. Генералы рисуют на картах, а на земле с подразделениями ситуация совершенно другая.

    Есть завод, который еще в июле прошлого года имел возможности нарастить производство одного типа боеприпасов с 500 тысяч в год до 10 млн. за 6 месяцев. О чем было доложено в МО и... ничего не произошло. Всех всё устраивает. Едем на дачу- выходные, погода хорошая."

    Максим Климов:
    "В Российской армии проблема с дисциплиной, об этом не принято говорить, но проблема есть и она процветает. В то же время в ЧВК "Вагнер" работает жесткая дисциплина, на порядок более крутая чем в армии. Связано это от части с неясным правовым статусом СВО. В Вагнере свои законы."
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 12:50
      +1
      Брехня......................................
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:53
      -3
      Цитата: carpenter
      Мы не знаем, как все идёт в действительности, все повторяют Коношенкова и многие ему верят, даже на ВО, но есть и противоположное мнение.

      Оно так и есть. Пригожин простерегал постоянно, но ему мало кто верит и "на верху", и у нас на ВО, а тем более в МО. Урапатриотам это не нравится, посмотри, время рассудит, в конце недели всё проявится.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 14:06
        +1
        В смысле? Как ему верить-то? Он сейчас устранился и начал грязью МО поливать и армию. Боеприпасов он говорит 500 000 в год? Посчитайте. Производство сейчас около 7-8млн в год. Про Новодонецкое вообще старая информация. Да ещё про дрг в садах Бахмута он лоханулся. Он же сам себе репутацию портит. На спецназ наехал. Разве его кто-то заставляет? Пиар не даёт покоя или корона на голове