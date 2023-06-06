Военкоры: Украинские формирования не смогли зайти в контролируемую ВС РФ Берховку под Артемовском

Село Берховка на Артемовском направлении по-прежнему контролируется российскими Вооруженными силами. Об этом сообщает Telegram-канал «Репортер Руденко», ссылаясь на данные от российских военнослужащих.Таким образом, украинские формирования не смогли зайти в контролируемую ВС РФ Берховку. В настоящее время в населенном пункте находится 9-й полк ВС РФ, он держит ситуацию под контролем.Ранее в сети распространялась противоречивая информация о событиях в этом населенном пункте и его окрестностях. Так, ряд украинских источников сообщал о том, что боевики ВСУ якобы зашли на территорию Берховки.Отметим, что в настоящее время украинские формирования предпринимают наиболее активные наступательные действия на Артемовском и Южно-Донецком направлениях. При этом на Артемовском направлении они пытаются наступать на удерживаемые российскими войсками позиции на флангах Артемовска. Для участия в наступательных действиях ВСУ перебрасывают резервы.Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» еще сутки назад сообщал об атаках ВСУ на Берховку. Появлялась информация о том, что украинские боевики якобы прорвались на западные окраины населенного пункта.Потом выяснилось, что поселок контролируется ВС РФ, но вокруг него идут ожесточенные бои с наступающими украинскими формированиями. Для украинских войск Берховка представляет определенный стратегический интерес, поэтому они будут пытаться ею овладеть.