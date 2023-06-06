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Зеленский созвал экстренное заседание ставки в связи с потерей плацдармов на Днепре

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Зеленский созвал экстренное заседание ставки в связи с потерей плацдармов на Днепре

Украинский Генштаб вынужден менять планы контрнаступления, прорыв дамбы Каховского водохранилища привел к нежелательным последствиям для Киева. Об этом сообщают украинские ресурсы.


Офис Зеленского созвал экстренное заседание ставки, план контрнаступления будет корректироваться или полностью меняться. Все дело в том, что ВСУ потеряли плацдармы на островах в русле Днепра, затопленные из-за прорыва дамбы водохранилища. До этого предполагалось, что они будут использованы для ударов по позициям российских войск на левом берегу. Вряд ли командование ВСУ планировало нанести основной удар на Херсонском направлении, но как отвлекающий, он мог бы сработать.

Ситуация с Каховской ГЭС полностью меняет планы ВСУ по контрнаступлению, из-за чего Зеленский собирает ставку, на которой должны обсудить новую стратегию по приазовскому сражению

- сообщают в Киеве со ссылкой на источник на Банковой.

Хотя это тоже может быть вбросом киевского режима, призванным показать, что подрыв дамбы якобы был не выгоден Украине, которая планировала использовать Днепр в своем наступлении. К тому же проходит информация, что накануне вечером ДнепроГЭС начал массовый сброс воды, открыв шлюзы по указанию с Банковой, т.е. операция по уничтожению плотины была спланирована заранее.

Ранее сообщалось, что командование группировки "Юг" ВСУ проводит экстренную эвакуацию подразделений украинской армии, пытавшихся закрепиться на островах в серой зоне Днепра. Все это осуществлялось на фоне прибывающей воды, огня российской артиллерии и авиации и отсутствии необходимого количество плавсредств.
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61 комментарий
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  1. Lemur2023
    Lemur2023 Сегодня, 12:03
    +3
    Так кто же ее взорвал? Или укры как унтер-офицерская вдова которая сама себя высекла?
    1. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 12:09
      +2
      Много голосов за то, что плотина просто не выдержала, жители не слышали взрывов, мэр Новой Каховки путался в показаниях, рухнуло 11 из 28 пролетов -чего не бывает так резко при обстреле, к тому же идёт информация, что плотина и сейчас продолжает обрушаться
      1. solar
        solar Сегодня, 12:23
        +4
        Много голосов за то, что плотина просто не выдержала

        Это курам на смех. Там провалы в плотине в двух разных, несвязанных друг с другом местах. Объяснение этому самое логичное- часть заложенной взрывчатки не сработала.
        1. скептик
          скептик Сегодня, 13:06
          +1
          Цитата: solar
          Объяснение этому самое логичное- часть заложенной взрывчатки не сработала.

          Более логичное - сброс воды с ДнепроГЭСа и систематический обстрел Каховской ГЭС . Где "Хаймарсами" ушатали - там и начало сыпаться.
          И самая главная "вишенка" - кому надо обезводить Крымский канал? И снизить ширину Днепра?
          Вода сойдёт и НАТОвские мостоукладчики наготове.
          1. solar
            solar Сегодня, 13:12
            -1
            Где ушатали - там и начало сыпаться.

            Не смешите. Не бывает разрушений одновременно в двух разных местах.
            Острова затопило ниже по течению, наступление невозможно, пока вода не спадет и все не просохнет. А выше по течению теперь надолго будет топкий оголенный берег на большом расстоянии, тоже непригодный к высадке.
            Более логичное - сброс воды с ДнепроГЭСа

            это тоже чья-то неуклюжая выдумка. Каховское водохранилище просто огромное, никаким водосбросом с Днепрогэса в нем нельзя быстро поднять уровень воды, она просто растечется по площади водохранилища.
            Не говоря уж о том, что неоднократно на ВО подчеркивали- взрыв плотины был для ВСУ полной неожиданностью, их войска бегут с островов
          2. GO-TO-GO-TO-GO
            GO-TO-GO-TO-GO Сегодня, 13:14
            +1
            Днепр, как и Волга и другие равнинные реки (не горные), с каскадами плотин и водохранилищ, при обмелении будут болотами ,там нет течения смывающего ил, и сколько сохнуть до преемлемых условий переправы не знает ни кто. Если только зимой эта грязь замёрзнет - и то не факт с температурами в той широте. Делайте выводы....
      2. frruc
        frruc Сегодня, 12:48
        0
        Зеленский созвал экстренное заседание ставки.....

        А где эта ставка находится? Накрыть всех 1-2 ударами.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 12:12
      +17
      Да, есть определённый повод заявить, что укрвермахт сам спланировал разрушение плотины, чтобы остановить наступление в самом начале, ввиду очевидного будущего поражения, а хозяевам заявить о коварности России и невозможности далее вести наступление.
      Дешёвый трюк и янки точно на него не клюнут, но эта киевская свора будет на коленях ползать перед ними и мамой клясться о своей непричастности и желании снова спланировать очередное наступление, когда подвезут снарядов и провианта.

      Когда-нибудь это обеим сторонам надоест и янки устроят гражданскую войну на Украине между Галицией и центральной властью, а "новые патриоты" из Киева мгновенно переобуются и начнут слать гонцов в Москву с просьбой о помощи.
      Мы же уже всё это проходили. Надо делать кардинальные выводы.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 12:31
        +2
        Интересная версия.Правда есть НО!Тогда идут прахом планы на прорыв к Азовскому морю,как минимум.Хотя искать логику там,где отрадясь ее не бывало ,дело-бесполезное
        1. solar
          solar Сегодня, 12:39
          -1
          От Херсона нельзя наступать к Азовскому морю, только в Черному.
          1. dmi.pris1
            dmi.pris1 Сегодня, 12:46
            +1
            Я разве говорю,что они должны наступать от Херсона?Там планов наверняка громадье и явно что то нарушилось.Но все же интересно....Я понимаю,что в ставке Гитлера ,все-малохольные.А в ставке зелибобика,все-умалишенные?Ведь результат прорыва плотины был настолько очевидным...
            1. solar
              solar Сегодня, 13:22
              -1
              Что о нас говорить, если малахольные до Сталинграда дошли? Кино хорошее, но это мнение одного киногероя, навряд ли так даже актер думал, который войну прошел.
              Вообще-то они в своих сми заявляют, ссылаясь на разведку, что при накоплении войск ВСУ в районе островов ниже плотины, предположительно, не выдержали нервы у руководства 205 мотострелковой бригады. Впрочем, может и действительно была попытка высадки.
        2. кредо
          кредо Сегодня, 14:04
          0
          Цитата: dmi.pris1
          Интересная версия.Правда есть НО!Тогда идут прахом планы на прорыв к Азовскому морю,как минимум.Хотя искать логику там,где отрадясь ее не бывало ,дело-бесполезное

          История, как наука, очень полезная вещь. Кто её игнорирует, тот оказывается в проигравших.
          За столь не длительный срок существования относительно обособленных формирований на территории нынешней Украины, в виде Запорожской Сечи или независимой Украины, после развала Российской Империи, показывает что никаким стратегическим планированием эти образования никогда не занимались и вечно шарахались из стороны в сторону лишь бы присосаться к богатому и сильному хозяину, а при случае его кинуть и переметнуться к другому.

          Вот и нынешнее наступление ВСУ я воспринимаю как вынужденное и из под палки заокеанского хозяина, пока на горизонте не появится другой более сильный или сам хозяин не сделает всю работу за ВСУ.
      2. Бывший солда
        Бывший солда Сегодня, 12:39
        +1
        Да, есть определённый повод заявить, что укрвермахт сам спланировал разрушение плотины, чтобы остановить наступление в самом начале, ввиду очевидного будущего поражения, а хозяевам заявить о коварности России и невозможности далее вести наступление.

        Кроме того, ВСУ, за счет вывода части войск из Херсонской области, теперь имеют возможность увеличить плотность своих войск и вооружений в Донбассе и Запорожье.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 12:48
          0
          А до этого они не могли часть войск перебросить?Ну,оставили бы прикрытие.
      3. barclay
        barclay Сегодня, 12:52
        0
        Да, есть определённый повод заявить, что укрвермахт сам спланировал разрушение плотины, чтобы...
        Если не спланировал, то уж точно сделал все, что бы это случилось. Эту плотину они уже долго обстреливали.
        1. ВПК-65
          ВПК-65 Сегодня, 13:24
          0
          Цитата: barclay
          Эту плотину они уже долго обстреливали.
          Судя по видео после разрушения плотины (см. на 3.55 и 4.55) по ней до сих пор долбят:
          https://youtu.be/WtHAxC_RRhs?t=230
      4. Prometey
        Prometey Сегодня, 12:55
        0
        Цитата: кредо
        Когда-нибудь это обеим сторонам надоест и янки устроят гражданскую войну на Украине

        Правда, все пока идет к тому, что грызня начнется быстрее в РФ между прокремлевской и антикремлевскими силами. В целом уже центральная власть показывает полную недееспособность в Белгородской области. Пригожин уже сделал заявление на этот счет.
      5. frruc
        frruc Сегодня, 12:58
        0
        кредо
        ..... янки устроят гражданскую войну на Украине между Галицией и центральной властью

        Боюсь к тому времени уже воевать будет некому. Если только поленья вторгнутся, и новые массы беженцев хлынут на запад и восток.
    3. Хорон
      Хорон Сегодня, 12:17
      +3
      Цитата: Lemur2023
      Так кто же ее взорвал? Или укры как унтер-офицерская вдова которая сама себя высекла?

      А был ли взрыв? Сейчас на югах дожди, а укропы каховскую дамбу хорошо в своё время подолбили хаймерсами. Это же касается сброса в районе днепрогэса. Переполнение водохранилищ ведёт к перегрузке дамб и если слить не получается происходит разрушение. То что каховское водохранилище давно не ремонтировалось, да ещё и было повреждено весьма одарёнными укропами, могло привести к нынешней ситуации. Нужны свидетельства именно подрыва для начала, а потом уже можно будет рассуждать о том кто это сделал и какова его цель. hi
      1. solar
        solar Сегодня, 12:26
        +1
        Да там проломы в плотине в двух разных, не связанных между собой местах, какое там саморазрушение.
        1. bk0010
          bk0010 Сегодня, 13:06
          +1
          Цитата: solar
          Да там проломы в плотине в двух разных, не связанных между собой местах, какое там саморазрушение.
          Чтобы спустить воду России не надо подрывать плотину, она могла управляемо открыть слив и закрыть, когда надо будет.
          1. solar
            solar Сегодня, 13:24
            -1
            При спуске воды наводнения не было бы. Ну, уровень стока слегка поднялся бы максимум.
      2. Бородач
        Бородач Сегодня, 12:30
        +1
        Цитата: Хорон
        Цитата: Lemur2023
        Так кто же ее взорвал? Или укры как унтер-офицерская вдова которая сама себя высекла?

        А был ли взрыв? Сейчас на югах дожди, а укропы каховскую дамбу хорошо в своё время подолбили хаймерсами. Это же касается сброса в районе днепрогэса. Переполнение водохранилищ ведёт к перегрузке дамб и если слить не получается происходит разрушение. То что каховское водохранилище давно не ремонтировалось, да ещё и было повреждено весьма одарёнными укропами, могло привести к нынешней ситуации. Нужны свидетельства именно подрыва для начала, а потом уже можно будет рассуждать о том кто это сделал и какова его цель. hi

        Едва ли наши подорвали плотину. Но укроп смоет с плацдармов, как кое-что в унитаз. good
    4. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 12:56
      0
      Киевским бандеро - нацикам "объективная" отмазка перед западными хозяевами - спонсорами актуально - потребна. Отчего их уже влетающий в "большую копеечку" для кураторов "наступ - контрнаступ", ни во что иное, кроме как импотентные и хаотичные "тырканья" на разных участках ЛС, "трансформироваться" не может...

      Ну вот и создали своими же ручонками ситуацию, в которой очень удобно вопить, типа, - "с русскими бороться можем, а с "с такой, вызванной ими, "стихией" нет..."

      Вот подождите немного, именно так они в билижайшие часы скулить и начнут...
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:04
    0
    Самый момент топить. ВКС РФ готовы?
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 12:27
      +1
      Устали ждать laughing...........................
  3. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 12:04
    +5
    Новость несколько устарела. Если их не успели вывезти около 02.00, то они сейчас уже дрейфуют, где-то в Днепро-бугском лимане)))
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 12:28
      +1
      ТермиНахТер, дрейфуют- льдины и айсберги. ВСУ- плавает, как …( ну Вы меня поняли))
  4. solar
    solar Сегодня, 12:10
    +8
    Все дело в том, что ВСУ потеряли плацдармы на островах в русле Днепра, затопленные из-за прорыва дамбы водохранилища. До этого предполагалось, что они будут использованы для ударов по позициям российских войск на левом берегу.

    На ВО сегодня какое-то раздвоение личности наблюдается. В одних статьях доказывают, что для ВСУ взрыв плотины был полной неожиданностью и они спешно бегут с островов, а в других- туманно намекают, что это ВСУ как-то сами же и взорвали.
    Двое разных авторов новости готовят?
    Но на фоне мэра Новой Каховки, который не заметил, что у него под носом плотину взорвали и уверял всех, что все тихо и спокойно- это мелочи просто. :))
    Вот какой вопрос возникает. Нигде нет ни слова о жертвах подрыва плотины. Там ведь наверняка и военные были, и какой-то персонал. Но жертв нет, даже раненых. Вывели заблаговременно?
    1. Простой
      Простой Сегодня, 12:29
      +2
      Туман войны.

      Подтопило и минные поля русских. Вода с полей спадет за дня три. А вот непроходимой она будет еще долгое время. Это касается и проселочных дорог.
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 12:30
      0
      Не жертв, а без вести пропавших. При прорыве по-другому не бывает. Поэтому и нет данных
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 12:40
        +2
        Цитата: igorbrsv
        Не жертв, а без вести пропавших. При прорыве по-другому не бывает. Поэтому и нет данных

        Вы же сами знаете, что про жертвы стараются молчать оде стороны. Время пройдет и каждая сторона укажет минимальные жертвы, которые согласуют с верховным руководством. Но сброс воды с Днепрогэса, это наводит на мысль.
      2. solar
        solar Сегодня, 12:41
        0
        о без вести пропавших тоже ни слова.
        О "прорыве"- это несерьезно. Не бывает прорывов в двух разных местах плотины абсолютно одновременно. Речь может идти только о подрыве.
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:46
      +2
      Цитата: solar
      В одних статьях доказывают, что для ВСУ взрыв плотины был полной неожиданностью и они спешно бегут с островов, а в других- туманно намекают, что это ВСУ как-то сами же и взорвали.

      Ну если Глава Евросовета Шарль Мишель ожидаемо обвинил Россию в подрыве Каховской ГЭС и назвал случившееся «военным преступлением», то здесь не нужно думать, кто подорвал плотину. И это не вечер, когда проснутся все западные СМИ и в один голос обвинят России. Так что сомнений нет, что подрыв осуществили киевские нацисты.
      1. solar
        solar Сегодня, 13:27
        0
        здесь не нужно думать, кто подорвал плотину

        да как бы выбор небольшой. Если для ВСУ подрыв был неожиданностью, то вы бы на кого подумали?
        Про мэра Новой Каховки я вообще молчу.
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 14:21
          0
          С другой стороны вообще без разницы. Для всего мира виноваты будем мы. Главное своему населению обьяснить что непричастны
  5. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 12:12
    0
    киевский режим взорвал по планам своим как они симуляцию строили месте с нато как не как наступление идет всу откуда то вода уйдет куда то придет ! наверное !
  6. Losyara
    Losyara Сегодня, 12:22
    +2
    Ну зачем же корректировать планы. Можно теперь спокойно переносить на осень-зима. И для хозяина отмазка готова, русские плотину видишь ли взорвали, как теперь наступать то:)))))
    1. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 12:38
      0
      а может порты перекрыли таким образом николаева и в одессе да может всу десант будет высаживать как больше всего воды пришло где войска РФ стоят где были созданы оборонительные сооружения надеюсь все же что у РФ несколько линий обороны !
  7. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 12:25
    +1
    Типичный хохлацкий бардак! Все закономерно.
  8. ufpb
    ufpb Сегодня, 12:25
    +1
    Никто ставку не собирал, пресса слегка врет. Собирали министров - это другой формат.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 12:35
      0
      Наверное это точно замечено, поскольку подвал ципоты всяко ближе к бункеру зеле. Информация, так сказать, из первых уст.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:26
    +1
    Зеленский собирает ставку
    Звучит грозно и в то же время похоже на шоу. На сегодня ясно одно - затопление невыгодно, как нам, так и частично Киеву. Хотя для информационного наезда на Россию через международные организации очень выгодно. А с учетом отношения киевского режима к своим солдатам не исключено, что ради "большого дела" могли пожертвовать и ими на островах в надежде частично эвакуировать.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 14:23
      0
      В принципе на островах они всё равно обречены были what
      Ни к нам им не уплыть, ни обратно.
      И всё же нашли так сказать выход. Смылись вниз по течению....
  10. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:29
    0
    Если фото свежее... Залужный на месте.
    1. solar
      solar Сегодня, 12:47
      -1
      На видеоэкранах на стене что-то похожее на речку с берегами. Сюжет подходящий, в принципе.
      Похоже, что свежее. Фото взято из телеграмм Зеленского.
      https://t.me/V_Zelenskiy_official/6479
      Кто там давно не видел Залужного?:))
      1. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 13:32
        +1
        Цитата: solar
        Кто там давно не видел Залужного?:))

        То есть у шумер по-прежнему все хорошо, да, дружище? wink
    2. Uprun
      Uprun Сегодня, 12:54
      +1
      Фото архивное, еще до начала СВО было под заголовком - распил вероятного бюджета.
      1. Ella34
        Ella34 Сегодня, 13:32
        +1
        На фото не Боррель ли слева седой? Он вроде не в Киеве
        Значит фото старое.
      2. solar
        solar Сегодня, 13:34
        -1
        А можете ссылку дать? Там в телеграмме несколько фото с этого заседания.
  11. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 12:32
    +1
    . Зеленский собирает ставку, на которой должны обсудить новую стратегию по приазовскому сражению

    Вот бы туда жахнули. Если это не видеоконференция
  12. СтарыйДон
    СтарыйДон Сегодня, 12:35
    +3
    Зеленский созвал экстренное заседание ставки. Вот туда нужно бахнуть.
  13. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 12:36
    +1
    жалкий спектакль. Теперь после случившегося могут что угодно говорить и надувать щеки мол да вот мы...да если бы ...да мы бы если бы не подрыв...смели бы российских ахресоров вмиг...но из за подрыва дамбы уже ничего не получится.
  14. Svetlana
    Svetlana Сегодня, 12:47
    +1
    При необходимости снижения риска прекращения поступления самотёком днепровской воды в начало Северо-Крымского канала, а таже в канал водоснабжения Кривого Рога, плотину Каховского водохранилища можно быстро востановить, например таким способом: https://www.youtube.com/watch?v=XoiiM9t6A4o
    см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Проект_«Тайга»
  15. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 12:49
    -1
    Вот почему наше информационное обеспечение СВО не работает? Что мешает (пусть не главным нашим рулям, а их помощникам)заявить на всех площадках, что подрыв дамбы был по указанию Зеленского, что бы не наступать? И пусть запад ему мозги вправляет. И не важно есть доказательства этому или нет. Не умеем (или не хотим) мы вести информационную войну. У нас этим занимаются соловьевы, конашенковы.... - лучше бы они молчали, больше пользы было бы
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 14:29
      0
      По телику уже всу обвинили и баста.....
  16. Bingo
    Bingo Сегодня, 12:51
    +2
    Надо признать затопление берегов трансцендентным. иррациональным, а следовательно - реально не существующим(Сказка о Тройке, Стругацкие)
    Больше вариантов нет, снабжать группировку, даже если удастся переправится(не удастся) просто нечем
  17. next322
    next322 Сегодня, 12:52
    -1
    а верховный наш знает про каховскую?почему молчит?где россМЧС в новокаховске?
  18. shm_kv
    shm_kv Сегодня, 13:22
    +1
    Подрыв плотины это сомнительная операция для обеих сторон. Ниже плотины уровень Днепра станет чуть шире (даже после нормализация уровня воды), выше значительно ниже, но и область вероятного "десантирования" ВСУ тоже сужается. А вот данный спектакль, вероятно, показывает истинную цель данной акции: оправдаться перед хозяевами. Т. е. сейчас они скажут, что мол буквально сегодня мы хотели наступать широким фронтом, а завтра должны были захватить Крым, но тут клятые москали дамбу взорвали и нам приходится менять планы, также надо еще кучу денег и вооружений.
    Два дня они пытались прорвать оборону на нескольких участках фронта, вероятно это был "план А", но так как он провалился, то они, вероятно, решили реализовать "план Б" - взрыв плотины.
  19. Void
    Void Сегодня, 13:37
    0
    а почему туда ракеты не летят !? куча нариков в одном месте