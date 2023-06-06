Зеленский созвал экстренное заседание ставки в связи с потерей плацдармов на Днепре

Украинский Генштаб вынужден менять планы контрнаступления, прорыв дамбы Каховского водохранилища привел к нежелательным последствиям для Киева. Об этом сообщают украинские ресурсы.
Офис Зеленского созвал экстренное заседание ставки, план контрнаступления будет корректироваться или полностью меняться. Все дело в том, что ВСУ потеряли плацдармы на островах в русле Днепра, затопленные из-за прорыва дамбы водохранилища. До этого предполагалось, что они будут использованы для ударов по позициям российских войск на левом берегу. Вряд ли командование ВСУ планировало нанести основной удар на Херсонском направлении, но как отвлекающий, он мог бы сработать.
Ситуация с Каховской ГЭС полностью меняет планы ВСУ по контрнаступлению, из-за чего Зеленский собирает ставку, на которой должны обсудить новую стратегию по приазовскому сражению
- сообщают в Киеве со ссылкой на источник на Банковой.
Хотя это тоже может быть вбросом киевского режима, призванным показать, что подрыв дамбы якобы был не выгоден Украине, которая планировала использовать Днепр в своем наступлении. К тому же проходит информация, что накануне вечером ДнепроГЭС начал массовый сброс воды, открыв шлюзы по указанию с Банковой, т.е. операция по уничтожению плотины была спланирована заранее.
Ранее сообщалось, что командование группировки "Юг" ВСУ проводит экстренную эвакуацию подразделений украинской армии, пытавшихся закрепиться на островах в серой зоне Днепра. Все это осуществлялось на фоне прибывающей воды, огня российской артиллерии и авиации и отсутствии необходимого количество плавсредств.