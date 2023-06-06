Военное обозрение
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Вода из Днепра уже практически добралась до центра Херсона, население эвакуируют

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Вода из Днепра уже практически добралась до центра Херсона, население эвакуируют

С Южного направления продолжают поступать тревожные новости. После того, как дамба на Каховской ГЭС была частично разрушена этой ночью, вода из Днепра начала неконтролируемо сбрасываться вниз по течению, вызывая затопление близлежащих населенных пунктов Херсонской области.


На данный момент ситуация лишь усугубляется. Экстренные службы сообщают о дальнейшем разрушении дамбы. При этом согласно заявлению мэра Новой Каховки Владимира Леонтьева, уже началась эвакуация жителей региона, дома которых попали в зону затопления.

В то же время данные о бедственном положении поступают и с правобережной части Херсонской области, которая, как ранее неоднократно заявлялось украинской стороной, находится выше. Так, во временно оккупированном Херсоне вода из Днепра уже добралась микрорайона Военка, который расположен почти в центре города, пишет ТГ-канал Readovka, публикуя видео от местных жителей.

Кроме того, сообщается, что все острова на Днепре уже практически погрузились под воду. В свою очередь, с острова, на котором выполняли свои задачи подразделения ВС РФ уже успешно проведена эвакуация личного состава.

Ситуация вокруг дамбы Каховской ГЭС стремительно развивается. При этом Киев и его союзники на Западе уже успели обвинить в произошедшем Россию. Информация с умышленным подрывом дамбы для предотвращения контрнаступления ВСУ активно «разгоняется» украинским ЦИПсО.

Между тем данные заявления не выдерживают никакой критики, так как наступление ВСУ на Херсонском направлении было маловероятным из-за наличия естественной водной преграды (Днепр) и мощных укреплений ВС РФ на левом берегу.
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34 комментария
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  1. Влодек
    Влодек Сегодня, 12:15
    -1
    В эту ночь решили самураи перейти границу у реки (с)
    в какую то из ночей ждите гостей по обмелевшему водохранилищу Запорожской АЭС. А там и до повторения Чернобыля рукой подать. Этих упырей не остановит ничего
    1. Roman_VH
      Roman_VH Сегодня, 12:32
      +5
      Если у них хватит "ума" попробовать "форсировать" обмелевшее в-хранилище, то "это просто праздник какой-то".
      А еще круче послать тудой женские батальоны.
    2. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 12:33
      +8
      1 оно не обмелеет чтобы вброд пройти
      2. откуда вода уйдет превращается в болото надолго и поэтому
      это хуже чем сразу на твердый берег
    3. bk316
      bk316 Сегодня, 12:57
      +6
      какую то из ночей ждите гостей по обмелевшему водохранилищу Запорожской АЭС.

      Вот любит же народ глупости писать.
      ВСЕ РОВНО НАОБОРОТ.
      Теперь минимум на год на этом месте непроходимое для техники болото, со множеством проток глубиной по нескольку метров.Ни по суше ни по воде теперь это не пройти.

      Я очень надеюсь что среди украинцевских начальников найдутся такие же умники , как и вы.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 12:19
    +5
    Зачем уходили с левого берега и бросали Херсон?Города нужно оборонять это наша земля,а не скулить о бессмысленности обороны Херсона. Хох-лома даже малые города в укрепрайоны превращает....
    1. rotkiv04
      rotkiv04 Сегодня, 12:27
      +4
      Цитата: Бережливый
      Зачем уходили с левого берега и бросали Херсон?Города нужно оборонять это наша земля,а не скулить о бессмысленности обороны Херсона. Хох-лома даже малые города в укрепрайоны превращает....

      они воюют, а у нас СВО, кроме того мы же ещё и не начинали
    2. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 12:44
      -9
      "Местные жители говорят о том, что никаких прилётов по Каховской ГЭС не было:..."
      ******************************************************************************************
      Это из предшествующей статьи по теме...

      Я не "местный", за сим, полагаю, что для подрыва плотины никакие "прилёты" и не нужны. Более чем достаточно удара подводным, автономным (безэкипажным) подводным управляемым аппаратом. А лучше, - двумя...

      "Подвести" его, скрытно, под водой, к плотине с "верхней" части Каховского водохранилище, задача почти "детская". И если ВС России, не проявляя, как и прежде, никакого активного, "творческого подхода" в отношении прогнозирования возможных вариантов и способов диверсионных операций противника, не оградили периметр плотины с обеих сторон металлическими "сетями" (а то, и двумя рядами "сетей"...) тому совсем не удивлюсь...

      Туговато, вероятно, у россиян пока ещё с достойными таланта Судоплатова "сценаристами". Даже когда речь идёт о проработке "сценариев" возможных действий противника в отношении важных российских объектов. Причем, на контролируемых ВС России территориях...
      1. g_ae
        g_ae Сегодня, 12:49
        +2
        Зато какие бюсты у генеральш МО! Как классно на них боевые награды смотрятся!
      2. Герман 4223
        Герман 4223 Сегодня, 12:55
        +2
        Как вы достойный талант натяните сеть перед дамбой если на другом берегу армия противника? Скажите не стреляйте в нас пока мы сеть ставим?
        1. ABC-schütze
          ABC-schütze Сегодня, 13:26
          -2
          "Как вы достойный талант натяните сеть перед дамбой если на другом берегу армия противника? ..."
          ******************************************************************************************
          Убеждаюсь и сожалею, что не могу ответить Вам тем же комплиментом...

          И так, - "как Я", если "сети" ограждения", очевидно не "катят"?..

          Да ЛЮБЫМ ИНЫМ ТЕХНИЧЕСКИ ВОЗМОЖНЫМ способом "засорения" прохода" по фарватеру. Что не понятно?..

          Первым делом "ищем причину" отказа от ЛИЧНОЙ инициативы в предвидении и предотвращении возможных неблагоприятных сценариев развития обстановки и "кивков" на некую "невозможность"?.. Не надоело ещё за ПОЛТОРА ГОДА СВО?..

          ЛЮБЫМ СПОСОБОМ...

          От минирования с воздуха или суши соответствующим типом боеприпасов, как контактных, так и безконтактных...

          Так и затоплением на дне фарватера малотоннажных "списанных" плавсредств, затрудняющим скрытную "проводку" к плотине (с обеих сторон) любых ударных диверсионных средств противником. Но при этом, существенно не ограничиващюим водотока. Что, кстати, без особых технических проблем, сегодня возможно осуществлять дистанционно. Т.е. не подвергая рискам огневого воздействия противника личный состав...
      3. solar
        solar Сегодня, 13:06
        0
        полагаю, что для подрыва плотины никакие "прилёты" и не нужны. Более чем достаточно удара подводным, автономным (безэкипажным) подводным управляемым аппаратом. А лучше, - двумя...

        А местный откуда знают, взрыв ночью от прилета был или катер подогнали? (катера все равно не хватит. Речь идет как минимум о нескольких тоннах взрывчатки).
        у фразы
        Местные жители говорят о том, что никаких прилётов по Каховской ГЭС не было..

        нет источника, откуда это взялось вообще?
        1. ABC-schütze
          ABC-schütze Сегодня, 13:14
          0
          Это "взялось" из ПРЕДЫДУЩЕЙ, ПЕРВОЙ, СЕГОДНЯШНЕЙ статьи по ЭТОЙ ЖЕ теме, на ЭТОМ ЖЕ портале... Вы читаете всё "по теме", или "отрывками"?..
        2. ABC-schütze
          ABC-schütze Сегодня, 13:31
          0
          Да не нужны там никакие "несколько тонн". Достаточно "сотни килограмм", но "пробить" в "нужном" месте (местАХ)..."
    3. radeon5000
      radeon5000 Сегодня, 12:57
      +5
      Как Вы предлагаете защищать город без обеспечения, подрыв или повреждение Каховской ГЭС в результате ракетного удара показа всю плачевность ситуации, Херсон мало того что полностью отрезан от левого берега, с которого ранее было обеспечение, так он уже и затопляется. Не прими Суровикин своевременное решения увести войска из Херсона, то подрыва Каховской ГЭС произошел бы раньше и всех наших, кто остался бы в городе ждала бы либо верная смерть после израсходования всего БК, либо плен и пытки.
    4. bk316
      bk316 Сегодня, 13:00
      +3
      Зачем уходили с левого берега и бросали Херсон?

      Вот вам как раз и показали зачем уходили.
      Остались бы в Херсоне, взорвали бы хох лы плотину и все кирдык нашим войскам безо всякого штурма хохляцкого.
    5. igork735
      igork735 Сегодня, 13:04
      +2
      БережливыйСегодня, 12:19
      "Зачем уходили с левого берега и бросали Херсон?..."

      Выучите уже где левый а где правый берег.Какой берег высокий а какой низкий.
      И если подтапливает высокий правый берег,что и неудивительно с подъёмом воды до 10м в Новой Каховке,то линию обороны на низком левом затопит совсем.
  3. anjey
    anjey Сегодня, 12:21
    0
    Боевые хряки и боровы в Херсоне стали водоплавающими свиньями???По их же хитродупому замыслу и наступу ??? laughingХитрее хитрого ,умнее умного хотят быть,ох и перехитрят сами себя в итоге..... laughing Евреи только позавидуют hi .....Хотя они там все в "одном флаконе",в пляшке краинской горилки wassat,с сургучевой печатью госдепа сша...
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:34
    +3
    Пока мы видим только первый акт трагедии: "Лето 2023 года". Финал будет страшный; Шекспир будет завидовать из могилы...
    1. akropin
      akropin Сегодня, 12:53
      0
      Акт первый, действие 1-е был в 2022-м весной, потом действие 2-е осенью, 3-е в Бахмуте. Думается сейчас начался второй акт.
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 12:48
    0
    Вот вам весь контрнахрюк... Пока телепортацию не изобретут - кина не будет. Переправится не получается...
  6. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 12:50
    0
    Немецкое издание Bild опубликовало статью с описанием частичного разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области, написав изначально, что ее «взорвала Россия», однако потом исправило новость, изменив ее на более нейтральную.

    В своем Twitter издание отображает название статьи, в котором сказано о том, что «Россия взорвала огромную плотину», однако, при переходе по ссылке, открывается статья с названием «Взорвана огромная плотина на Украине».

    В тексте новости приведена позиции обеих сторон, в одной из которых Киев обвиняет Москву в подрыве дамбы, а в другой - Россия заявляет, что плотина разрушена при ночном обстреле, который можно считать террористической атакой со стороны Украины.

    https://www.kp.ru/online/news/5303262/
    1. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 14:02
      +1
      "В тексте новости приведена позиции обеих сторон, ..."
      *****************************************************************************************
      Ну да, это именно "в тексте"... И так, - "бегло - мимоходом"...

      А в комментах корреспондентов фатерландовских "СМИ" с мест (Киев, Запорожье и т.д.) далее идут подробные "аргументирующие разъяснения" для фатерландовского же обывателя, - типа, "зачем же т.н. "украине" подвергать риску для жизни и имущества её же собственное население?..

      Или "ставить под угрозу" энергообеспечение для 3 млн. человек, на собственных же, контролируемых киевскими бандеро - нациками территориях?.. Или, "ставить под угрозу" водоснабжение, собственных же, контролируемых территорий?.. В общем, "объективно-нейтральные" шакалы, подают ВСЁ, так, что это "выгодно" понятно, - "исключительно" России...
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:52
    +4
    Гадай, не гадай... только следствие, экспертиза, могут прояснить ситуацию!
    А так, из разряда могет быть, могет быть... подорвать могли? могли. Могла сама развалится? могла, её добили ракетами изрядно, повреждения были, а обследовать и принят меры против разрушения, обстановка не позволяла, к тому ж сейчас дожди и уровень воды... кстати, а какой уровень воды был накануне???
    Главный вопрос... КОМУ ВЫГОДНО!?!?!? А есть ли очевидный, безусловный ответ???
    1. Аскольд65
      Аскольд65 Сегодня, 12:57
      +3
      ДнепроГЭС как оружие.
      Спустя почти десять часов после разрушения плотины Каховской ГЭС уровень воды выше разрушенной плотины ... РАСТЁТ!
      t.me/.../62
      Это значит, что на ДнепроГЭС, выше по течению, открыли шлюзы и сбрасывают дополнительные объёмы воды в Днепр, для УСИЛЕНИЯ размыва уже и так разрушенной плотины в Новой Каховке. Понятно, что такие действия без приказа из Киева осуществляться НЕ МОГУТ.
      Вот и ответ - кто виноват в разрушении плотины Каховской ГЭС и кто сейчас усиленно её добивает.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 13:10
        0
        Может и так быть... кто тех временщиков, со свернутыми мозгами понять может??? Это вопрос к специалистам в белых халатах с добрыми, очень добрыми глазами!
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:58
      +2
      Цитата: rocket757
      Главный вопрос... КОМУ ВЫГОДНО!?!?!? А есть ли очевидный, безусловный ответ???

      Всё как "Северными потоками", всем выгодно, кроме России.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 13:13
        +1
        Высока вероятность, что восстанавливать все придётся нам... потом.
        А так, в краткосрочной перспективе, вода уйдёт, а грязи много останется...
        1. Bingo
          Bingo Сегодня, 13:37
          0
          Цитата: rocket757
          А так, в краткосрочной перспективе, вода уйдёт, а грязи много останется...

          Так в том и поганка затопления. Само затопление - тфу, а вот логистика пошла покурить надолго, а самое главное - эпидобстановка. Вода схлынет, и все затопленое - превращается в одну большую и гниющую помойку, которую даже не убрать - не проедешь. А на улице лето, так что это все превращается в гнойный нарыв просто в момент. Еще и матрасы могут из своих лабораторий подкинуть, не зря ж они там
    3. solar
      solar Сегодня, 13:01
      -4
      только следствие, экспертиза, могут прояснить ситуацию!

      по странному стечению обстоятельств, неделю назад в соответствии с постановлением правительства, подписанным Мишустиным, № 873 «Об особенностях применения на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области положений законодательства Российской Федерации в сферах промышленной безопасности опасных производственных объектов и обеспечения безопасности гидротехнических сооружений» до 1 января 2028 года
      до 1 января 2028 года техническое расследование аварий на опасных производственных объектах и аварий гидротехнических сооружений, произошедших вследствие военных действий, диверсий и террористических актов, не проводится

      http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202305310067
      п. 10 на последней странице.
      Удивительное совпадение, конечно. Как вовремя предусмотрели.
      1. Хорон
        Хорон Сегодня, 13:14
        +2
        Солар! Хреновый из тебя ципсошник! Как можно провести технический контроль на обьекте находящемся на линии соприкосновения, особенно если твои начальники делают всё чтобы этого не случилось? Закон ты не к месту лепишь. Твои сородичи обезьяно-укропы сколько по плотине лупили? Чего не вспоминаешь об этом факте? Язык в дупу затянуло? am
      2. rocket757
        rocket757 Сегодня, 13:22
        +1
        Как проводить следствие в зоне боевых действий, например? У нас что, опытных специалистов узкого профиля больше чем надо? Тем более, обследованный объект могу подвергнуть повторном воздействию/разрушению и... и кому тогда прежняя экспертиза будет нужна?
        НО, следует помнить, понимать, что идут военные действия и для достижения конкретных целей могут быть применены ЛЮБЫЕ МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ! Войны, в белых перчатках не выигрываются...
        Вы что то имеете против?
  8. Chem1st
    Chem1st Сегодня, 13:03
    -1
    Я правильно понимаю, что теперь нам о рейде на Одессу можно забыть?
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 13:23
      0
      Цитата: Chem1st
      Я правильно понимаю, что теперь нам о рейде на Одессу можно забыть?

      А что у вас оставались такие планы? (Сорказм)
      Было бы чем делать рейд на одессу, то эта возня может лишь задержать, но не помешать. Вопрос - есть ли такие планы у руководства и есть ли у нас на это силы? hi
    2. Sugoi_Dekai
      Sugoi_Dekai Сегодня, 13:50
      0
      Одесса будет браться измором, рейды и не планировались туда.