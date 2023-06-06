С Южного направления продолжают поступать тревожные новости. После того, как дамба на Каховской ГЭС была частично разрушена этой ночью, вода из Днепра начала неконтролируемо сбрасываться вниз по течению, вызывая затопление близлежащих населенных пунктов Херсонской области.
На данный момент ситуация лишь усугубляется. Экстренные службы сообщают о дальнейшем разрушении дамбы. При этом согласно заявлению мэра Новой Каховки Владимира Леонтьева, уже началась эвакуация жителей региона, дома которых попали в зону затопления.
В то же время данные о бедственном положении поступают и с правобережной части Херсонской области, которая, как ранее неоднократно заявлялось украинской стороной, находится выше. Так, во временно оккупированном Херсоне вода из Днепра уже добралась микрорайона Военка, который расположен почти в центре города, пишет ТГ-канал Readovka, публикуя видео от местных жителей.
Кроме того, сообщается, что все острова на Днепре уже практически погрузились под воду. В свою очередь, с острова, на котором выполняли свои задачи подразделения ВС РФ уже успешно проведена эвакуация личного состава.
Ситуация вокруг дамбы Каховской ГЭС стремительно развивается. При этом Киев и его союзники на Западе уже успели обвинить в произошедшем Россию. Информация с умышленным подрывом дамбы для предотвращения контрнаступления ВСУ активно «разгоняется» украинским ЦИПсО.
Между тем данные заявления не выдерживают никакой критики, так как наступление ВСУ на Херсонском направлении было маловероятным из-за наличия естественной водной преграды (Днепр) и мощных укреплений ВС РФ на левом берегу.