Южная Корея была вынуждена поднять в воздух истребители из-за приближения к границам стратегической авиации ВКС РФ и ВВС НОАК

Южная Корея была вынуждена поднять в воздух боевую авиацию в связи с заходом в зону опознавания противовоздушной обороны республики (KADIZ) российских и китайских стратегических ракетоносцев. Об этом сообщает новостное агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС Республики Корея.
Сеул обвинил российские и китайские боевые самолеты во вхождении в зону опознавания ПВО республики без предварительного уведомления. По данным, предоставленным южнокорейскими военными, речь идет о четырех китайских самолетах и четырех российских. В сообщении отсутствует информация о каких конкретно самолетах идет речь, вероятней всего, это были четыре бомбардировщика H-6 ВВС НОАК и четыре стратегических ракетоносцах Ту-95 ВКС РФ. По крайней мере, такой группой наши и китайцы уже летали. Хотя возможен вариант с меньшим числом ракетоносцев и сопровождающими их истребителями. Так наши и китайцы тоже летали.
Как уточняется, самолеты пробыли в "зоне опознавания" с 11:52 до 13:49 по местному времени (05:52-07:49 мск), после чего ушли. При этом нарушения воздушного пространства Южной Кореи они не допустили. В то же время дежурные силы ПВО Южной Кореи были вынуждены поднять в воздух истребители, чтобы не дать стратегам России и Китая нарушить свои границы, если такое желание у них возникнет.
Кстати, Россия не признает так называемую зону опознавания ПВО Южной Кореи, поскольку данная зона не предусмотрена международными правилами и создана Сеулом самостоятельно. Однако Южная Корея с завидным упорством продолжает обвинять Россию и Китай в нарушении этой зоны, может и разразиться нотой протеста по данному поводу, такое уже происходило.