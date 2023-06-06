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Южная Корея была вынуждена поднять в воздух истребители из-за приближения к границам стратегической авиации ВКС РФ и ВВС НОАК

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Южная Корея была вынуждена поднять в воздух истребители из-за приближения к границам стратегической авиации ВКС РФ и ВВС НОАК

Южная Корея была вынуждена поднять в воздух боевую авиацию в связи с заходом в зону опознавания противовоздушной обороны республики (KADIZ) российских и китайских стратегических ракетоносцев. Об этом сообщает новостное агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС Республики Корея.


Сеул обвинил российские и китайские боевые самолеты во вхождении в зону опознавания ПВО республики без предварительного уведомления. По данным, предоставленным южнокорейскими военными, речь идет о четырех китайских самолетах и четырех российских. В сообщении отсутствует информация о каких конкретно самолетах идет речь, вероятней всего, это были четыре бомбардировщика H-6 ВВС НОАК и четыре стратегических ракетоносцах Ту-95 ВКС РФ. По крайней мере, такой группой наши и китайцы уже летали. Хотя возможен вариант с меньшим числом ракетоносцев и сопровождающими их истребителями. Так наши и китайцы тоже летали.

Как уточняется, самолеты пробыли в "зоне опознавания" с 11:52 до 13:49 по местному времени (05:52-07:49 мск), после чего ушли. При этом нарушения воздушного пространства Южной Кореи они не допустили. В то же время дежурные силы ПВО Южной Кореи были вынуждены поднять в воздух истребители, чтобы не дать стратегам России и Китая нарушить свои границы, если такое желание у них возникнет.

Кстати, Россия не признает так называемую зону опознавания ПВО Южной Кореи, поскольку данная зона не предусмотрена международными правилами и создана Сеулом самостоятельно. Однако Южная Корея с завидным упорством продолжает обвинять Россию и Китай в нарушении этой зоны, может и разразиться нотой протеста по данному поводу, такое уже происходило.
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9 комментариев
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  1. dump22
    dump22 Сегодня, 12:27
    0
    Россия не признает так называемую зону опознавания ПВО Южной Кореи, поскольку данная зона не предусмотрена международными правилами и создана Сеулом самостоятельно.


    Очень интересно, а признаем ли мы аналогичную так называемую зону опознавания ПВО Китая, которую тот создал над над Восточно-Китайским морем?

    https://rg.ru/2013/12/07/pvo-site.html
    23 ноября Минобороны КНР проинформировало всех, что в Восточно-Китайском море оно вводит зону опознавания противовоздушной обороны (ПВО). Эта зона прилегает к воздушному пространству КНР и создана для обеспечения более эффективного прикрытия воздушных границ Поднебесной. Это не означает распространение суверенитета КНР на эту часть, но Китай теперь требует, чтобы самолеты всех государств до входа в зону уведомляли об этом власти КНР. В противном случае на перехват будут подниматься истребители. В худшем случае, как пообещали китайские генералы в интервью местным СМИ, они могут начать сбивать тех, кто не будет их слушать.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 12:37
      0
      Врядли эти действия адресованы России. Поэтому можно дальше летать. А вот Корее, Японии и нато лучше стороной облетать
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 12:58
        0
        Надо нам такие же зоны организовать. Над Северным Ледовитым океаном - прям до Северного полюса.
    2. Комментарий был удален.
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 12:31
    0
    Однако Южная Корея с завидным упорством продолжает обвинять Россию и Китай в нарушении этой зоны

    smile А что так можно?
    Нарисовал зону опознавания ЮК до Урала и предьявляй претензии с каждым взлетом самолетов России.
    Вот жулье и тут мухлюют.
    Нам и китайцам думаю тоже можно...раз такая пьянка пошла.
  3. Сергей_Моряк
    Сергей_Моряк Сегодня, 12:34
    +1
    Летайте на здоровье. Кошмарьте узкопленочных и матрасников!!!
  4. solar
    solar Сегодня, 12:35
    -1
    Любопытно читать, как по разному описывают одни и те же события.
    Если бы это были американцы, мы бы прочли что-то вроде
    Провалом закончилась очередная попытка американских ВВС незаметно приблизится к нашей границе. Они были своевременно обнаружены, несмотря на их хваленый стелс, и перехвачены российскими истребителями, не допустившими нарушения нашей границы. Американцам в очередной раз пришло развернуться улететь восвояси несолоно хлебавши!
    :))
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:40
      0
      так ведь не совсем суть в каких цветастых фразах то напишут - главное дело, чтобы реально отжали от границы нашей, выдавили.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:40
    0
    Цитата: dump22
    Россия не признает так называемую зону опознавания ПВО Южной Кореи, поскольку данная зона не предусмотрена международными правилами и создана Сеулом самостоятельно.


    Очень интересно, а признаем ли мы аналогичную так называемую зону опознавания ПВО Китая, которую тот создал над над Восточно-Китайским морем?

    https://rg.ru/2013/12/07/pvo-site.html
    23 ноября Минобороны КНР проинформировало всех, что в Восточно-Китайском море оно вводит зону опознавания противовоздушной обороны (ПВО). Эта зона прилегает к воздушному пространству КНР и создана для обеспечения более эффективного прикрытия воздушных границ Поднебесной. Это не означает распространение суверенитета КНР на эту часть, но Китай теперь требует, чтобы самолеты всех государств до входа в зону уведомляли об этом власти КНР. В противном случае на перехват будут подниматься истребители. В худшем случае, как пообещали китайские генералы в интервью местным СМИ, они могут начать сбивать тех, кто не будет их слушать.

    Вы, как адмит западной демократии должны уяснить: " Это другое".
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:47
      0
      В худшем случае, как пообещали китайские генералы в интервью местным СМИ, они могут начать сбивать тех, кто не будет их слушать.

      ИМХО китайцы не станут сбивать - ограничатся перехватом, погрозят. в самом худшем случае может попытаются принудить к посадке. Но сбивать.... Не верю. Не пойдут китайцы на это.
  6. Комментарий был удален.