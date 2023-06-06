Власти в Новой Каховке: В настоящий момент угроза прекращения подачи воды по Северо-Крымскому каналу отсутствует

Эвакуация людей производится в настоящее время в прибрежных подтопленных зонах вглубь Новокаховского округа. Также она производится в населённых пунктах Корсунка, Днепряны, равно как и на всех прилегающих территориях

В связи с прорывом Каховской ГЭС власти начали проводить эвакуацию местных жителей некоторых населённых пунктов Новокаховского городского округа, расположенных вдоль берега Днепра. Речь идёт, в частности, о селе Корсунка и посёлке городского типа Днепряны. Об этом сегодня, 6 июня, сообщил журналистам мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев.Вот как глава городской администрации прокомментировал произошедшее:По словам градоначальника, уровень воды поднялся уже более чем на 10 метров. На месте происшествия уже работают сотрудники МЧС, а также оперативный штаб, возглавляемый врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо. Как уточнил Леонтьев, в настоящий момент угроза прекращения подачи воды по Северо-Крымскому каналу (СКК) отсутствует, поскольку головная станция СКК находится выше плотины. В то же время, ситуация в регионе остаётся спокойной и стабильной.Правда, тот же человек заявлял ранним утром, что в городе всё в порядке, фактически отрицая инцидент на станции. Потом он факт разрушения дамбы подтвердил.К настоящему моменту Каховская ГЭС полностью затоплена. Вода из Днепра начала затапливать улицы Новой Каховки. В этой связи, на территории Новокаховского городского округа Херсонской области был введён режим ЧС.Отметим, что инцидент с прорывом на Каховской ГЭС произошёл в ночь на вторник в результате удара, нанесённого по ней со стороны ВСУ. Какое оружие было применено украинскими боевиками, неизвестно, однако, по информации местных властей, обстрел был произведён, предположительно, из РСЗО «Ольха». В итоге обстрел привёл к разрушению задвижек, что послужило причиной неконтролируемого сброса воды. Примечательно, что сброс воды выше по течению Днепра украинская сторона начала осуществлять ещё до ЧП на Каховской ГЭС.Для справки: Каховская гидроэлектростанция замыкает Днепровский каскад. Она входит в единую энергосистему, являясь самой нижней станцией на Днепре. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымского полуострова. Расположена станция в 5 км от города Новая Каховка.