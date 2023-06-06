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Власти в Новой Каховке: В настоящий момент угроза прекращения подачи воды по Северо-Крымскому каналу отсутствует

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Власти в Новой Каховке: В настоящий момент угроза прекращения подачи воды по Северо-Крымскому каналу отсутствует

В связи с прорывом Каховской ГЭС власти начали проводить эвакуацию местных жителей некоторых населённых пунктов Новокаховского городского округа, расположенных вдоль берега Днепра. Речь идёт, в частности, о селе Корсунка и посёлке городского типа Днепряны. Об этом сегодня, 6 июня, сообщил журналистам мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев.


Вот как глава городской администрации прокомментировал произошедшее:

Эвакуация людей производится в настоящее время в прибрежных подтопленных зонах вглубь Новокаховского округа. Также она производится в населённых пунктах Корсунка, Днепряны, равно как и на всех прилегающих территориях

По словам градоначальника, уровень воды поднялся уже более чем на 10 метров. На месте происшествия уже работают сотрудники МЧС, а также оперативный штаб, возглавляемый врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо. Как уточнил Леонтьев, в настоящий момент угроза прекращения подачи воды по Северо-Крымскому каналу (СКК) отсутствует, поскольку головная станция СКК находится выше плотины. В то же время, ситуация в регионе остаётся спокойной и стабильной.

Правда, тот же человек заявлял ранним утром, что в городе всё в порядке, фактически отрицая инцидент на станции. Потом он факт разрушения дамбы подтвердил.

К настоящему моменту Каховская ГЭС полностью затоплена. Вода из Днепра начала затапливать улицы Новой Каховки. В этой связи, на территории Новокаховского городского округа Херсонской области был введён режим ЧС.

Отметим, что инцидент с прорывом на Каховской ГЭС произошёл в ночь на вторник в результате удара, нанесённого по ней со стороны ВСУ. Какое оружие было применено украинскими боевиками, неизвестно, однако, по информации местных властей, обстрел был произведён, предположительно, из РСЗО «Ольха». В итоге обстрел привёл к разрушению задвижек, что послужило причиной неконтролируемого сброса воды. Примечательно, что сброс воды выше по течению Днепра украинская сторона начала осуществлять ещё до ЧП на Каховской ГЭС.

Для справки: Каховская гидроэлектростанция замыкает Днепровский каскад. Она входит в единую энергосистему, являясь самой нижней станцией на Днепре. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымского полуострова. Расположена станция в 5 км от города Новая Каховка.
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16 комментариев
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  1. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 13:02
    0
    ГЭС разрушена сильно. Война вообще инфраструктуру не щадит.

  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:03
    +4
    Странное заявление.Да,головная станция выше плотины,но уровень в водохранилище явно упадет.Да и сооружение вполне может оказаться под ударом
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:13
      +3
      Цитата: dmi.pris1
      Да,головная станция выше плотины,но уровень в водохранилище явно упадет.Да и сооружение вполне может оказаться под ударом

      Вполне реально, последующие удары будут по станции.
  3. carpenter
    carpenter Сегодня, 13:08
    +1
    Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымского полуострова.

    Ну и теперь может стало всем ясно, кому выгоден подрыв Каховской плотины. Никто себе в ногу не стреляет и не пилит сук, на котором сидит.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:21
      0
      Цитата: carpenter
      Ну и теперь может стало всем ясно, кому выгоден подрыв Каховской плотины. Никто себе в ногу не стреляет и не пилит сук, на котором сидит.

      С 2014 года Украина кричит, что Крым Это Украина, весь запад кричит, сто Крым не российский и по нему Украина может стрелят, бомбить и убивать русских. И вдруг мнение Запада меняется на 180 градусов, " русские стреляют сами в себя". Об это не только Руина и западные СМИ, но и Шарля Мишеля уже заголосил, ждём Сунака и Слиппинграндфазе.
      1. Кармела
        Кармела Сегодня, 13:47
        0
        Цитата: tihonmarine
        С 2014 года Украина кричит, что Крым Это Украина,


        Ну, кричит. И что? Тогда же перекрыли канал, подорвали ЛЭП, дружно радовались засухе. И повторяли: "возвращайтесь к нам". Может, они просто ненормальные? Раздвоение сознания?
  4. Snark1876
    Snark1876 Сегодня, 13:10
    +4
    Слишком точно для обстрела. Боюсь удар был с воды. Не знаю стояли там противолодочный бон. Надо было ставить.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:41
      +2
      Цитата: Snark1876
      Слишком точно для обстрела. Боюсь удар был с воды.

      Очень даже вероятно, что с воды.
  5. МВГ
    МВГ Сегодня, 13:30
    -2
    Заказчикам пофиг, что там орошается и как питается, им чем хуже, тем лучше. В идеале - все в пыль раскатать. А вот по Зеленскому и его свите в качестве исполнителей реально виселица плачет. Или как Гитлера в Бразилии спрячут после инсценировки самоубийства (крайне маловероятно)?
  6. Laksamana Besar
    Laksamana Besar Сегодня, 13:33
    +3
    Дамба Каховской ГЭС полностью скрылась под водой и походу ведут сброс воды на ДнепроГЭС, для увеличения площади затопления.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:44
      0
      Цель какая?Они сами не смогут наступать по воде,а затем по жиже,которая ещё не скоро сойдёт.Навредить Крыму?
      1. Томпсон
        Томпсон Сегодня, 14:37
        0
        Сами и ответили на свои вопросы. А ещё главный принцип- нагадить
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:44
      -1
      Цитата: Laksamana Besar
      Дамба Каховской ГЭС полностью скрылась под водой и походу ведут сброс воды на ДнепроГЭС, для увеличения площади затопления.

      В этом и сомневаться не нужно, все просчитано и естественно не на Украине а в штабах англосаксов.
    3. Кармела
      Кармела Сегодня, 13:48
      0
      Цитата: Laksamana Besar
      ведут сброс воды на ДнепроГЭС, для увеличения площади затопления.


      Откуда это известно?
  7. Alex013
    Alex013 Сегодня, 13:48
    +1
    "...угроза прекращения подачи воды по Северо-Крымскому каналу (СКК) отсутствует, поскольку головная станция СКК находится выше плотины." - только уровень упал более чем на 10 метров. И еще будет падать, расчетный напор 16 м. И 18 кубокилометров воды...
    1. Alex013
      Alex013 Сегодня, 13:56
      0
      там угроза и Каховскому каналу, а это водоснабжение Бердянска и с/х угодий