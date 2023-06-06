Глава комитета Госдумы: Наши войска в районах подтопления в Херсонской области отсутствуют

Совершили очередное преступление. Цель — информационное контрнаступление — чтобы высадиться в подтопленных районах и снимать видео. А у ВС РФ в этой местности нет рубежей, которые могли бы смыться. Этот вариант просчитывался

Частичное разрушение дамбы Каховской ГЭС, произошедшее этой ночью, привело к неконтролируемому сбросу больших объемов воды и подтоплению левобережья Днепра, которое находится ниже, чем правый берег. Очевидно, что эта диверсия выгодна прежде всего ВСУ, которые второй день пытаются развивать наступление на Донецком направлении, впрочем, пока что безуспешное.В Киеве свою причастность к разрушению дамбы, приведшему к затоплению множества населенных пунктов левобережья, да и правого берега тоже, ожидаемо отрицают. Западные пособники украинского режима, громче всего в верхних эшелонах ЕС, привычно и голословно обвинили в совершении масштабного теракта Россию.Однако российское командование заранее предвидело такой вариант развития событий с разрушением плотины ГЭС. Наши войска на левом берегу не размещаются в подтопленных районах. Да и с военной точки зрения с подрывом Каховской гидроэлектростанции для ВСУ эта акция никаких особых преимуществ не создала, скорее, наоборот: украинским войскам спешно приходится эвакуироваться самим и увозить жителей из Херсона, других населенных пунктов. Под воду ушли острова в низовьях Днепра, на которых ранее закрепился противник.Глава комитеты Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов назвал действия украинцев преступлением и своеобразной рекламной акцией, совершенной ради создания дополнительного информационного повода на фоне попытки пойти в наступление на фронте.— сообщил глава комитета Госдумы интернет-агентству URA.RU Говоря об ответных мерах со стороны России на очередное преступление киевского режима, Картаполов сообщил, что Москва даст асимметричный ответ. Заключаться он будет в полном разгроме группировки ВСУ, созданной для контрнаступления, подчеркнул российский депутат.