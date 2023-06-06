Глава комитета Госдумы: Наши войска в районах подтопления в Херсонской области отсутствуют

Частичное разрушение дамбы Каховской ГЭС, произошедшее этой ночью, привело к неконтролируемому сбросу больших объемов воды и подтоплению левобережья Днепра, которое находится ниже, чем правый берег. Очевидно, что эта диверсия выгодна прежде всего ВСУ, которые второй день пытаются развивать наступление на Донецком направлении, впрочем, пока что безуспешное.
В Киеве свою причастность к разрушению дамбы, приведшему к затоплению множества населенных пунктов левобережья, да и правого берега тоже, ожидаемо отрицают. Западные пособники украинского режима, громче всего в верхних эшелонах ЕС, привычно и голословно обвинили в совершении масштабного теракта Россию.
Однако российское командование заранее предвидело такой вариант развития событий с разрушением плотины ГЭС. Наши войска на левом берегу не размещаются в подтопленных районах. Да и с военной точки зрения с подрывом Каховской гидроэлектростанции для ВСУ эта акция никаких особых преимуществ не создала, скорее, наоборот: украинским войскам спешно приходится эвакуироваться самим и увозить жителей из Херсона, других населенных пунктов. Под воду ушли острова в низовьях Днепра, на которых ранее закрепился противник.
Глава комитеты Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов назвал действия украинцев преступлением и своеобразной рекламной акцией, совершенной ради создания дополнительного информационного повода на фоне попытки пойти в наступление на фронте.
Совершили очередное преступление. Цель — информационное контрнаступление — чтобы высадиться в подтопленных районах и снимать видео. А у ВС РФ в этой местности нет рубежей, которые могли бы смыться. Этот вариант просчитывался
— сообщил глава комитета Госдумы интернет-агентству URA.RU.
Говоря об ответных мерах со стороны России на очередное преступление киевского режима, Картаполов сообщил, что Москва даст асимметричный ответ. Заключаться он будет в полном разгроме группировки ВСУ, созданной для контрнаступления, подчеркнул российский депутат.