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Глава комитета Госдумы: Наши войска в районах подтопления в Херсонской области отсутствуют

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Глава комитета Госдумы: Наши войска в районах подтопления в Херсонской области отсутствуют

Частичное разрушение дамбы Каховской ГЭС, произошедшее этой ночью, привело к неконтролируемому сбросу больших объемов воды и подтоплению левобережья Днепра, которое находится ниже, чем правый берег. Очевидно, что эта диверсия выгодна прежде всего ВСУ, которые второй день пытаются развивать наступление на Донецком направлении, впрочем, пока что безуспешное.


В Киеве свою причастность к разрушению дамбы, приведшему к затоплению множества населенных пунктов левобережья, да и правого берега тоже, ожидаемо отрицают. Западные пособники украинского режима, громче всего в верхних эшелонах ЕС, привычно и голословно обвинили в совершении масштабного теракта Россию.

Однако российское командование заранее предвидело такой вариант развития событий с разрушением плотины ГЭС. Наши войска на левом берегу не размещаются в подтопленных районах. Да и с военной точки зрения с подрывом Каховской гидроэлектростанции для ВСУ эта акция никаких особых преимуществ не создала, скорее, наоборот: украинским войскам спешно приходится эвакуироваться самим и увозить жителей из Херсона, других населенных пунктов. Под воду ушли острова в низовьях Днепра, на которых ранее закрепился противник.

Глава комитеты Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов назвал действия украинцев преступлением и своеобразной рекламной акцией, совершенной ради создания дополнительного информационного повода на фоне попытки пойти в наступление на фронте.

Совершили очередное преступление. Цель — информационное контрнаступление — чтобы высадиться в подтопленных районах и снимать видео. А у ВС РФ в этой местности нет рубежей, которые могли бы смыться. Этот вариант просчитывался

— сообщил глава комитета Госдумы интернет-агентству URA.RU.

Говоря об ответных мерах со стороны России на очередное преступление киевского режима, Картаполов сообщил, что Москва даст асимметричный ответ. Заключаться он будет в полном разгроме группировки ВСУ, созданной для контрнаступления, подчеркнул российский депутат.
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13 комментариев
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  1. ASAD
    ASAD Сегодня, 13:19
    0
    Так подрыв был? Местные пишут что утром тихо было .Мэр с утра тоже самое говорил, потом переобуваться начал. Простой вопрос, был обстрел или нет ,если подорвали почему охрана прозевала?
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:25
      -1
      Цитата: ASAD
      Простой вопрос, был обстрел или нет ,если подорвали почему охрана прозевала?

      И кто же нам скажет - "мы опять профукакали - прокакали".
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 13:38
        +1
        Цитата: ASAD
        Так подрыв был? Местные пишут что утром тихо было .Мэр с утра тоже самое говорил, потом переобуваться начал. Простой вопрос, был обстрел или нет ,если подорвали почему охрана прозевала?
        Насчёт охраны плотины я ничего не скажу - просто я ничего про это не знаю.

        А вот подрыв плотины обстрелом её со стороны ВСУ действительно был.
        И уже потом, через некоторое время, плотина под местным напором воды через пробоину с боков пробоины стала далее саморазрушаться - и поток воды через расширенную пробоину катастрофически усилился.

        Именно этим обстоятельством и объясняется послеутреннее "переобувание" мэра.
  2. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 13:22
    +5
    Я сразу говорил что укронацисты подорвали плотину из за провала наступления и больших потерь. Надо перебить информационную волну провала и потерь...ну и перебили - сегодня в мире все говорят только про подрыв плотины ...а про провал наступления как бы забыли и все замылилось.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 13:50
      +1
      Может быть и хуже. Самое хреновое при затоплении - санэпидобстановка. А она в низовьях Днепра и так аховая, хотя бы из-за того, что там холерный вибрион - норма. Считайте, питьевой воды в районах уже нет. Дороги ликвидированы надолго... Еще и матрасы из баклабораторий могут подкинуть... Это уже гуманитарная катастрофа пошла. а будет только хуже. Лохлам-то на это пофиг - для них на Востоке людей нет, там только ватники. И теробараны, которых они на убой согнали
  3. Жгучая_Крапива
    Жгучая_Крапива Сегодня, 13:22
    +1
    Ещё при сдаче Херсона каждый Вася со своего дивана писал, что Украина разрушит дамбу. Будем надеяться, что там действительно никого не было.
    Словечко "контрнаступление" с каждым повторнием все более нелепо. Когда наступление было, мы что-то пропустили?
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 13:30
      +1
      Когда наступление было, мы что-то пропустили?

      На карту посмотри.
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 13:24
    +3
    Сколько же развелось говорящих голов и каждая в курсе, что и как. Сидя в думском кресле с неприлично большим жалованием легко рассуждать на тему СВО.
    Москва даст асимметричный ответ. Заключаться он будет в полном разгроме группировки ВСУ, созданной для контрнаступления
    сам бы пошёл да поучаствовал в разгроме, балабол.
  5. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 13:26
    +2
    Глава комитета Госдумы: Наши войска в районах подтопления в Херсонской области отсутствуют
    Сиди, я сам открою. fool
    Совершили очередное преступление. Цель — информационное контрнаступление — чтобы высадиться в подтопленных районах и снимать видео.
    fool fool Идет война, а у него ИК,
  6. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 13:39
    +1
    У нас ситуацию комментирует кто угодно но не те кто отвечает за именно эту ситуацию в данный момент и в данном случае
  7. vargo
    vargo Сегодня, 13:43
    0
    Думаю начало потопа конкретно ничего не принесет, а вот после того как большая вода уйдет, то выяснится что позиции наблюдателей оставлены, и не подготовлены. Выяснится что форсировать надо уже не такое большое русло. И выяснится что за всей этой зоной теперь надо тщательно следить. Малые ДРГ и боевые группы будут засланы для отвлечения внимания. Часть из них будет двигаться в сторону АЭС. Всё то же актуально для всего моря. Вода сойдет и если раньше проход был скован водой, то теперь воды станет меньше и... И вот через 3-4 дня(вода сойдет) будем посмотреть.
  8. spirit
    spirit Сегодня, 14:00
    +1
    Однако российское командование заранее предвидело такой вариант развития событий с разрушением плотины ГЭС. Наши войска на левом берегу не размещаются в подтопленных районах.

    А это кто?
    Ну скажите что предприняли эвакуацию,все прошло успешно)Но Нет надо " пургу" обязательно выдумать.От этого заявлениям МО никто не доверяет.Как сказал Пригожин, Мюнхаузен отдыхает.
    1. Новик225
      Новик225 Сегодня, 14:24
      0
      МО говорит о том, что в затопляемой зоне нет наших линий обороны. Их строили дальше от Днепра.
      А наблюдатели и разведка - есть, конечно.