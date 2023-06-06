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Глава МИД РФ: «Мы - мирные люди и хотим, чтобы нас оставили в покое»

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Глава МИД РФ: «Мы - мирные люди и хотим, чтобы нас оставили в покое»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что США и коллективный Запад стремятся к эксплуатации других стран, как это было в эпоху расцвета колониализма. Единственное, к чему стремится Россия - к тому, чтобы ее оставили в покое и прекратили попытки затащить в возглавляемые США механизмы и глобалистские структуры, в условиях которых РФ стала бы частью мирового большинства, подвергаемого эксплуатации со стороны американцев, англосаксов и их союзников.


Мы – мирные люди. Единственное, чего хотим, чтобы нас оставили в покое

- заявил Лавров.

Глава российского МИД подчеркнул, что после развала Советского Союза у властей РФ теплилась надежда на то, что противостояние с Западом закончилось и военный блок НАТО остановит свое расширение на восток.

Лавров также добавил, что Запад лгал и продолжал лгать на протяжении всех этих лет по любому вопросу, связанному с вопросами, касающихся безопасности, пытаясь создать видимость равноправных условий в этой сфере. России обещали, что НАТО не будет расширяться, затем, после нарушения этого обещания, говорилось о том, что на территории новых членов альянса не будет размещаться военная инфраструктура. Так же, как и все предыдущие договоренности, были нарушены посреднические усилия в 2014 году, когда на следующий день после подписания документа на Украине был осуществлен государственный переворот.

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, как не были выполнены Минские договоренности, несмотря на то, что их положения были утверждены Совбезом ООН. Выступившие в роли гарантов их выполнения Меркель и Олланд впоследствии признались, что этот договор также не собирались выполнять. Основной целью их заключения было стремление выиграть время, достаточное для того, чтобы накачать Украину оружием против России.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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43 комментария
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  1. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 13:12
    +3
    Мы – мирные люди. Единственное, чего хотим, чтобы нас оставили в покое

    не оставят в покое !!! они че зря майдан делали и войну устроили в укррр и русофобию развели и денег уже вложили не мерено ? после того как в их прессе пишут что запад переходит все красные линии и не видит ответов то почему они должны отступать от своих планов ??????? пока западу не угрожает уничтожения ! у меня вопрос когда РФ будет отвечать больно и сильно ????????
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:15
      +8
      Глава МИД РФ: «Мы - мирные люди и хотим, чтобы нас оставили в покое»


      После таких заявлений про "мирных людей" в покое точно не оставят,так как сделают вывод что это "наш клиент" и скоро его дожмём,ведь категорически нельзя себя вести в условиях войны как ботаники ,а надо бить так врага, чтобы у него самого появилось желание побыстрее отстать.Установки изначально неверные.Этими чуть ли не мольбами мы даём врагу неверный сигнал,чтобы он продалжал в том же духе.Это просто несерьёзно вести такие нелепые попытки умиротворения перед наркоклоуном.
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 13:19
      -7
      Цитата: opuonmed
      и денег уже вложили не мерено ?

      Сумму назовите пожалуйста. А то я не в курсе.
      1. Комментарий был удален.
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 13:29
          -1
          Цитата: opuonmed
          а вы подумайте сколько вложили в майдан

          Пять миллионов озвучивала Вика.
      2. TAMBU
        TAMBU Сегодня, 13:23
        +3
        Для поиска информации рекомендую воспользоваться поисковыми системами или новостными подшивками за период 2013-2023. Всю информацию вы найдете в открытой печати и доступе.
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 13:33
          -6
          Цитата: TAMBU
          Для поиска информации рекомендую воспользоваться поисковыми системами или новостными подшивками за период 2013-2023. Всю информацию вы найдете в открытой печати и доступе.

          Хе... А, вот, скажем, почему газета "Комсомольская правда" сгорела?
          1. TAMBU
            TAMBU Сегодня, 13:43
            0
            Думаю в библиотеке без труда еще можно найти...
            1. мордвин 3
              мордвин 3 Сегодня, 13:52
              -1
              Цитата: TAMBU
              Думаю в библиотеке без труда еще можно найти...

              Нет. Архив спалили в середине нулевых. И всё. Как то Комсомолка забыла интервью с Шамилем Басаевым, с Хаттабом..
      3. Lis_96
        Lis_96 Сегодня, 13:33
        0
        Вырасти сначала, мелковат для ответов.
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 13:41
          -4
          Цитата: Lis_96
          Вырасти сначала, мелковат для ответов.

          Да, ну? Мелковат, говоришь? А скоко тебе годов?
    3. кредо
      кредо Сегодня, 13:30
      +3
      Даже когда стая гиен видит перед собой мирно лежащего, но раненного льва, она обязательно не преминет воспользоваться данным случаем и льва растерзает на куски.
      В нашем же случае свора европейских шакалов уже более тысячи лет рвёт всех кто хоть раз дал слабину, а не в зубы этой своре, и отказываться от данного способа существования она не намерена.

      Они веками бились и продолжают биться за обладание ресурсами в ущерб всем остальным, поэтому вся эта фигня, появившаяся в прошлом веке под название "Мирное сосуществование двух систем", запущена была только для отвода глаз и усыпления бдительности.
      Мы в который уж раз поймались на неё как окунь на живца и расхлёбываем сейчас в ходе проведения СВО.
      Вот и весь "мир" по-английски. negative
      1. Бывший солда
        Бывший солда Сегодня, 13:43
        +1
        поэтому вся эта фигня, появившаяся в прошлом веке под название "Мирное сосуществование двух систем", запущена была только для отвода глаз и усыпления бдительности.

        Ну почему же? Лозунг правильный и запустили его коммунисты СССР. Только они всё понимали и не договаривали, что лозунг предусматривает ещё и равенство военных потенциалов.
  2. bandabas
    bandabas Сегодня, 13:18
    +10
    Опять двадцать пять. Опять играет в "обиженного". С таким МИД каши не сваришь.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:19
      +4
      А с обижеными известно что делают.Я сейчас не про то что на них воду возят.Про другое.
      1. bandabas
        bandabas Сегодня, 13:29
        +1
        Как то так и получается. Чем дальше, тем глубже.
  3. TAMBU
    TAMBU Сегодня, 13:21
    +4
    Крайне низкий уровень профессионализма во всяком случае в разрезе заявлений внешнему миру. Нет последовательности действий и заявлений даже в банальной формальной логике. Вот еще перл от пресс-службы ... Песков: "Наступление Киева захлебывается"...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:26
      +5
      Подождите,сейчас "запустят Берлагу"-Дмитрия Анатольевича..И начнется..
      1. TAMBU
        TAMBU Сегодня, 13:35
        0
        Думается мне он уже пишет грозное послание Альфа Центавре и близлежащим звездным системам о том как наши корабли начнут бороздить просторы Большого театра...если они посмеют перейти наши коричневые линии еще пару раз...)
  4. dump22
    dump22 Сегодня, 13:21
    +7
    Если мы такие мирные люди и хотим "только покоя", то за каким ____ начинали это все 24 февраля 2022?!
  5. likana
    likana Сегодня, 13:24
    +1
    "котолеопольдизм" - болезнь заразная, передается через рукопожатие...
  6. НатальяЮрьевна
    НатальяЮрьевна Сегодня, 13:25
    0
    "Единственное, чего хотим, чтобы нас оставили в покое" те, кто хочет нас упокоить. Неужели "мы" до сих пор такие на всю голову мирные?!
  7. Shamil88
    Shamil88 Сегодня, 13:28
    +8
    Что он вообще несёт? Это выглядит как гопники бьют толпой амбала уложив на землю, тот даже не пытается встать, и умоляет его не бить, говорит что он добрый, не трогайте его, хотя если он встанет и окажет сопротивление, то гопники разбегутся, вся верхушка состоит из трусливых бариг, которые не имеют яиц, ни совести ни чести, ни гордости, готовые проглотить любой позор и унижение ради сохранения новорованного за 30 лет.
  8. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 13:31
    0
    "Мы мирные люди, но наш бронепоез стоит на запасном пути", -так было бы лучше.
    1. Strannik_GO
      Strannik_GO Сегодня, 13:48
      0
      По прогнозу Менделеева, на начало 21 века, русское населения должно составить 350 миллионов, по факту из 150 миллионов Российского населения русские составляют чуть больше половины.
      За всеми катаклизмами, которые случались с Россией, торчат "уши" англо-саксов, это они повинны в потере Россией более 200 миллионов населения!
      Неужели, англичане не заслужили того чтобы "стереть" их с "лица земли"???
  9. uralex
    uralex Сегодня, 13:31
    +4
    Мы - мирные люди и хотим, чтобы нас оставили в покое
    Чтобы нас оставили в покое, надо эффективно и показательно дать "по щам" нашим врагам. Одними заявлениями тут не отделаться...
  10. certero
    certero Сегодня, 13:34
    +7
    Сказать по-честному какая-то жалкая речь.
    Какие страны пойдут за Россию глава МИД который такое говорит?
  11. Ythink
    Ythink Сегодня, 13:40
    +3
    Ну зачем пересказывать? Вот как звучит речь полностью и без пересказов :
    Мы – мирные люди. Единственное, чего хотим, чтобы нас оставили в покое, чтобы никто не пытался нас затаскивать в какие-то руководимые американцами глобалистские структуры и механизмы, где мы были бы частью того мирового большинство, которое американцы, англосаксы и их союзники просто эксплуатировали, как это было в колониальные времена. Проще говоря, хотят жить за чужой счет.
    У нас теплились надежды после того как исчез Советский Союз, что мы теперь совсем не противники, как это заявлялось, что НАТО никогда не будет расширяться. Лгали и продолжали лгать все эти годы по любому вопросу, который, так или иначе, достигался с ними в контексте договорённостей о равной безопасности, даже видимости равной безопасности. Ничто не срабатывало! Ни обещание, что НАТО не будет расширяться, а когда это произошло, ни что на территории новых членов не будет никакой военной инфраструктуры. Как не сработали и посреднические усилия в феврале 2014 года, когда подписали бумагу, а наутро произошёл госпереворот. Как не сработали и Минские договорённости, несмотря на то, что их утвердил Совет Безопасности ООН. В прошлом году признались Меркель и Олланд, что они не собирались ничего выполнять. Нужно было время накачать Украину оружием против России.
    Поэтому мы с этим «золотым миллиардом», как они сами себя называют, уже всё поняли. Даже если у кого-то какие-то сомнения оставались, их больше нет.
    Насчёт Европы. В нашей Концепции внешней политики сказано, что Европа выбрала путь войны с нами. Нам, конечно, все равно жить с ними вместе «бок о бок». Но если это война, то мы должны достичь своих целей. У нас они гораздо более благородные по сравнению с европейцами. Они хотят чужого, а мы хотим своего.
  12. Snay
    Snay Сегодня, 13:40
    +7
    Ужасно нелепо сейчас это звучит...
  13. Yrec
    Yrec Сегодня, 13:44
    +3
    И что он этими словами хочет вызвать? Жалость? К нам? От кого? Те, к кому он обращается, не считают нас даже за людей! Они хотят, чтоб мы все сдохли поголовно! Мы ведём войну, а Лавров к жалости взывает? Пусть на колени встанет и попросит запад хохлам не помогать! Вдруг поможет.
  14. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 13:45
    +5
    Ооо! А, вот это- зря! Сейчас говорить о том, что мы мирные люди? Война идет. Как её не называй. Конечно- дипломатия и т.д. Но время уговоров и договоров закончилось. Дипломаты сказали свое слово, теперь- говорят пушки.
  15. Yapet100
    Yapet100 Сегодня, 13:53
    +4
    Как-то жалобно это всё звучит.... Россия просит жалости - так получается, если судить по словам МИДа...
    1. Ythink
      Ythink Сегодня, 13:58
      0
      По словам МИДа так не получается, так получается из пересказа автора новости на ВО
  16. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 13:55
    0
    Цитата: Ythink
    У нас теплились надежды после того как исчез Советский Союз, что мы теперь совсем не противники,

    Какая странная фраза. То есть у Лаврова теплилась надежда, что после того как наши враги разрушили нашу Родину, которая нас защищала, то наши враги перестанут нам быть противниками?
  17. Велизарий
    Велизарий Сегодня, 13:57
    +5
    Это самая безумная речь Лаврова из всех безумных речей,а он их сказал немало. Я уж не буду говорить про "оставьте нас в покое",преведущие комментаторы уже все сказали- такое вообще нельзя говорить политику во время войны,а уж тем более если мы сами начали активную часть операции.
    Но меня потрясло- "нас хотят затащить в глобалистские организации" ! Боже кто это говорит,люди которые 30 лет насильно тащили Россию и сопротивляющийся народ во все эти ВТО,МВФ, Советы Европы и прочие ОБСЕ. Проводили реформы образования и медицины по Западному образцу.
    А теперь они говорят- мы тут ни при чем нас туда кто-то тащит......
  18. Ythink
    Ythink Сегодня, 13:57
    -2
    Цитата: Snay
    Ужасно нелепо сейчас это звучит...

    Согласен - пересказ слов Сергея Викторовича автором сего опуса просто до безобразия нелеп.
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 13:58
      +1
      Полная речь точно такая же жалкая и нелепая.
      1. Ythink
        Ythink Сегодня, 14:04
        -1
        Ну прочитайте на сайте МИДа - вбейте в поиск "Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе посещения 201-й российской военной базы, Душанбе, 5 июня 2023 года"
  19. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:58
    +2
    Глава МИД РФ: «Мы - мирные люди и хотим, чтобы нас оставили в покое»

    Именно о таких слюнтяев вытирают ноги...
    Мне стыдно за руководство МИД, которое идёт на поводу пораженцев, для которых важнее собственные судьбы, чем судьба страны...
    Как только язык поворачивается...
    С бешеными собаками Запада не должно быть никаких переговоров кроме физического уничтожения.
    Они озвучили всё, что хотели. Игры в переговоры с «добрыми партнёрами» должны быть закончены навсегда. Россия не принимает звериный уклад...
    Сказка для взрослых:
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    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 14:08
      +1
      У Лаврова и остальных дети на западе, о какой борьбе со звериным укладом речь ? Разве тут не такие же точно буржуи ?
  20. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 14:03
    +2
    Мне жалко его. Он расписался в собственном бессилии. С одной стороны всё таки умный человек, всё правильно рассказал как нас обманывали, как использовали но что он сделал чтобы это изменить? Ведь Русская цивилизация на краю гибели. Мы не мирные люди, мы полоротые и положопые, мы всё расстеряли по глупости. Это ещё нам повезёт если нас возьмут под крыло какие ни будь очередные викинги, или кавказцы или китайцы. crying
    А может нам не быть в союзе с Белорусью а войти туда под начало Батьки Лукашенко. Этого умного мужика. yes
  21. сергей фонов
    сергей фонов Сегодня, 14:04
    +2
    Мы мирные люди, но нас обманывают. Согласен,всё верно. Но в мире все стремятся обмануть друг друга, цели разные. Нас, граждан России, тоже обманывают, обещали что армия сильна, оружие нетаналогов, 1941 год не повторится, а может говорили правду, ведь действительно не повторилось через полгода наступление, стало хуже, топчемся на одном месте. Интересно, а кто же обманывал президента, что у нас всё прекрасно, только не говорите что это Сталин во всём виноват. В свете сегодняшних событий напрашивается вопрос, а правильно ли поступили сдав Херсон?
  22. Комментарий был удален.
  23. Million
    Million Сегодня, 14:18
    +2
    Читаешь такие заявления Лаврова и понимаешь,какие примитивные нынче руководители России.
  24. Wer bist do
    Wer bist do Сегодня, 14:24
    +2
    Как же жалко это звучит... #МинистерствоНытья