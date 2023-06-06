Глава МИД РФ: «Мы - мирные люди и хотим, чтобы нас оставили в покое»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что США и коллективный Запад стремятся к эксплуатации других стран, как это было в эпоху расцвета колониализма. Единственное, к чему стремится Россия - к тому, чтобы ее оставили в покое и прекратили попытки затащить в возглавляемые США механизмы и глобалистские структуры, в условиях которых РФ стала бы частью мирового большинства, подвергаемого эксплуатации со стороны американцев, англосаксов и их союзников.
Мы – мирные люди. Единственное, чего хотим, чтобы нас оставили в покое
- заявил Лавров.
Глава российского МИД подчеркнул, что после развала Советского Союза у властей РФ теплилась надежда на то, что противостояние с Западом закончилось и военный блок НАТО остановит свое расширение на восток.
Лавров также добавил, что Запад лгал и продолжал лгать на протяжении всех этих лет по любому вопросу, связанному с вопросами, касающихся безопасности, пытаясь создать видимость равноправных условий в этой сфере. России обещали, что НАТО не будет расширяться, затем, после нарушения этого обещания, говорилось о том, что на территории новых членов альянса не будет размещаться военная инфраструктура. Так же, как и все предыдущие договоренности, были нарушены посреднические усилия в 2014 году, когда на следующий день после подписания документа на Украине был осуществлен государственный переворот.
Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, как не были выполнены Минские договоренности, несмотря на то, что их положения были утверждены Совбезом ООН. Выступившие в роли гарантов их выполнения Меркель и Олланд впоследствии признались, что этот договор также не собирались выполнять. Основной целью их заключения было стремление выиграть время, достаточное для того, чтобы накачать Украину оружием против России.