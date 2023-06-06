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«Бригады превращаются в груды металлолома»: в греческой прессе пишут о провальной попытке контрнаступления ВСУ

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«Бригады превращаются в груды металлолома»: в греческой прессе пишут о провальной попытке контрнаступления ВСУ

Долго ожидавшееся Западом контрнаступление ВСУ развивается по провальному сценарию из-за отсутствия значительных успехов при огромных потерях украинской армии.


Бригады ВСУ превращаются в груды металлолома. Имеются соответствующие видеосвидетельства этого

- говорится в греческом издании DefenceNet.

Как поясняется в прессе, на Артёмовском и Соледарском направлениях «для украинского контрудара отчеты совсем не годятся». Только под Соледаром потери составили около 16 танков, 26 бронемашин и 14 автомобилей. Всего ВСУ лишились убитыми и ранеными свыше 2 тыс. чел. После ряда незначительных успехов, достигнутых в ходе наступления, украинские подразделения были выбиты с захваченных позиций и откатились назад, например, из села Новодонецкое на Времьевском участке фронта. Продолжаются бои близ Берховки в предместьях Артёмовска: село только наполовину захвачено ВСУ, а российские подразделения выстроили новые рубежи обороны.

Однако, по данным находящихся на месте событий российских военкоров, в Берховке украинских войск нет вовсе.

В ближайшие дни контрнаступление украинской армии может превратиться в своеобразные Арденны

- указывает автор.

На этом неблагоприятном для ВСУ фоне в издании считают, что киевский режим ответственен за подрыв Каховской плотины:

Возможно, дамбу взорвали потому, что в конечном итоге дела на фронтах у украинцев совсем не ладятся. Русским от этого никакой выгоды, так как уничтожение дамбы на долгие годы может оставить Крым без мощного источника воды. Но украинцам данный подрыв со временем может облегчить продвижение войск.

Как поясняет автор, тактически от взрыва дамбы выигрывают только украинцы, которые таким образом пытаются уничтожить все оборонительные позиции ВС РФ на левом берега Днепра.

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18 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:22
    +6
    Развалинами всук удовлетворен...
    1. Wolfskin1993
      Wolfskin1993 Сегодня, 13:28
      0
      Хорошо! Но слишком мало... Мизер , практически! Вот когда 2 ляма бандерни положим , тогда и можно будет чутарик удовлетвориться!
      1. Borik
        Borik Сегодня, 13:41
        0
        Это только начало. Сколько будет металлолома и фарша когда они начнут обещанного генерального наступления
    2. кредо
      кредо Сегодня, 13:45
      +1
      С грудами металлолома, когда он ещё выглядел как боевая техника и снаряды, Украине помогала в том числе и Греция, так что даже непонятно за кого переживает эта греческая газета - за Россию или за Украину.
      Эх, греки, греки и ведь вот даже не подумаешь, что они во время ВМВ били нацистов и фашистов и до сих пор сохранили день в календаре, когда празднуют его. А теперь вот помогают тем же нацистам. Как низко греки опустились в наших глазах. fool
      1. invisible_man
        invisible_man Сегодня, 13:49
        0
        Газета может не поддерживать как Украину, так и собственное правительство. В Европе такое бывает.
      2. Бородач
        Бородач Сегодня, 13:55
        0
        Цитата: кредо
        С грудами металлолома, когда он ещё выглядел как боевая техника и снаряды, Украине помогала в том числе и Греция, так что даже непонятно за кого переживает эта греческая газета - за Россию или за Украину.
        Эх, греки, греки и ведь вот даже не подумаешь, что они во время ВМВ били нацистов и фашистов и до сих пор сохранили день в календаре, когда празднуют его. А теперь вот помогают тем же нацистам. Как низко греки опустились в наших глазах. fool

        А они когда-то поднимались в наших глазах? Не помню.
        Фашист фашисту поневоле брат.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:26
    +7
    Бригады ВСУ превращаются в груды металлолома. Имеются соответствующие видеосвидетельства этого
    Вот и европейская пресса (пока греческая, но подтянуться и др.) обратила внимания, что у ВСУ все складывается не так хорошо, как пророчили на Западе. И по подрыву Каховской плотины имеют собственное мнение отличное от главы евросовета.
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 13:28
    +1
    Бригады ВСУ превращаются в груды металлолома. Имеются соответствующие видеосвидетельства этого
    Греки же, аж наисали. request
  4. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 13:30
    0
    Как приятно подобные новости читать после «непростых решений» и «перегруппировок». Очень хочется верить, что на этот раз подготовились, и Балаклеи не повторится.
  5. bk316
    bk316 Сегодня, 13:32
    +2
    Наступать и обороняться разные вещи.
    Так можно быстро все поставленные танки потерять, о чем я и говорил.
    В этом свете уничтожение каховской плотины замечательное оправдание срыва контрнаступа.
    Все таки пиар отдел ВСУ (или АП) работает очень неплохо.
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:33
    -1
    Бри-гады, наци-гады... Тфу, место там, чтоль, проклятое?
  7. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 13:36
    0
    Сомневаюсь что оборонительные позиции в низинах были никто так не делает.
    1. мазута
      мазута Сегодня, 14:18
      0
      Рыть окопы в низинах конечно бессмысленно.А вот смыть минные поля(надеюсь что они были сделаны),затопить окопы и блиндажи,да и просто размыть первую оборонительную линию и облегчить всу доступ ко второй с помощью быстроходных катеров и попыток захвата плацдармов можно сказать получилось успешно.Вторая линия вынуждена будет реагировать на приближение десанта,засветит свои позиции,все это будет сниматься и засекаться "птичками",коих у них достаточно.Координаты будут переданы крупному калибру,РСЗО и т.д что скрывается на закрытых позициях по правому берегу...Минёрам с нашей стороны так себе удовольствие под артогнем выставлять новые минные поля,часть войск неминуемо будет оттеснена и от второй линии обороны(не забываем левый то берег под нами "низкий").Потоп в конце концов пройдет,русло сузится...Вроде в поставках от амеров и немцев были и понтонные переправы и "водоплавающие"легкобронированные авто.Дай Бог я ошибаюсь,"академиев"то не оканчивал,как представители нашего славного ГШ.Но ближайшие часы и дни теперь уже точно покажут,кто прав кто нет,кто готов,а кто "погулять вышел".Плотина прорвана,пути назад нет...
  8. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 13:36
    -4
    Сколько они потеряли техники в процентном выражении от того количества что у них было и им поставили--1,2 процента?Не рано ли начали тут многие праздновать победу?Как бы она не оказалась с нашей стороны Пирровой победой..
    1. TAMBU
      TAMBU Сегодня, 13:41
      -1
      16 от 730 (если это реально так) то 2,19%...как будто бы разведка боем...
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 13:45
        -1
        Неплохо так - 2% накопленного с трудом ухнуть только на разведку))) Ничерта и не разведав)))
      2. Uprun
        Uprun Сегодня, 14:32
        0
        Приплюсовать еще сотню БТР, то и процент будет иным. А сравнивать 16 уничтоженных танков с цифрой 730 всей брони - передергивание процента. Поправьте пжл. если я не прав.
    2. Комментарий был удален.
  9. Strannik96
    Strannik96 Сегодня, 14:06
    +1
    Цитата: Бережливый
    Сколько они потеряли техники в процентном выражении от того количества что у них было и им поставили--1,2 процента?Не рано ли начали тут многие праздновать победу?Как бы она не оказалась с нашей стороны Пирровой победой..

    Ты же у нас Бережливый, значит хорошо знаешь как 2000 потерять тем более - солдат