Бригады ВСУ превращаются в груды металлолома. Имеются соответствующие видеосвидетельства этого

В ближайшие дни контрнаступление украинской армии может превратиться в своеобразные Арденны

Возможно, дамбу взорвали потому, что в конечном итоге дела на фронтах у украинцев совсем не ладятся. Русским от этого никакой выгоды, так как уничтожение дамбы на долгие годы может оставить Крым без мощного источника воды. Но украинцам данный подрыв со временем может облегчить продвижение войск.

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