Долго ожидавшееся Западом контрнаступление ВСУ развивается по провальному сценарию из-за отсутствия значительных успехов при огромных потерях украинской армии.
Бригады ВСУ превращаются в груды металлолома. Имеются соответствующие видеосвидетельства этого
- говорится в греческом издании DefenceNet.
Как поясняется в прессе, на Артёмовском и Соледарском направлениях «для украинского контрудара отчеты совсем не годятся». Только под Соледаром потери составили около 16 танков, 26 бронемашин и 14 автомобилей. Всего ВСУ лишились убитыми и ранеными свыше 2 тыс. чел. После ряда незначительных успехов, достигнутых в ходе наступления, украинские подразделения были выбиты с захваченных позиций и откатились назад, например, из села Новодонецкое на Времьевском участке фронта. Продолжаются бои близ Берховки в предместьях Артёмовска: село только наполовину захвачено ВСУ, а российские подразделения выстроили новые рубежи обороны.
Однако, по данным находящихся на месте событий российских военкоров, в Берховке украинских войск нет вовсе.
В ближайшие дни контрнаступление украинской армии может превратиться в своеобразные Арденны
- указывает автор.
На этом неблагоприятном для ВСУ фоне в издании считают, что киевский режим ответственен за подрыв Каховской плотины:
Возможно, дамбу взорвали потому, что в конечном итоге дела на фронтах у украинцев совсем не ладятся. Русским от этого никакой выгоды, так как уничтожение дамбы на долгие годы может оставить Крым без мощного источника воды. Но украинцам данный подрыв со временем может облегчить продвижение войск.
Как поясняет автор, тактически от взрыва дамбы выигрывают только украинцы, которые таким образом пытаются уничтожить все оборонительные позиции ВС РФ на левом берега Днепра.
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