Нам бы выгоднее была их решительная атака, с решительным разгромом ВСУ. В Киеве это понимают, и имитируют бурную деятельность

Сейчас киевский режим фактически занимается «растягиванием» фронта. Об этом в своем Telegram-канале пишет российский военный корреспондент Александр Сладков, комментируя последние события в зоне проведения специальной военной операции ВС РФ.Руководство Украины и командование ВСУ делают ставку на «рассеивание» внимания российского командования сразу на несколько направлений. Попытки прорывов ВСУ следуют то в Запорожской области, то на Южно-Донецком или Артемовском направлениях. В последние недели фактически открылось и Белгородское направление.Военкор не видит в подобных действиях Киева особого военного смысла. Ведь Россия наносит удары по тыловым объектам противника – складам боеприпасов, скоплениям военной техники и вооружений, личного состава, и ей все равно, куда направлять ракеты и дроны . Вероятно, делает вывод Сладков, украинское командование отдало основное предпочтение информационной войне.- пишет Сладков в своем Telegram-канале В то же время, затягивающиеся боевые действия уже привели к увеличению боевого потенциала ВС РФ, отмечает военный корреспондент. Военно-промышленный комплекс России предпринимает соответствующие усилия, совершенствуя имеющееся и производя новое вооружение. В результате российская армия становится мощнее, и это – еще один результат «затягивания» боевых действий. Однако сами боевые действия обходятся все дороже, пишет Сладков, причем и России, и Украине тоже, точнее – ее западным покровителям, ибо сам киевский режим давно и бесповоротно несостоятелен в финансовом отношении.