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Военкор рассказал о причинах и последствиях «растягивания» фронта для России и Украины

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Военкор рассказал о причинах и последствиях «растягивания» фронта для России и Украины

Сейчас киевский режим фактически занимается «растягиванием» фронта. Об этом в своем Telegram-канале пишет российский военный корреспондент Александр Сладков, комментируя последние события в зоне проведения специальной военной операции ВС РФ.


Руководство Украины и командование ВСУ делают ставку на «рассеивание» внимания российского командования сразу на несколько направлений. Попытки прорывов ВСУ следуют то в Запорожской области, то на Южно-Донецком или Артемовском направлениях. В последние недели фактически открылось и Белгородское направление.

Военкор не видит в подобных действиях Киева особого военного смысла. Ведь Россия наносит удары по тыловым объектам противника – складам боеприпасов, скоплениям военной техники и вооружений, личного состава, и ей все равно, куда направлять ракеты и дроны. Вероятно, делает вывод Сладков, украинское командование отдало основное предпочтение информационной войне.

Нам бы выгоднее была их решительная атака, с решительным разгромом ВСУ. В Киеве это понимают, и имитируют бурную деятельность

- пишет Сладков в своем Telegram-канале.

В то же время, затягивающиеся боевые действия уже привели к увеличению боевого потенциала ВС РФ, отмечает военный корреспондент. Военно-промышленный комплекс России предпринимает соответствующие усилия, совершенствуя имеющееся и производя новое вооружение. В результате российская армия становится мощнее, и это – еще один результат «затягивания» боевых действий. Однако сами боевые действия обходятся все дороже, пишет Сладков, причем и России, и Украине тоже, точнее – ее западным покровителям, ибо сам киевский режим давно и бесповоротно несостоятелен в финансовом отношении.
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5 комментариев
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  1. Аскольд65
    Аскольд65 Сегодня, 13:02
    +3
    А вот что пишет западная пресса.
    Сейчас разминка и тренировка. Но только с одной стороны.
    Канал "Неинсайдер" случайно выяснил, что среди западных военных экспертов идут тревожные сигналы.
    Проводя аналитику процесса СВО, они внезапно пришли к пониманию, что по сути идет постоянная практическая тренировка российской армии. Данный вывод следует минимум в двух закрытых докладах, сделанных не связанными между собой аналитическими центрами "RAND Corporation" и "Center for a New American Security".
    Им открылось, что в боевых условиях российские войска отрабатывают навыки противодействия западной боевой технике, натовским стандартам оперативного управления и военной тактике. Так же совершенствуется логистика, и ускорился процесс модернизации армии. То есть, накачивая Украину оружием и специалистами, они учат нас воевать с ними, но при этом их личный состав подобного опыта не получает.
    Это довольно весомый факт, который теперь не даёт покоя военной элите запада, в частности США, и порождает требование "прекратить тренировать русских". Каким именно образом им следует "прекратить" не указывается.
    Однако это цитата из части доклада, где приводится мнение Начальника штаба Сухопутных войск США генерала Джеймса Макконвилла.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 13:08
      0
      Укровермахт хочет растянуть резервы ВС РФ по разным стратегическим направлениям, чтобы за счет переброски резервов по внутренним операционным линиям добиться локального превосходства на узком участке фронта и провести наступление, спланированное НАТО.
      1. свой1970
        свой1970 Сегодня, 13:37
        0
        Цитата: Бородач
        Укровермахт хочет растянуть резервы ВС РФ по разным стратегическим направлениям, чтобы за счет переброски резервов по внутренним операционным линиям добиться локального превосходства на узком участке фронта и провести наступление, спланированное НАТО.
        а если потом котел?
  2. Deon59
    Deon59 Сегодня, 13:05
    0
    Затягивание СВО так выгодно тем кто зарабатывает деньги на войне.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:13
    +2
    В Киеве это понимают, и имитируют бурную деятельность
    "Имитация" все таки больше похожа на потуги наступления, когда атакуют уже не батальонами, а бригадами с тяжелой техникой.