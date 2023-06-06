Глава СНБО Украины: Ничто и никто не остановит освобождение Украины, время которого пришло

Ситуация в зоне проведения специальной военной операции остается напряжённой, и эта напряженность возрастает по мере того, как все ждут украинского контрнаступления, которое вроде должно было начаться еще весной.
При этом из Киева звучат заявления, указывающие на то, что контрнаступление ВСУ вот-вот начнется. К подобным утверждениям можно отнести и слова секретаря Совета нацбезопасности (СНБО) Украины Алексея Данилова, который написал в соцсети, что «время освобождения» Украины наступило.
Ничто и никто, ни один россиянин не остановит освобождение Украины, время которого пришло
— отметил Данилов.
Глава СНБО позволил себе сделать подобное заявление после экстренного заседания СНБО, созванного президентом Зеленским из-за инцидента на Каховской гидроэлектростанции, в котором, естественно, Киев обвиняет Москву.
В Киеве говорят, что разрушение Каховской гидроэлектростанции имеет целью помешать предстоящему контрнаступлению. Видимо, именно это имеет в виду Данилов, когда говорит, что «ничто и никто» их не остановит.
Однако пока это лишь слова, и на деле ВСУ не продвигаются, если не считать значительным продвижением вылазки диверсантов в приграничные российские регионы.