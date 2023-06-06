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Глава СНБО Украины: Ничто и никто не остановит освобождение Украины, время которого пришло

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Глава СНБО Украины: Ничто и никто не остановит освобождение Украины, время которого пришло

Ситуация в зоне проведения специальной военной операции остается напряжённой, и эта напряженность возрастает по мере того, как все ждут украинского контрнаступления, которое вроде должно было начаться еще весной.


При этом из Киева звучат заявления, указывающие на то, что контрнаступление ВСУ вот-вот начнется. К подобным утверждениям можно отнести и слова секретаря Совета нацбезопасности (СНБО) Украины Алексея Данилова, который написал в соцсети, что «время освобождения» Украины наступило.

Ничто и никто, ни один россиянин не остановит освобождение Украины, время которого пришло

— отметил Данилов.

Глава СНБО позволил себе сделать подобное заявление после экстренного заседания СНБО, созванного президентом Зеленским из-за инцидента на Каховской гидроэлектростанции, в котором, естественно, Киев обвиняет Москву.

В Киеве говорят, что разрушение Каховской гидроэлектростанции имеет целью помешать предстоящему контрнаступлению. Видимо, именно это имеет в виду Данилов, когда говорит, что «ничто и никто» их не остановит.

Однако пока это лишь слова, и на деле ВСУ не продвигаются, если не считать значительным продвижением вылазки диверсантов в приграничные российские регионы.
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14 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 13:51
    +1
    и на деле ВСУ не продвигаются, если не считать значительным продвижением вылазки диверсантов в приграничные российские регионы.

    Ну да, прискакать, нагадить по-быстрому и свалить. Це перемога. am
    Типичный бандеровский подход когда они из лесов выскакивали, жгли, убивали и по-быстрому сваливали чтобы не огрести люлей. И отсиживались в схронах до следующего раза....
    1. krot
      krot Сегодня, 13:55
      +1
      Помешает полная мобилизация в России! Но только тогда от Украины точно останутся руины! Да и думаю Европе тоже достанется. Тогда по другому запоют.. Поэтому лучше смиритесь с поражением и отдайте Одессу маму..
      1. Борис Сергеев
        Борис Сергеев Сегодня, 14:01
        -3
        Неужели вы не понимаете, что никакой мобилизации не будет? У нас выборы в сентябре, а потом и в марте. Никто благостную картину "как будто всё в порядке" портить не будет. Да и нефть с газом через Украино-бандеровцев качаем, миллиарды им платим. Ещё и аммиак хотелось бы. Он взрывается, не подскажете?
      2. zloybond
        zloybond Сегодня, 14:24
        0
        Любой знает, что Совет национальной безопасности в случае чего скроется за границей. Вот только зачем тогда давать возможность работать этому "совету". В плен они не попадут, свалят если припечет. Давно бы обьявили вознаграждение за поимку и доставку в Россию этих рулевых. Так тогда бы и труднее было Украине бы заниматься организацией обороны. Да и вся эта свора бы ходила и оглядывалась - вдруг выкрадут и выдадут. hi
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 13:57
    0
    Этому секретуту нужно сменить фамилию и имя на хох-ло-мячью,чтобы каждая мразь не позорила Русские имена и фамилии. Надеюсь что верёвка для его шеи уже припасена.
  3. Sasha1979
    Sasha1979 Сегодня, 13:58
    0
    "Глава СНБО Украины: Ничто и никто не остановит освобождение Украины, время которого пришло". Если он имел в виду освобождение от ВСУ... то тогда он прав...
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:14
      +1
      Цитата: Sasha1979
      Ничто и никто не остановит освобождение Украины, время которого пришло".

      Тяжёлое поражение укровойск в ходе наступления, операции войск РФ по освобождению Новороссии может и скорее всего приведёт к распаду армии БУ Руины, политическому кризису и перевороту.
      С военной точки зрения коллапс вражеской армии требует её окончательной демилитаризации и освобождения всех территорий, с которых может исходить угроза.
      Но в политическом смысле это ловушка. Нет ни нужды, ни возможности брать под контроль зачумлённые территории. Их на данном этапе следовало бы превратить в отстойник, карантин. Это наши земли, но население, уже повязанное кровью должно пройти путь самоочищения. И спешить в этом деле нельзя. Этот троянский конь может спровоцировать социальные конфликты внутри РФ, на что и делает ставку враг.
      Однако, пользуясь этим обстоятельством Запад может наконец прозреть, что остатки Украины – нацистское, террористическое государство. К тому же накачанное оружием. Что требует немедленного ввода миротворческих сил НАТО для нейтрализации угроз и предотвращения гуманитарной катастрофы. Такое решение имеет все шансы быть одобренным даже в ООН. России будет проблематично противодействовать такой «благой» инициативе. Ну а далее старый рабочий сценарий – мы это видели в Косово, Сирии, Ираке, Афганистане – делать вид, что борются со своим детищем, не просто сохранив за собой плацдарм, но и легализовав тут своё присутствие. При этом формально они выступят нашими союзниками.
      Оба варианта, как видно, не несут нам ничего хорошего. Классическая вилка. Причём инициатива не совсем на нашей стороне. Однако имеется некоторый запас времени для реализации контрстратегии.
  4. Владимир Нижегородский
    Владимир Нижегородский Сегодня, 14:08
    0
    Всё верно
    Никто и ничто не может остановить освобождения Украины от нацистов, клоунов злых и наркоманов типа Данилова, Зеленского, Сырского и Залужного и так далее.
    Агония режима не за горами.
    Победа будет за нами!!!!!
  5. carpenter
    carpenter Сегодня, 14:10
    0
    Видимо, именно это имеет в виду Данилов, когда говорит, что «ничто и никто» их не остановит.
    Все по Гитлеру -"Уходя сжигайте, взрывайте всё !"
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:13
    0
    Ничто и никто, ни один россиянин не остановит освобождение Украины, время которого пришло
    А может приходит время для Украины собирать ками, которые она так обильно разбрасывала во все стороны все эти годы? Данилов постоянно на фото, как бухгалтер, к которому пришли за авансом - поверх очков: "Какой аванс?"
  7. Фразах
    Фразах Сегодня, 14:13
    +1
    Россияне не собираются останавливать освобождение, тут Мячик прав. От него и всей чубатой шоблы, наряду с иноземными чертями, которым они так удачно продали страну.
  8. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 14:31
    0
    Ветеринар разбушевался. Лучше бы он и дальше, дворняг перекрашивал.
  9. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 14:33
    0
    Видимо по этому дятлу искандеры давно не прилетали.
    Крым разве был украиной? Или когда то страна такая существовала как Украина? Созданная в СССР с помощью слияния областей
    Майдан у них тоже был освобождением, пока все не могли себе найти от безненежья. В европу хотелось но туда не пускали.
    Кто жил в других странах вы там никому не нужны, есть ваша земля и патриоты отчасти правы то что это их земля. В отношении Украины Крым проголосовал и не хчоет быть частью украины как и 4 региона где прошли голосования. Какое освобождение?
  10. МВГ
    МВГ Сегодня, 14:36
    0
    В Киеве говорят, что разрушение Каховской гидроэлектростанции имеет целью помешать предстоящему контрнаступлению.

    А раньше в Киеве говорили, что дончане сами себя обстреливают, а потом в Киеве говорили, что РФ в Буче людей постреляли, а потом говорили, что ЗаЭС РФ бомбит, а потом РФ газопровод свой взорвала. И все оказалось с точностью до наоборот. Это такая незатейливая тактика, надиктованная кем-то феноменально тупым, но достаточно высокопоставленным для того, что бы его воля исполнялась. Ну, или это продукт деятельности коллективного либерального западного разума, что выглядит совершенно плачевно в силу скудоумия замысла.