Ничто и никто, ни один россиянин не остановит освобождение Украины, время которого пришло

Ситуация в зоне проведения специальной военной операции остается напряжённой, и эта напряженность возрастает по мере того, как все ждут украинского контрнаступления, которое вроде должно было начаться еще весной.При этом из Киева звучат заявления, указывающие на то, что контрнаступление ВСУ вот-вот начнется. К подобным утверждениям можно отнести и слова секретаря Совета нацбезопасности (СНБО) Украины Алексея Данилова, который написал в соцсети, что «время освобождения» Украины наступило.— отметил Данилов.Глава СНБО позволил себе сделать подобное заявление после экстренного заседания СНБО, созванного президентом Зеленским из-за инцидента на Каховской гидроэлектростанции, в котором, естественно, Киев обвиняет Москву.В Киеве говорят, что разрушение Каховской гидроэлектростанции имеет целью помешать предстоящему контрнаступлению. Видимо, именно это имеет в виду Данилов, когда говорит, что «ничто и никто» их не остановит.Однако пока это лишь слова, и на деле ВСУ не продвигаются, если не считать значительным продвижением вылазки диверсантов в приграничные российские регионы.