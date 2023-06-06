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Украинские «волонтёры» завершили разработку «тяжёлой БМП» на базе советского танка Т-62М для ВСУ

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Украинские «волонтёры» завершили разработку «тяжёлой БМП» на базе советского танка Т-62М для ВСУ

Украинские «волонтёры» завершили разработку тяжелой боевой машины пехоты, она же машина "огневой поддержки", для украинской армии, изделие готово к выходу на испытания.


Новая "тяжелая БМП" создана базе советского танка Т-62М, как утверждается, трофейного, и переданного волонтерам украинскими военными. На корпус танка приделали башню от российской боевой машины пехоты БМП-2 с 30-мм автоматической пушкой. Башню и переднюю часть корпуса изделия прикрыли блоками динамической защиты "Контакт-1", но в дальнейшем планируется установка динамической защиты по всему корпусу, включая кормовую часть.

Предполагается, что установленная защита будет способна противостоять противотанковым средствам российской армии, а вооружение - наносить поражение пехоте противника, а также легкобронированной технике. Данная машина, получившая название "Каратель", должна еще и перевозить отделение военнослужащих, но в первом варианте данной функции не предусмотрено. Вот в дальнейшем, если работы по проекту будут продолжены, волонтеры обещают склепать уже "настоящую" тяжелую БМП.

Следующая версия будет как раз для десанта, транспорт последнего километра, чтобы максимально безопасно доставить в отделение личного состава

- заявил один из участников данного проекта.

Как уже сообщалось, конечной задачей данного проекта является создание "тяжелой" БМП, способной доставлять пехоту к переднему краю под огнем противника. Волонтеры уверены, что у них точно получится сделать то, что не смогли разработать конструкторские бюро крупных предприятий, выпускающих бронетехнику, за все годы незалежности Украины.
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21 комментарий
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  1. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 13:06
    -3
    Коробочки с динамической защитой на месте.
    1. uav80
      uav80 Сегодня, 13:42
      +4
      Ага, круть, лишь бы с погона при детонации ДЗ не сорвало вместе с головой оператора...)))
      1. Romario_Argo
        Romario_Argo Сегодня, 14:18
        0
        ну ну...
        на фронте в 800 км уже 400 ТОС-1А и ТОС-2
        на 1 км. - 2 ТОС с дальность 11 км.
        прикольно - выплюнуть легкие в противогаз сидя в тяжелой БМП
  2. PROXOR
    PROXOR Сегодня, 13:06
    -6
    А у нас давно все придумано

    Но видишь - ДОРОХА! А жизни бойцов не жалко, бабы на рожают. В окопы бы этого Кужегутовича запихнуть.
    1. RED_ICE
      RED_ICE Сегодня, 13:16
      -2
      От кого бабы нарожают?
      ————————————————
    2. Трямс
      Трямс Сегодня, 13:18
      +2
      Цитата: PROXOR
      Но видишь - ДОРОХА! А жизни бойцов не жалко, бабы на рожают. В окопы бы этого Кужегутовича запихнуть.
      откуда такая информация? интересно, тк в сети другая
      "В 2022 году планируется поставка в войска опытно-промышленной партии танков Т-14, боевых машин пехоты Т-15 и бронированных ремонтно-эвакуационных машин Т-16"
      в настоящее время проходят государственные испытания опытных образцов техники на платформе "Армата"
  3. Фёдор М
    Фёдор М Сегодня, 13:13
    +1
    Недотерминатор laughing
    .................
  4. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 13:13
    +3
    Рождение очередного монстра, «воспаленным сознанием».
    Интересно, а во- второй версии десант будет сидеть в креслах на броне или в прицепе от трактора или вместо двигателя танка( тягловой силой).
  5. pin_code
    pin_code Сегодня, 13:14
    +2
    Очередная поделка. Изобретать нужно на базе машины, которую можешь производить своими силами.
  6. Аскольд65
    Аскольд65 Сегодня, 13:19
    0
    Нашим тоже бы не мешало бы разработать машину огневой поддержки, с учётом опыта действий танков в нынешней СВО. Например, в башню установить 120-мм орудие от САУ "Хоста". А в систему управления огнём добавить разведывательный квадрокоптер ( и, если это возможно, ещё с ЛЦУ, для подсветки цели для снаряда "Китолов"). Такой танк - "миномёт-гаубица", способный вести огонь мощным снарядом из-за укрытий или прямой наводкой в зависимости от ситуации.
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 13:32
      +1
      А чем Мста-С не устраивает? Она как раз на танковом шасси и способна вести огонь мощным 152-мм снарядом, хоть прямой наводкой, хоть из-за укрытий.
  7. Трямс
    Трямс Сегодня, 13:28
    0
    Новая "тяжелая БМП" создана базе советского танка Т-62М, как утверждается, трофейного, и переданного волонтерам украинскими военными.
    Следующая версия будет как раз для десанта, транспорт последнего километра, чтобы максимально безопасно доставить в отделение личного состава
    так это все в 1 экземпляре, получается. причем 2й в планах. ясно.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:32
    0
    Волонтеры уверены, что у них точно получится сделать то, что не смогли разработать конструкторские бюро крупных предприятий, выпускающих бронетехнику, за все годы незалежности Украины.
    Что тут скажешь... дураком, а от армии закосили и какую то копеечку заработают, наверно.
  9. Пуз Большой
    Пуз Большой Сегодня, 13:36
    0
    А десантный отсек там в каком месте? Снаружи, как деревенский туалет?
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:36
    0
    она же машина "огневой поддержки"
    С 30 мм пушкой? Слабоват "Каратель" хоть и на базе танка и пока даже не БМП, т.к. пехоту только на броню усадить можно. К тому же в единственном экземпляре.
  11. Новик225
    Новик225 Сегодня, 13:37
    +2
    о! Новая тяжелая БМП! А старую куда дели? Ту, что "Навозец" звали?
    Адская машина смерти с камерами от домофонов... :)))
  12. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 13:44
    0
    С таким разрешением динамической защиты на башне этот самоход просуществует один точный выстрел из птрк.
  13. dump22
    dump22 Сегодня, 13:47
    +1
    Пышная презентация вундервафлей - свидетельство наличия сильных проблем у режима.

    Гитлер начал усиленно обещать "оружие возмездия", когда близкий конец "тысячелетнего рейха" стали подозревать даже уже самые зомбированные граждане Германии.
  14. uav80
    uav80 Сегодня, 13:53
    0
    Почему не боевой модуль КБА-105 «Шквал» или они закончились савсема..?

  15. Аристарх Пасечник
    Аристарх Пасечник Сегодня, 14:10
    0
    Есть такая БМП «Ахзарит» из советских танков Т-55! Но то израильтяне, это вам не металлоломщики их страны 404!
  16. Naval
    Naval Сегодня, 14:12
    0
    Где-то я уже нечто подобное видел. Был такой, толи навозец, толи азовец, склепангый из мусорных контейнеров, строй БМП, и китайских камер для видеоглазков. Уверяли, что это шедевр танкостроения и шанс на мировое господство, но потом этот шедевр исчез из поля зрения. Подозреваю, что дворник потребовал вернуть мусорные контейнеры, чем и прервал творческий полет мысли гениальных конструкторов и Навоза