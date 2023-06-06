Власти Белгородской области опровергли сообщения о якобы нахождении нескольких украинских ДРГ в регионе

Руководство Белгородской области Российской Федерации поспешило опровергнуть распространяемые в интернет-пространстве сообщения о том, что в регионе якобы действуют несколько украинских диверсионных групп. С соответствующим опровержением выступил оперативный штаб региона.
Ранее в СМИ появлялась информация, что на Белгородчину проникли несколько формирований проукраинских боевиков. Вчера «Русский добровольческий корпус» (запрещенная в РФ террористическая организация) заявил, что якобы взял под контроль село Новая Таволжанка в Белгородской области. В заявлении экстремистов особо подчеркивалось, что, во-первых, этот населенный пункт является относительно крупным, а во-вторых, что он пуст и людей (мирных жителей) там сейчас нет.
Белгородская область, напомним, действительно подвергается регулярным атакам с украинской стороны – ВСУ ведут артиллерийский обстрел приграничных населенных пунктов, направляют беспилотники с взрывными устройствами, а также организуют попытки прорыва вглубь региона силами подконтрольных проукраинских формирований, укомплектованных предателями из числа бывших россиян нацистских убеждений, а также белорусскими нацистами и иностранными наемниками.
Хотя киевский режим пытается открещиваться от причастности к нападениям на Белгородскую область, в том числе и из-за официальной реакции Запада, которая якобы негативна, в действительности понятно, что все рейды организованы украинской военной разведкой и, более того, вписываются в общую концепцию анонсированного контрнаступления ВСУ.
Главная задача – «распылить» внимание ВС РФ и заставить перебрасывать в Белгородскую область резервы с других направлений. Украинское командование рассчитывает, что из-за этого ослабнет оборона ВС РФ на тех же Южно-Донецком и Запорожском направлениях, а также в районе Артемовска.