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Власти Белгородской области опровергли сообщения о якобы нахождении нескольких украинских ДРГ в регионе

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Власти Белгородской области опровергли сообщения о якобы нахождении нескольких украинских ДРГ в регионе

Руководство Белгородской области Российской Федерации поспешило опровергнуть распространяемые в интернет-пространстве сообщения о том, что в регионе якобы действуют несколько украинских диверсионных групп. С соответствующим опровержением выступил оперативный штаб региона.


Ранее в СМИ появлялась информация, что на Белгородчину проникли несколько формирований проукраинских боевиков. Вчера «Русский добровольческий корпус» (запрещенная в РФ террористическая организация) заявил, что якобы взял под контроль село Новая Таволжанка в Белгородской области. В заявлении экстремистов особо подчеркивалось, что, во-первых, этот населенный пункт является относительно крупным, а во-вторых, что он пуст и людей (мирных жителей) там сейчас нет.

Белгородская область, напомним, действительно подвергается регулярным атакам с украинской стороны – ВСУ ведут артиллерийский обстрел приграничных населенных пунктов, направляют беспилотники с взрывными устройствами, а также организуют попытки прорыва вглубь региона силами подконтрольных проукраинских формирований, укомплектованных предателями из числа бывших россиян нацистских убеждений, а также белорусскими нацистами и иностранными наемниками.

Хотя киевский режим пытается открещиваться от причастности к нападениям на Белгородскую область, в том числе и из-за официальной реакции Запада, которая якобы негативна, в действительности понятно, что все рейды организованы украинской военной разведкой и, более того, вписываются в общую концепцию анонсированного контрнаступления ВСУ.

Главная задача – «распылить» внимание ВС РФ и заставить перебрасывать в Белгородскую область резервы с других направлений. Украинское командование рассчитывает, что из-за этого ослабнет оборона ВС РФ на тех же Южно-Донецком и Запорожском направлениях, а также в районе Артемовска.
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4 комментария
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:32
    -1
    поспешило опровергнуть распространяемые в интернет-пространстве сообщения о том, что в регионе якобы действуют несколько украинских диверсионных групп
    Количество вбросов и фейков будет только возрастать, т.к. Киеву необходимо отвлечение внимания от неудач наступления, как воздух. Поэтому по "стахановски" будет работать не только ЦИПсО, но и западные СМИ. Еще предстоит услышать столько "интересного" про наступление, которое не наступление вовсе, про российские потери, про захват поселков...
  2. lisikat2
    lisikat2 Сегодня, 13:35
    0
    Возможно, выдают желаемое за действительное? Такое бывает
    Либо, кто-то отстал от основной группы.
    В любом случае' бдительность не лишняя
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 13:41
    +1
    Разве это невозможно?Мы вон границу там не можем взять под контроль. Так что вероятность нахождения дрг все же имеется.
  4. Million
    Million Сегодня, 14:20
    0
    Всю официальную информацию,в зависимости от ее характера,надо умножать или делить на 10.