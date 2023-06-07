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В Иране прокомментировали заявление ВМС США о том, что катера КСИР «преследовали» греческий корабль в Ормузском проливе

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В Иране прокомментировали заявление ВМС США о том, что катера КСИР «преследовали» греческий корабль в Ормузском проливе

Представители ВМС США заявили, что в Ормузском проливе торговое судно якобы подверглось преследованию со стороны катеров КСИР. Согласно данным организации по отслеживанию судов, корабль, у которого, по мнению США, возникли проблемы с Ираном, управлялся греческой фирмой.


Сообщается также, что к месту «инцидента» были отправлены корабли ВМС США и Великобритании. Вместе с отчетом были предоставлены изображения, сделанные самолетом ВМС США. Военно-морские силы предоставили снимки, предположительно сделанные самолетом Boeing P-8 Poseidon ВМС США, пролетавшим над ним, на которых видны три небольших судна в непосредственной близости от коммерческого корабля.

Ситуация разрядилась примерно через час, когда торговое судно подтвердило, что быстроходные ударные катера покинули место происшествия. Торговое судно продолжило движение через Ормузский пролив без дальнейших происшествий.

— говорится в заявлении ВМС США.

Ормузский пролив является одним из наиболее активно используемых судоходных путей в мире: около 20% мирового судоходства проходит через этот узкий проход в Персидском заливе.

Позже ситуацию прокомментировал контр-адмирал морских силл КСИР Аббас Голамшахи:

Иран просто ответил на сигнал бедствия, посланный торговым судном.

По его словам, ВМС США нагнетают обстановку ложными заявлениями о событиях в Персидском заливе.
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1 комментарий
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:42
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    Иран просто ответил на сигнал бедствия, посланный торговым судном.
    А мне понравился ответ иранцев и главное в стиле объяснений Сша своего присутствия в этом регионе - "мы обеспечиваем безопасное судоходство...". А иранцы среагировали на сигнал бедствия и поспешили на помощь. Когда убедились, что судну ни чего не угрожает отбыли во свояси. При этом ни американский, ни британский корабль еще даже не были видны на горизонте. Хотя англосаксы в последствии заявили, что благодаря своим "героическим" действиям спасли торговое судно от "коварных иранцев", которые преследовали явно агрессивные цели.