В Иране прокомментировали заявление ВМС США о том, что катера КСИР «преследовали» греческий корабль в Ормузском проливе

Ситуация разрядилась примерно через час, когда торговое судно подтвердило, что быстроходные ударные катера покинули место происшествия. Торговое судно продолжило движение через Ормузский пролив без дальнейших происшествий.

Иран просто ответил на сигнал бедствия, посланный торговым судном.

Представители ВМС США заявили, что в Ормузском проливе торговое судно якобы подверглось преследованию со стороны катеров КСИР. Согласно данным организации по отслеживанию судов, корабль, у которого, по мнению США, возникли проблемы с Ираном, управлялся греческой фирмой.Сообщается также, что к месту «инцидента» были отправлены корабли ВМС США и Великобритании. Вместе с отчетом были предоставлены изображения, сделанные самолетом ВМС США. Военно-морские силы предоставили снимки, предположительно сделанные самолетом Boeing P-8 Poseidon ВМС США, пролетавшим над ним, на которых видны три небольших судна в непосредственной близости от коммерческого корабля.— говорится в заявлении ВМС США.Ормузский пролив является одним из наиболее активно используемых судоходных путей в мире: около 20% мирового судоходства проходит через этот узкий проход в Персидском заливе.Позже ситуацию прокомментировал контр-адмирал морских силл КСИР Аббас Голамшахи:По его словам, ВМС США нагнетают обстановку ложными заявлениями о событиях в Персидском заливе.