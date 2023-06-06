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Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев: Прорыв дамбы Каховской ГЭС не помешает украинскому контрнаступлению

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Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев: Прорыв дамбы Каховской ГЭС не помешает украинскому контрнаступлению

Подрыв дамбы Каховского водохранилища никак не отразится на планах Генштаба ВСУ провести контрнаступление. Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.


Военное командование ВСУ заранее просчитало ситуацию с подрывом плотины Каховской ГЭС и учло это в своих планах, так что на контрнаступлении украинской армии это никак не отразится. По словам Наева, подрыв дамбы, без сомнения, устроили российские войска, чтобы сорвать наступательную операцию Киева, но у русских ничего не получится, все уже рассчитано заранее.

Что касается препятствия нашим наступательным действиям, военное командование полностью учитывало и такие действия, и соответственно оно не должно навредить нашему наступлению на тех направлениях, где может быть разлив воды

- подчеркнул генерал.

Говоря о Киевской ГЭС, находящейся выше столицы Украины по течению Днепра, Наев заявил, что там такой ситуации быть не может, российские войска до нее точно не доберутся. По его словам, ГЭС "надежно" прикрыта системами украинской ПВО, а на земле ее защищают войска от проникновения "вражеских ДРГ". Так что о ней беспокоится не нужно.

Не забыл генерал напомнить, что ГЭС охраняется группировкой сил и средств, подчиненной лично ему, так что он может гарантировать безопасность данного гидроузла. А почему бы не гарантировать, если планов наносить удары по Киевской ГЭС у российской армии нет. А если они появятся, то никакая украинская "эффективная" ПВО не поможет.

Что касается Киевской ГЭС, то она находится в зоне ответственности группировки сил и средств обороны Киева, которая подчинена мне. Нами приняты соответствующие меры по безопасности: как по прикрытию от ударов с воздуха, так и по невозможности действий диверсионно-разведывательных сил противника

- добавил он.
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10 комментариев
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  1. Пленник
    Пленник Сегодня, 13:58
    0
    Судя по чертам лица, хлопец явно имел предков, скакавших на низкорослых монгольских лошадках.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 14:15
      0
      Зря обижаете монгол, они были воинами, а не продажными шакалами.
      А наевские победные реляции легко бьются простой констатацией фактов, что столицу, верховного шута или штаб-квартиру ГУР в Киеве должны были охранять куда более надёжнее, чем какую-то там Киевскую ГЭС, а по факту этого не произошло.
      Так что пускай Наев рассказывает свои байки местным кастрюлеголовым, раз больше некому.
    2. Lynx2000
      Lynx2000 Сегодня, 14:30
      0
      Цитата: Пленник
      Судя по чертам лица, хлопец явно имел предков, скакавших на низкорослых монгольских лошадках.

      Согласен с кредо не сравнивайте с монголами. Просто подбородочный ремень щечки вверх утянул, глазки заплыли... В меру упитанный. yes
  2. beybender
    beybender Сегодня, 13:59
    0
    Конечно не помешает , он же укров практически не затронул !!! Такое впечатление , что Россия начала всю эту ..... хрень даже не думая о последствиях !!! Как с Крымом не прокатило , а на что то серьезное , кроме линий да озабоченностей , кишка тонка и да и сцыкотно !!! Я не знаю кого там Путин жалеет , но по моему там уже жалеть некого , да и не нужна им его жалость !!! Им надо , что бы русские все передохли !!!
    1. frei67
      frei67 Сегодня, 14:11
      +2
      почитал большинство ваших замечаний.Есть мнение что у вас чуб отклеился
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:00
    0
    Когда прилетит как следует по им охраняемым объектам что это существо кукарекать в свое оправдание станет?
  4. сергей фонов
    сергей фонов Сегодня, 14:17
    -1
    Давно пишу, такое проведение СВО закончится или заключением мира на условиях Украины, или применением ТЯО, скорее всего это будет ТЯО. Наивно надеяться что через некоторое время у Украины не появится ЯО.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:18
    0
    Прорыв дамбы Каховской ГЭС не помешает украинскому контрнаступлению
    Так вы его еще не начинали? А уже за два дня успели положить столько л/с и потерять б/т.
    у русских ничего не получится, все уже рассчитано заранее
    И вот тут главное не просчитаться...
  6. Фразах
    Фразах Сегодня, 14:19
    0
    Ай эм супамэн! Наиболее частый мотив в публичных бреднях главарей туземной группировки, купленной за гроши глобальной бандой для войны за свой пиковый интерес.
  7. megadeth
    megadeth Сегодня, 14:24
    0
    Такое впечатление что укрофашисты следят за нашими комментариями на ВО!