Что касается препятствия нашим наступательным действиям, военное командование полностью учитывало и такие действия, и соответственно оно не должно навредить нашему наступлению на тех направлениях, где может быть разлив воды

Что касается Киевской ГЭС, то она находится в зоне ответственности группировки сил и средств обороны Киева, которая подчинена мне. Нами приняты соответствующие меры по безопасности: как по прикрытию от ударов с воздуха, так и по невозможности действий диверсионно-разведывательных сил противника

Подрыв дамбы Каховского водохранилища никак не отразится на планах Генштаба ВСУ провести контрнаступление. Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.Военное командование ВСУ заранее просчитало ситуацию с подрывом плотины Каховской ГЭС и учло это в своих планах, так что на контрнаступлении украинской армии это никак не отразится. По словам Наева, подрыв дамбы, без сомнения, устроили российские войска, чтобы сорвать наступательную операцию Киева, но у русских ничего не получится, все уже рассчитано заранее.- подчеркнул генерал.Говоря о Киевской ГЭС, находящейся выше столицы Украины по течению Днепра, Наев заявил, что там такой ситуации быть не может, российские войска до нее точно не доберутся. По его словам, ГЭС "надежно" прикрыта системами украинской ПВО, а на земле ее защищают войска от проникновения "вражеских ДРГ". Так что о ней беспокоится не нужно.Не забыл генерал напомнить, что ГЭС охраняется группировкой сил и средств, подчиненной лично ему, так что он может гарантировать безопасность данного гидроузла. А почему бы не гарантировать, если планов наносить удары по Киевской ГЭС у российской армии нет. А если они появятся, то никакая украинская "эффективная" ПВО не поможет.- добавил он.