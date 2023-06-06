Власти России обвинили в подрыве Каховской ГЭС киевский режим

Разрушение Каховской ГЭС является преднамеренной диверсией Киева. С таким заявлением выступил сегодня пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя подрыв плотины.По утверждению Пескова, Россия решительно отвергает любые обвинения в причастности к подрыву Каховской ГЭС и заявляет, что данное преступление было совершено Киевом. Одна из главных целей диверсии – лишить Крымский полуостров воды, поскольку ее подача в Северо-Крымский канал начала сокращаться.Кроме того, Песков отметил, что предпринятые два дня назад ВСУ действия по контрнаступлению на российские позиции «захлебываются». Вполне ожидаемо, Украине потребовалось «перебить» впечатление от неудачного контрнаступления на Южно-Донецком направлении новым, куда более масштабным событием. Им и стал подрыв Каховской гидроэлектростанции, с последующим обвинением в нем России.Правда, не очень понятно, зачем российским военным требовалось бы подрывать плотину, если ГЭС и так находилась под контролем России и было достаточно лишь открыть шлюзы в тот случае, если бы планировалось затопить территории вниз по течению. К тому же, не стоит забывать, что России нет смысла вредить самой себе.Каховская ГЭС – российский инфраструктурный объект, населенные пункты в затопленной зоне контролируются ВС РФ, по Северо-Крымскому каналу поступает вода в Крым, и все эти аргументы свидетельствуют о том, что для нашей страны разрушение ГЭС было бы бессмысленным и очень вредным с экономической, военной, политической точек зрения актом.