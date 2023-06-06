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Власти России обвинили в подрыве Каховской ГЭС киевский режим

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Власти России обвинили в подрыве Каховской ГЭС киевский режим

Разрушение Каховской ГЭС является преднамеренной диверсией Киева. С таким заявлением выступил сегодня пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя подрыв плотины.


По утверждению Пескова, Россия решительно отвергает любые обвинения в причастности к подрыву Каховской ГЭС и заявляет, что данное преступление было совершено Киевом. Одна из главных целей диверсии – лишить Крымский полуостров воды, поскольку ее подача в Северо-Крымский канал начала сокращаться.

Кроме того, Песков отметил, что предпринятые два дня назад ВСУ действия по контрнаступлению на российские позиции «захлебываются». Вполне ожидаемо, Украине потребовалось «перебить» впечатление от неудачного контрнаступления на Южно-Донецком направлении новым, куда более масштабным событием. Им и стал подрыв Каховской гидроэлектростанции, с последующим обвинением в нем России.

Правда, не очень понятно, зачем российским военным требовалось бы подрывать плотину, если ГЭС и так находилась под контролем России и было достаточно лишь открыть шлюзы в тот случае, если бы планировалось затопить территории вниз по течению. К тому же, не стоит забывать, что России нет смысла вредить самой себе.

Каховская ГЭС – российский инфраструктурный объект, населенные пункты в затопленной зоне контролируются ВС РФ, по Северо-Крымскому каналу поступает вода в Крым, и все эти аргументы свидетельствуют о том, что для нашей страны разрушение ГЭС было бы бессмысленным и очень вредным с экономической, военной, политической точек зрения актом.
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15 комментариев
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  1. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 13:59
    +3
    у нас на стратегических объектах вообще не проводится противодиверсионные мероприятия?!!!
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 14:05
      +5
      Это плановая работа по деиндустриализации и декоммунизации. Хуснулин уже пообещал отстроить Каховскую ГЭС силами миллиона таджиков. Нужно ток фронт отодвинуть. Светло на душе.

    2. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 14:06
      +6
      Разрушение Каховской ГЭС является преднамеренной диверсией Киева.
      Одна из главных целей диверсии – лишить Крымский полуостров воды, поскольку ее подача в Северо-Крымский канал начала сокращаться.

      Нужно отметить, что украинцы в ВСУ воюют вовсе не за свою Родину, а за то, чтобы Запад разрешил украинцам мигрировать и халявно жить в Евросоюзе! Предел мечтаний послесоветских украинцев.

      Для этого мужчины Укрорейха - по замыслу Запада - должны всего на всего - отдать на поле боя свои жизни до ПОСЛЕДНЕГО украинца, а женщины-украинки тогда достанутся в ЕС мужикам-иностранцам в качестве наложниц и рабсилы.

      Это сейчас украинские бабёнки-мигрантки наглеют в ЕС. Зато потом, когда украинцы-мужчины закончатся в Укрорейхе, всех этих украинских бабёнок вместе с их детьми в Европе постявят на место так, что они в грязи (в свинарнике и т.п.) и при дорогах в палатках даже против и слова не пикнут!

      При этом США и "Вашингтонскому обкому" нужно ЧУЖИМИ - украинскими, польскими и прибалтийскими... - руками ЗАЧИСТИТЬ для себя от коренного населения Украины её территорию!
      Чем ВСУ под руководством в Укрорейхе евреев-еврофашистов: Зеленского, Резникова, Шмыгаля - и занимается.
      1. МВГ
        МВГ Сегодня, 14:17
        0
        Почти вся мировая финансовая элита родом с территории Украины. Видать, решили на историческую родину вернуться из США, а для этого надо землю подчистить.
    3. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 14:11
      0
      Цитата: Василенко Владимир
      вообще не проводится противодиверсионные мероприятия?!!!

      Как то рассказывал охранник. В общем, спросили у работников химкомбината, "А где ето ёк-макарек взорваться тут? Ну, работяги и отвечают: "Туда баллон положи, всему городу писец придет." Ага. А был директором американец. Наши ржут, а он ноги в руки и убежал. Ага. КГБ спичечный коробок положили и написали : "Бомба!"
  2. Бородач
    Бородач Сегодня, 14:01
    +1
    На Западе все равно логика отсутствует. Русофобы всех мастей брызжут слюной, обвиняя Россию в преступном уничтожении плотины. Об уничтоженных плотинах американцами в Сирии и Ираке не вспоминают.
    А по сути, уничтожение плотин - обычная банальная еврофашистская практика.
    1. Комментарий был удален.
  3. Комментарий был удален.
  4. БИАБИА
    БИАБИА Сегодня, 14:04
    0
    У так называемого "цивилизованного" общества напрочь отсутствует критическое мышление. Им его отбили. Что скажут в новостях - то и правда. А скажут, что русские взорвали, чтобы наступление остановить. А то, что наступление планируется выше дамбы, водная преграда сильно обмелеет, и всё будет с точностью до наоборот, это такое.... fool
    Про Крым без воды я уже вообще молчу...
  5. orionvitt
    orionvitt Сегодня, 14:05
    0
    Что то мне кажется, что без тех же самых, кто взорвал северные потоки, не обошлось. То есть англичан. Разрушить тело плотины не так просто, и никакие РСЗО тут не справятся.
  6. Велизарий
    Велизарий Сегодня, 14:07
    +3
    В данном случае-так оно и есть.Помимо того,что выгоды от подрыва получает Украина (тут и вода в Крым, и низкий наш берег и обвинение в "военном преступлении",и.т.д.),так еще и представить себе чтобы наши власти стремящиеся с первых дней к договоренностям,признающие Зеленского и не бьющие по чиновникам ,инфраструктуре, молящиеся на святые амиако и трубопроводы сами бы подорвали аж целую плотину невозможно.
    Другое дело,что Запад виновных уже назначил и это априори будет Россия.
    1. Talon
      Talon Сегодня, 14:29
      0
      а как у укров получилось это сделать?так что, да в любом случае виноваты ВС РФ, либо сами подорвали, чуть больше чем расчитывали, либо лапухнулись на столько, что позволили это сделать противнику
  7. bravo77
    bravo77 Сегодня, 14:12
    -2
    Короче Россия опять не виновна, но оплатит всё она,
    как сторона контролирующая территории

    и это вам не паводки на Дв
    тут всё на камеры будет и освещение в западных сми

    Что там с бюджетом, мероприятия не дешёвые будут.
    Опять кого то переиграли по факту.
  8. Владимир Дмитриевич Бурцев
    Владимир Дмитриевич Бурцев Сегодня, 14:16
    0
    Подрыв Каховской ГЭС является экологической диверсией совершённой ВСУ по указке Зеленского. Подрыв ГЭС является уголовным преступлением и преступлением международного уровня. Российской делегации в ООН надо поактивнее действовать в ООН, проснуться пора. Пора Генсека ООН Гутерриша напрячь и созвать заседание Совбеза ООН по поводу экологического преступления совершенного украинскими фашистами. И в суд ООН можно подать на Зеленского и его банду. Прорыв Каховской ГЭС может вызывать большие негативные последствия: затопление и дефицит питьевой воды в населённых пунктам, высыхание рисовых чеков в Крыму и т.п. Подрыв Каховской ГЭС сделан с целью обмелить Каховское водохранилище с целью создания возможности для ВСУ захвата Запорожской АЭС. Прорыв на Каховской ГЭС можно быстро устранить, засыпав брешь в плотине бетонными фундаментными блоками и крупными каменными глыбами. Надо только оставить небольшую брешь для поддержки необходимого уровня воды в Каховском водохранилище.
  9. МВГ
    МВГ Сегодня, 14:23
    0
    Россия решительно отвергает любые обвинения в причастности к подрыву Каховской ГЭС

    очередные обвинения на опережение, пора уже привыкнуть. А РФ необходимо доказательства тщательно собирать, сортировать и готовить громкий международный судебный процесс. И там обвиняемыми должны быть не только исполнители, но и заказчики.
  10. bravo77
    bravo77 Сегодня, 14:27
    0
    Цитата: Владимир Дмитриевич Бурцев
    Подрыв Каховской ГЭС является экологической диверсией совершённой ВСУ по указке Зеленского. Подрыв ГЭС является уголовным преступлением и преступлением международного уровня. Российской делегации в ООН надо поактивнее действовать в ООН, проснуться пора. Пора Генсека ООН Гутерриша напрячь и созвать заседание Совбеза ООН по поводу экологического преступления совершенного украинскими фашистами. И в суд ООН можно подать на Зеленского и его банду. Прорыв Каховской ГЭС может вызывать большие негативные последствия: затопление и дефицит питьевой воды в населённых пунктам, высыхание рисовых чеков в Крыму и т.п. Подрыв Каховской ГЭС сделан с целью обмелить Каховское водохранилище с целью создания возможности для ВСУ захвата Запорожской АЭС. Прорыв на Каховской ГЭС можно быстро устранить, засыпав брешь в плотине бетонными фундаментными блоками и крупными каменными глыбами. Надо только оставить небольшую брешь для поддержки необходимого уровня воды в Каховском водохранилище.

    и соберут комитет оон и ничего не решат

    украина соберёт в свою очередь и со своим видением
    результаты голосования подсказать
    за украинскую позицию 100+ стран, китай индия-воздержались
    кндр, сирия, венесуэлла и цар против

    нравится цирк где документально будет моральное преимущество у укров?
    там ещё Рф и напомнят что она должна решить проблему пострадавших согласно международному праву
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:29
    0
    А вы заметили, что даже на сайте внимание переключилось на Каховскую ГЭС - уже какая по счету статья на эту тему. А, что будет твориться в западных СМИ и естественно наступление ВСУ и результаты 2-х дней уйдут на второй план. Чего очень желают, как на Западе, так и в Киеве.