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«Танки требуют полной разборки»: чешская компания отремонтирует Т-64 для ВСУ

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«Танки требуют полной разборки»: чешская компания отремонтирует Т-64 для ВСУ

Чешская оборонка фактически превратилась в один из сервисных центров по обслуживанию украинской боевой техники. Ранее местный ВПК осуществлял восстановление советских бронемашин из запасов стран НАТО для нужд киевского режима, а учебные центры отвечали за обучение личного состава. В рамках очередного подряда заявляется о грядущем ремонте танков Т-64, находящихся на хранении ВСУ.


Как сообщили в Минобороны Чехии, восстановлением танков по контракту с «Укроборонпромом», заключенному в феврале текущего года, займётся госпредприятие VOP CZ. Как пояснили в руководстве чешской компании, Т-64 находились на хранении ВСУ на протяжении десятилетий:

Они требуют полной разборки.

Как отмечается в издании Army Recognition, будет осуществлена замена агрегатов и модернизация Т-64 за счёт установки нового оптического оборудования, систем связи, а также прочих приборов. Конкретное количество танков, которые будут восстановлены на чешском предприятии, не называется по соображениям безопасности. Все заново введённые в строй машины будут отправлены на фронт для борьбы с российским войсками.

По всей видимости, речь идёт о восстановлении танков моделей Т-64А/Б, которые были разработаны в конце 1960-х и середине 1970-х годов соответственно.
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8 комментариев
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  1. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 14:05
    +3
    Спасибо тебе, братский чешский народ! (Чёрная ирония)
    1. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 14:21
      0
      Да он вроде братским никогда толком и не был. Во вторую они вермахту все что можно изготавливали.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:06
    +6
    Как были при гитлере чехи подстилками,так подстилками и остались. Гнилушки шакалоподобные...
  3. Infantrefir
    Infantrefir Сегодня, 14:09
    +4
    Каждый второй патрон выпущенный на Восточном фронте Вермахтом был произведён в Чехословакии. За годы войны чешская промышленность выпустила четверть танков и автомобилей от общей численности танков и автомобилей Вермахта.1.4 млн. единиц обычного стрелкового оружия, пулеметов-62 тыс., орудий и минометов - около 4 тыс. – это все Чехословакия. Так что чехи верны себе.
  4. Victor V.
    Victor V. Сегодня, 14:14
    0
    чехов не любим, но на шкоде ездить будем (поддерживая воекнку считай) - логика
    1. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 14:27
      0
      Можно подумать, что ты на наших тазиках сам ездишь? lol Лада - 2 часа позора и ты на даче (с)
      З.Ы. Шкоду никогда не рассматривал к покупке. Была авео 2 поколения и цивик щас 5Д (космолет который).
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:18
    0
    Чехам не привыкать на фашистов работать...
  6. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 14:26
    0
    Интересно, что Т64 , в итоге, остались основным танком Украины с их особенным Дизелем 5-ТДФ(6-ТДФ)...И поставить вместо него чей-то V - образник уже нельзя. А сама 404 , вряд ли сможет его производить.