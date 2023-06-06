«Танки требуют полной разборки»: чешская компания отремонтирует Т-64 для ВСУ

Чешская оборонка фактически превратилась в один из сервисных центров по обслуживанию украинской боевой техники. Ранее местный ВПК осуществлял восстановление советских бронемашин из запасов стран НАТО для нужд киевского режима, а учебные центры отвечали за обучение личного состава. В рамках очередного подряда заявляется о грядущем ремонте танков Т-64, находящихся на хранении ВСУ.
Как сообщили в Минобороны Чехии, восстановлением танков по контракту с «Укроборонпромом», заключенному в феврале текущего года, займётся госпредприятие VOP CZ. Как пояснили в руководстве чешской компании, Т-64 находились на хранении ВСУ на протяжении десятилетий:
Они требуют полной разборки.
Как отмечается в издании Army Recognition, будет осуществлена замена агрегатов и модернизация Т-64 за счёт установки нового оптического оборудования, систем связи, а также прочих приборов. Конкретное количество танков, которые будут восстановлены на чешском предприятии, не называется по соображениям безопасности. Все заново введённые в строй машины будут отправлены на фронт для борьбы с российским войсками.
По всей видимости, речь идёт о восстановлении танков моделей Т-64А/Б, которые были разработаны в конце 1960-х и середине 1970-х годов соответственно.