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Ликвидирован очередной военный преступник - подполковник ГУР Сокиринский

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Ликвидирован очередной военный преступник - подполковник ГУР Сокиринский

На ресурсе, принадлежащем украинскому Национальному институту биоресурсов и природопользования, появился необычный некролог. В нем сообщалось о гибели выпускника данного вуза – Ярослава Сокиринского, который нносил звание подполковника Главного управления разведки (ГУР) Украины.


Ранее этот деятель был уличен в участии в карательных мероприятиях на Донбассе, а информация о нем была размещена на портале волонтерского проекта «Немезида». И теперь военный преступник подполковник ГУР Сокиринский ликвидирован.

Судя по дате смерти – 1 июня, причиной его гибели мог стать удар Вооруженных сил РФ по комплексу зданий в Киеве, принадлежащему ГУР. Тем более, что информация о погибших здесь офицерах спецслужб начинает просачиваться из разных источников. В частности, из некрологов, опубликованных родственниками по месту их рождения, или вузами, где они учились.

С момента удара, кстати, пока не появилось ни некролога о гибели главы ГУР Кирилла Буданова, ни каких-либо заявлений от него лично. А местные источники то причисляют его к погибшим, то опровергают такую информацию.

Ярослав Сокиринский родился в Винницкой области. Вероятно, в спецслужбе он сделал «блестящую» карьеру, так как в свои 28 лет (1994 г.р.) уже был подполковником. Хотя карьера в современной Украине строится порой «причудливыми» способами.

Сегодня появились сообщения о пожарах на объектах в Житомире и Павлограде, которые сегодня подверглись российским атакам. Также местные жители сообщают о взрывах в Киеве и области.
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8 комментариев
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  1. Чёрный
    Чёрный Сегодня, 14:01
    +6
    Сдох, нацист, ну и ладненько....Хорошо бы, если и Буданова, к бандере отправили..
    1. barclay
      barclay Сегодня, 14:08
      +6
      Видимо, это совсем не последний некролог после удара по зданию ГУР. И это удовлетворяет.
    2. Хорон
      Хорон Сегодня, 14:18
      +2
      Цитата: Чёрный
      Сдох, нацист, ну и ладненько....Хорошо бы, если и Буданова, к бандере отправили..

      Для начала его бы откопать получилось, а то видимо с раскопками у них проблемы, мало того что надо из грунта вытащить, да ещё и распознать где чьи части, и кому принадлежат. winked
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:02
    +5
    Туда шакалу и дорога!Лишнее пожил,пускай своего шефа буданушку за кумпанию захватит в мир иной.
  3. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 14:13
    +5
    Винница и область- рассадник рагулья. Собаке- собачья смерть.
  4. Русский ватник
    Русский ватник Сегодня, 14:16
    +1
    Видимо улучшается наша разведка. Что не может не радовать. good
  5. flSergius
    flSergius Сегодня, 14:29
    0
    Хорошо, что сдох. Плохо, что от общего удара по зданию. Для общественного мнения было бы полезно, если бы наши старые общечеловеки-дружбонародовцы не игрались в "принципы", а устраняли бы вражеских главарей демонстративно и жестоко.
    А Буданов как кот Шрёдингера - одновременно и мёртв и жив laughing
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:32
    0
    был уличен в участии в карательных мероприятиях на Донбассе
    Значит туда ему и дорога, еще на одного нацика при должности стало меньше. Другие пока в очереди.