На ресурсе, принадлежащем украинскому Национальному институту биоресурсов и природопользования, появился необычный некролог. В нем сообщалось о гибели выпускника данного вуза – Ярослава Сокиринского, который нносил звание подполковника Главного управления разведки (ГУР) Украины.Ранее этот деятель был уличен в участии в карательных мероприятиях на Донбассе, а информация о нем была размещена на портале волонтерского проекта «Немезида». И теперь военный преступник подполковник ГУР Сокиринский ликвидирован.Судя по дате смерти – 1 июня, причиной его гибели мог стать удар Вооруженных сил РФ по комплексу зданий в Киеве, принадлежащему ГУР. Тем более, что информация о погибших здесь офицерах спецслужб начинает просачиваться из разных источников. В частности, из некрологов, опубликованных родственниками по месту их рождения, или вузами, где они учились.С момента удара, кстати, пока не появилось ни некролога о гибели главы ГУР Кирилла Буданова, ни каких-либо заявлений от него лично. А местные источники то причисляют его к погибшим, то опровергают такую информацию.Ярослав Сокиринский родился в Винницкой области. Вероятно, в спецслужбе он сделал «блестящую» карьеру, так как в свои 28 лет (1994 г.р.) уже был подполковником. Хотя карьера в современной Украине строится порой «причудливыми» способами.Сегодня появились сообщения о пожарах на объектах в Житомире и Павлограде, которые сегодня подверглись российским атакам. Также местные жители сообщают о взрывах в Киеве и области.