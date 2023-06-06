В сети напомнили об украинских свидетельствах ударов ВСУ по Каховской ГЭС, а генерал ВСУ планировал разрушение дамбы еще в прошлом году

Сегодняшняя катастрофа на Каховской ГЭС, где была разрушена дамба, активно используется украинскими медиа и западными партнерами Киева для обвинения России в умышленном создании бедствия. Утверждается, что разлив Днепра выгоден ВС РФ, так как он не позволит ВСУ организовать контрнаступление на Херсонском направлении.
Между тем командующий ООС ВСУ генерал Сергей Наев уже заявил, что данное происшествие никак не скажется на операции украинской армии. Более того, именно Киев неоднократно наносил удары по дамбе Каховской ГЭС, чтобы доставить максимум проблем нашим войскам.
В частности, пользователи сети напомнили об украинских свидетельствах вышеупомянутых ударов. Так. Одни из крупных украинских ТГ-каналов еще в сентябре прошлого года охарактеризовал удар по шлюзу Каховской ГЭС «ответкой за Кривой Рог».
Правда, тот же канал сегодня уже вовсю обвиняет в разрушении дамбы Россию. При этом своим же постом авторы канала делают подобный шаг со стороны ВС РФ абсолютно нелогичным.
Впрочем, «Интернет все помнит», и есть более интересные заявления, по поводу которых Киеву в будущем, возможно, придется объясняться.
Российский военкор Александ Коц в своем ТГ-канале напомнил о прошлогодней статье в Washington Post, где говорится о намерениях генерал-майора ВСУ Ковальчука устроить затопление на Днепре. В том интервью украинский военный даже рассказал об ударе ВСУ из «Хаймарсов» по одному из шлюзов Каховской ГЭС, чтобы проверить, сможет ли выброс воды заблокировать переправы ВС РФ.