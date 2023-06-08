Каховка-2023. Катастрофа с точки зрения здравого смысла

Каховский потоп

Про атом

Всё случилось ночью, точнее очень ранним утром, где-то в начале четвёртого часа. Возможно, настоящие виновные и не рассчитывали на такой эффект, хотя верится в это с трудом. Недопрезидент Зеленский уже поспешил обвинить во всём Россию, и надо признать, что нечто разумное в таком выводе при желании даже можно отыскать.Однако предварю свою заведомо пафосную отповедь сухой констатацией фактов.С июня 2022 года по 6 июня 2023 года укры больше 130 раз обстреливали район дамбы Каховской ГЭС. Всего по ней было выпущено больше 500 снарядов, и из них под сотню – это тяжёлые боеприпасы РСЗО «Хаймарс».Спрашивается, зачем всё это? Чтобы нарушить транспортную коммуникацию по дамбе между правым и левым берегом Днепра? Сейчас российские и украинские войска зацепились каждая за свой берег, так зачем же снова бить по переправе?А вдруг пригодится? Хотя дамбу, многократно проверенную на прочность, особенно там, где шлюз, по большому счёту взорвать было уже совсем не сложно. А тут ещё и паводок на Днепре, дожди в мае зарядили так, что контрнаступ пришлось отложить на сейчас.Теперь, однако, всё же попробуем отыскать хоть какую-то логику в словах наркомана-клоуна. Да, где-то через трое суток, как уже подсчитали гидрологи, «большая вода» сойдёт, и надо опасаться чуть ли не полного осушения водохранилища. Но переправиться через Днепр любым из возможных способов станет намного труднее. Как на ту, так и на нашу сторону.Военкоры успели и продолжают сеять что-то вроде паники по поводу сноса русских укреплений на низком берегу реки, хотя действительно смыть или уже смыло там вряд ли много чего. Впрочем, дома-то уже поплыли по Днепру. Блиндажи и окопы уйдут или уже ушли под воду.Однако на месте потопа, в случае переправы, придётся закрепляться уже контрнаступающим. Что ж – это не более чем ещё одна большая порция смертников – двухсотых. И никаких плацдармов для наступления к Азову, а уж тем более – для броска на Перекоп и к Крыму, теперь на левом берегу у ВСУ не будет по определению.И что? Снова клянчить и ждать от Запада какого-то супероружия или продолжать обстреливать на удачу всё, что попадает под обстрелы. С другой стороны, моста, реально действующего, в Новой Каховке реально нет уже давно – и наше наступление теперь тоже под большим вопросом. Если, конечно, его кто-нибудь действительно хочет.Разумеется, кроме Пригожина с Кадыровым и тех жителей Новороссии, которые успели почувствовать, что это такое – жить в России. Генералы, если и хотят, так только ради новых звёзд и орденов, зато солдаты – только чтобы отомстить за погибших товарищей.Освободительная миссия получается как-то не очень. Удержать бы то, что уже удалось «освободить». Сейчас с этим наших ждут новые сложности, хотя перспективу укронацики себе тоже осложнили изрядно. И вообще, где здесь хоть какая-то логика?Вы же, господа из Киева, по всему миру вопите, что хотите Крым освобождать. А после каховской катастрофы полуостров вполне может совсем без днепровской воды остаться, и выживать потом, как выживал до того почти восемь лет. Русские Крым подняли, а вам не терпится его снова опустить. Устроив репрессии против «русни» и «ждунов».Дальше – немного об атоме.Там в сетевых ресурсах всё тоже на грани паники, хотя Запорожская АЭС давно не работает. Даже при самом низком уровне водохранилища воды на её обязательное охлаждение должно хватить. Во всяком случае, так уже успели заявить специалисты.Однако с ТВЭЛами что-то делать в любом случае надо, и не стоит «Росатому» больше оборачиваться на МАГАТЭ и американских вроде бы партнёров с их секретным топливом. Выгружать, вывозить, убирать в защищённые контейнеры и захоранивать там, где это положено.Пока полной катастрофы на Каховской ГЭС всё-таки ещё нет, обрушилась только верхняя часть дамбы, но днепровская вода способна на многое, тем более что никто ничего подобного не проверял и не моделировал. Однако под вражеским огнём последствия устранять практически невозможно.Но даже с учётом этого, совсем неплохо было бы уже сейчас задуматься о затоплении в месте разрыва дамбы нескольких старых барж, хорошенько загруженных песком и цементом. Всё это надо не только задумать, но и осуществить, во избежание ещё более трагического сценария.Кстати, за утро успела пройти и ещё одна пугающая информация на перспективу – от доцента МГУ эколога Алексея Медведкова. Он пишет, что если откроется дно Каховского водохранилища, заявят о себе старые донные отложения. Эксперт назвал их «химической бомбой», поскольку там есть и тяжёлые металлы, и нефтепродукты, и радионуклиды с пестицидами.Но не будем спешить с паникой – полностью дно всё же вряд ли откроется, Днепр до конца осушить было не под силу даже мифическим героям. А в завершение снова о логике киевских сумасшедших, которые вообще-то по всему миру вещают о желании и реальности планов по освобождению Крыма и, разумеется, Запорожской АЭС.Уж она-то, работающая, не только и не столько Украине нужна, сколько Европе – многие проблемы с энергией снимет. Однако ломать, как известно, не строить. «Били, бьём и будем бить» – такова логика Зе и его гоп-компании.Бить и по Донецку и Луганску, по ГЭС, АЭС, Керченскому мосту и Севастополю, по русским сёлам и городам в Брянской, Белгородской и Курской областях. Покуда с Запада ракеты со снарядами идут почти непрерывным потоком.Как видно, не очень-то они там в Киеве верят в реальность своих же планов великого «контрнаступа». Не возьмём Крым, не вернём ЗАЭС – так пусть и «русне» не достаются в рабочем состоянии. Каховскую ГЭС уже точно не восстановить – заново предстоит строить.Вопрос – кому? Вряд ли Украине, а вот Россия с этим вполне справится. Только бы не мешали.