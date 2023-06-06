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Официальный представитель МИД КНР: Сколачивание любых военных блоков в регионе – недопустимо

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Официальный представитель МИД КНР: Сколачивание любых военных блоков в регионе – недопустимо

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил о том, что большинство стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не приемлют усиление военной активности НАТО в регионе. Об этом китайский дипломат рассказал на регулярном брифинге для прессы, ответив на просьбу журналистов прокомментировать высказывания лидеров азиатских стран, включая Индонезию и Сингапур, желают ли они оказаться в эпицентре «новой холодной войны» либо же отдать предпочтение в пользу Китая или США.


Как отметил китайский государственный деятель, такая реакция со стороны стран АТР явно указывает на их нежелание быть втянутыми в очередную блоковую конфронтацию на континенте, когда их заставляют вставать на ту или иную сторону. Напротив, подчеркнул он, все эти государства стремятся к обеспечению защиты, стабильности и развития региона.

В то же время, добавил Ван Вэньбинь, куда более настораживает поведение некоторых стран, которые лишь на словах стремятся сохранить мир и процветание в регионе, создавая при этом, различные военные альянсы, что приводит, тем самым, к усилению влияния Североатлантического военного блока в АТР.

Ван Вэньбинь:

Азия на сегодняшний день является самым перспективным регионом мира в экономическом плане, поскольку отношения между странами основываются на взаимовыгодном сотрудничестве, а потому, сколачивание любых военных блоков – недопустимо

В заключении, коснулся официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства и темы поддержки Пекином ключевой роли Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН ). По его словам, Китай готов совместно со всеми странами АСЕАН, а также другими партнёрами в регионе предпринять все необходимые усилия, направленные на развитие концепции открытого и взаимовыгодного сотрудничества с тем, чтобы Азия оставалась оплотом мира.
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5 комментариев
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  1. кредо
    кредо Сегодня, 17:43
    +1
    Азия на сегодняшний день является самым перспективным регионом мира в экономическом плане, поскольку отношения между странами основываются на взаимовыгодном сотрудничестве, а потому, сколачивание любых военных блоков – недопустимо

    Да кто же Вас послушает, уважаемый Ван Вэньбинь.
    США уже вовсю сколачивают восточное НАТО, чтобы чужими руками устроить кровавое месиво теперь и на востоке Евразии. hi
  2. BlackMokona
    BlackMokona Сегодня, 17:44
    -2
    Китаю стоит перестать предъявлять территориальные претензии ко всем вокруг, тогда никого в друзья США там уже не затянуть. А пока войсками повсюду быкует, то даже Вьетнам с радостью принимает авианосцы США в своих портах. winked
    "ХАНОЙ, 5 марта. /ТАСС/. Ударная группа боевых кораблей ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson прибыла в понедельник с четырехдневным дружественным визитом во вьетнамский порт Дананг. В состав эскадры кроме авианосца входят ракетный эсминец Wayne E. Meyer и ракетный крейсер Lake Champlain."
    1. Vita VKO
      Vita VKO Сегодня, 18:06
      0
      Цитата: BlackMokona
      даже Вьетнам с радостью принимает авианосцы США в своих портах

      После ядерной бомбардировки Японии и применения химического оружия во Вьетнаме прошло всего одно поколение. И дети пострадавших от военных преступлений США уже заложили свои души за американские подачки. Если у японцев и корейцев такая короткая историческая память, очень сомнительно что у них есть хоть какое то будущее.
    2. Mazunga
      Mazunga Сегодня, 18:17
      +1
      первая социалистическая амиго Вьетнам хорошо умеет наваливать за обе щеки что США что Китаю
    3. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 18:19
      +1
      Ну да, мы тоже терпритензий к нато не предьявляли, помогло?