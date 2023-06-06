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Украинские власти дали УПЦ три дня на полное выселение из Киево-Печерской лавры

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Украинские власти дали УПЦ три дня на полное выселение из Киево-Печерской лавры

Продолжаются самые масштабные за всю новейшую историю гонения на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) со стороны киевского режима под предлогом ее связей с российским духовенством. Наиболее острое противостояние развернулось вокруг имущественного комплекса Киево-Печерской лавры, которую братия занимает на условиях договора аренды с одноименным заповедником, подчиненным министерству культуры и информационной политики правительства Украины.


В феврале этого года минкульт объявил об одностороннем расторжении договора аренды и потребовал от монахов и священнослужителей покинуть территорию храмового комплекса в срок до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). В ответ наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (в миру Лебедь) заявил, что никаких компромиссов не будет, расторжение договора в одностороннем порядке он объявил незаконным. Действия властей адвокаты УПЦ обжаловали в суде, решение по иску пока не принято.

После истечения срока «ультиматума» представители министерства культуры, сотрудники заповедника при поддержке силовых структур приступили к фактическому захвату лавры, одно за другим опечатывая помещения и препятствуя проведению служб. Вся эта вакханалия происходила при активной поддержке украинских националистов и священнослужителей-раскольников ПЦУ.

Сегодня министр Ткаченко опубликовал в своем телеграм-канале сообщение, что комиссия по приемке-передаче имущества минкультуры Украины завершила работу в Киево-Печерской лавре. Сообщается, что уже подписан акт приемки-передачи имущественного комплекса лавры Национальному заповеднику «Киево-Печерская лавра». Руководство заповедника направило УПЦ МП требование в течение трех дней покинуть территорию храмового комплекса.

Глава минкульта сообщил, что всего было осмотрено и передано в ведение государства 79 объектов в разном состоянии. Пообещал разобраться с тем, что период аренды УПЦ допущены самовольная перепланировка и достройка памятников культурного наследия. Кроме того, на территории лавры без согласования с властями было возведено несколько новых построек.

Как следует из заявления Ткаченко, представители монастыря отказались подписывать акт приемки-передачи имущества лавры, о чем уведомили минкульт и заповедник через свою канцелярию. В связи с этим заповедник отправил акт и все документы на адрес канцелярии монастыря по почте и в электронном виде.

Глава украинского минкульта пригрозил, что если УПЦ и далее будет препятствовать передаче имущества лавры заповеднику, то вопрос будет решаться в судебном порядке. О каком суде идет речь не совсем понятно. Ведь ранее министерство культуры Украины от имени Национального заповедника уже подало иск в Хозяйственный суд Киева к монастырю Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра об устранении препятствий в пользовании имуществом. Вчера по просьбе адвоката УПЦ Никиты Чекмана суд отложил подготовительное судебное заседание на 6 июля 2023 года, сообщает пресс-служба монастыря.
Использованы фотографии:
Официальный канал Киево-Печерской Лавры
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12 комментариев
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  1. Govorun
    Govorun Сегодня, 14:58
    +1
    Типичные украинцы, отнять у другого и объявить своим...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:23
      -1
      Есть такой фильм-"Обыкновенный фашизм"
  2. Cetarb Kilork
    Cetarb Kilork Сегодня, 15:03
    +4
    21 век. А на Украине религиозная война. Писец. Добро пожаловать в Средневековье...
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:10
      0
      Цитата: Cetarb Kilork
      21 век. А на Украине религиозная война. Писец. Добро пожаловать в Средневековье...

      1030 лет никто не смог уничтожить православие, даже Гитлер не смог, а два еврея смогли за пять лет.
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 15:21
        +2
        Да его никто не уничтожает, а корректируют систему подчинения и владельца собственности. Вон у нас сначала при Борисе Годунове какие выкрутасы провели с этой самой системой, а потом Царь Пётр своё устроил по полной программе. Никто караул не кричал.
    2. роман66
      роман66 Сегодня, 15:15
      +1
      Да какое там религиозные. Прихватизация собственности, в первую голову
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:13
    -2
    Я не разу не националист но когда во главе нацисткого государства ставят еврея христианство будет избит и изжито как вредное течение в религии.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:22
    +1
    В случае, если президент Украины, нацист-Зеленский, подвергнет геноциду братию из Киевско Печёрской Лавры и передаст, как в былые времена, Храмы Святой Православной церкви на откуп шинкарям и сатанистам, благодать покинет этот город, так как не останется в нём ни одного праведника, как это было в Содоме и Гоморре. "...И пролил Господь на Содом и Гоморру дождём серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии и всю окрестность сию и всех жителей городов сих и все произростания земли..."
  5. dump22
    dump22 Сегодня, 15:51
    +1
    Пушкинский день России – Международный день русского языка, 6 июня

    Мы добрых граждан позабавим
    И у позорного столпа
    Кишкой последнего попа
    Последнего царя удавим.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 16:07
      -1
      "Мы добрых граждан позабавим"

      "Мы добрых граждан позабавим
      И у позорного столпа
      Кишкой последнего попа
      Последнего царя удавим."

      Четверостишие основано на ходячем двустишии эпохи французской революции:
      Et des boyaux du dernier prêtre
      Serrons le cou du dernier roi4
      («И кишками последнего попа
      Сдавим шею последнего короля»),
      восходящем к знаменитой фразе из „Завещания“ аббата-атеиста Мелье (начало XVIII в.) («Он высказал пожелание, чтобы все сильные мира и знатные господа были перевешаны и удавлены петлями из кишок священников».

      Выражение „Мы добрых граждан позабавим“ полемически направлено против историка литературы Лагарпа, который в своем общепризнанном „Курсе античной и новой литературы“ (по которому Пушкин учился в Лицее) с негодованием приводит это двустишие, возмущаясь тем, что есть люди, находящие эти слова забавными.
      Этому четверостишию, приписываемому Пушкину, и словам из „Завещания“ Жана Мелье соответствуют слова, произнесенные поэтом в 1822 г. в Кишиневе.
      Он утверждал, что дворян „надобно всех повесить, а если б это было, то он с удовольствием затягивал бы петли“
      (Запись в дневнике П. И. Долгорукова от 20 июля 1822 г. <...>). Это поддерживает гипотезу о том, что эпиграмма принадлежит Пушкину».

      В 20-е годы XIX в. четверостишие получило широкое распространение под именем Пушкина. Как его сочинение оно записано уже в тетради
      1817—1820 гг., принадлежавшей «какой-то дворянской семье, настроенной весьма консервативно».

      Больший интерес представляют два других ранних списка четверостишия. Первый из них находится в тетради, принадлежавшей А. В. Шереметеву, который был лично знаком с Пушкиным, связан с декабристами и мог получать тексты стихотворений если не от самого поэта, то от близких ему лиц. Тетрадь заполнялась в двадцатые годы, качество текстов в ней очень высокое, и четверостишие приписано Пушкину. Кроме этого спорного четверостишия, в ней нет ни одного другого стихотворения из числа тех, которые ходили под именем Пушкина, но в действительности ему не принадлежали.
      Второй список находился в ныне утраченной тетради, принадлежавшей приятелю Пушкина — П. П. Каверину. Здесь имя поэта при эпиграмме не значилось, но в оглавлении она была помещена среди произведений, безусловно ему принадлежащих. Таким образом, лица, знакомые с Пушкиным, считали его автором четверостишия «Мы добрых граждан позабавим...»;

      ...Фактические свидетельства в пользу авторства Пушкина крайне ненадежны. Какое же место в разбираемой гипотезе может занять запись П. И. Долгорукова?

      Все сведения, на которых до настоящего времени основываются комментарии, собрал и сообщил в 1925 г. Н. О. Лернер.
      В качестве непосредственного источника эпиграммы он указал приведенное выше двустишие из книги Лагарпа, автором которого Лагарп называл Дидро. В сочинениях Дидро таких строк нет, но похожая мысль высказана в его дифирамбе «Бредящие свободой, или Отречение бобового короля» («Eleuthéromanes, ou Abdication d’un roi de la fève»), написанном в 1772 г., а опубликованном лишь в 1796 г.:
      Et ses mains ourdiraient les entrailles du prêtre
      Au defaut d’un cordon pour étrangler les rois.
      («И за неимением веревки его руки разодрали бы кишки попу, чтобы удавить ими королей»). В конечном итоге, как указал Лернер, эта формула
      расправы с королями и попами восходит к «Завещанию» Жана Мелье. Слова Мелье были в статье Лернера приведены неточно, очевидно по пересказу, содержавшемуся в одной из использованных им иностранных книг: «Я хотел бы, и это будет последнее и самое пламенное мое желание, чтобы последний царь был удавлен кишкою последнего попа».

      Кто же был истинным автором слов, процитированных Лагарпом, и почему они приписаны Дидро?
      Среди разрозненных заметок, сделанных французским писателем второй половины XVIII в. Шамфором на клочках бумаги и изданных посмертно в 1795 г., есть следующая запись: «Некто осмелился сказать: „Хочу дожить до того дня, когда последнего короля удавят кишками последнего попа“».31 Шамфор записал это изречение не позднее начала 1794 г. (он умер 13 апреля этого года), и, следовательно, еще раньше эта формула стала, очевидно, популярным крылатым выражением, прошедшим ту стадию фольклоризации, на которой утратилось имя автора.
      30 фруктидора четвертого года республиканского календаря (16 сентября 1796 г.) в журнале «Décade philosophique, littéraire et politique» был напечатан в неполном виде дифирамб Дидро. Полностью он был опубликован 20 брюмера пятого года (10 ноября 1796 г.) в «Journal d’économie publique». В редакторском примечании указывалось, что строки о священнике и короле, появившиеся в первой публикации, вызвали негодование многих людей.
      Одна из целей второй публикации состояла в том, чтобы смягчить это впечатление, напечатав «Аргумент», в котором Дидро объяснял обстоятельства создания стихотворения и его жанровые особенности. «Аргумент», по мысли редакции, должен был убедить негодующих в том, что стихотворение не имеет никакого отношения к событиям дня, что оно выросло из бытовой шутки и что это «страшное» двустишие следует воспринимать не буквально, а лишь как поэтический образ, порожденный условностями жанра. Однако с именем Дидро стала прочно ассоциироваться фраза «нужно удушить последнего короля кишками последнего попа». Ее на все лады повторяла роялистская пресса в своих нападках на республику. Один из ее вариантов и привел Лагарп.
      ...достаточно обратиться к знаменитому «Извлечению мыслей Жана Мелье», опубликованному Вольтером в 1762 г. В этом небольшом памфлете, занимавшем очень важное место в антирелигиозной пропаганде, развернутой великим французским просветителем, Вольтер, излагая мысли Мелье, искусно их подобрал и препарировал в своих целях так, что превратил их автора из атеиста в деиста. Изречения, о котором идет речь, в этом памфлете нет. Сам Вольтер подобной мысли нигде не формулировал. Единственным местом в его сочинениях, в котором можно, по-видимому, с ничтожной степенью вероятности заподозрить отзвук этого изречения, является одно предложение из письма к Шабанону от 21 декабря 1767 г.: «Было бы неплохо отправить всех янсенистов на морское дно, повесив каждому из них на шею по иезуиту».

      Выражение [Мелье] действительно приобрело популярность. Его по-разному употребили в дело и Вольтер, и Дидро — последний в цикле стихов „Мания свободы“ . И вот через многие страны и пограничные кордоны долетели эти переделки и до России. Уже в 1769 г. в сочинении Г. Курганова „Российская универсальная грамматика, или Всеобщее письмословие“ фигурировала поговорка , смахивавшая на этот афоризм».

      .... формула «повесить одного на кишках другого» существовала уже по крайней мере за 35—40 лет до того, как ее использовал Мелье, и это, несомненно, придает убедительность высказанному выше предположению о том, что он почерпнул ее из французской публицистики конца XVII—начала XVIII в.

      Более детальный разбор
      Источник http://feb-web.ru/feb/pushkin/serial/v75/v75-107-.htm
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 16:08
    0
    Добро пожаловать в Средневековье...
    1. dump22
      dump22 Сегодня, 16:56
      -1
      Согласно диалектике (закон отрицания отрицания), развитие идет по спирали.
      Все повторяется, но на новом уровне развития. Так что повторение это не страшно.

      А еще диалектика (закон единства и борьбы противоположностей) нам говорит, что противоречия объективны и как раз являются внутренними источниками развития систем.
      Так что возможно сегодняшние конфликты это признак развития?