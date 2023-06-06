Украинские власти дали УПЦ три дня на полное выселение из Киево-Печерской лавры

Продолжаются самые масштабные за всю новейшую историю гонения на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) со стороны киевского режима под предлогом ее связей с российским духовенством. Наиболее острое противостояние развернулось вокруг имущественного комплекса Киево-Печерской лавры, которую братия занимает на условиях договора аренды с одноименным заповедником, подчиненным министерству культуры и информационной политики правительства Украины.
В феврале этого года минкульт объявил об одностороннем расторжении договора аренды и потребовал от монахов и священнослужителей покинуть территорию храмового комплекса в срок до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). В ответ наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (в миру Лебедь) заявил, что никаких компромиссов не будет, расторжение договора в одностороннем порядке он объявил незаконным. Действия властей адвокаты УПЦ обжаловали в суде, решение по иску пока не принято.
После истечения срока «ультиматума» представители министерства культуры, сотрудники заповедника при поддержке силовых структур приступили к фактическому захвату лавры, одно за другим опечатывая помещения и препятствуя проведению служб. Вся эта вакханалия происходила при активной поддержке украинских националистов и священнослужителей-раскольников ПЦУ.
Сегодня министр Ткаченко опубликовал в своем телеграм-канале сообщение, что комиссия по приемке-передаче имущества минкультуры Украины завершила работу в Киево-Печерской лавре. Сообщается, что уже подписан акт приемки-передачи имущественного комплекса лавры Национальному заповеднику «Киево-Печерская лавра». Руководство заповедника направило УПЦ МП требование в течение трех дней покинуть территорию храмового комплекса.
Глава минкульта сообщил, что всего было осмотрено и передано в ведение государства 79 объектов в разном состоянии. Пообещал разобраться с тем, что период аренды УПЦ допущены самовольная перепланировка и достройка памятников культурного наследия. Кроме того, на территории лавры без согласования с властями было возведено несколько новых построек.
Как следует из заявления Ткаченко, представители монастыря отказались подписывать акт приемки-передачи имущества лавры, о чем уведомили минкульт и заповедник через свою канцелярию. В связи с этим заповедник отправил акт и все документы на адрес канцелярии монастыря по почте и в электронном виде.
Глава украинского минкульта пригрозил, что если УПЦ и далее будет препятствовать передаче имущества лавры заповеднику, то вопрос будет решаться в судебном порядке. О каком суде идет речь не совсем понятно. Ведь ранее министерство культуры Украины от имени Национального заповедника уже подало иск в Хозяйственный суд Киева к монастырю Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра об устранении препятствий в пользовании имуществом. Вчера по просьбе адвоката УПЦ Никиты Чекмана суд отложил подготовительное судебное заседание на 6 июля 2023 года, сообщает пресс-служба монастыря.