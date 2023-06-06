Подоляк: Контрнаступление будет скорректировано из-за ситуации на Каховской ГЭС

Диверсия на Каховской ГЭС, произошедшая в ночь на 6 июня и разрушившая дамбу на этой станции привела к обвинениям в случившемся, которые каждая из сторон украинского конфликта адресует своим оппонентам. Однако следует отметить, что ситуация, возникшая на Каховской ГЭС может сыграть на руку Киеву относительно начатого контрнаступления.Так, по словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, подрыв на Каховской ГЭС стал причиной пересмотра планов Киева по контрнаступлению. Он отметил, что будут внесены определенные коррективы в план контрнаступления, не уточнив какие именно. Можно предположить, что в Киеве, сославшись на инцидент с дамбой, просто в очередной раз решили оттянуть начала своего наступления, если, конечно, оно вообще будет.Хотя Подоляк и заявил, что у Украины нет «варианта не наступать», пока что Киев всех кормит обещаниями, и наступление, которое называли ранее весенним, уже стало летним, а там и до осени недалеко...Огромные средства, выделяемые Западом на вооружение Украины, за которые нужно отвечать перед налогоплательщиками, должны были быть как-то оправданы, и поэтому уже несколько месяцев анонсировалось пресловутое украинское наступление. Однако после инцидента на Каховской ГЭС Киев может и дальше его оттягивать, выбивая новые средства у Запада. Спрашивается, кому же все-таки был выгоден подрыв дамбы?..