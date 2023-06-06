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Подоляк: Контрнаступление будет скорректировано из-за ситуации на Каховской ГЭС

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Подоляк: Контрнаступление будет скорректировано из-за ситуации на Каховской ГЭС

Диверсия на Каховской ГЭС, произошедшая в ночь на 6 июня и разрушившая дамбу на этой станции привела к обвинениям в случившемся, которые каждая из сторон украинского конфликта адресует своим оппонентам. Однако следует отметить, что ситуация, возникшая на Каховской ГЭС может сыграть на руку Киеву относительно начатого контрнаступления.


Так, по словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, подрыв на Каховской ГЭС стал причиной пересмотра планов Киева по контрнаступлению. Он отметил, что будут внесены определенные коррективы в план контрнаступления, не уточнив какие именно. Можно предположить, что в Киеве, сославшись на инцидент с дамбой, просто в очередной раз решили оттянуть начала своего наступления, если, конечно, оно вообще будет.

Хотя Подоляк и заявил, что у Украины нет «варианта не наступать», пока что Киев всех кормит обещаниями, и наступление, которое называли ранее весенним, уже стало летним, а там и до осени недалеко...

Огромные средства, выделяемые Западом на вооружение Украины, за которые нужно отвечать перед налогоплательщиками, должны были быть как-то оправданы, и поэтому уже несколько месяцев анонсировалось пресловутое украинское наступление. Однако после инцидента на Каховской ГЭС Киев может и дальше его оттягивать, выбивая новые средства у Запада. Спрашивается, кому же все-таки был выгоден подрыв дамбы?..
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17 комментариев
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  2. Комментарий был удален.
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 15:11
    +7
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    по словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, подрыв на Каховской ГЭС стал причиной пересмотра планов Киева по контрнаступлению.

    -после 4 го и 5 го июня по результатам "контрнаступления, которое не началось" киевская хунта решила просто устроить терракт , что послужила поводом для введения оперативной паузы.
    1. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 15:14
      +4
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      после 4 го и 5 го июня по результатам "контрнаступления, которое не началось" киевская хунта решила просто устроить терракт , что послужила поводом для введения оперативной паузы.

      Вполне возможно подрыв дамбы был планом Б. Попытались наступать, потерять 1,5 тыс. человек и кучу техники, взяли "тайм-аут".
      1. Alexej
        Alexej Сегодня, 15:24
        -2
        Цитата: Южноукраинец
        Вполне возможно подрыв дамбы был планом Б. Попытались наступать, потерять 1,5 тыс. человек и кучу техники, взяли "тайм-аут".

        Еще вариант, что дамбу подорвали военные РФ, чтобы не опасаться в ближайшее время форсирования днепра на херсонском направлении и перекинуть оттуда часть войск и артиллерии на запорожский фронт, где сейчас наступают укры.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 15:34
          0
          Просто надо ответить на вопрос-кому это выгодно?Такое ощущение,что это невыгодно обеим сторонам.Вариант-есть причина переноса наступления всук для западных кураторов,мне кажется так себе.
          1. ЗЭМЧ
            ЗЭМЧ Сегодня, 16:51
            0
            Цитата: dmi.pris1
            Просто надо ответить на вопрос-кому это выгодно?Такое ощущение,что это невыгодно обеим сторонам.Вариант-есть причина переноса наступления всук для западных кураторов,мне кажется так себе.

            Территория тут же начала сброс с Днепрогеса, так и кому это выгодно?))) Если бы хотели минимизировать поток воды, то закрыли бы сброс или минимизировали его.
    2. Canecat
      Canecat Сегодня, 15:27
      +3
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      киевская хунта решила просто устроить терракт

      А вы уверены, что это терракт, а не запланированная акция для отчета о пересмотре сроков перед Вашингтонским обкомом?
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 15:14
    +3
    Подоляк: Контрнаступление будет скорректировано из-за ситуации на Каховской ГЭС
    Понятно, два дня пошло не в жилу и с большими потерями теперь необходимо вещать из всех утюгов, что наступление еще не начиналось и откладывается по "уважительной" причине - Каховская ГЭС всему виной. А поймут ли кураторы, которые в курсе реальных событий, т.к. их представители натыканы во всех военных и разведывательных структурах Киева?
  5. Ragnarek
    Ragnarek Сегодня, 15:16
    0
    С другой стороны и у нас есть время скорректировать оборону в Херсонской области
  6. yuri bakster
    yuri bakster Сегодня, 15:19
    -10
    где наш гарант,тебе же верят,выступи на тв,скажи на весь мир,почему мы слышим пескова,шольцев,куёльцев....опять язык в пежо,или это не царское дело
  7. cyberstranik1976
    cyberstranik1976 Сегодня, 15:19
    +4
    Украинцы Каховскую ГЭС взорвали и уже сми Европы и США пишут это сделала Россия)))))Ой не могу))))Что же случилось с ними?Одно ясно,в Херсонской области всу наступление не замутят,тем более без мощной как у России авиации.Всякие понтоны точно им не помогут.Скажут у хозяев в пентагоне тут уже нельзя наступать.Россия специально её взорвала.И реально там было куча обстрелов с Химарсов от США,там всё крушилось год и сейчас Украине наконец повезло))))Да и вообще скорее всего,это диверсия.Украину стали петушить мощно,вроде они чего то накопят на складах и раз и складов нет или как они орали русский корабль иди на,раз и вмф украины больше нет.Ещё многие видят как всу размещает пво прямо в городах,что не мыслимо и когда их петушат,на украине дуют в уши лохам типа всё сбивают и даже Кинжалы,Пэтриот пытается сбить какую то фигню и ракеты за миллион долларов реально падают на головы горожан.А со старья пво они вообще свои дома крушат и даже Польшу бомбят.Люди кто ещё в уме на украине знают на сто процентов,войска РФ долбят только по военным объектам,все всякие дома типа бомбят это постанова.Будет РФ ещё тратить на такую дичь дорогущие ракеты.Такую дичь дичайшую могут сотворить только идиоты ,украинцы и дичь про Крым на задании придумали))))))
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:23
    +3
    У меня подозрение что наши бабахи в глубоком тылу собирают обильную жатву,внося истинную корректировку.Запад уже весь изнылся ,неся глупости несусветные.Уже даже статьи появились о денацифицированых с фото в траурной рамочке.Флаги над могилами не только ,для всех.Есть ещё кремация, с прахом в вазочке ,на тумбочке дома.Газпром газ через реверс поставляет на эти цели.Даже в последний путь ,через крематорий и то на русском ненавистном газе.Что то мне это напоминает?
  9. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:23
    -2
    То есть сейчас пока что идёт контрнаступление,а когда дамбу починят будет настоящее наступление???
    1. ЗЭМЧ
      ЗЭМЧ Сегодня, 16:53
      0
      Цитата: Бережливый
      То есть сейчас пока что идёт контрнаступление,а когда дамбу починят будет настоящее наступление???

      ГЭС и дамбу придется строить с нуля после окончания БД, считайте ее полностью уничтожили(((
  10. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:45
    +1
    Это уже перемога или еще зрада?
    Р.S. Также «зрадой» называют отдых украинских туристов в Крыму.
    Вот и пойми мову?
  11. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 15:55
    +1
    корректировку внесут 2000 тыщи дохлых укропов и 30 спаленых танков на Времьевском выступе, но об это падлаляк говорить не стал
  12. Govorun
    Govorun Сегодня, 16:14
    0
    Подоляк: Контрнаступление будет скорректировано из-за ситуации на Каховской ГЭС
    А кто то другой у них недавно рассказывал, что это никак не повлияет на контрнаступление)))
  13. Morgen Rausche
    Morgen Rausche Сегодня, 16:28
    0
    Не кажется ли, что освобождение завернуло, не совсем туда, куда планировалось?