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Российские предприятия работают над созданием новой РСЗО «Сарма» повышенной мобильности

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Российские предприятия работают над созданием новой РСЗО «Сарма» повышенной мобильности

В Российской Федерации продолжается работа специалистов военно-промышленного комплекса страны над созданием новой реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Сарма» повышенной мобильности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник информации.


Новая РСЗО «Сарма» станет логическим продолжением РСЗО «Кама», создававшейся на базе шасси КамАЗ. Одной из главных отличительных особенностей новой РСЗО станет ее повышенная мобильность, что очень важно для оперативности выполнения поставленных задач.

Как сообщил источник РИА Новости, новая РСЗО будет применять управляемые высокоточные боеприпасы. Кроме того, она получит модернизированную автоматическую систему управления огнем и наведением.

Сейчас российские Вооруженные силы уже используют управляемые реактивные снаряды в РСЗО «Торнадо-С». И у «Торнадо-С», и у разрабатываемой РСЗО «Сарма» калибр 300 миллиметров. Боеприпасы для новой реактивной системы залпового огня будут оснащены инерциальной навигационной системой наведения.

Высокая точность и возможность коррекции по спутнику позволит поражать самые разные цели, а высокая мобильность самой машины – быстро приезжать к месту выполнения боевой задачи и уезжать оттуда, оперативно перемещаться по магистралям.

Напомним также, что в 2007 году на авиасалоне МАКС был представлен проект реактивной системы залпового огня «Кама», фактически являвший собой модернизированную версию РСЗО «Смерч» с 6, а не 12 направляющими для ведения огня реактивными снарядами. РСЗО «Кама» тоже была создана на шасси КамАЗ и должна была отличаться высокой мобильностью при перемещении по автомобильным дорогам.
Использованы фотографии:
ПАО специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»
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18 комментариев
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  1. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 15:17
    +4
    Вот вам и один из результатов СВО. Сделали выводы о системах РСЗО стоящих на вооружении и поняли в какую сторону их модернизировать.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 15:25
      +1
      Но и град свою нишу занимает прочно....
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:40
      +2
      А чем РСЗО Сарма будет отличаться от той же РСЗО Ураган-1М?
      1. Быков.
        Быков. Сегодня, 16:02
        +1
        Просто облегчённый вариант РСЗО "Смерч". Шасси дешевле, ракет меньше.
        Только вот как это скажется на качестве стрельбы? Ракеты мощные. а база маловата.
        1. Mavrikiy
          Mavrikiy Сегодня, 16:21
          0
          Цитата: Быков.
          Ракеты мощные. а база маловата.

          Точнее - дохловата. request
    3. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 15:47
      +1
      Цитата: Южноукраинец
      в какую сторону их модернизировать.

      Ну, дык... в украинскую сторону.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:27
    -2
    Такие новости вызывают только негативную реакцию!Где Т14 Армата,Т15?Где Бумеранг или Курганец?Может быть вместо очередного папила денег дать солдатам цифровые и защищённые средства связи?Качественную оптику,дешёвые дроны-камиказде???
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:40
      +1
      Т-14 Армата например участвует в СВО.Эти танки не участвуют в штурмовых действиях, а ведут огонь по противнику с закрытых позиций.

      Вооруженные силы России начали применять танки Т-14 "Армата" в зоне специальной военной операции, сообщил РИА Новости информированный источник. "Российские войска начали применять новейшие танки "Армата" для ведения огня по украинским позициям. В прямых штурмовых действиях они пока не участвовали", — рассказал собеседник агентства.

      https://ria.ru/20230425/armata-1867480069.html
  3. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 15:35
    +2
    Хорошая новость озвученная дважды - еще лучшая новость?
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 15:39
      0
      Заурбек в чем это новость хороша?Новую РСЗО сделают через месяц а через два она пойдёт на фронт массово?Не лучше ли отложить разработку минимум на год а средства потратить на ту же Торнадо С?
      1. Практик23354df
        Практик23354df Сегодня, 15:44
        +1
        Заурбек имел, наверное, в виду то, что сегодня утром уже была статья об этой РСЗО.
      2. Zaurbek
        Zaurbek Сегодня, 15:58
        0
        По большому счету здесь главное Ракет с коррекцией. и Вторые 50% - ЦУ и передача координат.
  4. uav80
    uav80 Сегодня, 15:47
    +1
    На бронированное шасси Камаз Торнадо ставить надо для защиты расчета от стрелковки и осколков, как чехи делают...
  5. МБРШБ
    МБРШБ Сегодня, 16:17
    0
    Отлично, только давайте уже быстрее. Промышленность надо переводить на военные релься, сокращая выпуск ТНП в пользу вооружений. Как говорится, "не до грибов нам, Петька, не до грибов!"
  6. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:18
    0
    В Российской Федерации продолжается работа специалистов военно-промышленного комплекса страны над созданием новой реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Сарма» повышенной мобильности.
    А на фото, это оно? Если да, то паутина кабелей мобильности не добавит. И вообще обычная хрень.
  7. Oldi
    Oldi Сегодня, 16:25
    0
    Новая РСЗО «Сарма» станет логическим продолжением РСЗО «Кама»

    И где пресловутая РСЗО «Кама», уже настолько устарела, что не фигурирует ни где? winked А впрочем, создать аналог Хаймарса + вполне не лишне. Такой калибр, да высокоточный, да высокомобильный - очень правильно.
  8. JcVai
    JcVai Сегодня, 16:26
    0
    Повышенная мобильность и управляемые рс с системой наведения... в идеале ожидается применение с ходу/на марше.
    Помнится у нас еще лет 10 назад были бронетигры с 20х105мм, но, похоже, в серию не пошли.
  9. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Сегодня, 17:30
    0
    Лет 15 уже про такую слышу, всё таки решились?