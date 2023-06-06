Министр обороны Белоруссии высоко оценил принятие страной на вооружение российских ЗРК С-400

Министр обороны Белоруссии генерал лейтенант Виктор Хренин высоко оценил принятие его страной на вооружение российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Поставки Москвой таких боевых и технических средств, отметил глава белорусского оборонного ведомства, являются жизненно важными для Минска.
Наша страна получила очередной комплект из комплекса С-400 «Триумф». Он будет способствовать не только усилению воздушных границ Беларуси, но и выступать в качестве серьёзной защиты рубежей Союзного государства
– подчеркнул белорусский министр.
В то же время, считает Хренин, меры по укреплению оборонного потенциала Республики Беларусь (РБ) являются не только своевременными, но и весьма важными, особенно в условиях агрессивной риторики со стороны Запада, наряду с планами Польши и странами Прибалтики по усилению своего военного потенциала, в том числе и применения наступательных вооружений.
Тем временем в Минобороны республики сообщили о том, что глава военного ведомства страны лично съездил взглянуть на новый ЗРК С-400, поставленный Россией. Как уточнили в министерстве, он оценил процесс подготовки подразделения к заступлению на боевое дежурство, равно как и способность личного состава выполнять задачи по предназначению.
Напомним, что перед отправкой в Беларусь вышеупомянутого комплекса, белорусские зенитчики прошли полный курс подготовки на российских полигонах, о чём ранее сообщало МО РБ.