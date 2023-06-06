Министр обороны Белоруссии высоко оценил принятие страной на вооружение российских ЗРК С-400

Наша страна получила очередной комплект из комплекса С-400 «Триумф». Он будет способствовать не только усилению воздушных границ Беларуси, но и выступать в качестве серьёзной защиты рубежей Союзного государства

Министр обороны Белоруссии генерал лейтенант Виктор Хренин высоко оценил принятие его страной на вооружение российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Поставки Москвой таких боевых и технических средств, отметил глава белорусского оборонного ведомства, являются жизненно важными для Минска.– подчеркнул белорусский министр.В то же время, считает Хренин, меры по укреплению оборонного потенциала Республики Беларусь (РБ) являются не только своевременными, но и весьма важными, особенно в условиях агрессивной риторики со стороны Запада, наряду с планами Польши и странами Прибалтики по усилению своего военного потенциала, в том числе и применения наступательных вооружений.Тем временем в Минобороны республики сообщили о том, что глава военного ведомства страны лично съездил взглянуть на новый ЗРК С-400, поставленный Россией. Как уточнили в министерстве, он оценил процесс подготовки подразделения к заступлению на боевое дежурство, равно как и способность личного состава выполнять задачи по предназначению.Напомним, что перед отправкой в Беларусь вышеупомянутого комплекса, белорусские зенитчики прошли полный курс подготовки на российских полигонах, о чём ранее сообщало МО РБ.