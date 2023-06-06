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Министр обороны Белоруссии высоко оценил принятие страной на вооружение российских ЗРК С-400

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Министр обороны Белоруссии высоко оценил принятие страной на вооружение российских ЗРК С-400

Министр обороны Белоруссии генерал лейтенант Виктор Хренин высоко оценил принятие его страной на вооружение российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Поставки Москвой таких боевых и технических средств, отметил глава белорусского оборонного ведомства, являются жизненно важными для Минска.


Наша страна получила очередной комплект из комплекса С-400 «Триумф». Он будет способствовать не только усилению воздушных границ Беларуси, но и выступать в качестве серьёзной защиты рубежей Союзного государства

– подчеркнул белорусский министр.

В то же время, считает Хренин, меры по укреплению оборонного потенциала Республики Беларусь (РБ) являются не только своевременными, но и весьма важными, особенно в условиях агрессивной риторики со стороны Запада, наряду с планами Польши и странами Прибалтики по усилению своего военного потенциала, в том числе и применения наступательных вооружений.

Тем временем в Минобороны республики сообщили о том, что глава военного ведомства страны лично съездил взглянуть на новый ЗРК С-400, поставленный Россией. Как уточнили в министерстве, он оценил процесс подготовки подразделения к заступлению на боевое дежурство, равно как и способность личного состава выполнять задачи по предназначению.

Напомним, что перед отправкой в Беларусь вышеупомянутого комплекса, белорусские зенитчики прошли полный курс подготовки на российских полигонах, о чём ранее сообщало МО РБ.
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3 комментария
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  1. Легат
    Легат Сегодня, 16:18
    -2
    А где все эти комплексы в зоне СВО? Вражескую авиацию приземляют в основном из ПЗРК и истребителей. Да, летают низко, но это в основном в близи зоны БД. Не покидает меня чувство, что вражеская авиация слишком вольготно себя чувствует. Не хватает только количества и качества единиц
    1. pashtet04
      pashtet04 Сегодня, 16:28
      +1
      Россия страна не маленькая. Нельзя ослаблять и другие направления. В зону СВО пока рано стягивать все силы.
  2. антивирус
    антивирус Сегодня, 16:25
    -1
    Вот бы...
    Но такого не будет:из космоса цель найти и передать на пу. А там обычная ракета до 1000км дальности.
    Как у амеров про в румынии и польше