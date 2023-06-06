Советник главы ДНР Ян Гагин: Подъём воды в Днепре из-за подрыва дамбы не затронет всерьёз позиции российских войск

Все, что находится ниже Каховской ГЭС, это линия боевого соприкосновения, она идет по реке. Сейчас все эти территории затоплены: затоплены и на части, которая оккупирована украинскими войсками, и на части, на которой находятся наши войска. Наших военнослужащих по большому счету это всерьез не затронет, не затронет основные позиции, линии обороны на нашем берегу

Подъем уровня Днепра из-за прорыва дамбы Каховского водохранилища всерьез не затронет позиций российских войск на левом берегу. Об этом заявил советник главы ДНР Ян Гагин.На Херсонском направлении именно Днепр является линией боевого соприкосновения, разделяя ВСУ и ВС России. Прорыв дамбы и подъем воды затронет созданные нашими военными позиции, но не серьезно, основные укрепления и позиции войск не попадут в зону подтопления. Позиции украинских войск на правом берегу тоже окажутся частично под водой.- заявил Гагин.Ранее сообщалось, что у российских войск имеется еще одна линия обороны, расположенная на высотах. До нее вода точно не доберется.Разрушение дамбы уже привело к затоплению части прибрежных территорий, а также островов в русле Днепра. В Киеве сообщают, что потеряли подготавливаемые к контрнаступлению плацдармы, командование намеревалось использовать острова для нанесения ударов по российским войскам, тем самым отвлекая внимание от направления основного удара. В то же время в офисе Зеленского заявляют, что некоторые коррективы в план наступления внесены будут, но в основной части оно не претерпит изменений.