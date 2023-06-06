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Советник главы ДНР Ян Гагин: Подъём воды в Днепре из-за подрыва дамбы не затронет всерьёз позиции российских войск

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Советник главы ДНР Ян Гагин: Подъём воды в Днепре из-за подрыва дамбы не затронет всерьёз позиции российских войск

Подъем уровня Днепра из-за прорыва дамбы Каховского водохранилища всерьез не затронет позиций российских войск на левом берегу. Об этом заявил советник главы ДНР Ян Гагин.


На Херсонском направлении именно Днепр является линией боевого соприкосновения, разделяя ВСУ и ВС России. Прорыв дамбы и подъем воды затронет созданные нашими военными позиции, но не серьезно, основные укрепления и позиции войск не попадут в зону подтопления. Позиции украинских войск на правом берегу тоже окажутся частично под водой.

Все, что находится ниже Каховской ГЭС, это линия боевого соприкосновения, она идет по реке. Сейчас все эти территории затоплены: затоплены и на части, которая оккупирована украинскими войсками, и на части, на которой находятся наши войска. Наших военнослужащих по большому счету это всерьез не затронет, не затронет основные позиции, линии обороны на нашем берегу

- заявил Гагин.

Ранее сообщалось, что у российских войск имеется еще одна линия обороны, расположенная на высотах. До нее вода точно не доберется.

Разрушение дамбы уже привело к затоплению части прибрежных территорий, а также островов в русле Днепра. В Киеве сообщают, что потеряли подготавливаемые к контрнаступлению плацдармы, командование намеревалось использовать острова для нанесения ударов по российским войскам, тем самым отвлекая внимание от направления основного удара. В то же время в офисе Зеленского заявляют, что некоторые коррективы в план наступления внесены будут, но в основной части оно не претерпит изменений.
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20 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 15:24
    +3
    Ранее сообщалось, что у российских войск имеется еще одна линия обороны, расположенная на высотах

    Успели ли Наши убрать вооружение и технику с первой линии?
    Вот в чем вопрос.
    И как затопление повлияет на Кинбурнскую косу и расположенные там Наши войска?
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 15:31
      -2
      там не было ни вооружений, ни складов, только наблюдательные посты
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 15:42
        +2
        На косе были наши подразделения.Я думаю,что косу особо не затронет.Вся масса воды разошлась по обеим берегам в Херсонской области.
        1. Практик23354df
          Практик23354df Сегодня, 15:59
          +2
          Как бы Кинбурнская коса не превратилась в остров.
          1. gsev
            gsev Сегодня, 16:36
            0
            Цитата: Практик23354df
            Как бы Кинбурнская коса не превратилась в остров.

            Днепр в районе Кинбурнской косы раз в 20 шире чем чем сразу ниже Каховки. Чтобы на Кинбурнской косе вода поднялась на полметра у Каховки она должна подняться на 10-15 метров.
  3. Вася Васильев_3
    Вася Васильев_3 Сегодня, 15:24
    -3
    Главное что бы вовремя отошли на высоты и склады не затопило и побольше противо дисантных мин
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 15:30
      +2
      какие склады???? склады находятся за десятки км от берега, кто будет под огнем врага склады делать
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 15:31
      +3
      Склады-то точно не на первой линии.
      Что интересно о подтоплении рассуждает чиновник ДНР, а не Херсонской области или военные
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:25
    +3
    Да там все в болото на долгое время превратится.Снимков в нете полно.
    1. Alex013
      Alex013 Сегодня, 16:09
      0
      Там до затопления Каховского водохранилища были болота и плавни, т.н. Великий Луг. Сечи казаков запорожских
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:29
    +2
    А вот нефиг было с правого берега уходить...
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 15:48
      0
      Аллё,минусня секретная-куда миллионы кубометров воды будут уходить?Если наш берег более низкий,кого будет затапливать,кому придётся войска отводить?А если ещё и ливни,то как на болоте воевать будем?
      1. Nastia Makarova
        Nastia Makarova Сегодня, 16:01
        -3
        через 72 часа вся вода уйдет)))) какие войска? на кромке берега только были наблюдательные посты и война там идет артиллерией которая тоже не на берегу находится
      2. Дядя_Миша
        Дядя_Миша Сегодня, 16:54
        0
        Вода уйдет туда куда она уходит каждую весну .Жаль не могу вставить фотки как бывает до половодья , во время половодья и после него.Грязь и лужи , все высохнет , Херсон не север а сейчас не зима.Минус, ежели что, не ставил lol
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:41
    -1
    Походу, это для всех неожиданность... Нашим не в жилу то, что разгребать все это - однозначно нам придется, и вообще подрыв дамбы с целью затопления смысл имеет только в том случае, если противник прорвал оборону и либо по этой дамбе войска перебрасывать будет. либо ниже по течению перебрасывает. Иначе такая радость просто нафиг не нужна, а вредна тем, что с водой во всем регионе теперь - проблемы. В колодцах речная будет, с холерой. холера там присутствует постоянно, как и в низовьях Волги.
    Ну а укропу - забыть про все наступы в Херсонской области)))
    Походу, стреляли-стреляли год по дамбе, вот и дострелялись - сама рухнула.
    1. Дядя_Миша
      Дядя_Миша Сегодня, 15:57
      0
      Наши пишут что дамба цела , разрушен водосброс .Прогнозируют уход воды через 72 часа, угрозы обезвоживания Крыма и АЭЗ так же не наблюдается.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 16:53
        0
        Цитата: Дядя_Миша
        дамба цела , разрушен водосброс

        Ну и я про то, тонкие места - аварийный водосброс и основной водосток с турбиной, там и полетело..
    2. Дядя_Миша
      Дядя_Миша Сегодня, 17:22
      0
      Вполне возможно что и сама , сказались ранние прилёты.А возможно что и намеренно ,желание разрушить инфраструктуру области, нанести максимальный экономический ущерб. Надо немного подождать и все станет ясно
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 16:07
    0
    Даже если затронет ,не представляю себе наступление по затопленной территории .Это не отдохнуть ,не укрыться , вести бой по пояс в воде .Все надо везти с собой ,от боекомплекта ,до мест отдыха
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 16:56
      0
      Цитата: APASUS
      до мест отдыха

      На плоту - Том Сойер с Гекльбери Финном))) Не выйдет, это же и не река и не суша - там ни на лодке, ни на гусянке не поедешь)) Только на воздушной подушке, а откуда они у Свинарнии?
  8. Комментарий был удален.