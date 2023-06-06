Российские военные корабли приняли участие в международных учениях у берегов Индонезии

Отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России в состав которого вошли корветы "Громкий" и "Совершенный", а также средний морской танкер "Печенга" приняли участие в международных многосторонних военно-морских учениях "Комодо-2023", которые проходят в период с 5 по 8 июня у берегов Индонезии.
Накануне российские военные корабли прибыли на рейд индонезийского порта Макассар, расположенного на острове Сулавеси, где прошел морской парад участников учения, в котором принимают участие моряки из более 30 стран. Помимо морской части, в программу учений включена также береговая часть.
Международные военно-морские учения "Комодо" проходят каждые два года начиная с 2014 года. Российские суда в этом году принимают в них участие в рамках своего дальнего похода в морской акватории Азиатско-Тихоокеанского региона.
Основной целью учений является укрепление международного партнерства на море. В рамках мероприятия предполагается особое внимание уделить взаимодействию между экипажами кораблей разных стран в ходе выполнения гуманитарных задач в условиях природных катаклизмов и стихийных бедствий.
Ранее сообщалось, что Тихоокеанский флот ВМФ РФ до 2027 года планируется усилить 12 новыми корветами проектов 20385 и 20380, которые в настоящее время уже строятся на верфях в Санкт-Петербурге и Комсомольске-на-Амуре. Кроме того, ТОФ пополнится новыми атомными подводными лодками.