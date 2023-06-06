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Российские военные корабли приняли участие в международных учениях у берегов Индонезии

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Российские военные корабли приняли участие в международных учениях у берегов Индонезии

Отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России в состав которого вошли корветы "Громкий" и "Совершенный", а также средний морской танкер "Печенга" приняли участие в международных многосторонних военно-морских учениях "Комодо-2023", которые проходят в период с 5 по 8 июня у берегов Индонезии.


Накануне российские военные корабли прибыли на рейд индонезийского порта Макассар, расположенного на острове Сулавеси, где прошел морской парад участников учения, в котором принимают участие моряки из более 30 стран. Помимо морской части, в программу учений включена также береговая часть.

Международные военно-морские учения "Комодо" проходят каждые два года начиная с 2014 года. Российские суда в этом году принимают в них участие в рамках своего дальнего похода в морской акватории Азиатско-Тихоокеанского региона.

Основной целью учений является укрепление международного партнерства на море. В рамках мероприятия предполагается особое внимание уделить взаимодействию между экипажами кораблей разных стран в ходе выполнения гуманитарных задач в условиях природных катаклизмов и стихийных бедствий.

Ранее сообщалось, что Тихоокеанский флот ВМФ РФ до 2027 года планируется усилить 12 новыми корветами проектов 20385 и 20380, которые в настоящее время уже строятся на верфях в Санкт-Петербурге и Комсомольске-на-Амуре. Кроме того, ТОФ пополнится новыми атомными подводными лодками.

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8 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:02
    +1
    А стоящие в резерве "Сарычи "чего не модернизируют?С их водоизмищением такие корабли первого ранга должны быть возвращены в состав флота.
    1. Sergey39
      Sergey39 Сегодня, 16:49
      +4
      Нет Сарычей в резерве, Бурный в очереди на утилизацию, Быстрый резерв, но то же пойдет на иголки. Из всех Сарычей в боевом составе, один остался на БФ ( Настойчивый) и один на СФ( Адмирал Ушаков).
      Сарычи вчерашний день.Им на смену придут 22350 ( 10 кораблей)и как не странно корветы 20380 и 20385 ( 12 кораблей).
      Критики Нашего флота ругали корветы, но они не первый раз показывают хорошую мореходность. Ходят вокруг Европы, через Бискайский залив. Ходили в поход на Гавайи, теперь пришли в Индонезию 3000 миль. Хотя они относятся к кораблям прибрежной зоны. На Западе их обзывают фрегатами, а Мы корветами. Они хорошо вооружены для своего тоннажа. В КПУГе хорошое подспорье.
  2. Легат
    Легат Сегодня, 16:12
    -5
    Российский военный флот в настоящее время это конечно самая настоящая бездонная бочка. Сколько денег туда угрохали, а эффективность крайне сомнительная. Черноморский так вообще особо отличился в ходе СВО. Лучше бы в сухопутную армию часть средств направляли, толку много больше было бы.
    1. Strannik96
      Strannik96 Сегодня, 16:17
      +2
      Корабль-красавец!
      Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:26
    -1
    Российские военные корабли приняли участие в международных учениях у берегов Индонезии
    Отрабатывали бомбометания по ПЛ? Кто всплыл? feel
  4. Stas157
    Stas157 Сегодня, 16:34
    -4
    Второй год идёт война на истощение. А у нас парады, международные учения, биатлоны... Такое впечатление, что никто денег не считает и даже не думает мобилизовывать все усилия для достижения только одной цели. У нас на верху вообще думают побеждать?
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:38
    +4
    Цитата: Бережливый
    А стоящие в резерве "Сарычи "чего не модернизируют?С их водоизмищением такие корабли первого ранга должны быть возвращены в состав флота.

    Котлотурбинные установки морально и физически устарели, отсюда: малая автономность-дальность и так далее.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:10
    0
    Даже в таком малом составе ВМФ России обеспечивает свободу мореплавния нашему торговому и рыболовному флота и судам спецназначения..Без ВМФ нам бы не позволили отстаивать свои интересы.