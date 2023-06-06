Экс-советник ЦРУ Рикардс считает, что контрнаступление ВСУ не увенчается успехом

Всё больше западных экспертов со скепсисом относятся к уже многократно анонсированному и столько же раз отложенному контрнаступлению ВСУ. Собственно говоря, подобная реакция неудивительна с учетом того, что режим Зеленского цепляется за любую «соломинку», лишь бы отсрочить операцию.
Не исключено, что сегодняшний подрыв дамбы Каховской ГЭС является частью стратегии Киева. Ведь советник офиса Зеленского Подоляк уже поспешил заявить, что из-за ЧП контрнаступление придется корректировать.
Сколько времени теперь займет вышеупомянутое «корректирование», не известно. Но, как написал в своей статье для The Daily Reckoning экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс, операция украинской армии, даже если она состоится, может быстро «захлебнуться». Случится это, по мнению эксперта, по причине недостатка материально-технической поддержки, которую Запад сегодня попросту не способен обеспечить.
Как выразился американец, украинская армия, вероятно, сможет прорвать первую линию обороны ВС РФ и занять некоторые территории. Однако в дальнейшем ВСУ не только не смогут продолжить наступление, но и, скорее всего, потеряют все «приобретения».
Рикардс подчеркнул, что ранее он уже указывал на неспособность Запада дать Украине больше оружия. Кроме того, уровень поддержки Киева постепенно снижается.
В итоге, как пишет эксперт, все, что сегодня остается американскому президенту – это мирные переговоры или ядерная эскалация. В то же время экс-советник ЦРУ признает, что Джо Байден скорее всего пойдет по второму пути.