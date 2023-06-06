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Экс-советник ЦРУ Рикардс считает, что контрнаступление ВСУ не увенчается успехом

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Экс-советник ЦРУ Рикардс считает, что контрнаступление ВСУ не увенчается успехом

Всё больше западных экспертов со скепсисом относятся к уже многократно анонсированному и столько же раз отложенному контрнаступлению ВСУ. Собственно говоря, подобная реакция неудивительна с учетом того, что режим Зеленского цепляется за любую «соломинку», лишь бы отсрочить операцию.


Не исключено, что сегодняшний подрыв дамбы Каховской ГЭС является частью стратегии Киева. Ведь советник офиса Зеленского Подоляк уже поспешил заявить, что из-за ЧП контрнаступление придется корректировать.

Сколько времени теперь займет вышеупомянутое «корректирование», не известно. Но, как написал в своей статье для The Daily Reckoning экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс, операция украинской армии, даже если она состоится, может быстро «захлебнуться». Случится это, по мнению эксперта, по причине недостатка материально-технической поддержки, которую Запад сегодня попросту не способен обеспечить.

Как выразился американец, украинская армия, вероятно, сможет прорвать первую линию обороны ВС РФ и занять некоторые территории. Однако в дальнейшем ВСУ не только не смогут продолжить наступление, но и, скорее всего, потеряют все «приобретения».

Рикардс подчеркнул, что ранее он уже указывал на неспособность Запада дать Украине больше оружия. Кроме того, уровень поддержки Киева постепенно снижается.

В итоге, как пишет эксперт, все, что сегодня остается американскому президенту – это мирные переговоры или ядерная эскалация. В то же время экс-советник ЦРУ признает, что Джо Байден скорее всего пойдет по второму пути.
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8 комментариев
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  1. Irokez
    Irokez Сегодня, 16:16
    +1
    Ну всё как бы логически.
    Ну допустим попрут нацики в атаку и что дальше. Да кулак сильно вдарит в первые дни с прорывом обороны 1-й, 2-й, может и 3-й линии обороны, но глубоко аж в Крым через перешеек никак не получится и даже до Мариуполя сложновато будет ибо по такой территории на такое расстояние ещё нужно доехать с потерями, с подвозом боеприпасов и горючки со снабжением и вывозом раненых (и 200-х).
    Это будет чисто медийный выхлоп для показа кураторам на что мы способны. Но кстати да способны при наличии ресурсов и разведки (Славяне же).
    Ну а потом без резервов и под ударами авиации, арты и других вооружений они просто сдуются и это потеря их последнего боевого кулака. Далее под давлением (пусть и слабого) наших войск они не смогут в полном объёме затыкать дыры на фронте, нет резерва (ну западенцев мобилилируют и наёмников немного), нет техники, нет оперативности в манёврах. Даже запад может отвернуться от неудачника.
    Посему и тянут с обещаным контрнаступом ибо он последний шанс и соломинка для уже по факту утопленика. И начинается подрыв дамб, видимость наступления в Курске, Белгороде и других районах. Тянут время, чтоб дольше продержаться у власти для наживы и уничтожения Славян по приказу коллективного запада. А дальше всё. Зеленский как и его шайка не сможет далеко скрыться от правосудия не только нашего но и своего же населения и земля везде под ногами гореть будет, а коли так, то его кураторы для своей же выгоды и ликвидируют списав все беды на него. Клоун - не ведает, что творит и существует только по сценарию кем-то написанному.
    В како-то степени его даже жать глядя на судьбу Гитлера.
  2. belovvladimir
    belovvladimir Сегодня, 16:22
    0
    Вот и ответ, в поражении США на поле боя Украина, неизбежно привидёт к применению ядерного оружия, США то за лужой, и для устранения поднебесной самое то, как конкурента, пока будет обмен любезностями в запусках ядерного, любого ядерного оружия, между Россией и Европой, то США планируют отсидется за лужей, я думаю, что тогда кердык уже будет не детский особенно для Америки как таковой, да, много постродают земель, людей, государств, но от США надо избавляться уже сейчас, иначе они а не мы как расса исчезнем!
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:24
    +1
    На счет второго бы я поспорил. Если бы полосатые капиталисты и банкиры сегодня осваивали бы Луну или Марс, тогда да, на Земле их больше ничего не держит, а так есть что терять - дело всей жизни, делать из денег деньги.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 16:26
    +1
    все, что сегодня остается американскому президенту – это мирные переговоры или ядерная эскалация... Джо Байден скорее всего пойдет по второму пути.
    С учетом состояния Байдена и агрессивности его окружения не исключено. Мирные переговоры России сегодня совершенно не нужны, т.к. сколько можно попадать в одну и туже ловушку проявляя "жесты доброй воли" в ответ на желание нас уничтожить.
  5. антивирус
    антивирус Сегодня, 16:29
    0
    Так все и было задумка.
    Сорвать наше настурление коньрнаступом.
    Бибиси смогла в очередной раз победить болтовней весь мир-все поверили.
    Бандера еще на 1 год усидел в киеве
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:29
    0
    Ядерную эскалацию? Ну Байдену и его команде было бы выгодно, если бы Россия в ответ на гипотетческие супер успехи ВСУ применила бы ТЯО, в этом случае можно смело разыгровать карту: какие они плохие; их победили в честном бою, а они ударили ниже пояса, при этом смело можно пожинать плоды тотального бегства европейской промышлености в США ( в Европе все уделаются от страха), но их, успехов, нет и не предвидется. А в следуещем году ему, Байдену, будет не до того: выборы.
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 16:42
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      было бы выгодно, если бы Россия в ответ на гипотетческие супер успехи ВСУ применила бы ТЯО
      Вы упускаете еще один вариант - снабдить ВСУ хотя бы одной единицей ТЯО и после ее применения ими сделав удивленные глаза сказать, что Киев сам создал и сам принял решение на применение. И в предвкушении удовольствия ждать ответ России предполагая, что он будет ядерным.
  7. pashtet04
    pashtet04 Сегодня, 16:50
    0
    Да не решает ничего Байден. Этот дед уже со своим равновесием справиться не может. Нужно прямо говорить, всё сейчас решают Демократы и их спонсоры. И эта шайка крайне злобная. Порой я сомневаюсь что они там все Люди вообще.