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Спикер Госдумы РФ: достичь целей украинского контрнаступления невозможно

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Спикер Госдумы РФ: достичь целей украинского контрнаступления невозможно

Хотя сейчас идет второй день наступления ВСУ, но никаких громких заявлений ни от Запада. Ни от Киева не звучит. Молчат в администрации Зеленского, в Белом Доме, в штаб-квартире НАТО.


На это обратил внимание в своем Telegram-канале спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Политик приходит к выводу, что такой «дефицит внимания» к происходящим событиям объясняется отсутствием у украинских военных успехов на передовой. Он отмечает, что они не смогли добиться ни малейших ощутимых успехов, а потери несут очень серьезные. Он отметил что только за минувшие сутки Вооруженные силы России уничтожили примерно две тысячи украинских военных и зарубежных наемников. Подбито 32 вражеских танка, из которых восемь – созданные в Германии Leopard и три – французские колесные AMX-10. Также сожжено 109 боевых машин пехоты ВСУ.

По мнению Володина, достичь целей украинского контрнаступления невозможно.

Если проанализировать последние события, можно прийти к выводу, что Россия воюет не против украинской армии, а против сил и средств Североатлантического альянса. Украина здесь выполняет функцию лишь расходного материала.

Именно Соединенные Штаты НАТО проводили подготовку и обеспечивали оружием формирования, созданные из жителей Украины и выступающие на стороне киевских властей.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что с 4 июня Украина начала контрнаступательные действия на Южнодонецком направлении. Оно проводится одновременно на пяти участках фронта. В нем участвует шесть механизированных и два танковых батальона ВСУ.
Использованы фотографии:
Государственная Дума РФ
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25 комментариев
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  1. Tagan
    Tagan Сегодня, 15:57
    0
    никаких громких заявлений ни от Запада. Ни от Киева не звучит. Молчат в администрации Зеленского, в Белом Доме, в штаб-квартире НАТО.

    Да понятное дело. Вспомните недавний тупейший флешмоб от укронацистов.
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 15:58
    -2
    А если одной из целей наступления ВСУ стоит скорейшее свидание со Степаном Бандерой?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:31
      +1
      Достойная цель.Пусть стремятся к ней всегда и везде.Впрочем,от нас многое зависит.В плане ускорения
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:58
    +7
    Товарищ скипетр госдумы,вашей думе самое место в полном составе на передовую отбыть,можно со своими чадами живущими по забугорью,а не пиарится в теплом защищенном и охраняемом помещении думы. Там вы покажете всей России что огромные деньги получаете не зря.
    1. Stas157
      Stas157 Сегодня, 16:53
      -1
      Цитата: Бережливый
      вашей думе самое место в полном составе на передовую отбыть

      Для них, то сколько платят на передовой, это не огромные деньги, а понижение в доходах. Еще и дополнительные неудобства: серьёзный риск, невозможность взять с собой обслугу (личного водителя, кухарку, уборщицу). В уютной государственной думе намного приятнее свой патриотизм выказывать!
  4. Canecat
    Canecat Сегодня, 16:01
    0
    Хотя сейчас идет второй день наступления ВСУ, но никаких громких заявлений ни от Запада. Ни от Киева не звучит.

    А какие заявления хотят услышать на второй день? Укропатриоты продолжают удерживать Бахмут на диванах. А тут всего лишь второй день...
    К тому же, учитывая те подразделения укрорейха, которые еще не вводились в бой, это не пресловутое контрнаступление, а разведка боем, кск правильно высказался Ходаковский. В контрнаступе мы увидим куда большее количество тяжелой техники, что бы перекрыть ей интенсивность артеллерийского огня с нашей стороны. По другому ни как.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 16:10
      -2
      В контрнаступе мы увидим куда большее количество тяжелой техники

      Если есть возможность нужно подготовить мощный аэромобильный резерв (то, что раньше считалось десантурой), дабы быстро перебрасывать в тактический тыл ВС РФ(не в тыл противника!) на опасные направления.
      Нужно решать проблему. У РФ рокады намного длиннее, чем у ВФУ.
  5. Паллада
    Паллада Сегодня, 16:04
    +1
    Еще один "эксперт" выявился. Лучше бы помог губернатору Гладкову, все же какая нибудь польза была бы.
  6. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:06
    -2
    Если проанализировать последние события, можно прийти к выводу, что Россия воюет не против украинской армии, а против сил и средств Североатлантического альянса. Украина здесь выполняет функцию лишь расходного материала.

    Правильно. Расходное мясо альянсу не жалко ("до последнего украинца"), а оружие альянс подбросит без ограничений.
    1. Deon59
      Deon59 Сегодня, 16:22
      0
      Ну я и не знал что ВСУ сидит дома ,а на передовой немцы,поляки и другие
  7. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 16:11
    -2
    А спикер этот не хочет проанализировать цели СВО и их достижение? В этом же ключе, возможно-невозможно.
  8. Дядя_Миша
    Дядя_Миша Сегодня, 16:13
    0
    С Володиным трудно не согласиться, каких то больших успехов ВСУ ждать не стоит .Осуществить прорыв на каком то отдельном участке фронта они возможно и в состоянии , но вот что будет дальше ? А дальше наша авиация начнет разбор ВСУ на части , ЗРК в провыв не потащишь , будут работать почти без помех с больших высот, плюс ухудшится логистика , вывоз раненых .Думаю командование ВСУ это понимает.
    1. seacap
      seacap Сегодня, 16:29
      0
      Оптимист однако, раньше комсоргом или замполитом наверное были, только транспаранта в руках не хватает. Впрочем, можно и послушать кто там и что там, что-то бороздит ...
      1. Дядя_Миша
        Дядя_Миша Сегодня, 17:07
        0
        Ошибочка вышла , гадание по комментариям не Ваш конек.Образование действительно военное , профиль другой.Наступать на подготовленную оборону , без поддержки авиации так себе идея.Это не только украинский ГШ но и наш понимает
  9. Tagan
    Tagan Сегодня, 16:13
    -1
    Цитата: Canecat

    А какие заявления хотят услышать на второй день? Укропатриоты продолжают удерживать Бахмут на диванах. А тут всего лишь второй день...
    К тому же, учитывая те подразделения укрорейха, которые еще не вводились в бой, это не пресловутое контрнаступление, а разведка боем, кск правильно высказался Ходаковский. В контрнаступе мы увидим куда большее количество тяжелой техники, что бы перекрыть ей интенсивность артеллерийского огня с нашей стороны. По другому ни как.

    Нормально так разведали, потеряв при этом кучу бронетехники и живой силы. Ещё неделю так разведывать и можно сушить весла. Как в анекдоте: "вот чихнула, так чихнула..."
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:18
    0
    Смотрю ,когда в статье упоминается государственное лицо ,у многих желание облить его грязью,он их не устраивает.Наверно их устроит,удобный для них деятель ,который их будет драть как сидоровых коз.Соскучались по властно руке.Начнут с низов как обычно. laughing
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 16:20
    0
    такой «дефицит внимания» к происходящим событиям объясняется отсутствием у украинских военных успехов на передовой.
    Это и понятно, столько говорили, анонсировали, потирали руки от предстоящего удовольствия, а тут в первые два дня такой облом. Поэтому срочно переключили внимание на Каховскую ГЭС, на которой можно немного отыграться обвиняя Россию в "военном преступлении". Чем сейчас активно занимается ЕС.
  12. БИАБИА
    БИАБИА Сегодня, 16:22
    -1
    из которых восемь – созданные в Германии Leopard

    Покажите уничтоженный Леопард. Хочу посмотреть. Это же не секретная информация? Пусть весь мир увидит, как их жгут. Можете минусов напихать, хоть миллион, но информацию нужно подтверждать фактами. А так, это просто болтовня.
    Кстати Димона Лютого давно чёт не слыхать request
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 16:30
      -1
      А в чем проблема, билет до Ростова-на Дону, там автобусом, потом немного пёхом до ЛБС и смотри не хочу, репостись, селфись, если снайпера с той стороны позволят.
      1. БИАБИА
        БИАБИА Сегодня, 16:54
        -1
        Вообще-то это не я про уничтоженные Леопарды тут вещаю. Человек сказал, пусть докажет. За слова надо отвечать? Или брякнул, а доказательства ищите сами, так что ли? Я вот служил, у меня фото есть, еще старые, распечатанные, легко проверить на подлинность. А тут наш главный фельдмаршал вещает:
        За 3 дня боевых действий на всех направлениях потери ВСУ составили до 3715 военнослужащих, 52 танка, 207 бронированных машин, 134 автомобиля, 5 самолетов, 2 вертолета, — Шойгу. Круто. Прям верю.
  13. seacap
    seacap Сегодня, 16:23
    -1
    Еще один стратег "подковерных баталий", а что ни будь практически полезное можно изречь или ни-ни, политкорректность, у нас как в америках, демократия и пр. лицемерный бред. Хотя бы, когда ветераны прошлых недавних войн наконец-то получат пенсии с перерасчетом на актуальные должностные оклады и звания и без позорного дискриминирующего понижающего коэффициента, за верность присяге, служение стране и народу. Убогое позорище на весь мир.
  14. spirit
    spirit Сегодня, 16:41
    0
    Такими темпами Конашенков и Володин сожгут все леопарды ещё до их реального вступления в бой)
    За Лео там следят пристально так как за них милитари паблики подарков и денег немало пообещало и все это знают.Хоть один бы подбили мы бы уже об этом узнали.Изначально амх за них выдавали но потом разглядели.А тут аж целых 8!!!?
    Как там у Королевой?
    Я тебе конечно верю разве могут быть сомнения.....
  15. solar
    solar Сегодня, 16:51
    -1
    Статьи без подписи некоторые стали однообразные, как будто их все Рябов пишет.
    -"поздно, мало, бесполезно"-
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 17:02
      0
      Цитата: solar
      Статьи без подписи некоторые стали однообразные, как будто их все Рябов пишет.
      -"поздно, мало, бесполезно"-

      Ну, у вас же инструкция другая? У шумер же все хорошо?

      Вы пишите, пишите... yes laughing
  16. Stas157
    Stas157 Сегодня, 17:00
    0
    Цитата: Паллада
    Еще один "эксперт" выявился. Лучше бы помог губернатору Гладкову, все же какая нибудь польза была бы.

    Старается как может: на пару с Медведевым бандеровцев и своих бывших уважаемых партнеров троллят.