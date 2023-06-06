Спикер Госдумы РФ: достичь целей украинского контрнаступления невозможно

Хотя сейчас идет второй день наступления ВСУ, но никаких громких заявлений ни от Запада. Ни от Киева не звучит. Молчат в администрации Зеленского, в Белом Доме, в штаб-квартире НАТО.
На это обратил внимание в своем Telegram-канале спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Политик приходит к выводу, что такой «дефицит внимания» к происходящим событиям объясняется отсутствием у украинских военных успехов на передовой. Он отмечает, что они не смогли добиться ни малейших ощутимых успехов, а потери несут очень серьезные. Он отметил что только за минувшие сутки Вооруженные силы России уничтожили примерно две тысячи украинских военных и зарубежных наемников. Подбито 32 вражеских танка, из которых восемь – созданные в Германии Leopard и три – французские колесные AMX-10. Также сожжено 109 боевых машин пехоты ВСУ.
По мнению Володина, достичь целей украинского контрнаступления невозможно.
Если проанализировать последние события, можно прийти к выводу, что Россия воюет не против украинской армии, а против сил и средств Североатлантического альянса. Украина здесь выполняет функцию лишь расходного материала.
Именно Соединенные Штаты НАТО проводили подготовку и обеспечивали оружием формирования, созданные из жителей Украины и выступающие на стороне киевских властей.
Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что с 4 июня Украина начала контрнаступательные действия на Южнодонецком направлении. Оно проводится одновременно на пяти участках фронта. В нем участвует шесть механизированных и два танковых батальона ВСУ.