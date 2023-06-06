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Президент России наградил писателя Захара Прилепина орденом Мужества

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Президент России наградил писателя Захара Прилепина орденом Мужества

Российский писатель Захар Прилепин награжден орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин, документ уже опубликовали на правовом портале.


Кроме Прилепина, орденом Мужества посмертно награжден его товарищ и сослуживец Александр Шубин, который 6 мая 2023 года, в день покушения на писателя, находился за рулем его автомобиля. Двадцатисемилетний Шубин, к сожалению, погиб.

Президент в указе о награждении отметил мужество и самоотверженность Прилепина и Шубина при исполнении гражданского долга. Напомним, что 6 мая 2023 года в Нижегородской области было совершено покушение на писателя Захара Прилепина. В результате покушения погиб его друг Александр Шубин, а сам Прилепин был тяжело ранен. Сейчас писатель уже перенес несколько операций и проходит реабилитацию в медицинском учреждении.

Спецслужбам быстро удалось установить, что «ниточки» покушения на Прилепина тянутся на Украину. Преступление было заказано украинской военной разведкой, а его исполнителем стал уроженец Украины Александр Пермяков, который был задержан и вскоре признался в сотрудничестве со спецслужбой иностранного государства.

Захару Прилепину 47 лет, он является сопредседателем политической партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». В 2016-2018 гг. Прилепин служил заместителем командира батальона спецназа по работе с личным составом Народной милиции Донецкой Народной Республики в звании майора. Погибший Александр Шубин, друг и соратник Прилепина, тоже был ветераном боевых действий в Донбассе еще с 2014 года.
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16 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:23
    +2
    Ещё бы Грубина наградить. Настоящий Герой России.
  2. Ragnarek
    Ragnarek Сегодня, 16:24
    -5
    не обесценивает ли это награждение саму награду? Орденом Мужества награждают бойцов за БД и проявленный героизм, а захарку за что? за то что его пытались подорвать в тылу?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:29
      +2
      Вообще то смотрите на его боевую,общественную деятельность.Певцы рОтом не заслужены,а Захар заслужил.Как и тысячи других менее известных парней.Это мое мнпние о Прилепине.
      1. Легат
        Легат Сегодня, 16:36
        -3
        Героя уже обесценили, теперь за орден Мужества взялись? Или я может не в курсе и он тоже уже давно все?
        Можно аргументировано, что и где он конкретно заслужил?
        Орденом награждаются граждане Российской Федерации, проявившие самоотверженность, мужество и отвагу при охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, при спасении людей во время стихийных бедствий, пожаров, катастроф и других чрезвычайных обстоятельств, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни. В установленных статутом награды случаях орденом Мужества могут быть награждены и иностранные граждане

        Вот видишь у человека "Medal of Honor" и понимаешь, да, человек совершил что-то нереальное. А орден Мужества, толи герой перед тобой, толи Захар...
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 16:50
          +3
          Ну,в отличие от многих нас,диванных,Прилепин воевал и в Чечне,на Донбассе был при Захарченко.В начале года подписал контракт с Росгвардией для участия в боевых действиях на Донбассе.Только одно-он заноза в заднице для доморощенных и западных либералов-глобалистов.
          1. Легат
            Легат Сегодня, 17:20
            -1
            Сейчас уже все больше диванных приобретают реальный опыт, если вы не заметили. Так что это не аргумент. И я вам дал конкретное описание за что вручают орден Мужества. Его не дают за то, что ты просто где-то был, тогда дают другие награды. Людей которые где-то были в нашей стране очень много. И многие действительно что-то героическое совершили, но остались по тем или иным причинам без наград. В отличии от публичной личности Захара. Я же правильно акцентировал внимание на "публичной"? Но еще самое главное не добавил "лояльной"? Так ведь? Стрелков где-то был? Был. Много где был. И делал поболее нежели Захар. Но награды нет. Не лоялен, видимо. Так теперь раздаем награды, в том числе орден Мужества? Вот вам и обесценивание.
            Орден Мужества за где-то был. Звучит отлично.
            .В начале года подписал контракт с Росгвардией для участия в боевых действиях на Донбассе

            И на каких фронтах воевал? Это же не может быть просто пиаром и дополнительным заработком?
          2. Легат
            Легат Сегодня, 17:29
            0
            Чем плоха в этом случае медаль ордена "За заслуги перед Отечеством"? По-моему, вполне себе. Орден вручается за особые выдающиеся заслуги. А он не совершал ничего особо выдающегося.
            И вот у меня вопрос для чего обесценивать орден Мужества, который вручается со всем по другому поводу? У нас других медалей и орденов больше не осталось чтобы заслуги человека по достоинству оценить? Я вам целый список могу выкатить
    2. AVA77
      AVA77 Сегодня, 16:41
      +2
      Такая себе нечего не значащая фиговинка,
      нафига тратить на неё ресурсы,
      агентов палить просо так?
      Может все таки этот человек , более или менее нашим воякам помогает .
    3. bk316
      bk316 Сегодня, 16:57
      0
      рденом Мужества награждают бойцов за БД и проявленный героизм, а захарку за чт

      Как же вы балаболы достали.
      Читай статут ордена.
  3. Легат
    Легат Сегодня, 16:25
    -2
    И что же он мужественного совершил? На мине подорвался в далеке от зоны БД? Шел в атаку в тылу? Или это за какие-то другие заслуги? А жители приграничных территорий России недостаточно мужественны? Мало еще сидят под обстрелами? Ну жителям ЛДНР уж точно должно полагаться?
    Гарант вместо принятия нужных решений, лишь награды направо и налево раздает
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 16:35
      0
      Гаранту виднее, кому ордена-медали давать. Это не наша компетенция.
  4. monetam
    monetam Сегодня, 16:34
    +5
    Захар уже много лет как заслужил данную награду. Он воевал за Донбасс еще в те давние времена, когда за такую войну российских орденов не давали. Так что мои поздравления и воину, и писателю ! Считаю награду полностью заслуженной.
  5. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 16:39
    -5
    Прилепин - мужик. Правильный. И орден он, конечно заслужил. Но почему на фоне этих новостей о том, как один человек награждает другого, теряются новости о том, как одни люди похеривают ратный труд других людей? Например вот эта новость https://eadaily.com/ru/news/2023/06/06/vsu-po-kuskam-otrezayut-pozicii-rossiyskih-sil-na-flangah-artemovska-rybar Интересно, осторожные модераторы опять скажут, что я не по теме и влепят мне восьмое предупреждение? Очень они опасаются новостей о которые можно поцарапаться и пишут обо всём - как корабли откуда-то вернулись, кто кому чего сказал... Только не о действительно важном.
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 16:59
      +1
      теряются новости о том, как одни люди похеривают ратный труд других людей?

      Потому что это не новость, а суждение , основанное на фейках.
      Пора вас банить
  6. seacap
    seacap Сегодня, 16:40
    -1
    Интересно, у нас всех, кто на мину налетает в герои и за каждое ранение по ордену, как в Афгане по КЗ, только статус наград несоизмерим, а чего не "За отвагу" ? Танкисту за сутки боя в окружении и 6 уничтоженных машин врага, летчику за вылет сбившему 3 самолета, сержанту принявшему командование ротой и спасшего ее, выполнив задачу и депутату, пусть и с реальными делами, налетевшему на мину у себя дома, как-то не очень приятно смотрится. Почему бы Пригожина не наградить, он и его командиры, бойцы, как мне кажется, более достоин этой награды.
  7. Million
    Million Сегодня, 17:10
    +1
    Знаю,что заминусуют,но думаю,что есть люди более достойные такой награды.
    Хотя,учитывая,что сын газманова спел песню люсИ в сирии и получил медаль,то можно и Прилепина наградить.