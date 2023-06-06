Президент России наградил писателя Захара Прилепина орденом Мужества

Российский писатель Захар Прилепин награжден орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин, документ уже опубликовали на правовом портале.Кроме Прилепина, орденом Мужества посмертно награжден его товарищ и сослуживец Александр Шубин, который 6 мая 2023 года, в день покушения на писателя, находился за рулем его автомобиля. Двадцатисемилетний Шубин, к сожалению, погиб.Президент в указе о награждении отметил мужество и самоотверженность Прилепина и Шубина при исполнении гражданского долга. Напомним, что 6 мая 2023 года в Нижегородской области было совершено покушение на писателя Захара Прилепина. В результате покушения погиб его друг Александр Шубин, а сам Прилепин был тяжело ранен. Сейчас писатель уже перенес несколько операций и проходит реабилитацию в медицинском учреждении.Спецслужбам быстро удалось установить, что «ниточки» покушения на Прилепина тянутся на Украину. Преступление было заказано украинской военной разведкой, а его исполнителем стал уроженец Украины Александр Пермяков, который был задержан и вскоре признался в сотрудничестве со спецслужбой иностранного государства.Захару Прилепину 47 лет, он является сопредседателем политической партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». В 2016-2018 гг. Прилепин служил заместителем командира батальона спецназа по работе с личным составом Народной милиции Донецкой Народной Республики в звании майора. Погибший Александр Шубин, друг и соратник Прилепина, тоже был ветераном боевых действий в Донбассе еще с 2014 года.