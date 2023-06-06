Китайская нефтегазовая компания начала бурение одной из самых глубоких скважин в мире

Сложность проекта бурения можно сравнить с большим грузовиком, едущим по двум тонким стальным тросам

Китай запустит новый раунд внутренних разведывательных работ, сосредоточив внимание на стратегических запасах полезных ископаемых, которых не хватает стране

Похоже, Китай намерен добиться лидерства не только в освоении космоса, где уже функционирует созданная без участия других стран китайская орбитальная станция, но и в изучении глубин Земли.Несколько западных изданий сообщили со ссылкой на государственное информагентство КНР «Синьхуа», что на этой неделе Китайская национальная нефтегазовая корпорация (China National Petroleum Corp., CNPC) приступила к бурению скважины, которая по завершению работ станет одной из самых глубоких в мире. В течение приблизительно 457 дней китайские нефтяники проделают отверстие в земной коре глубиной десять километров, пройдя более десяти континентальных слоев и достигнув меловой системы, возраст которой составляет около 145 миллионов лет.Бурение шахты предоставит данные о внутренней структуре Земли, а также позволит протестировать технологии глубокого подземного бурения, сообщили информагентству в CNPC.— образно прокомментировал амбициозные планы китайских нефтяников ИА «Синьхуа» Сунь Цзиньшэн, ученый Национальной инженерной академии КНР.В 2021 году председатель КНР Си Цзиньпин во время одного из выступлений перед китайскими учеными призвал к новым исследованиям и преодолению барьеров по различным направлениям, включая глубинные подземные исследования. Подобные проекты обеспечат КНР дополнительные возможности в геологоразведке и добыче полезных ископаемых, которые должны усилить суверенитет страны и обеспечить большую независимости от импорта ресурсов.— сообщил агентству «Синьхуа» министр природных ресурсов КНР Ван Гуанхуа.Недаром местом бурения глубочайшей шахты выбрана провинция Синьцзян, которая является крупнейшим в стране районом добычи нефти и газа. Кроме того, Китай обладает одними из крупнейших в мире запасов сырой железной руды, которая широко используется в сталеплавильном производстве. Тестирование технологии глубокого бурения позволит увеличить добычу полезных ископаемых внутри страны, уверено китайское руководство.Пока что самой глубокой горной выработкой на Земле считается российская Кольская экспериментальная опорная сверхглубокая скважина, которая заканчивается на отметке 12 262 метра. Ее бурение велось в течение 20 лет, работы были закончены в 1989 году. Шахта имеет научное значение, расположена она на Кольском полуострове в Мурманской области. После ряда аварий в 1994 году скважина была закрыта. В данный момент самой длинной скважиной является пробуренная в 2017 году для добычи нефти на шельфе Сахалина Z-44 Чайво протяженностью 15 километров.