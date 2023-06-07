Поставки или совместное производство. БТР TPz Fuchs для украинских формирований

БТР TPz Fuchs базовой модели
Правительство ФРГ на постоянной основе поддерживает киевский режим и регулярно передает ему различные вооружения и технику. Так, недавно вновь началось обсуждение вопроса поставки колесных бронетранспортеров TPz Fuchs, из наличия Бундесвера или новой сборки. Кроме того, появилось предложение о создании на украинской территории сборочной линии для выпуска такой техники.
Развитие сотрудничества
Первые сообщения о возможной отправки на Украину бронетранспортеров «Фухс», снятых с вооружения немецкой армии, появились еще в прошлом году. Тогда эта тема не получила развития и не продвинулась дальше слухов и самых общих обсуждений. При этом немецкое руководство все же решило предоставить киевскому режиму свою бронетехнику, но других типов. Однако недавно вновь вспомнили о колесных БТР.
13 мая немецкая компания Rheinmetall и украинский государственный концерн «Укроборонпром» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Согласно подписанному документу, в ближайшем будущем на украинской территории появятся новые площадки для производства вооружений и военной техники. Немецкая сторона в лице «Рейнметалла» должна будет предоставить необходимые технологии, а также обеспечить поставки требуемых компонентов и изделий.
Утверждалось, что первая производственная линия появится на Украине уже в ближайшие месяцы. Запустить ее собирались к середине июля. Пока речь идет только об обслуживании и ремонте автомобильной техники, поступившей из Германии. В дальнейшем планируют наладить более сложные процессы, такие как сборку техники из иностранных комплектующих.
Коммерческие планы
В начале июня на площадке компании Rheinmetall Landsysteme GmbH в г. Кассель состоялась официальная презентация ее новой разработки. Специалистам и прессе впервые показали модернизированный колесный БТР TPz Fuchs Evolution. В рамках презентации раскрыли основные особенности проекта, а также продемонстрировали опытный образец на ходу, в т.ч. с показом принципиально новых функций.
В рамках презентации прозвучали любопытные заявления. Так, менеджер по продажам Rheinmetall Landsysteme Мариус Мейеринг напомнил о недавнем соглашении о сотрудничестве с «Укроборонпромом». Также он отметил, что первым покупателем БТР Fuchs Evolution сможет стать именно Украина.
Представитель «Рейнметалла» предположил, что Украина может получать не только готовые БТР. Сборка такой техники может начаться на совместных предприятиях, создаваемых в соответствии с недавним соглашением. При этом немецкая сторона должна будет поставлять практически все необходимые агрегаты.
Как следует воспринимать слова М. Мейеринга, неясно. Это может быть простая оценка перспектив от представителя компании, заинтересованной в сотрудничестве, или намек на реальные планы. Вероятно, этот вопрос прояснится в ближайшее время, на фоне обещанного запуска совместного производства.
Крупной серией
Бронетранспортер Transportpanzer Fuchs разрабатывался по заказу армии ФРГ в течение семидесятых годов. Проект создавался компанией Daimler-Benz, однако серийное производство поручили компании Rheinstahl Wehrtechnik. После дальнейших преобразований производство и развитие БТР «Фухс» перешло к одному из отделений компании Rheinmetall.
Стартовый контракт на производство TPz Fuchs для Бундесвера появился в 1977 г., а в 1979-м заказчик получил первую партию техники. До 1986 г. включительно собственной армии поставили ок. 1 тыс. бронемашин в нескольких модификациях. В начале девяностых появился дополнительный заказ всего на 45 ед.
Большая часть этой техники до сих пор остается в эксплуатации. Принимаются меры для продления сроков службы и поддержания требуемых характеристик. Так, завод в Касселе ежегодно ремонтирует и модернизирует около сотни «Фухсов».
БТР TPz Fuchs неоднократно проходил модернизацию. Обновления заключались в замене различных агрегатов для повышения технических и эксплуатационных характеристик. Самая крупная модернизация была разработана в середине двухтысячных годов. Проект TPz Fuchs 2 предусматривал изменение защиты, замену силовой установки и т.д. В силу разных причин, Бундесвер не стал закупать такую технику.
Немецкие колесные бронетранспортеры пользуются определенным спросом на международном рынке. Fuchs обеих основных модификаций поставлялись в 10 иностранных государств. Самым крупным зарубежным заказчиком стал Алжир. В начале десятых годов он решил приобрести почти тысячу машин «Фухс-2», а также лицензию на их сборку.
Опытный БТР Fuchs Evolution
Следующим заказчиком, а также сборщиком лицензионной техники может стать Украина. Впрочем, пока речь идет только о принципиальной возможности, которую в перспективе может дать новое немецко-украинское соглашение. Удастся ли выполнить все оглашенные планы, построить заводы и запустить производство – большой вопрос.
Старая конструкция
TPz Fuchs представляет собой колесный бронетранспортер, предназначенный для перевозки и огневой поддержки мотопехоты. Облик этой машины соответствует тактико-техническим требованиям, актуальным на момент ее создания. В дальнейшем это привело к определенным ограничениям, с которыми боролись за счет тех или иных модернизаций.
БТР «Фухс» имеет длину 7,4 м при ширине ок. 3 м и высоте (по крыше) 2,5 м. Боевая масса уже в первых модификациях достигла 23-23,5 т. В дальнейшем, несмотря на все доработки, габариты и масса конструкции лишь незначительно росли.
Машина построена на основе сварного броневого корпуса характерной формы. Использованная однослойная броня защищает от пуль стрелкового оружия и части осколков. Предлагались разные варианты накладного бронирования, улучшающие баллистическую и противоминную защиту. Корпус имеет среднемоторную компоновку с передним расположением отделения управления и кормовым десантным отсеком.
Вождение модернизированного БТР с использованием видеосистемы
Первые версии Fuchs комплектовались дизельным двигателем Mercedes-Benz OM 402A V-8 мощностью 320 л.с. С ним сопрягалась автоматическая коробка передач марки ZF. Крутящий момент распределялся на все колеса. В проекте модернизации Fuchs 2 использовали более мощный 456-сильный двигатель MTU 6V 199 TE20 V6 и соответствующую трансмиссию. Во всех случаях используется шестиколесная ходовая часть с независимой подвеской всех колес на вертикальных пружинах. В корме имеются гребные винты для перемещения по воде.
Носовое отделение управления машины предназначено для двух человек. Оно имеет остекление большой площади, прикрываемое подвижными щитками, и отдельные бортовые двери. Десант размещается в корме машины. Первые версии TPz Fuchs перевозили до десяти человек; Fuchs 2 берет на борт на одного меньше. Доступ в отсек обеспечивается кормовыми дверями и люками в крыше.
В зависимости от модификации и предназначения, TPz Fuchs могли нести пулеметы и иное вооружение. В первых модификациях использовались открытые установки на крыше. В дальнейшем перешли к иным способам монтажа вооружений. Так, в проекте Fuchs 2 предлагается полноценный пулеметный боевой модуль с дистанционным управлением.
Станция связи KWS RMB на базе "Фухса"
Недавно представленный проект модернизации Fuchs Evolution предусматривает оснащение имеющегося БТР рядом новых приборов. Так, по периметру корпуса разместили набор видеокамер с выдачей сигнала на очки виртуальной реальности. Появилась система дистанционного управления, позволяющая водителю оставаться за пределами машины. Вероятно, в дальнейшем внедрят и новые функции.
На уровне оценок
Слухи и предположения о возможной поставке немецких бронетранспортеров TPz Fuchs на Украину появились достаточно давно, но не получили подтверждения. Недавно эту тему вновь начали обсуждать, причем теперь уже упоминается возможность совместного производства бронемашин на украинских площадках. Впрочем, вероятность выполнения таких планов невелика. Украинская военная промышленность уже понесла большие потери, и ей не дадут восстановить свой потенциал и компетенции.
Следует отметить, что отправка на Украину немецких колесных БТР тоже не имеет смысла. Вне зависимости от конкретной модификации, изделия «Фухс» имеют ограниченные характеристики и боевые возможности. В этом отношении они не отличаются от массы других иностранных образцов, которые успешно поражались и поражаются различными средствами. В такой ситуации даже набор средств дистанционного управления и камеры на корпусе не дадут никаких преимуществ. Импортные БТР рискуют стать очередными жертвами принудительной демилитаризации.