Российская армия продолжает выполнять цели, которые были поставлены перед ней накануне СВО. Демилитаризация и денацификация нашей «западной соседки» идет полным ходом, о чем свидетельствуют, поступающие с фронтов сообщения.В частности, стало известно об уничтожении летчика украинских ВВС с позывным Nomad, который, как сообщается, был большим поклонником США и проходил там стажировку - видимо, по использованию американских ракет класса «воздух-воздух». О том, что 2 июня истребитель Су-27, которым управлял майор Владислав Савельев, был сбит силами ПВО ВС РФ в ДНР, пишут «Военкоры Русской Весны».Самолет упал в окрестностях н.п. Коптево, пилот погиб.Стоит отметить, что потеря опытного летчика является серьезным ударом для любой армии. В то же время для ВСУ подобные эпизоды и вовсе являются критическими.Киевское руководство уже не единожды заявляло своим западным партнерам о том, что анонсированное контрнаступление опасно начинать в том числе из-за превосходства ВС РФ в воздухе. В связи с чем Зеленский и компания уже который месяц выпрашивают истребители натовского образца.В то же время, даже если ВСУ получат западные крылатые машины, ими кто-то должен будет управлять. Обучиться этому в сжатые сроки смогут лишь опытные пилоты. Поэтому каждая потеря украинской армией военного летчика делает российское превосходство в воздухе все более весомым.