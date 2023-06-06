Военное обозрение
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В зоне СВО ликвидирован украинский военный лётчик, ранее стажировавшийся в США

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В зоне СВО ликвидирован украинский военный лётчик, ранее стажировавшийся в США

Российская армия продолжает выполнять цели, которые были поставлены перед ней накануне СВО. Демилитаризация и денацификация нашей «западной соседки» идет полным ходом, о чем свидетельствуют, поступающие с фронтов сообщения.


В частности, стало известно об уничтожении летчика украинских ВВС с позывным Nomad, который, как сообщается, был большим поклонником США и проходил там стажировку - видимо, по использованию американских ракет класса «воздух-воздух». О том, что 2 июня истребитель Су-27, которым управлял майор Владислав Савельев, был сбит силами ПВО ВС РФ в ДНР, пишут «Военкоры Русской Весны».

Самолет упал в окрестностях н.п. Коптево, пилот погиб.

Стоит отметить, что потеря опытного летчика является серьезным ударом для любой армии. В то же время для ВСУ подобные эпизоды и вовсе являются критическими.

Киевское руководство уже не единожды заявляло своим западным партнерам о том, что анонсированное контрнаступление опасно начинать в том числе из-за превосходства ВС РФ в воздухе. В связи с чем Зеленский и компания уже который месяц выпрашивают истребители натовского образца.

В то же время, даже если ВСУ получат западные крылатые машины, ими кто-то должен будет управлять. Обучиться этому в сжатые сроки смогут лишь опытные пилоты. Поэтому каждая потеря украинской армией военного летчика делает российское превосходство в воздухе все более весомым.
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9 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. САРМАТ123
    САРМАТ123 Сегодня, 16:53
    -3
    Уже одиночные единицы считают. Что дальше? Странная статья)
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 17:00
      +2
      Уже одиночные единицы считают. Что дальше?

      А дальше сушки у хох лов кончатся и единицы перестанут считать.
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 17:12
      0
      Цитата: САРМАТ123
      Уже одиночные единицы считают.

      У них леоперды штучные, а уж Сушки-то и подавно... Чем их считать? Десятками? 0,1 десятка из 0,3 десятков, более-менее могущих оторваться от полосы - было сбито. Так лучше?
    3. кредо
      кредо Сегодня, 17:21
      0
      Цитата: САРМАТ123
      Уже одиночные единицы считают. Что дальше? Странная статья)

      Курочка как известно по зёрнышку клюёт и мы, следуя народной мудрости, за полтора года уже "наклевали" более 600 таких "зёрнышек".
      Вот так вот из единиц складываются десятки и сотни. good
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:59
    -2
    Да,не удалось полетать на F16...В аду черти ему реактивный двигатель прикрутят.Осуществит мечту и д и о т а
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 17:07
      0
      dmi pirs1.Он не мечтал полетать на F 16 ,он мечтал продержаться за его крыло,мечту он свою исполнил и бандера его позвал рассказать: Ну что побратим ,F 16 таже вундерфафля как Байроктар или получше?С его звнием пилот - идиот 2 класса согласен.
  4. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 16:59
    0
    Что и показал провал наступления укровермахта. Основные потери в танках и бронетехники сделала авиация России.
  5. RealPilot
    RealPilot Сегодня, 17:02
    +2
    Цитата: САРМАТ123
    Уже одиночные единицы считают. Что дальше? Странная статья)
    Как-то говорилось, что для обучения хорошего летчика нужно потратить сумму, равноценную его бюсту из золота... Как минимум. И самолет ему дать подороже.

    Так что считают! Копейка рубль бережет wink
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 17:20
      0
      Редактор Авиации и космонавтики посчитал как-то, сколько стоит подготовить пилота Ф-35, чисто по налету на допуск и по стоимости летного часа на всех типах, которые облетать придется. Так там вышло в разы дороже самого самолета, причем даже не пропагонд... Гм, официальной цены в 60-80 лямов, а реальной, по которой списали год назад разбившийся Ф-35 - 250 млн. долляриев...