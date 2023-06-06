Уничтожение «Ланцетами» сразу двух украинских танков к западу от Берховки попало в кадр

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлено уничтожение расчетом барражирующих боеприпасов "Ланцет" Южной группировки российской армии сразу двух танков Т-72 боевиков киевского режима.
На кадрах видно, как ударный беспилотник точно попадает в украинский танк, замаскированный в лесопосадке, вследствие чего боевая машина загорается. Камера разведывательного БПЛА зафиксировала, как экипаж танка ВСУ в панике разбегается во все стороны от горящей военной техники. Сообщается, что военная техника противника была обнаружена и поражена в районе населенного пункта Богдановка, расположенного на запад от Берховки в момент пополнения боекомплекта - в непосредственной близости находился грузовик с боеприпасами.
Ранее сообщалось о попытках украинской армии контратаковать в районе населенного пункта Берховка на северном фланге Артемовска. Как сообщает куратор российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, боевикам удалось занять часть этого населенного пункта. Официальных подтверждений ни от одной из сторон конфликта не было. Военкоры сегодня сообщили, что в Берховке войск противника нет.
В мае, после контрудара украинской армии на флангах Артемовска, ВС РФ с целью повышения устойчивости оборонительных позиций отошли к расположенному на юг от населенного пункта Берховскому водохранилищу.
С целью пресечения нанесения фланговых ударов российская армия при помощи артиллерии и БПЛА методично уничтожает скопления живой силы и военной техники противника.