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Уничтожение «Ланцетами» сразу двух украинских танков к западу от Берховки попало в кадр

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Уничтожение «Ланцетами» сразу двух украинских танков к западу от Берховки попало в кадр

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлено уничтожение расчетом барражирующих боеприпасов "Ланцет" Южной группировки российской армии сразу двух танков Т-72 боевиков киевского режима.


На кадрах видно, как ударный беспилотник точно попадает в украинский танк, замаскированный в лесопосадке, вследствие чего боевая машина загорается. Камера разведывательного БПЛА зафиксировала, как экипаж танка ВСУ в панике разбегается во все стороны от горящей военной техники. Сообщается, что военная техника противника была обнаружена и поражена в районе населенного пункта Богдановка, расположенного на запад от Берховки в момент пополнения боекомплекта - в непосредственной близости находился грузовик с боеприпасами.

Ранее сообщалось о попытках украинской армии контратаковать в районе населенного пункта Берховка на северном фланге Артемовска. Как сообщает куратор российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, боевикам удалось занять часть этого населенного пункта. Официальных подтверждений ни от одной из сторон конфликта не было. Военкоры сегодня сообщили, что в Берховке войск противника нет.

В мае, после контрудара украинской армии на флангах Артемовска, ВС РФ с целью повышения устойчивости оборонительных позиций отошли к расположенному на юг от населенного пункта Берховскому водохранилищу.

С целью пресечения нанесения фланговых ударов российская армия при помощи артиллерии и БПЛА методично уничтожает скопления живой силы и военной техники противника.



Использованы фотографии:
Wikipedia
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7 комментариев
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  1. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 17:25
    +3
    Ну на видео нет уничтожения сразу двух танков - только поражение одного. Кстати , учитывая наличие рядом грузовика с боезапасом - может логичнее было бы его грохнуть? Уж он-то точно был бы на атомы разнесен, глядишь - и зацепил бы танки 8)
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 17:26
      -1
      Вроде говорилось, что ланцет не по танкам, а все равно бьют по ним. Не понятно. Наверное хохряки счастливые ,что по грузовику со снарядами не попали.
  2. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Сегодня, 17:25
    0
    А где 2 уничтоженных танка ? Видно, что попали в дерево, кумулятивная струя от дерева попала в танк, есть лёгкое задымление, украинцы пошли его тушить. А понаписали то... Один видим, 2 в уме?
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 17:29
      +1
      Точно! В дерево, кумулятивная струя подожгла краску на металле! Ну или очаговое возгорание бронелиста - они загораются иногда, когда кумулятивная струя через дерево пройдет! Официант! Ведро чифира этому столику - посмешил...
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:28
    +1
    Если бы экипаж танка боролся за его спасение то возможно что и отстояли бы танк. Кстати на видео Ланцет попал в ОДИН танк!
  4. polpot
    polpot Сегодня, 17:29
    0
    Уважаемые господа комментаторы , Вы в жизни хоть один танк сожгите, потом сможете умные мысли высказывать.
  5. Гнусный скептик
    Гнусный скептик Сегодня, 17:31
    0
    Какие молодцы, предусмотрительно замедлили видео, чтобы было видно, что срабатывание на кроне дерева.