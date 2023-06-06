Министр обороны Сергей Шойгу назвал цифры потерь российской армии при отражении наступления ВСУ на Запорожском направлении

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил об успешном отражении наступления ВСУ на Запорожском направлении, назвав количество потерь российской армии за три дня боев. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства
Противник сосредоточил на различных участках фронта большое количество живой силы и военной техники, после чего предпринял попытки прорвать оборону российских войск. Наступление ВСУ длилось почти трое суток. По словам Шойгу, 4 июня противник атаковал на пяти направлениях силами двух бригад, 5 июня в бой пошли 5 бригад ВСУ, атака проводилась сразу на семи направлениях, но успеха не принесла. Противник понес большие потери как в личном составе, так и в бронетехнике.
За 3 дня боевых действий на всех направлениях украинская армия потеряла до 3715 военнослужащих, 52 танка, 207 бронированных машин, 134 автомобиля, 5 самолетов и 2 вертолета.
Благодаря мужеству отдельных формирований российской армии прорыва ВСУ допущено не было. Особо отличились бойцы 433-го мотострелкового полка, 127-й мотострелковой дивизии, 37 и 60-й мотострелковых бригад. Особый героизм в боях показала 3-я рота 37-й мотострелковой бригады под командованием младшего лейтенанта Желанова Юрия и командира 1-го батальона этой же бригады майора Положенцева Владимира.
Под угрозой окружения, младший лейтенант Желанов, будучи раненым, отвел свою роту на заранее оборудованные оборонительные позиции, где успешно остановил наступающие подразделения противника
- заявил министр.
Понесли потери и наши войска, в боях с украинскими националистами погиб 71 российский военный, 210 получили ранения.
Также Шойгу отметил работу оперативно-тактической, штурмовой и армейской авиации, уничтожившей большую часть украинской бронетехники.