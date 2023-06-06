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Министр обороны Сергей Шойгу назвал цифры потерь российской армии при отражении наступления ВСУ на Запорожском направлении

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Министр обороны Сергей Шойгу назвал цифры потерь российской армии при отражении наступления ВСУ на Запорожском направлении

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил об успешном отражении наступления ВСУ на Запорожском направлении, назвав количество потерь российской армии за три дня боев. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства


Противник сосредоточил на различных участках фронта большое количество живой силы и военной техники, после чего предпринял попытки прорвать оборону российских войск. Наступление ВСУ длилось почти трое суток. По словам Шойгу, 4 июня противник атаковал на пяти направлениях силами двух бригад, 5 июня в бой пошли 5 бригад ВСУ, атака проводилась сразу на семи направлениях, но успеха не принесла. Противник понес большие потери как в личном составе, так и в бронетехнике.

За 3 дня боевых действий на всех направлениях украинская армия потеряла до 3715 военнослужащих, 52 танка, 207 бронированных машин, 134 автомобиля, 5 самолетов и 2 вертолета.

Благодаря мужеству отдельных формирований российской армии прорыва ВСУ допущено не было. Особо отличились бойцы 433-го мотострелкового полка, 127-й мотострелковой дивизии, 37 и 60-й мотострелковых бригад. Особый героизм в боях показала 3-я рота 37-й мотострелковой бригады под командованием младшего лейтенанта Желанова Юрия и командира 1-го батальона этой же бригады майора Положенцева Владимира.

Под угрозой окружения, младший лейтенант Желанов, будучи раненым, отвел свою роту на заранее оборудованные оборонительные позиции, где успешно остановил наступающие подразделения противника

- заявил министр.

Понесли потери и наши войска, в боях с украинскими националистами погиб 71 российский военный, 210 получили ранения.

Также Шойгу отметил работу оперативно-тактической, штурмовой и армейской авиации, уничтожившей большую часть украинской бронетехники.
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43 комментария
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  1. NickShel
    NickShel Сегодня, 16:49
    -7
    Соотношение потерь ВС РФ и ВСУ - 1 к 54. Интересно, на кого эти сказки рассчитаны?
    1. Иван Иванов_36
      Иван Иванов_36 Сегодня, 16:52
      +8
      При активном использовании авиации - запросто. Там и 1 к 100 может быть. Как там на практике было - не знаю. В теории - вполне. Для прорывов нужно собираться вместе, а такое скопление - отличная мишень для всех средств поражения.
      1. bk316
        bk316 Сегодня, 16:55
        +3
        Соотношение потерь ВС РФ и ВСУ - 1 к 54

        Если переть полем на подготовленные позиции . А оборону будет сзади арта прикрывать и еще преимущество в воздухе у обороняющихся можно и 1 к 100 получить.
        Я даже знаю как это диспропорцию увеличить раз в 100 еще - ТЯО.
        1. Легат
          Легат Сегодня, 17:02
          -2
          А оборону будет сзади арта прикрывать

          А наступление стало быть арта не прикрывает? Или я пропустил новое чудо в контрбатарейной борьбе от армии РФ?
          1. Репеллент
            Репеллент Сегодня, 17:05
            -7
            Цитата: Легат
            А оборону будет сзади арта прикрывать

            А наступление стало быть арта не прикрывает? Или я пропустил новое чудо в контрбатарейной борьбе от армии РФ?

            А кто этот тут у нас такой нахальный? belay laughing
          2. lexat7
            lexat7 Сегодня, 17:17
            0
            Прикрывает, но не долго.
            Ваш комментарий слишком короткий и нахальный!
      2. Легат
        Легат Сегодня, 16:58
        -2
        Как вы себе представляете активное использование авиации? Лупануть вихрем из вертолетов? Может применить УМПК? И добить выживших кабрированием? Так в нынешних реалиях - это не активное использование авиации
      3. Prometey
        Prometey Сегодня, 17:00
        -2
        Цитата: Иван Иванов_36
        При активном использовании авиации

        Ключевое в ваших словах - активном. А активность и российская авиация - две вещи несовместимые.
      4. NickShel
        NickShel Сегодня, 17:13
        0
        В таком случае авиация должна была щедро поливать напалмом всушников, которые в чистом поле отчаянно шли стройными линейными рядами с вилами и копьями на перевес. Как сегодня сказал Пригожин, по версии Минобороны, они уже целое население Земли уничтожили.
        По комментариям, я понял, на кого эти фантастические рассчитаны, и вопрос свой снимаю.
      5. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 17:13
        -1
        При активном использовании авиации - запросто.

        Так и у всук есть и ракеты и РСЗО ,ПВО и много ещё чего и скопление живой силы так же нужно и для отражения наступления . Да и судя по потерям бронетехники и орудий у нас потери не 71 человек.
      6. ЗЭМЧ
        ЗЭМЧ Сегодня, 17:15
        +1
        Цитата: Иван Иванов_36
        При активном использовании авиации - запросто. Там и 1 к 100 может быть. Как там на практике было - не знаю. В теории - вполне. Для прорывов нужно собираться вместе, а такое скопление - отличная мишень для всех средств поражения.

        На одном из участков по скоплению сил ВСУ прилетело 15 ФАБ 500, думаю цифры реальные плюс-минус 100 чел, которые могли просто аннигилировать без возможности опознания останков
    2. qqqq
      qqqq Сегодня, 16:55
      +4
      Цитата: NickShel
      Соотношение потерь ВС РФ и ВСУ - 1 к 54. Интересно, на кого эти сказки рассчитаны?

      С другой стороны, нет никаких доказательств, что не так. Опять таки, то что размотали несколько бригад ВСУ это факт, подтвержденный видео. Техники пожгли достаточно, тоже есть подтверждения. Удары по тылам и логистике, также присутствуют. То что украина не добилась ничего, опять таки факт. То почему бы и не быть 1 к 54 ?
      1. NickShel
        NickShel Сегодня, 17:08
        -1
        Потому что за 3 дня, в тех условиях, в которых все это время ведется эта война, это физически невозможно. Хотя, Конашенков вчера 8 Леопардов уничтожил. Если любите лапшу, то ради бога.
    3. тлауикол
      тлауикол Сегодня, 16:56
      0
      1 к 10 вместе с ранеными, общие потери
      1. dzvero
        dzvero Сегодня, 17:07
        0
        Чисто статистически соотношение потерь более чем. С другой стороны такие потери у ВС РФ показатель, что ситуация была если не тяжелая, то очень напряженная. Главное - выстояли!
        Любопытно другое. Пять бригад потрепали, но у ВСУ еще 8 подготовленных нато бригад (как минимум). Где всплывут?
    4. Single-n
      Single-n Сегодня, 17:02
      0
      Читать не пробовали ? 3500 ВСЕГО ПОТЕРЬ. Не только убитых.
    5. Zhan
      Zhan Сегодня, 17:14
      +1
      Цитата: NickShel
      Соотношение потерь ВС РФ и ВСУ - 1 к 54. Интересно, на кого эти сказки рассчитаны?

      С арифметикой у вас проблемы большие. потери 1 - 13,22 если быть точным это официальные источники. Из них безвозвратные в строй неизвестны. А раненый боец это уже потеря.
  2. Иван Иванов_36
    Иван Иванов_36 Сегодня, 16:50
    -6
    Цифры то хорошие. Хорошие цифры. Подтверждение бы какое-нибудь.
    1. Zhan
      Zhan Сегодня, 17:17
      0
      Цитата: Иван Иванов_36
      Цифры то хорошие. Хорошие цифры. Подтверждение бы какое-нибудь.

      Какое вам нужно подтверждение ? Не верите сводкам мин. обороны ? Пожалуйста, в инициативном порядке, мин. обороны может вам предоставить пойти лично в окопах вести учёт потерь, если конечно доживёте.
  3. Кронос
    Кронос Сегодня, 16:52
    +2
    Это кажется вобще первые официальные цифры потерь с прошлой осени.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:56
      +3
      Честно говоря я и осенью наших потерь не видел в СМИ.Судя по тому,что привозят много "груз200"общие потери гораздо больше чем в Афгане.Низкий поклон нашим воинам..
      1. Кронос
        Кронос Сегодня, 17:25
        0
        Конечно больше. Там ведь были исламисты без техники и авиации, а тут хорошо вооруженная и обученная армия на полном снабжении и содержании.
  4. Легат
    Легат Сегодня, 16:54
    +1
    украинская армия потеряла до 3715 военнослужащих, 52 танка, 207 бронированных машин, 134 автомобиля, 5 самолетов и 2 вертолета.

    в боях с украинскими националистами погиб 71 российский военный, 210 получили ранения.

    Такое соотношение потерь может быть, если ВСУшников безнаказанно вовсю поливали чугунием из авиации. В чем я сильно сомневаюсь
    1. Strannik96
      Strannik96 Сегодня, 16:56
      -3
      Сьезди туда, расскажешь, может и сомнения рассеются
      1. Легат
        Легат Сегодня, 17:00
        -2
        Съезди туда, съезди сюда. Иди и убейся об укреп район, покажи как нужно наступать. Методичку не сменили еще?
    2. ЗЭМЧ
      ЗЭМЧ Сегодня, 17:21
      0
      Цитата: Легат
      Такое соотношение потерь может быть, если ВСУшников безнаказанно вовсю поливали чугунием из авиации. В чем я сильно сомневаюсь

      сегодня около часа ночи в Поселок Новоселка по скоплению сил ВСУ (л/с плюс море техники) прилетело 15(!) ФАБ 500 УМПК. Поверьте, там улетело в воздух много л/с и техники. Думаю, наши даже преуменьшили потери ВСУ, просто аннигилировали многие без возможности опознать даже по минимальным остаткам)))
      1. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 17:25
        0
        Цитата: ЗЭМЧ
        Поверьте, там улетело в воздух много л/с и техники

        Не тратьте порох понапрасну. Этот - из "профессиональных сомневающихся", не методичке. Много их тут развелось, ох, много... request
  5. сивый
    сивый Сегодня, 16:55
    +1
    Здравствуйте. Надеюсь наше МО не отдаст инициативу противнику и весь их контрнаступ так и будет разбиваться об нашу оборону.
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 17:26
      0
      Если противник наступает там где хочет у него и так инициатива.
  6. Zhan
    Zhan Сегодня, 17:00
    +1
    За 3 дня боевых действий на всех направлениях украинская армия потеряла до 3715 военнослужащих, 52 танка, 207 бронированных машин, 134 автомобиля, 5 самолетов и 2 вертолета.

    Серьёзно потрепали.
    Меня больше всего удивило, ком. роты мл. лейтенант. Такое я видел только в лице моего деда, ускоренный выпуск.
    Ну дело не в звании, а в умении.
    Понесли потери и наши войска, в боях с украинскими националистами погиб 71 российский военный, 210 получили ранения.

    Потери ещё сравнительно не высокие. Ну куда без них то. Погибшим вечная слава и покойтесь с миром. Раненым уход, забота, награды и повышенное денежное довольствие. Нижайший вам поклон пацаны. Не знаю как Родина, а мы вас точно не забудем.
    1. Denis812
      Denis812 Сегодня, 17:17
      +1
      Меня больше всего удивило, ком. роты мл. лейтенант. Такое я видел только в лице моего деда, ускоренный выпуск.

      Я в 99 получил роту через полгода после выпуска. В июне выпустили, а в декабре туда отправили.
      По факту половину первой командировки я ротой и не командовал, был старшина и сержанты. Сейчас смотря туда, я думаю, что слава Богу, что они были. Иначе бы я накомандовал...
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:22
      +1
      Если это не ошибка писак,про звание командира роты,то допускаю,что взводный принял на себя командование после гибели или ранения комроты и его зама.Если так-трижды молодчина..
  7. Single-n
    Single-n Сегодня, 17:01
    +1
    3500 против 350? Или в лесу что то сдохло или нужно резать осетра. Я бы поверил в такое соотношение летом 2022. Когда ВСУ было из ополченцев и партизан. Но спустя год войны....
    1. SwR9
      SwR9 Сегодня, 17:14
      -1
      Можно подумать там что-то поменялось, все мы видели как ловят "высокомотивированных" "специалистов" по всей Окраине.
  8. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 17:06
    +3
    Царства небесного погибшим Российским героем !
  9. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 17:10
    0
    Потерь РФ уже около 35 -37 тыс. Это вместе с "Вагнеровцами".
    Расчет на основе средних потерь по регионам.
    Других нет, не хотите не верьте.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:24
      0
      Вполне верю.У нас районе,населения чуть больше тридцати тысяч.Погибших-десять человек.
  10. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 17:11
    +2
    Пригожин официально заявил о 20 тысячах погибших в боях за Бахнут. Сколько ж там было раненых?
    Прочитал статью и понял что есть две украинские армии. Одна была в Бахнуте, другая в Запорожье. А вообще после 35 лет тотального вранья и разводов, лично я никому не верю.
  11. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 17:16
    +2
    показала 3-я рота 37-й мотострелковой бригады под командованием младшего лейтенанта

    Рота под командованием МЛАДШЕГО лейтенанта? Кто нибудь хоть что нибудь может понять что происходит и почему ротами командуют люди, не имеющие военного образования?
    p.s. Я не в коей мере не хочу принизить личное мужество и военный талант этого замечательного офицера, но куда делись обученные лейтенанты и капитаны? В "нормальной" армии "младшины" ротами не командуют.
    1. Иван Иванов_36
      Иван Иванов_36 Сегодня, 17:25
      0
      Так может в бою старшего командующего офицера убили и он принял командование.
    2. spirit
      spirit Сегодня, 17:26
      0
      но куда делись обученные лейтенанты и капитаны?

      Ту да же куда и в 41-м
  12. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 17:20
    0
    Тесть блогера заявил о их потерях в 3715 голов. Интересно, как он смог так точно посчитать, до одного человека включительно? Ему не дают покоя лавры Конашенкова? Нашим солдатам и офицерам честь и хвала.
  13. pashtet04
    pashtet04 Сегодня, 17:20
    +2
    Честно уже в серьёз не воспринимаешь эти цифры потерь Украины, хотя всё может быть. За 3 дня, на всех направлениях ранеными и убитыми может быть. Тем более в обороне без каких либо серьёзных ответных контропераций. Просто когда говорят, люди порой думают потери - это убитыми. Но по факту раненые, пропавшие безвести, убитые. Ну и перед числом - ДО 3715 человек. Это может быть и 1000, может 2000, может 3000. Вдобавок ещё есть - безвозвратные потери. Обычно ещё так любят сказать перед оглашением цифр. Это война, точных данных не будет лет 10-20 точно. И да, если сравнить потери РФ 71+210=281 и Украины 3715. То выходит 1 к 13 (не убитыми, а общие). Что в принципе может быть. Тем более повтарюсь в обороне.
    Может я не прав. Поправьте.