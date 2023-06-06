Дорогие ветераны, мы приветствуем вас. Вы действительно спасли мир

Министр обороны США Ллойд Остин во время своего выступления, посвящённого годовщине высадки союзных сил в Нормандии 6 июня 1944 года – событию, вошедшему в историю под названием операции «Оверлорд», высоко оценил роль всех ветеранов, участвовавших во Второй мировой войне. Но в своей речи глава Пентагона даже не обмолвился о роли СССР и вкладе советского народа в победу над нацизмом.Высказывание главы американского военного ведомства на американском кладбище в Нормандии:В ходе своего выступления американский министр напомнил о том, как Франция, а также многие государства Европы 79 лет назад находились под игом нацизма, особо подчеркнув «общий вклад, который внесли молодые люди из США, Великобритании, Австралии, Канады, Франции и других стран» с целью «освобождения страдающего человечества». Видимо, СССР в числе «и другие страны»...Что называется, толкая свою речь, Остин коснулся и ситуации вокруг украинского кризиса, упомянув об обучении украинцев в ФРГ.Реакция Кремля не заставила себя долго ждать: как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российский народ, в отличие от американского, продолжит освещать правдивые исторические события с тем, чтобы подрастающие поколения в стране знали, гордились и чтили память о Великой отечественной войне (ВОВ), а также о подвиге советского народа. Вместе с тем заместитель руководителя Администрации президента России выразил сожаление в связи с тем, что американцы, видимо, не знают историю ВОВ и Второй мировой войны.Напомним, что ранее глава российского государства Владимир Путин в ходе Всероссийского открытого урока заявил о том, что благодаря усилиям Красной Армии более 80% техники и живой силы противника на Восточном фронте было «перемолото». Более того, добавил тогда российский лидер, западным политикам и историкам прекрасно известно о том, кто брал штурмом Берлин и кто уничтожал нацистских преступников и их пособников.