На Херсонском направлении противник начал сооружать укрепления, переходя к обороне - Минобороны

Украинское командование приняло решение перейти к обороне на Херсонском направлении, перебросив основные части ВСУ на другие участки фронта, следует из заявления главы российского военного ведомства Сергея Шойгу.
В российском Минобороны пришли к выводу, что подрыв сооружений Каховской ГЭС был осуществлен киевским режимом для нейтрализации угрозы наступления российской армии на фоне переброски основных сил ВСУ с данного направления на другие. На сегодняшний день основную массу украинских войск на Херсонском направлении составляют батальоны теробороны, кадровые части, видимо, выведены в резерв или уже воюют на других участках.
Подтверждает переход ВСУ к обороне на данном направлении начало строительства оборонительных сооружений, ранее себя этим занятием подразделения ВСУ сильно не утруждали, так как собирались наступать. Затопление больших территорий должно помешать российским войскам атаковать.
Не добившись успеха в наступательных действиях, с целью усиления своего потенциала, противник намерен перебросить подразделения и технику с Херсонского направления в район своих наступательных действий, существенно ослабив таким образом свои позиции на Херсонском направлении
- заявил Шойгу.
В Минобороны считают, что подрыв дамбы был заранее спланированной акцией Киева, что подтверждается увеличение сброса воды с Днепропетровской ГЭС с целью затопления еще больших территорий.