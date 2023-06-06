На Херсонском направлении противник начал сооружать укрепления, переходя к обороне - Минобороны

Не добившись успеха в наступательных действиях, с целью усиления своего потенциала, противник намерен перебросить подразделения и технику с Херсонского направления в район своих наступательных действий, существенно ослабив таким образом свои позиции на Херсонском направлении

Украинское командование приняло решение перейти к обороне на Херсонском направлении, перебросив основные части ВСУ на другие участки фронта, следует из заявления главы российского военного ведомства Сергея Шойгу.В российском Минобороны пришли к выводу, что подрыв сооружений Каховской ГЭС был осуществлен киевским режимом для нейтрализации угрозы наступления российской армии на фоне переброски основных сил ВСУ с данного направления на другие. На сегодняшний день основную массу украинских войск на Херсонском направлении составляют батальоны теробороны, кадровые части, видимо, выведены в резерв или уже воюют на других участках.Подтверждает переход ВСУ к обороне на данном направлении начало строительства оборонительных сооружений, ранее себя этим занятием подразделения ВСУ сильно не утруждали, так как собирались наступать. Затопление больших территорий должно помешать российским войскам атаковать.- заявил Шойгу.В Минобороны считают, что подрыв дамбы был заранее спланированной акцией Киева, что подтверждается увеличение сброса воды с Днепропетровской ГЭС с целью затопления еще больших территорий.