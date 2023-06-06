Западные СМИ: Разрушение Каховской ГЭС сведет на нет вероятность контрнаступления ВСУ через Днепр

После разрушения Новокаховской плотины Каховской ГЭС и последовавшего за ним наводнения в приднепровских районах, форсирование реки Днепр украинскими формированиями не представляется возможным. Об этом пишет в аналитическом материале агентство Bloomberg.Западная пресса утверждает, что разрушение Каховской ГЭС сведет на нет вероятность контрнаступления ВСУ через Днепр. Прежде эта вероятность существовала, хотя и оценивалась западными аналитикам как невысокая. Но теперь украинские войска точно не смогут осуществить операцию по форсированию Днепра.Благодаря сложившейся ситуации, отмечает агентство, российские войска получат возможность сосредоточиться на других направлениях. Украинскому режиму придется заниматься еще и ликвидацией последствий катастрофы. В то же время, эксперт Николай Белесков из Национального института стратегических исследований считает, что и ВСУ получат возможность освобождения своих сил с приднепровских территорий. Выиграет тот, кто сможет оперативно перебросить резервы на другие направления.Интересно, что украинское военное командование озвучивало несколько иные прогнозы. Так, командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев утверждал, что разрушение Каховской ГЭС не окажет существенного влияния на планы по контрнаступлению ВСУ. Правда, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк признал необходимость корректировки планов контрнаступления ВСУ в связи с событиями вокруг Каховской гидроэлектростанции.Есть и версия о том, что украинские власти специально решили подорвать плотину, чтобы объяснить дальнейшую задержку контрнаступления ВСУ своим западным покровителям. Но эта версия сомнительна, поскольку командование ВСУ и руководство Украины наводнены агентами ЦРУ и других западных спецслужб, и такие планы лидеров киевского режима стали бы известны Западу в любом случае.