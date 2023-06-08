Система ПВО Тайваня: радиолокационные средства контроля воздушного и космического пространства

Вооруженные силы Тайваня ведут свою историю от Национально-революционной армии Китая, руководство которой осуществлялось буржуазно-националистической партией Гоминьдан. Формирования Гоминьдана после свержения монархии в течение длительного периода времени контролировали большую часть территории Китая. После того как партию в 1925 году возглавил лидер ее военного крыла Чан Кайши, части Национально-революционной армии участвовали в китайско-японском вооруженном противостоянии и в гражданской войне.
В 1949 году коммунистические силы во главе с Мао Цзэдуном при советской поддержке взяли верх в гражданской войне, и 1 октября было объявлено об образовании Китайской Народной Республики.
Командование и часть войск Гоминьдана с техникой и вооружением эвакуировались на остров, отделенный Тайваньским проливом. Туда же были переброшены лучшие офицеры и бойцы Чан Кайши, которые и составили основу будущих вооруженных сил Китайской республики, в то время как большая часть солдат, воевавших за националистов, оказалась брошенной на материке.
В 1950-е годы Народно освободительная армия Китая пыталась решить проблему Тайваня вооруженным путём. Стороны обменивались артиллерийскими ударами, а над Тайваньским проливом разгорались ожесточённые воздушные сражения. Однако, благодаря поддержке со стороны США и слабости флота китайских коммунистов, присоединить мятежную провинцию к континентальному Китаю не удалось.
В годы холодной войны руководство Гоминьдана декларировало возвращение контроля над территорией материкового Китая. Вооруженные силы Китайской республики, оснащенные современной для того времени техникой и вооружением американского производства, долгое время полагались на качественное преимущество над количественно превосходящими силами НОАК.
Со временем противоречия между Коммунистической партией Китая и Гоминьданом несколько снизились, и стороны перестали рассматривать друг друга только через прорезь прицела. Так, в 1992 году между КПК и Гоминьданом было достигнуто соглашение в рамках которого стороны договорились, что «Китай и Тайвань – не отдельные государства», но каждая сторона оставляла за собой свое понимание «единого Китая». Такая позиция устраивала КНР, так как Гоминьдан хотя бы признавал историческое, социально-экономическое и культурное единство материка и острова.
После того как в Тайбэе к власти пришла Демократическая прогрессивная партия, выступающая за провозглашение независимого государства и полное отделение от Китая, отношения между сторонами вновь обострились.
Нынешнее правительство Тайваня, который благодаря западным инвестициям очень серьёзно продвинулся в сфере высоких технологий, как и во времена холодной войны, делает ставку на военную, политическую и экономическую поддержку со стороны США. Хотя Вашингтон публично не признаёт независимость Тайваня, остров регулярно посещают американские официальные лица, что в Пекине воспринимают как опасные признаки сепаратизма и попытку придать американо-тайваньским отношениям характер полноценных межгосударственных. В ответ на такие действия КНР регулярно проводит вблизи острова манёвры морских и воздушных сил.
Что касается позиции Вашингтона, то Белый дом придерживается положений «Закона об отношениях с Тайванем 1979 года», в котором говорится, что США не будут устанавливать официальные дипломатические отношения с автономным правительством острова, который Пекин считает неотъемлемой частью единой страны.
Таким образом, Соединенные штаты применяют к Тайваню доктрину «стратегической неопределенности», в соответствии с которой американцы намеренно уклоняются от ответа на вопрос о том, будут ли они защищать Тайвань от вторжения военными средствами.
Как уже говорилось выше, в прошлом командование вооруженных сил Китайской республики надеялось отразить атаку гораздо более многочисленной НОАК за счёт технологического превосходства, имеющегося западного вооружения и лучшей подготовки своих войск. Однако в настоящее время, благодаря бурному экономическому росту в КНР и масштабным вложениям в науку, образование и исследования в области высоких технологий, вооруженные силы континентального Китая совершили стремительный рывок.
В новых условиях надеяться на решительное качественное превосходство Тайбэю уже не приходится, в связи с чем была принята «Доктрина дикобраза». В рамках этой доктрины предусмотрено нанесение противнику неприемлемо тяжелых потерь, что приведёт к снижению наступательного потенциала НОАК, болезненным политическим и экономическим последствиям.
В сложившейся ситуации правительство Тайваня тратит очень значительные средства на оборону. Так, в 2023 году было объявлено о выделении 19,4 млрд долларов. В то же время оборонный бюджет КНР в 2022 году приблизился к 300 млрд долларов. Понятно, что с учётом масштабов территории и количества населения автономная островная провинция при всех её достижениях в области электроники и высоких технологий не может сравниться с основной частью Поднебесной в ресурсах, которые можно потратить на оборону, и правительство Тайваня вынуждено тщательно выбирать приоритеты.
Одним из основных направлений обеспечения безопасности является контроль воздушного пространства над островом, морской акваторией и частью континентальной территории. Для этого в основном используются современные радиолокаторы американского производства, обеспечивающие многократное дублирование и перекрытие радиолокационного поля во всём диапазоне высот, а также самолёты дальнего радиолокационного дозора.
Радиолокационные станции обзора воздушного пространства
Радиотехнические подразделения, основной задачей которых является освещение воздушной обстановки, входят в состав Военно-воздушных сил Китайской республики (англ. Republic of China Air Force – сокращенно ROCAF). Организационно наземные радиолокационные посты подчиняются командованию Авиакрыла связи, управления воздушным движением и информации, основной и резервные командные пункты которого находятся на авиабазах в окрестностях Тайбэя. По кабельным линиям связи и высокочастотным радиоканалам информация о воздушной обстановке также транслируется в штаб Авиакрыла тактического управления.
Всего на Тайване и островном архипелаге Пэнху, расположенном в 40 км западнее острова, действует двенадцать стационарных радиолокационных постов.
Схема расположения стационарных радиолокационных постов на Тайване и островах, контролируемых Китайской республикой
Ещё два стационарных радиолокатора функционируют на островах Цзиньмэнь и Мацзу, находящихся в непосредственной близости от материковой части КНР.
Спутниковый снимок Google Earth: тайваньский радиолокационный пост на острове Мацзу
Всего для освещения воздушной обстановки и предупреждения о ракетном нападении имеется более трёх десятков стационарных и мобильных радиолокаторов. Примерно две трети из них функционирует в дежурном режиме. Максимальная плотность радиолокационного поля обеспечивается в районах городов Тайбэй и Гаосюн.
На спутниковых снимках Google Earth, находящихся в свободном доступе, хорошо видно, что антенные посты всех стационарных тайваньских радаров, предназначенных для контроля воздушной обстановки, прикрыты радиопрозрачными пластиковыми куполами, защищающими ценное оборудование от воздействия неблагоприятных метеорологических факторов.
Радары, расположенные на островах Цзиньмэнь и Мацзу, способны видеть воздушные объекты на несколько сотен километров в глубине территории КНР, что, конечно, очень не нравится ВВС НОАК.
Более 30 лет назад корпорация Hughes Electronics поставила на Тайвань несколько стационарных РЛС HADR (англ. Hughes Air Defense Radar), известных также как HR-3000. Хотя станции этого типа являются морально и физически устаревшим, западные источники утверждают, что в строю до сих пор находится не менее пяти таких радиолокаторов.
Антенна стационарной РЛС HADR под радиопрозрачным куполом
РЛС HADR с ФАР работает на частотах около 3 ГГц. Импульсная мощность передатчика – 1,5 МВт. Инструментальная дальность – 450 км.
Основой стационарной радиолокационной сети на Тайване сейчас являются американские станции AN/FPS-117, работающие в частотном диапазоне 1 215–1 400 МГц. Этот трёхкоординатный радар с АФАР получил широкое распространение, как в радиолокационной сети оповещения NORAD, так и среди союзников США. Дальность обнаружения высотных целей у РЛС AN/FPS-117 может достигать 470 км.
РЛС AN/FPS-117 в середине 1980-х разработана специалистами компании Lockheed Martin на базе РЛС AN/TPS-59, состоявшей на вооружении КМП США. В настоящее время создано несколько вариантов этой станции, технический облик и характеристики которых могут соответствовать требованиям конкретного заказчика.
Буксируемый антенный пост РЛС AN/FPS-117
В случае необходимости РЛС AN/FPS-117 может перебазироваться, при этом все элементы станции размещаются на колёсных платформах. Однако на практике эти станции в большинстве случаев работают стационарно.
Радиолокаторы семейства AN/FPS-117 отличают увеличенная мощность излучения, различные линейные размеры АФАР, а также расширенные возможности по обнаружению тактических и оперативно-тактических ракет.
Антенна стационарной РЛС AN/FPS-117 под радиопрозрачным куполом
Эта станция обладает очень значительным эксплуатационным ресурсом и надёжностью. Благодаря модульной конструкции имеет хорошую ремонтопригодность и высокий модернизационный потенциал. Тайвань приобрел 7 AN/FPS-117 в 2002 году и в настоящее время намерен их модернизировать.
Спутниковый снимок Google Earth: радиолокационный пост на северо-западном побережье Тайваня
Часто РЛС AN/FPS-117 размещены в пределах радиолокационного поста, где также имеются старые радиолокаторы HADR.
Мобильным вариантом РЛС AN/FPS-117 является AN/TPS-77. Степень унификации у этих двух радиолокаторов достигает 80 %. Все элементы станции AN/TPS-77 смонтированы на шасси тяжелых полноприводных армейских грузовиков.
Антенный пост РЛС AN/TPS-77
Четыре радиолокатора AN/TPS-77 были куплены в США одновременно с AN/FPS-117. Эти мобильные станции, как правило, не несут длительного дежурства, по большей части они находятся в высокозащищённых укрытиях и рассматриваются командованием ВВС как резерв на случай уничтожения стационарных радаров, координаты которых достоверно известны потенциальному противнику.
В 2000 году ROCAF потратили около 100 млн долларов на модернизацию старых американских РЛС AN/TPS-43E2, полученных в конце 1970-х, до уровня AN/TPS-75V.
РЛС AN/TPS-43
Трёхкоординатная РЛС AN/TPS-43, созданная компанией Westinghouse в 1970 году, работала в частотном диапазоне 2 900–3 100 МГц и имела инструментальную дальность 440 км. Станция состоит из трёх частей массой до 3 400 кг, что позволяло перебрасывать её по воздуху и перевозить всеми видами транспорта.
По меркам 1970–1980-х годов РЛС AN/TPS-43 была одной из лучших, но после 25 лет эксплуатации тайваньские радары этого типа сильно износились и уже не удовлетворяли современным требованиям в части помехозащищённости и скорости обработки информации.
В 1988 году появился вариант кардинальной модернизации AN/TPS-43, получивший обозначение AN/TPS-75V. Первоначально модернизацией РЛС AN/TPS-43 занималась компания Westinghouse, но позже это направление отошло к корпорации Northrop-Grumman. По заказу американских вооруженных сил и в интересах иностранных заказчиков до уровня AN/TPS-75V было модернизировано 67 станций типа AN/TPS-43.
РЛС AN/TPS-75V
После модернизации с переходом на новую элементную базу и современные средства обработки и отображения информации максимальная дальность обнаружения осталась прежней, но при этом существенно улучшилась помехозащищённость, эксплуатационная надежность и сильно снизилась уязвимость к противорадиолокационным ракетам. Также расширены возможности по обнаружению баллистических оперативно-тактических ракет. Мобильность модернизированного радара осталась высокой. Вся система может быть разобрана и погружена на два грузовика M939 и является авиатранспортабельной военно-транспортным самолётом C-130 Hercules.
Известно, что все обзорные тайваньские РЛС дежурного режима при помощи многократно дублированных каналов связи увязаны в единую сеть и спряжены с системой боевого управления собственной разработки. Которая в автоматизированном режиме управляет действиями наземных сил ПВО и истребительной авиацией. Приёмники первичной радиолокационной информации увязаны с аппаратурой передачи данных JTIDS (Joint Tactical Distribution System), позволяющей в закрытом от перехвата режиме выдавать сведения о конкретных целях непосредственно средствам поражения: на командные пункты батарей зенитных ракетных и артиллерийских комплексов, а также пилотам истребителей-перехватчиков.
Радиолокаторы предупреждения о ракетном нападении
В связи с активным развитием в КНР ракет малой и средней дальности, тайваньские военные ещё в начале 1980-х годов озаботились необходимостью их своевременного обнаружения и выдачи целеуказания системам противоракетной обороны. В настоящее время эта проблема во многом решена, благодаря принятию на вооружение многофункциональных РЛС дежурного режима AN/FPS-117 и AN/TPS-77, которые, помимо самолётов, вертолётов, крылатых ракет и беспилотников, могут успешно обнаруживать баллистические ракеты малой дальности.
Ещё до покупки стационарных радиолокаторов AN/FPS-117 и мобильных AN/TPS-77 тайваньские военные, заплатив 36 млн долларов, в 1984 году приобрели у компании Lockheed Martin два мобильных радиолокатора GE-592. Эта станция является экспортной модификацией AN/TPS-59, созданной по заказу американского Корпуса морской пехоты.
Антенный пост РЛС AN/TPS-59
РЛС GE-592, работающая в частотном диапазоне 1 215–1 400 МГц, предназначалась для работы совместно с дивизионами ЗРК средней и большой дальности и в основном ориентирована на обнаружение баллистических ракет. Согласно рекламным проспектам, радар может обнаружить цель, по характеристикам соответствующую советской ОТР Р-17, на дистанции более 700 км. Помимо баллистических целей, при работе в режиме кругового обзора станция GE-592 способна эффективно работать по аэродинамическим объектам. При этом максимальная дальность обнаружения крупных высотных целей превышает 400 км.
Но с учётом того, что дальность обнаружения баллистических ракет у РЛС AN/TPS-59, AN/TPS-77 и AN/FPS-117 является относительно небольшой, это оставляет слишком мало времени на объявление тревоги, на перевод в режим повышенной готовности средств противоракетной обороны и принятие решения о перехвате.
В настоящее время надгоризонтными радиолокационными станциями предупреждения о ракетном нападении обладает очень ограниченная группа стран, и приобрести радар такого класса Тайвань мог только в США.
В течение длительного периода времени основой глобальной американской системы предупреждения о ракетном нападении были станции типа AN/FPS-115 Pave Paws, относящиеся к семейству SSPARS (англ. The Solid State Phased Array Radar System – Твердотельные радиолокационные системы с фазированной антенной решеткой).
AN/FPS-115 является радаром с активной фазированной решеткой, построенной на полупроводниковой элементной базе. Эта станция создана по контракту с подразделением электронных систем ВВС США компанией Raytheon в конце 1970-х.
РЛС СПРН AN/FPS-115
Диаметр двух круговых антенных решеток около 30 м. Они наклонены назад на 20° и встроены в стену здания пирамидальной формы. Радарное покрытие обеих антенн охватывает вертикальный сектор от 3° до 85° и шириной 240° по бокам. Станция с импульсной мощностью до 600 кВт работает на частотах 420–450 МГц. Инструментальная дальность – 4 800 км.
В XXI веке США заменили все свои РЛС СПРН AN/FPS-115 новыми станциями AN/FPS-132. В 2004 году, несмотря на протесты Китая, американцы за 1,776 млрд долларов продали две выеденные из эксплуатации РЛС AN/FPS-115. Одна станция установлена в горной местности в Уезде Синьчжу, а другая используется как источник запасных частей.
Спутниковый снимок Google Еarth: РЛС AN/FPS-115 на Тайване
Эксперты считают, что продажей РЛС AN/FPS-115 Тайбэю американцы «одним выстрелом убили несколько зайцев» – им удалось с выгодой пристроить пусть не самую новую, но ещё работоспособную станцию. Без всякого сомнения, Тайвань транслирует «радиолокационную картинку» в реальном масштабе времени в США (что, по всей видимости, являлось ключевым условием сделки), оплачивая при этом расходы на содержание и обслуживание радара. Выгода тайваньской стороны в данном случае заключается в возможности наблюдать за ракетными пусками и космическими объектами над территорией КНР.
Самолёты дальнего радиолокационного дозора
В составе авиационной группы радиоэлектронной борьбы и дальнего радиолокационного обнаружения ВВС Китайской республики вместе с самолётами РЭБ С-130НЕ имеется шесть самолётов ДРЛО. Контракт на поставку первой партии из четырёх самолётов Е-2Т был заключён в 1993 году, эти самолёты были переданы ROCAF в конце 1995 года.
Тайвань получил бывшие в употреблении Е-2С, взятые из выведенных в резерв самолётов ВМС США, с деталями со списанных E-2B. Тем не менее эти самолеты ДРЛО в части обнаружения воздушных и морских объектов имеют те же возможности, что и американские E-2C Hawkeye с радарами AN/APS-139, способными видеть маловысотные цели на фоне земли.
Самолёт ДРЛО Е-2С, патрулирующий на высоте 9 000 метров, способен обнаружить более 700 воздушных целей на удалении до 450 км и осуществлять наведение 30 истребителей. Помимо РЛС AN/APS-139, тайваньские самолёты ДРЛО несли весьма совершенные по меркам 1990-х годов пассивные станции радиотехнической разведки AN/ALR-73.
В 2006 году поступило ещё две машины модификации E-2K, которые по своим возможностям соответствовали модификации Hawkeye 2000 с РЛС AN/APS-145. Параллельно с современными радарами самолёты оснащались приёмниками спутниковой навигации, новыми ЭВМ, аппаратурой отображения тактической информации и передовым связным оборудованием. Более мощные и экономичные двигатели Allison Т56-А-427 с 8-лопастными винтами из углепластика позволили улучшить взлетно-посадочные характеристики и увеличить дальность полёта.
В 2008 году конгресс США одобрил сделку по модернизации четырёх самолётов Е-2К до уровня Е-2Т. Первая партия из двух самолетов была отправлена в США в июне 2010 года, а вернулась в конце 2011 года. В декабре 2011 года вторая партия из двух самолетов была отправлена на модернизацию и вернулась на Тайвань в марте 2013 года.
Для обслуживания и текущего ремонта самолётов Е-2Т на авиабазе Пиндун, расположенной в юго-западной части острова Тайвань, создана необходимая инфраструктура и возведены железобетонные укрытия.
Спутниковый снимок Google Еarth: самолёты ДРЛО Е-2Т на авиабазе Пиндун
Обычно самолёты ДРЛО Военно-воздушных сил Китайской республики рассредоточены по нескольким авиабазам. В качестве аэродромов подскока они используют взлётно-посадочные полосы на острове Дунша (в 450 км к юго-западу от острова Тайвань и в 600 км к северо-востоку от острова Хайнань) и на острове Цзиньмэнь (в 187 км от Тайваня и в 10 км от китайского города Сямэнь).
Американские эксперты считают, что наличие в составе ROCAF шести современных самолётов ДРЛО позволяет круглосуточно контролировать воздушное пространство и морскую поверхность вокруг острова на удалении более 1 000 км и заглядывать вглубь территории КНР на несколько сотен километров.
Продолжение следует…