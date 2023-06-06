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Минобороны РФ показало кадры уничтожения танков Leopard и другой бронетехники ВСУ западного производства

92
Минобороны РФ показало кадры уничтожения танков Leopard и другой бронетехники ВСУ западного производства

Вопреки большим надеждам киевского режима, переданная Западом бронетехника не смогла гарантировать успех ВСУ в проведении очередной попытки наступления на российские позиции. О больших потерях украинских формирований в личном составе и бронетехники сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.


Министерство обороны РФ показало в социальных сетях кадры уничтожения танков Leopard немецкого производства и другой бронетехники ВСУ западного производства. Судя по всему, это произошло во время отражения российскими войсками попытки контрнаступления украинских формирований на одном из направлений.

Согласно сообщению российского военного ведомства, ВСУ потеряли 28 танков и 136 единиц другой военной техники, в том числе 79 единиц военной техники иностранного производства. Среди уничтоженных 28 танков ВСУ 8 танков – Leopard немецкого производства. Также были уничтожены 3 колесных танка AMX-10 французского производства (в действительности они являются скорее бронированными разведывательными машинами).


Таким образом, Вооруженными силами Российской Федерации было нанесено серьезное поражение украинским формированиям. Потеря восьми танков Leopard также впечатляет, поскольку это количество составляет довольно ощутимую часть от общего числа переданных украинским формированиям целым рядом европейских государств танков данного типа.


Чем больше Украина будет терять иностранной военной техники, тем менее активно будет передавать ее Киеву Запад, понимая, что он фактически сам себя разоружает, отправляя свою технику, пусть и старую, на подлинную утилизацию в зону конфликта.

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92 комментария
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 17:47
    +2
    ну, как говориться, с почином ! Что ж, будут теперь ВСУшники металлом обратно в Европу эвакуировать.
    Хотя. хорошо бы, конечно, затрофеить эти обломки, и устроить хорошую выставку соответствующей тематики в Москве !
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 18:22
      +27
      Цитата: monetam
      ну, как говориться, с почином !

      Но не с таким... Так как то,что наши выложили, про "Лео" это ПОЗОР. Прошлогодние кадры уничтожения зерноуборочного комбайна...
      Кто у нас занимается этой фигней???????
      Господин генерал-лейтенант, ну наведите Вы порядок в своем ведомости. Это не Вы позоритесь, это Вы позорите Россию и заслуги простых русских солдат, часто делающих невозможное на поле боя.
      Введите строгую ответственность за прохождение и подтверждение информации, и наказывайте "коекакеров", организуйте им недельную командировку на ЛБС, пусть там учатся различать технику
      1. Mol_18
        Mol_18 Сегодня, 18:53
        +8
        Когда прочитал новость вначале обрадовался, подумал ребята красавчики все отбили технику натовскую побила, из который делали вандервалю, а потом смотрю видео, мне просто показалось, что это с/х техника, потом читаю Военный Осведомитель это комбайны, просто зачем они сделали такой поступок, чтобы весь мир над нами что ржал .
      2. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 18:53
        +7
        Прошлогодние кадры уничтожения зерноуборочного комбайна.

        К сожалению вы правы. Это действительно сельхозмашина. Только не зерноуборочная, а опрыскиватель....
        А что касается леопардов, то нет ни одного документального подтверждения, опять же к сожалению.
        1. Barmaglot_07
          Barmaglot_07 Сегодня, 19:40
          +1
          Цитата: Чёрный
          Прошлогодние кадры уничтожения зерноуборочного комбайна.

          К сожалению вы правы. Это действительно сельхозмашина. Только не зерноуборочная, а опрыскиватель....
          А что касается леопардов, то нет ни одного документального подтверждения, опять же к сожалению.


          Средства объективного контроля видимо поломались, все и сразу. На сотни единиц поражённой вражеской техники заснять сумели только два трактора.
      3. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 19:12
        -5
        Цитата: svp67
        Так как то,что наши выложили, про "Лео" это ПОЗОР. Прошлогодние кадры уничтожения зерноуборочного комбайна...
        Кто у нас занимается этой фигней???????
        Господин генерал-лейтенант, ну наведите Вы порядок в своем ведомости.

        Уничтожены американские зерноуборочные комбайны John Deere 9000 и 700 серий, а также трактор-опрыскиватель John Deere 4830. Это не казус девочки-дизайнера, перепутавшей "Леопард" с Леопольдом. Это политически значимый проступок.
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 19:20
          -2
          Вы где там комбайны увидели? Чего ерунду пороть? Комбайн на передовой? Ещё скажите что он ночью зерно убирал. А что он там, кстати делал? Зерно убирал? В ночь с 5-го на 6-е июня?
          Может и в прорыв они шли?
          А чего трактор так взорвался? Он что, на водороде ездит? Или тротил с собой возит?
          1. Mol_18
            Mol_18 Сегодня, 19:29
            0
            Да были рады мы ошибаться , найдите военного осведомителя и прочтите у него очень хорошо все описано .
      4. Tusv
        Tusv Сегодня, 19:37
        +1
        Цитата: svp67
        Прошлогодние кадры уничтожения зерноуборочного комбайна...
        Кто у нас занимается этой фигней???????

        А если не чисто поржать. А просто логично порассуждать. Есть ЛБС. Работают с вертушек с 5,5 км от этого самого ЛБС иначе от Стингера прилетит. Там может работать комбайн? Вот так вот размеренно убирает урожай на минных полях. По моему это был все таки мирный советский трактор вертикального взлета и посадки))))
        1. котик-русич
          котик-русич Сегодня, 19:59
          0
          Цитата: Tusv

          А если не чисто поржать. А просто логично порассуждать. Есть ЛБС. Работают с вертушек с 5,5 км от этого самого ЛБС иначе от Стингера прилетит. Там может работать комбайн? Вот так вот размеренно убирает урожай на минных полях.))))
          А если без "смеха" - то когда МО России начнёт выплачивать назначенные вознаграждения за уничтоженные Леопарды - тогда и будут "подтверждения"...
          В том случая, что "бухгалтерия" и прочие воен-чиновники не станут платить - с оправданием, что "фото леопарда не чёткое" - тогда и сегодняшние разговоры и сводки МО "ни о чём"...
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 18:23
      +11
      Видео посмотрел теперь хочу увидеть видео с уничтожением танков Леопард! negative
      1. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 19:43
        +1
        Цитата: Бережливый
        Видео посмотрел теперь хочу увидеть видео с уничтожением танков Леопард! negative

        Хочу, хочу...! Много вас, хотельщиков. Владычицей морской не хочется быть? Нужно не пальчиком-смайликом ковырять, а ножкой топать.
  2. bravo77
    bravo77 Сегодня, 17:49
    +5
    вопрос
    - а чего танки стоят открыто в поле, где рядом полно лесопосадок
    - не могли это быть макеты специально выставленные

    хохлам союзники танки подогнали со словами - "вы там особо не аккуратничайте, надо будет - ещё подгоним"?


    хм
    стоят они при том даже кучно, достаточно и для артиллерии и рсзо.
    сомневаюсь, что укры даже свои родные танки расставляют как в тире.

    и натовцы обещали украм поставить макеты (очень разумно и эффективно, хоть и враг)
    уничтожаем пустышки здесь а реальная техника в другом месте
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 18:01
      +7
      а чего танки стоят открыто в поле, где рядом полно лесопосадок

      И не двигаются...или это не танки...
      1. Zoer
        Zoer Сегодня, 18:08
        +8
        Наверное, не нужно много ума, что бы понимать, что макеты используются при оборонительных действиях, но никак не при наступательных.
        Но вы фантазируйте дальше, в пользу нищих- щирых.
    2. Nesvoy
      Nesvoy Сегодня, 18:03
      +11
      Там уже весь интернет ржот в прямом смысле. Да же наши Z паблики говорят что это комбайны и трактора.
      1. Dmitriy Zadorozhniy
        Dmitriy Zadorozhniy Сегодня, 18:25
        -3
        Вы комбайн зерноуборочный в живую видели? Ну так, на секундочку, сарай высотой за 4метра
        1. Nesvoy
          Nesvoy Сегодня, 18:36
          +4
          А вас наверное в гугле забанили? Колесны й агрегат на видео уж очень похож на это:
          1. Александр Кочурков
            Александр Кочурков Сегодня, 19:06
            -2
            Т.е. Вы утверждаете, что на линии БС вовсю идут сельхозработы?
        2. vargo
          vargo Сегодня, 18:44
          +4
          Да там много ума не надо чтобы разглядеть зерноуборочную технику. Стоят холодные, четко видны колёса, и части комбайна. Я рад бы увидать танки но это реально позорище. Даже не то что потратили ракету на комбайн, это как раз бывает, сложно в бою порой ориентироваться. А вот то что уже в высоких кабинетах не удосужились даже рассмотреть...
          1. Mol_18
            Mol_18 Сегодня, 18:59
            -2
            честно я когда эту инфу два часа назад увидел обрадовался, потом ушел по делам в интернет не заходил, захочу читаю, что за х... без палочки
    3. SanichSan
      SanichSan Сегодня, 18:03
      +5
      Цитата: bravo77
      - не могли это быть макеты специально выставленные

      макеты? которые хoxлы с собой в наступление волокли? ну ок. request
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 19:24
        -3
        Ципсошники местные вообще хайпануть решили. Типа не только макеты за собой тащили, но ещё и комбайны с тракторами ночью зерно убирали, прямо во время атаки видимо. В начале июня winked
        Скороспелка какая-то
    4. Аргон
      Аргон Сегодня, 18:03
      -4
      Больше похожи на комбайны. Второе вообще мимо, а кричат прямое попадание. Ощущение, что если передать по радио , что попали , там и копеечку падает на карточку.
      1. Dmitriy Zadorozhniy
        Dmitriy Zadorozhniy Сегодня, 18:27
        +2
        Угу, а взрыв такой откуда? Гексоген в б.ч. вспышки не даёт.
      2. vargo
        vargo Сегодня, 18:45
        -3
        ага)) ощущение, что целились в поле, и попали! Точное попадание :D
    5. Zoer
      Zoer Сегодня, 18:05
      -2
      Какой оХфигенный спец по тактике контрнаступа. Восхищаюсь просто! laughing
    6. frruc
      frruc Сегодня, 18:21
      -2
      bravo77.......- не могли это быть макеты специально выставленные

      Чехи им нашили из резины целую кучу. Думаю это резиновый экземпляр.
      https://www.youtube.com/shorts/SpqlA_fmLlM
    7. Bingo
      Bingo Сегодня, 18:22
      -4
      Цитата: bravo77
      не могли это быть макеты специально выставленные

      Блин, вчера еще писал:
      Bingo
      Вчера, 18:15
      В сети появились кадры уничтожения военной техники ВСУ российскими вертолётами
      Потерь нетЪ(с)
      Это были макеты(с)
      Не дали белкам-истеричкам на сайте всласть поорать мантру "хде жи наши ВКС//Путенвсеслил"
  3. Джузеппе_Калиостро
    Джузеппе_Калиостро Сегодня, 17:50
    -8
    Гори, гори ясно,
    Что бы не погасло!
    Аминь.
  4. МВГ
    МВГ Сегодня, 17:50
    -2
    3 колесных танка AMX-10

    это не в Ворлд оф Танкс гонять
  5. Tenebrosi
    Tenebrosi Сегодня, 17:51
    +8
    Тут в телеге уважаемв люди пишут, что это старые прошлогодние кадры. Ждем ясности.
    1. vargo
      vargo Сегодня, 18:56
      +3
      А ясности не будет. Либо МО РФ удалит этот ролик молча, либо позоримся дальше. Они уж точно не захотят открыто признавать такой информационный ляп/провал
  6. shark507
    shark507 Сегодня, 17:52
    -1
    Но почему "контрнаступление"???
  7. Комментарий был удален.
    1. Niki Klim
      Niki Klim Сегодня, 18:08
      -3
      видео говорят прошлого года , на видео комбайны, разве нет?
  8. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:57
    0
    На видео колёсные машины.
    Может и Леопёрды подбили. Как доказательство ждём выплаты обещанной за них премии.
    1. Легат
      Легат Сегодня, 18:08
      -4
      При таком превосходстве в авиации, премии нужно было назначать за уничтожение ПВО. Толк тогда от этих Леопардов был бы чуть больше нуля
  9. bravo77
    bravo77 Сегодня, 18:05
    +6
    вот так выглядит советский танк из той же системы наведения
    как то больше детализировано

    https://tiraspol-news.ru/img/20221003/716e5d81822188363da41ab2844c0d9e.jpg
    [center]
  10. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 18:06
    +1
    По словам Шойгу, российская объединённая группировка войск потеряла 71 военнослужащего (погибли). Ещё 210 солдат и офицеров были ранены.

    Потери в нашей технике - подбиты 15 танков, 9 БМП, два армейских автомобиля и 9 орудий.

    В свою очередь Вооружённые силы Украины за 3 дня боевых действий, по данным главы Минобороны России, потеряли до 3715 военнослужащих, 52 танка (ранее сообщалось, что удалось подбить 8 немецких танков Leopard и три французских колесных танка AMX-10), 207 боевых бронемашин. Также среди потерь ВСУ - 134 автомобиля, 5 самолетов, 2 вертолета, 48 орудий полевой артиллерии и 53 беспилотника.

    Вечная память героям России!
    1. Decimalegio
      Decimalegio Сегодня, 19:45
      0
      Во всем этом списке вы забыли сельскохозяйственный комбайн. laughing
  11. ugos
    ugos Сегодня, 18:07
    +7
    Какие же это Леопарды, они же с колёсами, и стоят как макеты на стрельбище.
  12. Sith
    Sith Сегодня, 18:07
    +3
    У того же Fighter Bomber'a вначале была новость , потом появилась приписка , что видео прошлого года ... с Ка-52
    Ждём "разоблачений" или уточнений
    1. Легат
      Легат Сегодня, 18:27
      +3
      Конечно ждем. Помнится как-то лупанули по опоре моста Никополь-Каменка и выдали за баржу на который был десант ВСУ
    2. vargo
      vargo Сегодня, 19:00
      +6

      За то в МО ничего не меняется. Главное сохранять уверенность))
  13. bravo77
    bravo77 Сегодня, 18:09
    -2
    Цитата: SanichSan
    Цитата: bravo77
    - не могли это быть макеты специально выставленные

    макеты? которые хoxлы с собой в наступление волокли? ну ок. request


    конечно волокли
    сейчас все с грыжами лежат

  14. Баберметис
    Баберметис Сегодня, 18:09
    +3
    Вроде на комбайн больше похож. С трубой и 4 колесами.
  15. zoland
    zoland Сегодня, 18:10
    -5
    "что он фактически сам себя разоружает, отправляя свою технику, пусть и старую, на подлинную утилизацию в зону конфликта."
    Утилизировать старый танк стоит огромных денег, а тут бесплатно и на чужой территории.
    1. Пензяк
      Пензяк Сегодня, 18:25
      +4
      Да ты что, брат, наши ромалы чемодановские за полдня любого левапарда с абрамом разберут без автогена и в чермет сдадут.
  16. Див Дивыч
    Див Дивыч Сегодня, 18:11
    -12
    Леопарды пошли в дело, значит контрнаступление ВСУ началось.

    Не все запасы израсходовали украинцы, будут еще набеги.
    1. Див Дивыч
      Див Дивыч Сегодня, 19:42
      0
      Даю ссылку минусаторам, где Шойгу говорит о подбитых Леопардах
      https://tvzvezda.ru/news/2023661654-YiONC.html
  17. Умник
    Умник Сегодня, 18:15
    0
    Мин обороны не опубликовало кадры обстрела щебекино?
  18. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 18:17
    +4
    Какое то сомнительное видео, вообще ничего непонятно. Почему они стоят и не двигаются?
    1. Рязанец87
      Рязанец87 Сегодня, 18:21
      +26

      Потому что это брошенная сельхозтехника и видео прошлогоднее. Выкладывать официально старое видео ошибочного удара - это...слов нет. Примерно тоже самое было с ударом по "барже", когда выяснилось, что баржей назвали бетонную опору. Цирк.
      1. Аргон
        Аргон Сегодня, 18:40
        -9
        У меня уже давно мнение о ВО сложилось, а не ципсошники ли тут орудуют?!
        1. vargo
          vargo Сегодня, 19:02
          +3
          Я скорее поверю, что вражеское ЦИПСО уже в нашем МО работает.
        2. Див Дивыч
          Див Дивыч Сегодня, 19:13
          -2
          О некоторых статьях я так же думаю, не ципсошники ли тут некоторые статьи пишут. Тем более что тут могут писать статьи люди из любой страны, главное чтобы на русском языке. Ципсошники должны знать русский, иначе они не смогут обманывать жителей России.
        3. Венидикт
          Венидикт Сегодня, 19:22
          -1
          топвар хостится на серверах сешеа... не сложно сделать вывод, на кого могут работать эти ребята, с доменом "ru" )
      2. spirit
        spirit Сегодня, 19:14
        -1
        Цирк

        Вот ненадо!Может это секретная разработка укров леопард Джон дир4830)пилот же на видео сам не понял что это за аппарат,мало ли hi
      3. Венидикт
        Венидикт Сегодня, 19:20
        +1
        А где вы видите ссылку на ресурс МО? Или вы просто поверили напечатанному здесь , что это показало МО? )))) ну такое себе ...
        1. Легат
          Легат Сегодня, 19:33
          0
          ресурс МО
          https://t.me/mod_russia/27148
    2. Див Дивыч
      Див Дивыч Сегодня, 18:21
      -17
      Война, это не телесериал. Главное чтобы цели были поражены, а какое фото и видео, это уже вторично.
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 18:29
        +6
        Цитата: Див Дивыч
        Война, это не телесериал

        думаете именно по этому в свое время Левитан был объявлен личным врагом гитлера?!
        пропаганду ни кто не отменял
      2. Рязанец87
        Рязанец87 Сегодня, 18:32
        0
        Бальтерманц тоже так, наверное, подумал в 1942 году. Знаете эту историю? Очень бы полезно в ДИМК ее напомнить.
        1. Див Дивыч
          Див Дивыч Сегодня, 18:47
          -2
          Почитал про Бальтерманца, но автор статьи на этой странице вряд ли сам делал фото, скорее всего просто скопировал файлы с других сайтов, и обернул в нужную ему словестную обертку.
          Допускаю, что наши завышают потери противника, так как точно подсчитать трудно.
          Даже допускаю, что временами наши поражают не военную технику, которая присутствует на поле боя, но где гарантия что там не спрятались враги...
  19. bravo77
    bravo77 Сегодня, 18:19
    -4
    Цитата: Zoer
    Наверное, не нужно много ума, что бы понимать, что макеты используются при оборонительных действиях, но никак не при наступательных.
    Но вы фантазируйте дальше, в пользу нищих- щирых.

    , при каких действиях?
    когда у обороняющейся стороны есть возможность поражать объекты в глубине
    что и показано на видео.

    выставили фейк(как вариант) и противник ликует, думая что ослабил потенциал наступающей стороны а потом получает по зубам

    и=исскуство войны(банальное)
    1. Комментарий был удален.
    2. vargo
      vargo Сегодня, 19:03
      0
      главное при всех этих манёврах самого себя случайно не переиграть
  20. Roust
    Roust Сегодня, 18:23
    -3
    Цыплят по осени считают. Техника врага ничто без экипажей.
  21. km-21
    km-21 Сегодня, 18:27
    -5
    Особенно впечатляют переговоры бронебойщиков за кадром.
    Спокойно, по-деловому без эмоций...
    .............................................................
    Спасибо всем Вам, мужики!
  22. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 18:28
    -1
    нуууу
    с очень большой натяжкой можно предположить что там была одна "кошка", ну с ооочень большой
  23. flSergius
    flSergius Сегодня, 18:28
    +2
    Нет, ребята! Наши то наверное какую-то хохляцкую технику и уничтожили, но кадры подозрительно мутные, техника стоит посреди поля... Не нужно уподобляться украм, которые раздолбали Армату из РПГ, но в телефоне аккум сел.
  24. bravo77
    bravo77 Сегодня, 18:34
    +2
    Цитата: flSergius
    Нет, ребята! Наши то наверное какую-то хохляцкую технику и уничтожили, но кадры подозрительно мутные, техника стоит посреди поля... Не нужно уподобляться украм, которые раздолбали Армату из РПГ, но в телефоне аккум сел.

    так эти кадры от лица Мо Рф выпущены
    укры Арматы вроде в телегах подбивали

    https://www.ntv.ru/novosti/2770519/
  25. NickShel
    NickShel Сегодня, 18:35
    +10
    Уже появилось подтверждение, что это видео уничтожения ЗЕРНОУБОРОЧНОГО КОМБАЙНА в прошлом году. Можете удалять новость)
    1. Nesvoy
      Nesvoy Сегодня, 18:41
      +4
      То есть вы хотите сказать, что МО врет??? )))) Что то ботов охранителей почти не видать, да же они в шоке от этой новости)))
  26. Cetarb Kilork
    Cetarb Kilork Сегодня, 18:38
    +6
    А теперь покажите видео с уничтожением Леопардов...
  27. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 18:41
    +1
    Подобного рода фидеоподтверждения играют на руку врагу. Ибо, их можно как угодно интерпретировать . Нет убедительных и достоверных кадров? Так не надо вообще ничего выставлять. На слово поверим. Пока.
    1. Венидикт
      Венидикт Сегодня, 19:19
      -2
      Это претензия к МО ? Но они-то здесь причём ? ) вы видите статью, читаете, что видео выложило МО. Но ни каких ссылок на ресурс самого МО нет . Это видео из ВК. Ни каких отсылок именно к МО нет.
      А теперь подумайте. к кому действительно нужно предъявить претензии ;-)
      1. Вольноопределяющийся Марек
        Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 19:25
        0
        Это претензии не к МО(с ними, как раз все понятно) , а к ВО.
  28. Хорон
    Хорон Сегодня, 18:43
    +7
    Где кадры уничтоженных леопардов? Название статьи не соответствует её содержанию.
  29. bravo77
    bravo77 Сегодня, 18:52
    +1
    Цитата: Zoer
    Наверное, не нужно много ума, что бы понимать, что макеты используются при оборонительных действиях, но никак не при наступательных.
    Но вы фантазируйте дальше, в пользу нищих- щирых.


    ну немцы были тупыми, когда в преддверии наступления гоняли поезда
    с макетами танков, орудий вдоль фронтов пытаясь запутать наше командование
    в отношении главного удара

    ведь вы тогда в силу возраста не могли им объяснить
    что макеты должна использовать только обороняющаяся сторона
  30. Morgen Rausche
    Morgen Rausche Сегодня, 18:57
    +11
    Там комбайны. Можно конечно себе делать приятное и регулярно врать, но потом странно удивляться, а что это мы второй год с Украиной воюем, и ещё с непонятным исходом, и как говорится "где боеприпасы? "
    1. Венидикт
      Венидикт Сегодня, 19:16
      +4
      Так и ни какой ссылки на ресурс МО нет, просто видео из ВК.... и всё ))) автор этого вброса чудак на букву М.
  31. gabs
    gabs Сегодня, 19:06
    +2
    Это прошлогодние кадры с комбайнами.
  32. bravo77
    bravo77 Сегодня, 19:06
    +1
    Цитата: Morgen Rausche
    Там комбайны. Можно конечно себе делать приятное и регулярно врать, но потом странно удивляться, а что это мы второй год с Украиной воюем, и ещё с непонятным исходом, и как говорится "где боеприпасы? "

    если это фейк окажется
    представьте как в западных сми будут ржать
    с российской пропаганды, которая смаковала поражение леопардов.

    не знаю на сколько сильно там раздули перемогу.
    соловьев успеет нажать на тормоза?
  33. AREOPAG23
    AREOPAG23 Сегодня, 19:07
    +5
    Когда-то это был интересный сайт, сейчас что то типа дзена, враньё и больные фантазии, больше не буду тратить время на это де*мо.
    1. Decimalegio
      Decimalegio Сегодня, 19:42
      +1
      Я согласен, что это был авторитетный сайт. В настоящее время становится собакой люди, которые постят все подряд, в том числе и глупости. Очевидно, поддельные и отредактированные фотографии, которые никогда не удаляются. Новости, относящиеся к западным СМИ, ссылка или статья которых часто не найдена. Сообщения об уничтоженных танках, сбитых самолетах и ​​убитых солдатах все чаще передаются из уст в уста. Так же, как некоторые рыбаки или охотники, которые в своих речах соревнуются, кто поймал самую большую рыбу или самую большую добычу. Но, как говорится, "sic тransit gloria mundi".
  34. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 19:09
    +2
    А это точно от мо новость или военкоры бегут впереди всех?
  35. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 19:10
    0
    Кадры уничтожения какой-то техники есть.
    Хотелось бы более детального подтверждения.
    Думаю это не проблема, есть коптеры с хорошей оптикой.
    Это и в интересах МО продемонстрировать такие подтверждения.
    Если нет, то доверия к МО это не прибавит.
  36. Венидикт
    Венидикт Сегодня, 19:14
    -1
    А где, на каком ресурсе, Министерство Обороны РФ выложило "это" видео?
    topwar занимается фейкомётсвом и дескридитацией, уже не первый раз...
  37. Uno
    Uno Сегодня, 19:16
    +2
    Тогда в отчетах Конашенкова нет никаких противоречий, если каждую воздушную цель записывать в самолеты, комбайны в танки, а все перехваченные ракеты в ракеты от Гром-2, которого никто даже не видел :)
  38. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 19:23
    -2
    Это старый лом, им он нафиг не нужен так что будут отправлять, и восемь относительно сотен мало.
  39. ВПП-1
    ВПП-1 Сегодня, 19:28
    0
    Министерство обороны РФ показало в социальных сетях кадры уничтожения танков Leopard немецкого производства и другой бронетехники ВСУ западного производства.
    Собственно говоря, такого рода "подтверждения" нашего МО и агитпропа были, есть и очевидно будут радовать общественность... winked
  40. DvaParovoza
    DvaParovoza Сегодня, 19:56
    +1
    Это материал того же автора, который выложил "Уничтожение «Ланцетами» сразу двух украинских танков к западу от Берховки попало в кадр"
    https://topwar.ru/218685-unichtozhenie-lancetami-srazu-dvuh-ukrainskih-tankov-popalo-v-kadr.html
    На котором нет никакого уничтожения хотя бы одного танка? Тут такая же галиматья с уничтожением "леопардов"... На кого рассчитана вся эта дичь? Огласите пожалуйста автора этого поноса, охота видеть, кто это так обосрался.