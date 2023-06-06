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В западной прессе раскрыли тактику штурмовых отрядов ВСУ в ходе контрнаступательных действий

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В западной прессе раскрыли тактику штурмовых отрядов ВСУ в ходе контрнаступательных действий

Тактика штурмовых отрядов Вооружённых сил Украины (ВСУ) заключается в задействовании танков и артиллерии для проведения локальных наступательных действий по позициям Вооружённых сил РФ. Об этом сообщается в материале американской газеты The New York Times.


Как уточняется в описании уже имевшего места штурма со стороны украинской армии, изначально при нанесении удара ею были использованы миномёты и открыт огонь из танковых пушек - в попытке подавить активность первой линии обороны российских войск.

Из публикации со ссылкой на украинского военнослужащего:

Сначала в ход были пущены танки, открывшие огонь. После этого бронированные «Хаммеры» помчались вперёд по полю, стреляя из пулемётов

В случае появления бреши в обороне ВС РФ, следует координация, и в это место для развития успеха направляются дополнительные силы. Создаётся плацдарм сначала на относительно небольшом по площади участке, и чтобы российскими войсками штурмовые отряды ВСУ с него не были выбиты, используется нарастающее воздействие артиллерии по координатам.

Вчера и позавчера ВСУ пытались использовать эту тактику, но понесли крупные потери, не выполнив поставленной перед ними командованием боевой задачи.

По информации, предоставленной ранее Минобороны РФ, российские войска предотвратили попытки украинских боевиков провести успешное крупномасштабное наступление на 5 участках фронта на южнодонецком направлении. Общие потери ВСУ в живой силе в российском оборонном ведомстве оценили в 3715 военнослужащих за два дня контрнаступления.
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20 комментариев
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  1. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 20:13
    +3
    Петреус заявлял о тактике атаки несколькими волнами, сначала первая линия пытается продвинуться как можно дальше, потом как выдыхается отступает и её сменяет вторая линия, таким образом по его мнению Украина должна развить успех в наступлении и прорвать оборону.
    1. Tusv
      Tusv Сегодня, 20:30
      +2
      Позавчера ужо все разъяснили. В чем разница между Разведки боем и Силовом рекогнайзом. Просто разведка боем тупа может выявить, где тонко или толсто. А НАТОвский стандарт подразумевает раскрытие всех направлений обороны. От откуда летят Вертухи, до откуда приходят подкрепления. Ну про ПВО, для Нас НАТО готовит много, много ХАРМов. Потому кричу: "Каждому РЛС нику по Вербе". Ну, для вербального общения с НАТОвсими плюшками так сказать
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 21:58
        0
        Из публикации со ссылкой на украинского военнослужащего:

        Сначала в ход были пущены танки, открывшие огонь. После этого бронированные «Хаммеры» помчались вперёд по полю, стреляя из пулемётов

        В случае появления бреши в обороне ВС РФ, следует координация, и в это место для развития успеха направляются дополнительные силы. Создаётся плацдарм сначала на относительно небольшом по площади участке, и чтобы российскими войсками штурмовые отряды ВСУ с него не были выбиты, используется нарастающее воздействие артиллерии по координатам.

        Вчера и позавчера ВСУ пытались использовать эту тактику, но понесли крупные потери, не выполнив поставленной перед ними командованием боевой задачи.


        Сегодня что то новенькое придумали.Контрнаступ продолжается.

        «Противник решил сменить тактику: вместо бронетанкового табуна в количестве, едва не превосходящем численность защитников Новодонецкого, — он подскакивает на легкой броне как можно ближе к посёлку, высаживает пехоту, предназначенную к штурму, и возвращает броню за новой партией.

        Ну, это не контрбатарейная борьба, — поэтому наши дотягиваются артиллерией до вражеской пехоты, наносят ей поражение, и наблюдется такая картина: кто-то прорывается к окраинным домам, кто-то остаётся лежать в поле, а кто-то начинает бежать. К бегущим, когда они уже отбегают на приличное расстояние, тут же подскакивает броня, грузит их — и снова в бой.

        Темнеет, скоро станет совсем ничего не видно, но если они сумеют закрепиться — утром всё начнётся сначала. Мы такое проходили, когда нос к носу стояли с противником в пригородах Мариуполя: никогда не знаешь, по кому отработает арта», — пишет Ходаковский в своём телеграм-канале.

        Прикольно.Весёлые они ребята.
  2. Теренин
    Теренин Сегодня, 20:13
    +6
    В западной прессе раскрыли тактику ВСУ
    И, похоже тут же ее закрыли
    Вчера и позавчера ВСУ пытались использовать эту тактику, но понесли крупные потери, не выполнив поставленной перед ними командованием боевой задачи.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 20:39
      +1
      Привет Геннадий soldier
      Забугорные хотят витать в своих фантазия и хотелкам, а за это расплачиватся будем все мы, одни, как полезные дурни, а другие, МЫ, как те, кто из них эту дурь должны выбить!
  3. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 20:13
    +2
    "В западной прессе раскрыли тактику штурмовых отрядов ВСУ в ходе контрнаступательных действий".
    Ну, слава Богу!
    А то вот, второй год Россия воюет, а тактику штурмовых отрядов ВСУ и не знали. Теперь, ясное дело, скоро победим.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:45
      +2
      Господи,раскрыли "секрет Полишенеля"..Впрочем,этот метод сработал прошлой осенью,хотя про него все знали.
  4. bravo77
    bravo77 Сегодня, 20:26
    +1
    а где ссылка на статью

    щас зашел на сайт там про дамбу
    и не поверите, есть статья где признают наличие нацистских нашивок у всу
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:27
    0
    В случае появления бреши в обороне ВС РФ, следует координация, и в это место для развития успеха направляются дополнительные силы.
    . Забугорные надеятся, что ВСУ ждёт какой то успех fool ... могилизация их ждёт, ускоренным и темпами.
  6. ratoborets
    ratoborets Сегодня, 20:44
    +2
    Тактика штурмовых отрядов Вооружённых сил Украины (ВСУ) заключается в задействовании танков и артиллерии для проведения локальных наступательных действий по позициям Вооружённых сил РФ.

    Прямо таки открыли Америку. А при наступлении в любом конфликте бывает, что не используют танки артиллерию (если оные есть в наличии)? Это как, с шашкой наголо?

    Вот только для успешного развития наступления в военном деле желательно преимущество в артиллерии и авиации, коего у ВСУ нет. Потому и косят укроп пачками.
  7. Комментарий был удален.
    1. ratoborets
      ratoborets Сегодня, 21:01
      +2
      Вы думаете этот кулак кучей стоит, как в исторических фильмах о прошлом, с десятками тысяч солдат?!

      В основном мобильные группы рассредоточенные на местности численностью десятки человек, иногда несколько сотен. В нужный момент благодаря современным средствам связи и оповещения они очень быстро могут собраться и перейти в наступление. В случае выявления подобных групп по ним и наносится удар.
    2. Комментарий был удален.
      1. Konnick
        Konnick Сегодня, 21:30
        -3
        Атакующий может из точки сбора ударить в нескольких направлениях. Куда он собирается ударить, знает только он.

        Нормальная современная армия не позаолит создать "точки сбора". Онв просто сделает из точки поле воронок а не будет сопли жевать.
  8. Cartalon
    Cartalon Сегодня, 20:51
    0
    Ну как бы похоже на правду, но не правда, задача всё таки не занятие каких то пунктов, а найти брешь куда можно бросить мобильные силы и тем самым заставить начать отход нашу артилерию, а занятие каких то пунктов, нужно что бы прикрывать к ним наши силы и тем самым оголить другие участники, пока инициатива у противника он может себе позволить так действовать.
  9. Вася Васильев_3
    Вася Васильев_3 Сегодня, 21:02
    -2
    Мин , фугасов засек побольше, противотанковых рвов и валов и украинские гусары не пройдут .Еще раз, мины, мины побольше, даже пихотная мина, сорвет колеса у тачанок..
  10. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 21:11
    -1
    Сначала в ход были пущены танки, открывшие огонь. После этого бронированные «Хаммеры» помчались вперёд по полю, стреляя из пулемётов
    Конечно не совсем такlol Сначала они отправили на минные поля отловленных мобов на мрапах, которые те, однако, оперативно бросали. А следом уже шли танки и ббм с десантом. У наших же тактика незамысловатая - откат с первых линий на подготовленные позиции и разматывание противника со всех средств поражения, птрк, арта, рсзо, авиация и следом контратака и выбивание остатков, у хихлов самих чето похожее в обороне
  11. Anchonsha
    Anchonsha Сегодня, 21:14
    -1
    Тут то весь анализ мериканов о военной бандеровской тактике в так разрекламированном Западом контрударе по войскам РФ и закончился. Неужели действительно западные политики так надеялись на этот контрудар и так теперь разочаровались???? Жаль только погибших наших воинов. может нужно было заранее подавить огонь из бандеровских танков ( быстрее всего именно от этого огня и получили мы потери).
  12. wanna
    wanna Сегодня, 21:15
    0
    Я был десенсибилизирован к слову "контратака".
  13. bk0010
    bk0010 Сегодня, 21:19
    0
    И что бы им не предоставить искомую, но тщательно организованную, брешь? Чтобы опять стал актуальным вопрос: "Вы в каком котле служили?!"
  14. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 21:55
    +1
    В случае появления бреши в обороне ВС РФ, следует координация, и в это место для развития успеха направляются дополнительные силы
    Я всегда думал, что наступление предполагает решение каких-то стратегических задач и поэтому проводится по чёткому плану в конкретном месте и в определённое время. А когда войска противника мечутся по всей линии фронта в надежде определить методом тыка слабые места, с тем что бы попробовать туда просочится, а потом, если получится, закрепить успех, то то это означает, что стратегических целей нет.
    В полном соответствии с поговоркой: Нас никому не сбить с пути – нам пофигу куда идти. То есть, это не войсковая операция со стратегическими целями, а чисто информационная. Получилось что-то отжать – это всё так и задумано. Не получилось – не больно-то и хотелось...
  15. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 22:30
    0
    Эти попытки прекращены на надолго. Соберут силы подтянут резервы.