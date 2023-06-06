Тактика штурмовых отрядов Вооружённых сил Украины (ВСУ) заключается в задействовании танков и артиллерии для проведения локальных наступательных действий по позициям Вооружённых сил РФ. Об этом сообщается в материале американской газеты The New York Times.
Как уточняется в описании уже имевшего места штурма со стороны украинской армии, изначально при нанесении удара ею были использованы миномёты и открыт огонь из танковых пушек - в попытке подавить активность первой линии обороны российских войск.
Из публикации со ссылкой на украинского военнослужащего:
Сначала в ход были пущены танки, открывшие огонь. После этого бронированные «Хаммеры» помчались вперёд по полю, стреляя из пулемётов
В случае появления бреши в обороне ВС РФ, следует координация, и в это место для развития успеха направляются дополнительные силы. Создаётся плацдарм сначала на относительно небольшом по площади участке, и чтобы российскими войсками штурмовые отряды ВСУ с него не были выбиты, используется нарастающее воздействие артиллерии по координатам.
Вчера и позавчера ВСУ пытались использовать эту тактику, но понесли крупные потери, не выполнив поставленной перед ними командованием боевой задачи.
По информации, предоставленной ранее Минобороны РФ, российские войска предотвратили попытки украинских боевиков провести успешное крупномасштабное наступление на 5 участках фронта на южнодонецком направлении. Общие потери ВСУ в живой силе в российском оборонном ведомстве оценили в 3715 военнослужащих за два дня контрнаступления.