Военное обозрение
Войти Регистрация

Зеленский начал отвергать заявления РФ о том, что дамба Каховской ГЭС разрушена в результате ударов ВСУ

31
Зеленский начал отвергать заявления РФ о том, что дамба Каховской ГЭС разрушена в результате ударов ВСУ

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что ВСУ непричастны к разрушению дамбы Каховской ГЭС. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинские военные нанесли удар по плотине, чтобы не допустить наступления ВС РФ на этом участке фронта. В свою очередь, спикер президента России Дмитрий Песков считает, что одной из целей разрушения дамбы украинскими военными стало создание проблем с обеспечением водой Крыма.


В Киеве, а следом и на Западе, в голос обвинили Россию в самоподрыве плотины на Днепре. Зачем это нужно Москве, и почему в таком случае просто нельзя было открыть шлюзы (если "хотели затопления"), как всегда в подобных случаях, толком не объясняется.

Украинский президент заявил, что разрушить дамбу артиллерийскими и ракетными ударами из наличествующих у ВСУ систем невозможно. Соответственно, следует одному ему понятной логике Зеленский, подрыв плотины бы выполнен российскими военными. Правда, не пояснил: а если бить по дамбе каждые две недели на протяжении как минимум 10 месяцев?

Кстати, полностью дамба и не разрушена. Разрушены верхние её конструкции.

Уже больше года Россия контролирует и дамбу, и всю Каховскую ГЭС. Взорвать её как-то извне – обстрелами – физически нереально. Она была заминирована. Заминирована именно русскими оккупантами и взорвана ими

— без тени сомнений заявил глава киевского режима на саммите «Бухарестской девятки».

Между тем, киевская и западная пропаганда занялись привычным делом, вбрасывая в медийное пространство все больше информации о катастрофических последствиях ЧП на Новокаховской плотине, которое, естественно, организовали «коварные русские».

По словам украинского президента, Россия взорвала бомбу массового экологического поражения. Он назвал происходящее «величайшей рукотворной экологической катастрофой в Европе» за десятки лет.

В Минэкологии Украины заявили, что обмеление Каховского водохранилища может привести к экологической катастрофе, если уровень воды опустится ниже 12,7 м при норме 14,5-16 метров. В случае критического снижения уровня воды начнется мор рыбы и птиц, без воды могут остаться многие города и населенные пункты, под угрозой окажется Запорожской АЭС — вплоть до риска ядерной катастрофы, уверены в украинском министерстве.

Разрушение Каховской ГЭС может привести к химическому и бактериологическому загрязнению подтопленных территорий, заявил глава Национального экологического центра Украины Руслан Гаврилюк в комментарии информагентству «Укринформ». Также среди длительных негативных последствий — эрозия и размыв почвы, которые начнутся уже после того, как вода отступит, предупреждают украинские экологи.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
31 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 18:13
    +4
    Там ещё и донный водослив есть его тоже, как и все задвижки можно было открыть и слить все дерьмо со дна вниз,а не взрывать только это РФ было незачем, никчему
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 19:17
      +2
      не знаю кто там взрывал, но и сколько было бы обвинений на весь мир, что мы сознательно топим "мирняк"-если бы так сделали? неужели ни одного? да Зеля бы уже ООН созывал бы..
      1. K._2
        K._2 Сегодня, 19:27
        0
        Какой ещё спикер президента Песков? У президента Путина пресс-секретарь, прошу не путать с рагулями и их наркоманом со спикерами в каждом унитазе.
      2. Lev_Russia
        Lev_Russia Сегодня, 19:34
        +1
        сколько было бы обвинений на весь мир, что мы сознательно топим "мирняк"-если бы так сделали?
        Мы обстреляли себя сами,
        Взорвали сами лепестками –
        Сожгли в Одессе мы себя
        С улыбкою и не скорбя...
        Себя мы любим убивать –
        Должны об этом люди знать...
        Еще ракеты шлём с небес,
        В себя, чтобы попасть в АЭС...
        Чтоб «процветала» вся страна,
        Нам радиация нужна...
        И чтобы газ идти не смог,
        Взорвали северный поток...
        Неужто верит ещё кто-то
        Словам шута и идиота...???
  2. ААК
    ААК Сегодня, 18:15
    +1
    А будет как и с Бучей, там бандеры расстреляли людей, а виноватой выставили Россию, с плотиной будет также... Единственно, что бросилось в глаза, это какие-то уж очень ровные линии разломов в верхней части плотины, будто секции откололись...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:26
      +7
      Доказывать что либо бесполезно.Просто нас назначили теми "оркам ".Так давайте действовать соответственно.Со всей злобой и яростью к врагу.Остальные?Прогрессивное человечество?На западе такового не наблюдается,одни вырожденцы.Плевать на их мнение
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 18:34
        +6
        Если вас незаслуженно обидели - обязательно вернитесь и заслужите.. (c)
      2. Ulan.1812
        Ulan.1812 Сегодня, 19:13
        +1
        Цитата: dmi.pris1
        Доказывать что либо бесполезно.Просто нас назначили теми "оркам ".Так давайте действовать соответственно.Со всей злобой и яростью к врагу.Остальные?Прогрессивное человечество?На западе такового не наблюдается,одни вырожденцы.Плевать на их мнение

        Давно об этом говорю. Бить жёстко и больно и плевать что там скажет " княгиня Марья Алексеевна ".
        Хватит уже обращать на то что они скажут.
  3. Комментарий был удален.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:17
    +3
    Пора наконец отправить нациста на встречу с Бандерой, в Ад.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 18:40
      +1
      Не возьмут их в ад.. Они там сначала всё масло для жарки разворуют, сковородки на металл сдадут, котлы на Запад забодают - а потом обязательно майдан со скачками устроят, типа чертеняку на гиляку. Сатане оно надо - такая публика? Да ещё на несколько тысячелетий?

      Вообще - пора вводить одно из самых страшных наказаний для провинившихся стран. Отдавать им принудительно во владение Украину с Польшей.. Это как в анекдоте про Ходжу Насреддина - отправить на постой в селение слона..
  5. invisible_man
    invisible_man Сегодня, 18:20
    +2
    Эту плотину 30 лет ремонтировали одни местные бобры, так что могла и сама развалиться. Там еще неделю назад началась мощная течь, а обстрелы усугубили ситуацию.
    1. Mazunga
      Mazunga Сегодня, 18:36
      +6
      бобры кстати провели десантную операцию высадились в Херсоне
      1. invisible_man
        invisible_man Сегодня, 18:55
        +1
        Ага, видел. Солидные такие, жирные.
  6. НСВ
    НСВ Сегодня, 18:23
    +2
    Когда уже этого зеуродца калибруют???Те же...залужа,и сырок более адекватно выглядят,чем это членосоздание!!!
  7. Евгений_Свириденко
    Евгений_Свириденко Сегодня, 18:24
    0
    Не знаю насчёт Рейгана ( кто не в курсе, он был профессиональным актёром), но зелебобика тоже выбрали президентом( каломойские и иже с ними) за длинный, лживый язык.
    1. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 19:15
      +1
      Цитата: Евгений_Свириденко
      Не знаю насчёт Рейгана ( кто не в курсе, он был профессиональным актёром), но зелебобика тоже выбрали президентом( каломойские и иже с ними) за длинный, лживый язык.

      Перед тем как стать президентом, Рейган много лет был губернатором. Так что политический опыт у него большой был.
      В отличие от Зелебобы.
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:25
    +2
    Да пока разумней всего выглядит версия, что на фоне эпичного Осера(город такой во Франции, со смачной кавой) - в Лохляндии возникла острая необходимость отвлечь чем-нибудь внимание... Тризуб из навоза больше не прокатывает - вот и рванули дамбу, все дружно обсуждают, кто же рванул, в это время на Банковой срочно меняют обдристаные панталоны
    1. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 19:17
      +2
      Цитата: Bingo
      Да пока разумней всего выглядит версия, что на фоне эпичного Осера(город такой во Франции, со смачной кавой) - в Лохляндии возникла острая необходимость отвлечь чем-нибудь внимание... Тризуб из навоза больше не прокатывает - вот и рванули дамбу, все дружно обсуждают, кто же рванул, в это время на Банковой срочно меняют обдристаные панталоны

      У наглосаксов это называется- "бросить дохлую кошку на стол".
      Чтобы отвлечь внимание если что-то пошло не так.
  9. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:30
    +3
    То есть за подлости хох-ло-стана Россия должна ещё и оправдываться?А не послать ли зеленского и его спонсоров в прямом эфире на три буквы?
    1. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 19:19
      -1
      Цитата: Бережливый
      То есть за подлости хох-ло-стана Россия должна ещё и оправдываться?А не послать ли зеленского и его спонсоров в прямом эфире на три буквы?

      Ага, мы даже не можем официально объявить режим Зелебобы террористическим.
  10. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 18:33
    +1

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что ВСУ непричастны к разрушению дамбы Каховской ГЭС.
    ну да, как обычно, кондиционер взорвался, а бандерлоги не при чем
  11. Konnick
    Konnick Сегодня, 18:33
    0
    Зачем это нужно Москве, и почему в таком случае просто нельзя было открыть шлюзы (если "хотели затопления"), как всегда в подобных случаях, толком не объясняется.

    Тогда бы вопросов не осталось кто устроил наводнение. Неужели не велось видеонаблюдение?
  12. Комментарий был удален.
  13. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 18:37
    +2
    Неужели кто-то до сих пор не усвоил, что бандеро-фашисты уничтожали и будут уничтожать все, до чего дотянуться. (Если не дотянуться, то слюной забрызгают). Вывод- только полная и безоговорочная, Победа избавит нас от этой чумы.
  14. Andrea
    Andrea Сегодня, 18:39
    +2
    Значит нападать на корабль в водах Турции-есть чем,а на плотину нечем. Ну,ну...это снарядами сложно,даже тяжёлыми бомбами не очень,а вот брандерами с несколькими тоннами тротила очень запросто.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 18:54
      +3
      Блин, да минную банку СПЛАВИТЬ по реке достаточно. Связать якорные мины пучком, от якорей отцепить - и плыви себе. Для верности можно детонатор на радиоуправление поставить. Течение само притащит, причем именно к турбинам
  15. solar
    solar Сегодня, 18:57
    -2
    На плотине стоят камеры наблюдения- в интернете с них видео попадалось. А почему его сейчас не обнародовать? Сразу все стало бы на свои места.
  16. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 18:57
    +1
    А чего не врать, если все западные СМИ в руках США и альтернативную точку зрения, никто не позволит.
    А западный обыватель всё схавает.
    Россия, вернее российские чиновники ничего не делают, чтобы пробить эту стену лжи.
    Всё пущено на самотёк.
    А если кто-то пытается достучатся до чиновников как например Прилепин, в ответ тишина.
    Так что западный обыватель услышит только то что ему скормят западные СМИ.
    Можно врать безбоязненно, никто за враньё не
    спросит. Например западный обыватель до сих пор уверен что это Россия 8.08.08 напала на Грузию.
    1. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 19:20
      -1
      Цитата: Ulan.1812
      А чего не врать, если все западные СМИ в руках США и альтернативную точку зрения, никто не позволит.
      А западный обыватель всё схавает.
      Россия, вернее российские чиновники ничего не делают, чтобы пробить эту стену лжи.
      Всё пущено на самотёк.
      А если кто-то пытается достучатся до чиновников как например Прилепин, в ответ тишина.
      Так что западный обыватель услышит только то что ему скормят западные СМИ.
      Можно врать безбоязненно, никто за враньё не
      спросит. Например западный обыватель до сих пор уверен что это Россия 8.08.08 напала на Грузию.

      Эй ципсошник, а ну кыш отсюда.
  17. axe1stoyn
    axe1stoyn Сегодня, 18:58
    +1
    ГЭС подорвали, выставили виноватыми
    Ща на очереди будет АЭС и опять крайними сделают

    Это был вопрос лишь времени
  18. gabs
    gabs Сегодня, 19:10
    +1
    Дамба разрушилась от старых повреждений, но выше по течению был сброс воды с ДнепроГЭС.
  19. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 19:14
    +1
    А кто сейчас контролирует эту территорию? как то не пишут.
    наверняка камеры наблюдения были, мониторинг и т.п.
    Были ли прилеты, подрывы и тп?