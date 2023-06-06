Уже больше года Россия контролирует и дамбу, и всю Каховскую ГЭС. Взорвать её как-то извне – обстрелами – физически нереально. Она была заминирована. Заминирована именно русскими оккупантами и взорвана ими

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что ВСУ непричастны к разрушению дамбы Каховской ГЭС. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинские военные нанесли удар по плотине, чтобы не допустить наступления ВС РФ на этом участке фронта. В свою очередь, спикер президента России Дмитрий Песков считает, что одной из целей разрушения дамбы украинскими военными стало создание проблем с обеспечением водой Крыма.В Киеве, а следом и на Западе, в голос обвинили Россию в самоподрыве плотины на Днепре. Зачем это нужно Москве, и почему в таком случае просто нельзя было открыть шлюзы (если "хотели затопления"), как всегда в подобных случаях, толком не объясняется.Украинский президент заявил, что разрушить дамбу артиллерийскими и ракетными ударами из наличествующих у ВСУ систем невозможно. Соответственно, следует одному ему понятной логике Зеленский, подрыв плотины бы выполнен российскими военными. Правда, не пояснил: а если бить по дамбе каждые две недели на протяжении как минимум 10 месяцев?Кстати, полностью дамба и не разрушена. Разрушены верхние её конструкции.— без тени сомнений заявил глава киевского режима на саммите «Бухарестской девятки».Между тем, киевская и западная пропаганда занялись привычным делом, вбрасывая в медийное пространство все больше информации о катастрофических последствиях ЧП на Новокаховской плотине, которое, естественно, организовали «коварные русские».По словам украинского президента, Россия взорвала бомбу массового экологического поражения. Он назвал происходящее «величайшей рукотворной экологической катастрофой в Европе» за десятки лет.В Минэкологии Украины заявили, что обмеление Каховского водохранилища может привести к экологической катастрофе, если уровень воды опустится ниже 12,7 м при норме 14,5-16 метров. В случае критического снижения уровня воды начнется мор рыбы и птиц, без воды могут остаться многие города и населенные пункты, под угрозой окажется Запорожской АЭС — вплоть до риска ядерной катастрофы, уверены в украинском министерстве.Разрушение Каховской ГЭС может привести к химическому и бактериологическому загрязнению подтопленных территорий, заявил глава Национального экологического центра Украины Руслан Гаврилюк в комментарии информагентству «Укринформ». Также среди длительных негативных последствий — эрозия и размыв почвы, которые начнутся уже после того, как вода отступит, предупреждают украинские экологи.