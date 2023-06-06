Минобороны подтвердило нанесение удара по одному из центров принятия решений ВСУ в ходе ночной ракетной атаки

Российские войска продолжают наносить удары высокоточным оружием по военным объектам Украины, уничтожая склады с боеприпасами и вооружением, поставленным с Запада, хранилища ГСМ, временные пункты дислокации резервов ВСУ, а также центры принятия решений. Сегодня удар был нанесен по одному из центров. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.
Согласно сообщению, сегодня ночью наши нанесли удар по одному из центров принятия решений ВСУ, подробности военные не приводят. Заявляется, что применялись высокоточные ракеты воздушного базирования, объект был поражен, цель удара достигнута. Ракетную атаку подтверждают в Генштабе ВСУ, но заявляют, что "сбили" все до одной российской ракеты, а было их запущено, ни много ни мало, а целых 35. Вот такой 100-процентный результат у "доблестной" ПВО Украины, только взрывы в Киеве и других городах в результате прилетов ракет в Генштабе никак не объясняют.
Также в течение прошедших суток Киев лишился трех самолетов и двух вертолетов, все были сбиты средствами "противовоздушной обороны". Два штурмовика Су-25 были сбиты в районах Бабино Херсонской области и Никольское ДНР, истребитель Су-27 - в районе Андреевки ДНР, два вертолета МИ-8 в районах Новодаровка Запорожской области и Водянское ДНР.
Основные боевые действия, если не считать Запорожское направление, о котором говорилось отдельно, велись на Артемовском, где войска "Южной" группировки войск отбили четыре попытки наступления 5-й горно-штурмовой бригады ВСУ в направлении Клещеевки и 77-й аэромобильной бригады в районе Берховки. Противник понес большие потери, так и не сумев вклиниться в оборону российской армии.
На Купянском и Красно-Лиманском направлениях без изменений, работает артиллерия и авиация, уничтожено четыре ДРГ. На Херсонском, если не считать подрыв дамбы Каховского водохранилища и затопление островов в русле Днепра, все спокойно, продолжается уничтожение артиллерии ВСУ.
В районах Богдановки, Доброволье ДНР и Щербаки Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 57-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 108-й бригады ТРО.