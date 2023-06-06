Военное обозрение
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Минобороны подтвердило нанесение удара по одному из центров принятия решений ВСУ в ходе ночной ракетной атаки

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Минобороны подтвердило нанесение удара по одному из центров принятия решений ВСУ в ходе ночной ракетной атаки

Российские войска продолжают наносить удары высокоточным оружием по военным объектам Украины, уничтожая склады с боеприпасами и вооружением, поставленным с Запада, хранилища ГСМ, временные пункты дислокации резервов ВСУ, а также центры принятия решений. Сегодня удар был нанесен по одному из центров. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.


Согласно сообщению, сегодня ночью наши нанесли удар по одному из центров принятия решений ВСУ, подробности военные не приводят. Заявляется, что применялись высокоточные ракеты воздушного базирования, объект был поражен, цель удара достигнута. Ракетную атаку подтверждают в Генштабе ВСУ, но заявляют, что "сбили" все до одной российской ракеты, а было их запущено, ни много ни мало, а целых 35. Вот такой 100-процентный результат у "доблестной" ПВО Украины, только взрывы в Киеве и других городах в результате прилетов ракет в Генштабе никак не объясняют.

Также в течение прошедших суток Киев лишился трех самолетов и двух вертолетов, все были сбиты средствами "противовоздушной обороны". Два штурмовика Су-25 были сбиты в районах Бабино Херсонской области и Никольское ДНР, истребитель Су-27 - в районе Андреевки ДНР, два вертолета МИ-8 в районах Новодаровка Запорожской области и Водянское ДНР.

Основные боевые действия, если не считать Запорожское направление, о котором говорилось отдельно, велись на Артемовском, где войска "Южной" группировки войск отбили четыре попытки наступления 5-й горно-штурмовой бригады ВСУ в направлении Клещеевки и 77-й аэромобильной бригады в районе Берховки. Противник понес большие потери, так и не сумев вклиниться в оборону российской армии.

На Купянском и Красно-Лиманском направлениях без изменений, работает артиллерия и авиация, уничтожено четыре ДРГ. На Херсонском, если не считать подрыв дамбы Каховского водохранилища и затопление островов в русле Днепра, все спокойно, продолжается уничтожение артиллерии ВСУ.

В районах Богдановки, Доброволье ДНР и Щербаки Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 57-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 108-й бригады ТРО.
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30 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:27
    +1
    Если посмотреть результаты боевых потерь врага то складывается впечатление что в наступление перешла именно наша Российская армия...
  2. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 18:27
    -6
    просто ведь делать фотки обьекта со спутника до и после бабаха и народу показывать для поднятия духа Конашенков конечно не Левитан и так сойдет сейчас не канает
    1. ВПК-65
      ВПК-65 Сегодня, 18:57
      0
      Цитата: Mazunga
      фотки обьекта со спутника до и после бабаха
      https://ok.ru/video/5276896201344
      Каховская ГЭС до и после "бабаха"
  3. HAM
    HAM Сегодня, 18:32
    +8
    Сегодня первый раз открыто министр обороны сказал о потерях за последние дни.Вот только какая необходимость тогда скрывать поражённый "центр принятия решений"?Неужто в Варшаве"?(шутка)
    1. Mol_18
      Mol_18 Сегодня, 19:01
      -9
      теперь даже не знаешь как верить МО РФ, после такого надувальства с комабнами, и издевательством над подвигом солдата
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 19:35
        0
        Ну тогда нам не просвещенным обьясните - отчего так рванул комбайн и почему у него башня отлетела
  4. Легат
    Легат Сегодня, 18:34
    -18
    Сгорел какой-то сарай, и партнеры довольны и своему населению есть, что предъявить. Мол мы эти центры и имели ввиду, а вы что подумали?
    И да, план у нас был именно такой
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 18:49
      -7
      Цитата: Легат
      Сгорел какой-то сарай, и партнеры довольны и своему населению есть, что предъявить. Мол мы эти центры и имели ввиду, а вы что подумали?
      И да, план у нас был именно такой

      Ну очень, очень нахальный поц yes laughing
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:37
    +5
    Минобороны подтвердило нанесение удара по одному из центров решений ВСУ в ходе ночной ракетной атаки.
    Будем ждать некрологи врага или пропадание недоличностей из медийного пространства, может тогда поймём куда прилетело.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:52
      +5
      Кстати,а где "самый грозный Кирюха"?Откопать не могут?
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 19:54
        +2
        Кирюху оцифровали. Он теперь в аккаунте только
    2. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 19:13
      -5
      почему не сказать куда били-это секрет для кого?
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 19:53
        -1
        Я так понимаю куда били не секрет. Доложат, когда уточнят кто ещё из укрорейха исчез
  6. svp67
    svp67 Сегодня, 18:41
    +4
    Два штурмовика Су-25 были сбиты
    Это не "Грачи", а "Змей Горынычи" какие то, вместо одной срубленной головы, две новые вырастают... Скоро уже по третью кругу их "сбивать" начнем
    1. Легат
      Легат Сегодня, 18:44
      -9
      В особенности если реальных грачей за самолеты выдавать. Какая разница в самом деле? Комбайн ли это либо Леопард. Главное процесс.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 19:44
        +2
        Так вы же пытаетесь со своими "коллегами" уничтоженные леопарды выдать за уборочную технику.
        . Вот видишь у человека "Medal of Honor"

        А вы простите где такую медальку наблюдали, а то россияне про неё даже в кино не видели?
        Причём так ею восхищаетесь. Не то что герой России, правда? wink
        Платят-то хорошо?
    2. Tusv
      Tusv Сегодня, 20:02
      +2
      Цитата: svp67
      Это не "Грачи", а "Змей Горынычи" какие то, вместо одной срубленной головы, две новые вырастают... Скоро уже по третью кругу их "сбивать" начнем
      Честно говоря их на складах длительного хранения до фига и больше. А сбивает ПВО то что летает и на запрос не отвечает, четко и без криков Ура. И в отличии от танков навсегда. У Всук, кстати еще 50 двадцать девятых Мигов в загашнике. Янки по всему миру собирали. Пока не задействовали
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:47
    +2
    Есть хорошая примета: как кто перестал отбрасывать тень, тот и попал по раздачу. P.S. Кстати Зе давно уже не дома, чует, что скоро и его грохнут.
  8. Всем_Добра
    Всем_Добра Сегодня, 18:52
    -9
    Полтора года уже центры принятий решений атакуют , а решения все принимаются . Может не попадают ?
    1. ratoborets
      ratoborets Сегодня, 19:02
      +4
      Про какие полтора года вы говорите?
      Как раз наоборот, почти 15 месяцев их не трогали (а Зелю вообще обещали не трогать бывшему премьеру Израиля) и только неделю назад нанесли удар по зданию ГУР. Лишь запущенный по Кремлю беспилотник заставил российское руководство реагировать на такую сверхнаглость киевского режима.
    2. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 19:45
      0
      Да может просто не там решения принимаются! laughing
    3. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 19:48
      +2
      Всем Бобра wassat
      А вы почему со своими коллегами все в январе зарегистрировались? Вы же палитесь wassat Даже даты регистрации у ципсоты совпадают wassat
  9. Semovente7534
    Semovente7534 Сегодня, 18:53
    -1
    Говорят, что сбили 35 из 35 ракет, потому что украинцы до сих пор не знают, как их остановить и закатывают истерические заявления.
  10. БойКот
    БойКот Сегодня, 19:11
    +3
    Залужный, Буданов, кто третий и исчезнет сегодня? Тотализатор уже открыт? Делайте ваши ставки!
  11. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 19:20
    +1
    Если прилетело удачно, то скоро появится информация. Шило в мешке не утаишь. Может будут не прямые подтверждения , а косвенные, как в случае с ударом по киеву.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 19:50
      0
      Косвенные это как в случае с Залужным и теперь ещё Будановым wassat
  12. Пожилой Енотик
    Пожилой Енотик Сегодня, 19:28
    -1
    ох уж эти акуительные истории про центры принятий решений) ага, ударили) верим
  13. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 19:33
    0
    Когда уже ВКС РФ будет инициатором новых выборов на должность салорейхсфюрера?
    1. next322
      next322 Сегодня, 19:44
      0
      Цитата: ЗлойКоммунист
      Когда уже ВКС РФ

      инициатор сидит в кремле....... и зовется верховным.....вкс могут быть только исполнителем
  14. Бодипанчер
    Бодипанчер Сегодня, 19:50
    +1
    Как бы то ни было Залужный пропал с радаров, теперь Буданов. Либо по ним попали либо ракеты ложатся все ближе и убивают тех кто рядом с ними, и ребята прячутся. Зе тоже перестал гулять по передовой.