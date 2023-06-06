Российская делегация намерена созвать заседание Совбеза ООН из-за разрушения Каховской ГЭС

Российская делегация намерена созвать заседание Совета Безопасности ООН в связи с подрывом, в результате которого произошло разрушение дамбы Каховской ГЭС. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.По словам российского постпреда, соответствующее заседание будет безотлагательно созвано, однако точное время проведения мероприятия пока неизвестно.Небензя также прокомментировал прозвучавшие в адрес российской стороны обвинения в якобы произведенном ВС РФ подрыве инфраструктуры Каховской ГЭС. Постпред усомнился в психическом здоровье лиц, с чьей стороны прозвучали подобные обвинения, а также подчеркнул невозможность проведения российской армией диверсии, в результате которой оказалась затопленной территория, которая находится под контролем России.Ранее сообщалось, что в результате обстрелов со стороны боевиков киевского режима оказалась разрушена верхняя часть дамбы Каховской ГЭС. Предположительно удар был нанесен с применением РСЗО "Ольха". Как сообщают власти Новокаховского городского округа, на плотине были разрушены задвижки, регулирующие сброс воды, однако сама дамба не пострадала.В настоящее время происходит нерегулируемый сброс воды из Каховского водохранилища, в результате чего в районе населенного пункта Новая Каховка уровень воды поднялся на десять метров, потенциально максимальный рост уровня воды может достигнуть 12 метров. Три прибрежных поселка полностью ушли под воду.