В результе происшествия на Каховской ГЭС линия фронта в украинском конфликте временно сократилась примерно на 120 км

В связи с ситуацией в нижнем течении Днепра после ЧП на Каховской ГЭС наступательные и контрнаступательные действия на этом участке фронта переходят в режим маловероятных. Это дают понять и в Киеве, где советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил, что «теперь планы контрнаступления придётся корректировать».На Западе тему подхватывают, давая понять, что из-за ситуации на Каховском водохранилище многое пошло не по плану. При этом на фоне оголтелой антироссийской пропаганды появляются и на Западе довольно трезвые и разумные суждения. Сводятся они к тому, что если бы Россия действительно хотела затопить территории ниже Каховской ГЭС по течению, то могла бы просто открыть шлюзы, «заявив об их технической неисправности». Взрывать находящуюся под контролем ВС РФ крупную гидроэлектростанцию не имело никакого для России практического смысла, когда была куда более простая альтернатива.Теперь ситуация такова, что фронт в вооружённом конфликте на Украине значительно сократился. Для российских войск сокращение фронта СВО составляет около 120 км. Это примерное расстояние от устья Днепра до Новой Каховки.Это можно было бы рассматривать как большой плюс только для обороняющейся стороны. А таковой в последнее время на южном направлении выступает Россия. Но есть у медали, как всегда, и сторона обратная. Состоит она в том, что, украинским войскам как минимум в ближайший месяц-полтора не придётся размышлять над тем, как же воплотить в реальность заокеанские директивы о необходимости, жертвуя собой, форсировать Днепр.В такой ситуации перед украинским командованием дилемма. С одной стороны, на время о форсировании Днепра на участке от Кизомыса до Казацкого (на другом берегу от Новой Каховки) можно забыть, выдохнуть с облегчением и перебросить войска, например, на Южно-Донецкое направление или под Артёмовск. С другой стороны – есть и вариант, когда ситуацией на юге может воспользоваться уже российская армия, в случае отхода крупных сил и сосредоточения, например, достаточно крупных сил морской пехоты на ряде участков. Украинское командование будет явно опасаться российского «приморского» рывка, который может позволить при определённых условиях войти не только в Николаевскую область, но и в Одесскую.