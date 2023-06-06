Военное обозрение
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В результе происшествия на Каховской ГЭС линия фронта в украинском конфликте временно сократилась примерно на 120 км

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В результе происшествия на Каховской ГЭС линия фронта в украинском конфликте временно сократилась примерно на 120 км

В связи с ситуацией в нижнем течении Днепра после ЧП на Каховской ГЭС наступательные и контрнаступательные действия на этом участке фронта переходят в режим маловероятных. Это дают понять и в Киеве, где советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил, что «теперь планы контрнаступления придётся корректировать».


На Западе тему подхватывают, давая понять, что из-за ситуации на Каховском водохранилище многое пошло не по плану. При этом на фоне оголтелой антироссийской пропаганды появляются и на Западе довольно трезвые и разумные суждения. Сводятся они к тому, что если бы Россия действительно хотела затопить территории ниже Каховской ГЭС по течению, то могла бы просто открыть шлюзы, «заявив об их технической неисправности». Взрывать находящуюся под контролем ВС РФ крупную гидроэлектростанцию не имело никакого для России практического смысла, когда была куда более простая альтернатива.

Теперь ситуация такова, что фронт в вооружённом конфликте на Украине значительно сократился. Для российских войск сокращение фронта СВО составляет около 120 км. Это примерное расстояние от устья Днепра до Новой Каховки.



Это можно было бы рассматривать как большой плюс только для обороняющейся стороны. А таковой в последнее время на южном направлении выступает Россия. Но есть у медали, как всегда, и сторона обратная. Состоит она в том, что, украинским войскам как минимум в ближайший месяц-полтора не придётся размышлять над тем, как же воплотить в реальность заокеанские директивы о необходимости, жертвуя собой, форсировать Днепр.

В такой ситуации перед украинским командованием дилемма. С одной стороны, на время о форсировании Днепра на участке от Кизомыса до Казацкого (на другом берегу от Новой Каховки) можно забыть, выдохнуть с облегчением и перебросить войска, например, на Южно-Донецкое направление или под Артёмовск. С другой стороны – есть и вариант, когда ситуацией на юге может воспользоваться уже российская армия, в случае отхода крупных сил и сосредоточения, например, достаточно крупных сил морской пехоты на ряде участков. Украинское командование будет явно опасаться российского «приморского» рывка, который может позволить при определённых условиях войти не только в Николаевскую область, но и в Одесскую.
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16 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:49
    +3
    Плюс не только для обороняющихся.Раз всуки наступать там не смогут,значит могут перебросить силы на Запорожское направление.К этому надо быть готовым
    1. Адрей
      Адрей Сегодня, 19:53
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Плюс не только для обороняющихся.Раз всуки наступать там не смогут,значит могут перебросить силы на Запорожское направление.К этому надо быть готовым

      Поглубже загляните.
      Теперь ситуация такова, что фронт в вооружённом конфликте на Украине значительно сократился. Для российских войск сокращение фронта СВО составляет около 120 км.

      Фронт удлинился на 120 км (и вопрос, насколько он оборудован для обороны). Почему, все смотрят только вниз по течению? А выше плотины водная преграда не сократится? У нас там есть что нибудь существенное?
  2. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 18:51
    +2
    Палка всегда о двух концах. Вот, как раз, расслабляться, даже на время, не стоит. Враг нанесет удар именно там, где расслабились. Проверено временем и горьким опытом.
  3. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 18:55
    -1
    Ну как же медленно всегда мы запрягаем,
    Зато потом хрен остановишь нас...
    Мы это знаем, это понимаем,
    Но повторяем это каждый раз...
    Ну а потом, мы, напрягая силы,
    Пытаемся врага преодолеть,
    И ждём, чтоб нас Россия вдохновила,
    А может быть нам просто поумнеть?!!
    К войне всегда должны быть мы готовы
    Врагов у нас повсюду до хрена –
    Так почему мы не готовы снова,
    Когда у нас в стране идёт война...???
    С врагом опять играем в благородство,
    Он как всегда коварен и хитёр –
    Воюет он, к нам проявляя скотство,
    А мы не поумнели до сих пор...
    Ну почему, хотя мы твердо знаем,
    Война придёт в наш мирный отчий дом,
    Мы про неё всё время забываем,
    И как и прежде на неё плюём??? 
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 19:36
      -1
      Михан,тебя видно в любой ипостаси wassat текст короткий и прочее прочее прочее
  4. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 18:56
    +6
    Для российских войск сокращение фронта СВО составляет около 120 км.

    Гладко стало на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить. Это кто, интересно, такой вумный нашелся, фронт сократил?
  5. Хорон
    Хорон Сегодня, 18:56
    +3
    В результе происшествия на Каховской ГЭС линия фронта в украинском конфликте временно сократилась примерно на 120 км

    Ничего не сократилось, дрг могут спокойно и сейчас пройти на катерах, а когда вода спадет и земля просохнет, то ускоренно придётся снова возвращать оборонительные линии.
  6. БойКот
    БойКот Сегодня, 19:08
    0
    Слишком много неизвестных, устоит ли плотина, тоже неясно. Потому все эти прогнозы ни о чем, сотрясания воздуха. Ждём реальной информации.
  7. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 19:11
    +1
    Непонятно, а кто в данный момент контролировал дамбу?
    везде пишут как то обтекаемо, непонятно...

    Наверняка там были камеры наблюдения, мониторинг и т.п.
  8. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 19:17
    +1
    смелость города берёт, но это не относится к нынешнему верховному, его кредо - ждать, ждун он
    1. sheridans
      sheridans Сегодня, 19:26
      -3
      А ты небось Яшка-артиллерист из Чернобаевки ( там областной дурдом был).
  9. sheridans
    sheridans Сегодня, 19:24
    +1
    Тем не менее продолжать утилизировать укровойско через Днепр.
  10. Serebryakov.75
    Serebryakov.75 Сегодня, 19:40
    +1
    Нужно жестко отвечать на любое проявление террористической деятельности украинских нацистов am
    1. Александр Ультрамарин
      Александр Ультрамарин Сегодня, 19:43
      0
      Как скажете, только под мира смеётся над красными линиями
  11. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 19:48
    0
    а ише на лодках могут наступать а ише отрезали николаев и одессу
  12. Адрей
    Адрей Сегодня, 20:06
    0
    Бред какой то! Теперь взрыв плотины нам как "перемогу" представляют!
    Плотина защищала нижнее течение Днепра лучше окопов, пока мы ее контролировали. Надо, открыли задвижки - надо, закрыли. Никакие внятные движения ВСУ ниже по течению были невозможны, пока мы контролировали данное сооружение. Теперь контроль утерян. Кто должен был следить за этим - совсем другой вопрос.
    Весь этот "инфошум" - "кто взорвал, как взорвал", только для отвлечения внимания.
    Через 10 дней, ВСУ могут делать в нижнем течении Днепра что захотят, не боясь что их смоет на-х-р-е-н в самый неподходящий момент. Через 20 дней выше плотины на протяжении 120 км может образоваться новый фронт. Чем прикрывать будем?!