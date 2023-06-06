Военное обозрение
Войти Регистрация

Военный эксперт назвал сроки задержки контрнаступления ВСУ из-за разрушения Каховской ГЭС

9
Военный эксперт назвал сроки задержки контрнаступления ВСУ из-за разрушения Каховской ГЭС

Украинские формирования собирались провести специальную операцию по захвату Каховской ГЭС. Но разрушение Каховской ГЭС несколько отсрочит реализацию планов командования ВСУ. Об этом в интервью Bild рассказал военный эксперт Томас Тейнер.


Как отметил аналитик, ВСУ собирались задействовать в операции по захвату Каховской ГЭС подразделения спецназа, десантников, морской пехоты, а также вертолеты и катера. Из-за ночного происшествия сроки контрнаступления будут перенесены. Тейнер считает, что украинское контрнаступление произойдет на 1-2 недели позже, поскольку ВСУ потребуется время для разведывания новых мест установления понтонных мостов через Днепр.

В течение недели-двух, отметил аналитик, этот фланг будет хорошо защищен от возможной атаки украинских войск. То есть, по мнению Тейнера, происшествие несколько задержало по срокам украинские формирования, что помогло российским войскам.

Однако и у ВС РФ, считает эксперт, есть свои проблемы. Например, те позиции на левом берегу реки Днепр, которые месяцами строили и укрепляли российские солдаты, по утверждению Тейнера, оказались в зоне затопления. Фортификационные сооружения, отмечает аналитик, с сегодняшнего утра уже были затоплены, и это фактически аннулировало результаты многомесячного труда российских военных.

В Министерстве обороны РФ о каких-либо негативных последствиях для линий обороны российской армии на левом берегу реки Днепр не говорят. Российские военные отмечают, что о планах противника устроить провокацию с плотиной знали, поэтому из прибрежных районов войсковые соединения были отведены заблаговременно.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
9 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:14
    0
    Есть такое подозрение, что они и разрушили, чтобы не наступать: мы хотели, но вмешались обстоятельства непреодолимой силы.
  2. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 19:19
    +1
    Фортификационные сооружения, отмечает аналитик, с сегодняшнего утра уже были затоплены, и это фактически аннулировало результаты многомесячного труда российских военных.


    Про угрозу затопления было известно еще до отступления из Херсона. Не верю, что оборона строилась без принятия в расчет сценария подрыва плотины.
  3. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 19:28
    -2
    Пару месяцев и ил на оголившихся берегах уплотнится и станет вполне проходимым для техники. Русло естественное уже.
  4. solar
    solar Сегодня, 19:28
    -1
    Российские военные отмечают, что о планах противника устроить провокацию с плотиной знали, поэтому из прибрежных районов войсковые соединения были отведены заблаговременно.

    Какой интересный нюанс. А вот ВСУ почему-то не знало, и свои войска заблаговременно не отвело с островов.
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 19:42
      -1
      Цитата: solar
      А вот ВСУ почему-то не знало, и свои войска заблаговременно не отвело с островов

      Ну, так для пущей правдоподобности же. Что такое сотня-другая хряков для Зели? Правильно - ничего. yes laughing
  5. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 19:33
    0
    Ход вполне выглядит логично. Перекрыли полностью сухопутное направление в сторону Николаева. Закрыли себя от возможных котлов. Возможность конкретно и спокойно закопаться на этом направлении. Линия сокращена, значит атакующим можно вставать в оборону при меньших силах. what
  6. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:38
    -1
    Вот в этом районе и нужно усилить наше огневое воздействие на врага.
  7. V.B.
    V.B. Сегодня, 19:40
    0
    А Верховный Некомандующий, фанерный маршал, Герасимов(Бертье), не думали спускать воду понемногу с Каховской ГЭС? Такое ощущение, что постоянно играют в поддавки. " Я вообще интересуюсь- ты незасланная к нам?" Л. Филатов.
  8. Tusv
    Tusv Сегодня, 19:42
    0
    А выше по течению вода спадет и там будут переправы. А Нас там нет. Вот и весь смысл. А истерия, чтобы наверное Генштаб не догадался. Напоминаю почему Запорожье. Выше по течению Днепр не судоходен из за порогов и сильно мелко. Этот участок, как раз освобожден от лишней воды