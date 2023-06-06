Военный эксперт назвал сроки задержки контрнаступления ВСУ из-за разрушения Каховской ГЭС

Украинские формирования собирались провести специальную операцию по захвату Каховской ГЭС. Но разрушение Каховской ГЭС несколько отсрочит реализацию планов командования ВСУ. Об этом в интервью Bild рассказал военный эксперт Томас Тейнер.Как отметил аналитик, ВСУ собирались задействовать в операции по захвату Каховской ГЭС подразделения спецназа, десантников, морской пехоты, а также вертолеты и катера. Из-за ночного происшествия сроки контрнаступления будут перенесены. Тейнер считает, что украинское контрнаступление произойдет на 1-2 недели позже, поскольку ВСУ потребуется время для разведывания новых мест установления понтонных мостов через Днепр.В течение недели-двух, отметил аналитик, этот фланг будет хорошо защищен от возможной атаки украинских войск. То есть, по мнению Тейнера, происшествие несколько задержало по срокам украинские формирования, что помогло российским войскам.Однако и у ВС РФ, считает эксперт, есть свои проблемы. Например, те позиции на левом берегу реки Днепр, которые месяцами строили и укрепляли российские солдаты, по утверждению Тейнера, оказались в зоне затопления. Фортификационные сооружения, отмечает аналитик, с сегодняшнего утра уже были затоплены, и это фактически аннулировало результаты многомесячного труда российских военных.В Министерстве обороны РФ о каких-либо негативных последствиях для линий обороны российской армии на левом берегу реки Днепр не говорят. Российские военные отмечают, что о планах противника устроить провокацию с плотиной знали, поэтому из прибрежных районов войсковые соединения были отведены заблаговременно.