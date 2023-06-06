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Bloomberg: Разрушение Каховской ГЭС привело к скачку мировых цен на пшеницу

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Bloomberg: Разрушение Каховской ГЭС привело к скачку мировых цен на пшеницу

В ходе сегодняшних торгов на Чикагской бирже цены на пшеницу подскочили на 3,29%. В денежном же выражении стоимость июльских фьючерсов на эту зерновую культуру достигла максимальной отметки в 6,4 доллара за бушель. Спустя несколько часов цена снизилась до 6,28 долларов (рост на 0,56%). Об этом сообщил Bloomberg. Как отмечает информационное агентство, виной всему – разрушение Каховской ГЭС.


Что же касается поставок кукурузы, то и здесь по контрактам на её поставку в июле было зафиксировано подорожание на 1,55% (до 6,06 $).

Многие эксперты сходятся во мнении о том, что ситуация с ростом стоимости зерна на мировом рынке лишь набирает обороты, что в перспективе может привести ещё к более плачевным последствиям.

В то же время, подчеркивает издание, несмотря на тот факт, что станция расположена вдали от 3 украинских портов, задействованных в так называемой «зерновой сделке», само затопление является серьёзной угрозой не только для людей, но и для транспорта и логистики. В этой связи ущерб может быть также нанесён хранилищам и технике, находящимся в низовьях Днепра.

Напомним, что в ночь на вторник произошло разрушение плотины на Каховской ГЭС. Сток большого объёма воды вниз по Днепру привёл к смыву полей и нарушению инфраструктуры. Также затопило и улицы населённого пункта Новая Каховка, расположенного в 5 км от гидроэлектростанции, в связи с чем в этом городе был введён режим ЧС. Президент Украины Владимир Зеленский возложил ответственность за произошедшее на Россию, однако, все обвинения в Кремле отвергли, сославшись на то, что данный инцидент является умышленной диверсией со стороны Киева.
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2 комментария
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  1. frruc
    frruc Сегодня, 19:53
    +2
    После всех этих терр.актов пора закругляться со всеми этими зерновыми сделками. Это просто какой-то договорной маразм.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 20:09
      0
      Цитата: frruc
      После всех этих терр.актов пора закругляться со всеми этими зерновыми сделками.

      Кто-то навариться winked