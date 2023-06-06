Запад продолжает раскручивать тему виновности Украины в подрыве газопроводов "Северные потоки", на этот раз со статьей вышло американское издание The Washington Post.По версии ежедневной вашингтонской газеты, США располагали сведениями о подготовке Украиной диверсии на газопроводах, ЦРУ получила соответствующую информацию через европейские разведывательные агентства еще за три месяца до взрывов. Утверждается, что подготовку диверсии вела группа из шести человек украинских сил специального назначения, подчинявшихся напрямую главкому ВСУ, т.е. Валерию Залужному.Как пишет издание, администрация Джо Байдена узнала через "близкого соратника" о планах украинских военных атаковать газопроводы с помощью небольшой группы водолазов, опять же, подчинявшихся непосредственно главнокомандующему украинскими вооруженными силами.План диверсии был добыт одной из европейских разведывательных служб, после чего в июне прошлого года был передан представителям ЦРУ. Утверждается, что этот самый план якобы содержит все доказательства причастности властей Украины к атаке на "Северные потоки".Ранее другое американское издание утверждало, что ЦРУ предупреждало Федеральную разведывательную службу Германии о возможном теракте на газопроводе, также сообщения о предполагаемом нападении получили и разведки других стран Европы. В информации говорилось о трех гражданах Украины, ищущих подходы к газопроводу и намеревавшихся арендовать судно в одной из стран, имеющей выходы к Балтийскому морю.