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Американское издание: ЦРУ знало о намерении Украины совершить диверсию на российских «Северных потоках»

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Американское издание: ЦРУ знало о намерении Украины совершить диверсию на российских «Северных потоках»

Запад продолжает раскручивать тему виновности Украины в подрыве газопроводов "Северные потоки", на этот раз со статьей вышло американское издание The Washington Post.


По версии ежедневной вашингтонской газеты, США располагали сведениями о подготовке Украиной диверсии на газопроводах, ЦРУ получила соответствующую информацию через европейские разведывательные агентства еще за три месяца до взрывов. Утверждается, что подготовку диверсии вела группа из шести человек украинских сил специального назначения, подчинявшихся напрямую главкому ВСУ, т.е. Валерию Залужному.

Как пишет издание, администрация Джо Байдена узнала через "близкого соратника" о планах украинских военных атаковать газопроводы с помощью небольшой группы водолазов, опять же, подчинявшихся непосредственно главнокомандующему украинскими вооруженными силами.

План диверсии был добыт одной из европейских разведывательных служб, после чего в июне прошлого года был передан представителям ЦРУ. Утверждается, что этот самый план якобы содержит все доказательства причастности властей Украины к атаке на "Северные потоки".

Ранее другое американское издание утверждало, что ЦРУ предупреждало Федеральную разведывательную службу Германии о возможном теракте на газопроводе, также сообщения о предполагаемом нападении получили и разведки других стран Европы. В информации говорилось о трех гражданах Украины, ищущих подходы к газопроводу и намеревавшихся арендовать судно в одной из стран, имеющей выходы к Балтийскому морю.
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11 комментариев
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  1. Borik
    Borik Сегодня, 19:32
    +4
    Теперь на Укробандитов можно валить всё так как своих хозяевов они сдавать не будут и всё возьмут на себя.
    1. tank_killer156
      tank_killer156 Сегодня, 19:55
      +1
      А куда им деваться,попробуй вякни быстро краник перекроют,теперь они терпилы,но мы то знаем истину кто стоит и кто это сделал,матрасников ох как видно
  2. barclay
    barclay Сегодня, 19:34
    +4
    Все эти америкосовские издания работают на заказ, и стригут с этого бешеные бабки. Отсюда и все эти сказки про "белого бычка".
    1. Krivobokoff
      Krivobokoff Сегодня, 19:40
      +1
      А какие издания работают не на хозяев? Почему по вашему имя Меценат стало нарицательным? Всю историю пацаны при бабках платили, что бы кто-то рассказывал, что его враги мрази , а он Дартаньян. Вы реально, как дети малые, вам Большевики почти 100 лет объясняли, как это все работает, а вы спустя век велосипед открываете
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:39
    0
    Ясен пень что знали ибо црушники их сами и готовили.
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:47
    0
    Как поговорка о невестке. Кто навонял - невестка. Она же коров пасёт - так ветер несёт. Так и тут - неважно кто навонял, главное - кого назначили. laughing
  5. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 19:54
    0
    Ха-ха-ха! ЦРУ знало и его мучила совесть- рассказать об этом общественности или нет. Коварные украинские террористы опередили их. what
  6. Gravy
    Gravy Сегодня, 19:58
    +1
    Какие ещё украинцы? Вашингтон хочет подставить вместо себя фигуру маленького ранга. Не выйдет. Диверсию такого масштаба не спишешь на других. Это не Скрипалей отравить, а потом сочинить историю.
  7. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 20:02
    +1
    А, что еще знало ЦРУ? Что сами и сотворили ? Так мы это и без ЦРУ знаем !
  8. ratoborets
    ratoborets Сегодня, 20:09
    0
    Вместо "шапки-ушанки и балалайки" нашли шмат сала и вышыванку?
    Это даже не смешно. На кого рассчитаны подобные бредни американцев? Американским лгунам пора бы определиться, кого они хотят назначить виновными. Россиян, что они якобы свои же потоки взорвали или же украинцев, у которых и технических возможностей для подобной диверсии нет?
    Или это специально дрессированные украинцами свиньи водолазы?

    Самое смешное, если бы американцы раз за разом не вспоминали о взрыве Северных потоков, то про них бы постепенно забыли. Российскому руководству не хочется в очередной раз о них напоминать, так как симметрично ответить наглосаксам не можем (или у руководства нет на это духу).
  9. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 20:09
    0
    Нет уж. Нас не проведёшь. У всу не было возможности такую диверсию провернуть. Для мира пусть что угодно заявляют. А мы запомнили кто это сделал