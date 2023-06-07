Военное обозрение
Войти Регистрация

Оружие пехоты глазами инженера

3
Оружие пехоты глазами инженера

Попали мне в руки несколько образцов стрелкового оружия второй мировой войны отечественное и вермахта. Как говорится была возможность не торопясь покрутить, разобраться, попробовать "на зуб". Сравнить что называется "лицом к лицу". Ну вот что в итоге получилось...


Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
3 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Konnick
    Konnick Сегодня, 05:45
    +2
    Попробую досмотреть, но начало затянуто и когда голос за кадром спросил - Это пехотная?...специалист сказал, что пехотная, не карабин. А пехотной образца 1891/30 не было. А это была просто винтовка, которая по длине ствола соответствовала драгунской 1891 года образца.
  2. Luminman
    Luminman Сегодня, 05:59
    +1
    Здравствуйте, коллега! С большим удовольствием просмотрел ваш ролик - это как раз то, чего так критически не хватает на ВО! Вы упомянули конструкторскую школу с национальными особенностями, про которую я могу привести один курьезный пример. Доводилось как-то мне несколько месяцев прыгать на костылях отечественного производителя, у которого регулировка упора для рук была под крестовидную отвертку, регулировка высоты упора под отвертку классическую, а для затяжки винта для противоскользящего устройства требовался ключ-шестигранник. Таким образом, возле меня находился целый арсенал с инструментом...

    Могу привести еще один пример. Наверное, все помнят, когда в начале 90-х годов начали появляться импортные стиральные порошки, у которых была небольшая ручка для удобства ношения. Я как сейчас помню, как это бурно обсуждалось неизбалованными подобным сервисом советскими гражданами - мелочь, а нести удобно. Могу привести еще пример - контейнер для яиц (кто помнит, раньше яйца переносили просто в целлофановом мешочке)
  3. Konnick
    Konnick Сегодня, 06:15
    +1
    Смотреть невозможно, много лишних слов. А смотреть я пытался как конструктор, а оказалось набором штампов, которые в отличии от простоты русского оружия рассказано со сложностями и задержками. Видео, если бы текст готовился, можно было уменьшить раза в два и я не встретил объяснение отличия русской конструкторской мысли от другой. Дьявол кроется в мелочах, а конструкция в оборудовании и материалах. Сейчас стала доступной пласмтмасса вот и лепят псевдоконструкторы псевдо новое оружие, благо освоили 3Д моделирование. Раньше конструктор чтобы нарисовать деталь должен был знать как ее изготовить, сейчас уже не надо. Купил Лобаев офигительный американский станок, вот и лепит вручную, в час по чайной ложке стволы и пытается их продать по миллиону, а оно надо нашей армии?