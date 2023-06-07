Попали мне в руки несколько образцов стрелкового оружия второй мировой войны отечественное и вермахта. Как говорится была возможность не торопясь покрутить, разобраться, попробовать "на зуб". Сравнить что называется "лицом к лицу". Ну вот что в итоге получилось...
Оружие пехоты глазами инженера
Попали мне в руки несколько образцов стрелкового оружия второй мировой войны отечественное и вермахта. Как говорится была возможность не торопясь покрутить, разобраться, попробовать "на зуб". Сравнить что называется "лицом к лицу". Ну вот что в итоге получилось...
- Автор:
- Алексей (Даос) Маштаков