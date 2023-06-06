Военное обозрение
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В Киеве скорректировали планы по захвату Запорожской АЭС в связи с подрывом дамбы Каховского водохранилища

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В Киеве скорректировали планы по захвату Запорожской АЭС в связи с подрывом дамбы Каховского водохранилища

Планы контрнаступления ВСУ будут скорректированы с учетом подрыва дамбы Каховского водохранилища, касается это, в основном, захвата Запорожской атомной станции. Об этом сообщают украинские ресурсы.


В Киеве состоялось заседание ставки, на котором обсуждалось изменение формата контрнаступления в связи с разрушением плотины. Украинский Генштаб не сильно волнует ситуация ниже дамбы, там никаких наступательных действий вести не планировалось, а вот выше у ВСУ возникает проблема, которую быстро не решишь. И связана она с Запорожской АЭС.

Установление контроля над атомной станцией играл большую роль в наступательной операции украинской армии, в Киеве планировали захват ЗАЭС и Энергодара, что позволяло диктовать свои условия российскому командованию. Предполагалось, что для этого будет проведена десантная операция с форсированием Днепра, в том числе и подводным способом, с использованием оборудования для дайвинга, но Каховское водохранилище быстро мельчает, делая такую операцию невозможной.

Каковское водохранилище быстро мельчает, а значит провести десантную операцию будет крайне сложно. На несколько километров будет мелководье, что не позволит задействовать катера, а нашим десантникам прийдется передвигаться по мокрому песку, превращаясь в удобные цели для врага

- заявляют в Киеве.

В то же время основные планы на контрнаступление не поменялись, вероятней всего, ВСУ начнут "приазовское сражение", перейдя в атаку на Запорожском направлении с последующим выходом на Васильевку, Токмак и Мелитополь с перерезанием сухопутного коридора в Крым. Дальше в планах Киева атака на полуостров.
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15 комментариев
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  1. Адриан28
    Адриан28 Сегодня, 20:34
    +8
    Планы контрнаступления ВСУ будут скорректированы с учетом подрыва дамбы Каховского водохранилища, касается это, в основном, захвата Запорожской атомной станции. Об этом сообщают украинские ресурсы.

    Вы тоже рассказываете журналистам свои подлинные планы на военную компанию?
    Ну хотя журналисты украинские, наверно в ставке подумали, что они никому не расскажут.
  2. Сергей Самков
    Сергей Самков Сегодня, 20:37
    -1
    Вот он. Тот самый центр принятия решений...Может всё же нужно проснуться нашему командующему???? Или заработок валюты по нефтепроводу "Дружба" важнее?
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 20:37
    0
    Ага, новый план подъехал)))

    Срочные новости: Зеленский получает груз специальной помощи из Колумбии и говорит, что теперь он «чувствует себя очень уверенно» в связи с контрнаступлением
  4. Buyan
    Buyan Сегодня, 20:38
    0
    Плохому танцору... что-то там мешает.... пожелаем каклоидам скорейшего удобрения
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:45
    +2
    В Киеве состоялось заседание ставки, на котором обсуждалось изменение формата контрнаступления
    . Формат на формат, план через план и т. д. и т. п.
  6. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 21:07
    0
    Пора перестать быть "немножко беременным". Или надо начинать, или сворачивать эту странную СВО. Иначе это до добра не доведет. Кто то выполняет свой воинский долг, а у кого то дочурки и жены по куршавелям и дубаям шляются.
  7. sdivt
    sdivt Сегодня, 21:24
    +1
    Цитата: Владимир М
    или сворачивать эту странную СВО

    Это невозможно.
    У нас нет простого и безболезненного способа прекратить СВО
    Точка принятия решения давно пройдена, теперь только до полного и безоговорочного преимущества, до победы, или нашей, или ненашей.
    Или мы, или они
    Молимся богу и военным, чтобы это были мы
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 21:30
      +2
      В моем посте главное было - перестать быть "немного беременным". Если продолжать СВО в том же духе, для нас это "медленная смерть" и развал нашей страны. Если свернуть СВО - "быстрая смерть" и опять же развал нашей страны.
      1. Tusv
        Tusv Сегодня, 22:22
        0
        Цитата: Владимир М
        В моем посте главное было - перестать быть "немного беременным". Если продолжать СВО в том же духе, для нас это "медленная смерть

        Не ну пока баня цела, все остальное вторично. А Баня немного не мало одна шестая часть суши. Сцать на людях не прилично тезка
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 22:13
      -1
      Цитата: sdivt
      Точка принятия решения давно пройдена, теперь только до полного и безоговорочного преимущества, до победы, или нашей, или ненашей.
      Или мы, или они

      Всё течёт, всё изменяется. Мы/они уже условно.
      Наши и не наши буржуи делают своё бабло на СВО совместно.
      Изменения возможны только при переводе/возврате социальной системы и России и Украины на советско-социалистический путь. Всё остальное - или соплежуйство или лицемерщина.
  8. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 21:28
    +2
    Всё это смотрится очень странно.
    Кому это было выгодно?
    Это какими дурнями надо быть чтобы подорвать плотину себе в убыток (и тем и другим).
    Осталось нашим подорвать Киевскую дамбу, чтобы выровнять настроение.
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 21:35
      +1
      Выгодно в первую очередь зеленскому. Он понимает, что широкомасштабное наступление ВСУ может привести его на плаху. В случае неудачи, его свои повесят. А сейчас он скажет западу - я хотел, но теперь не позволяют условия наступать.
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 22:17
      0
      Цитата: Аркадий007
      Всё это смотрится очень странно.
      Кому это было выгодно?

      Кратко: буржуям.
      Украинским, нашим, мировым.
  9. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 21:52
    0
    Цитата: Аркадий007
    Всё это смотрится очень странно.
    Кому это было выгодно?
    Это какими дурнями надо быть чтобы подорвать плотину себе в убыток (и тем и другим).
    Осталось нашим подорвать Киевскую дамбу, чтобы выровнять настроение.

    Выгодно и невыгодно обеим сторонам. Как это выглядит в случае контрнаступа стоит разобраться.
  10. Cooper
    Cooper Сегодня, 22:16
    0
    На территории России уже взрывают плотины (!) и едва не применили грязную ядерную бомбу (!).. Чего ещё ждут в Кремле? Что там вообще происходит??