В Киеве скорректировали планы по захвату Запорожской АЭС в связи с подрывом дамбы Каховского водохранилища

Каковское водохранилище быстро мельчает, а значит провести десантную операцию будет крайне сложно. На несколько километров будет мелководье, что не позволит задействовать катера, а нашим десантникам прийдется передвигаться по мокрому песку, превращаясь в удобные цели для врага

Планы контрнаступления ВСУ будут скорректированы с учетом подрыва дамбы Каховского водохранилища, касается это, в основном, захвата Запорожской атомной станции. Об этом сообщают украинские ресурсы.В Киеве состоялось заседание ставки, на котором обсуждалось изменение формата контрнаступления в связи с разрушением плотины. Украинский Генштаб не сильно волнует ситуация ниже дамбы, там никаких наступательных действий вести не планировалось, а вот выше у ВСУ возникает проблема, которую быстро не решишь. И связана она с Запорожской АЭС.Установление контроля над атомной станцией играл большую роль в наступательной операции украинской армии, в Киеве планировали захват ЗАЭС и Энергодара, что позволяло диктовать свои условия российскому командованию. Предполагалось, что для этого будет проведена десантная операция с форсированием Днепра, в том числе и подводным способом, с использованием оборудования для дайвинга, но Каховское водохранилище быстро мельчает, делая такую операцию невозможной.- заявляют в Киеве.В то же время основные планы на контрнаступление не поменялись, вероятней всего, ВСУ начнут "приазовское сражение", перейдя в атаку на Запорожском направлении с последующим выходом на Васильевку, Токмак и Мелитополь с перерезанием сухопутного коридора в Крым. Дальше в планах Киева атака на полуостров.