Перспективные проекты и будущее ВМС Южной Кореи

УДК типа "Токто" - на данный момент крупнейший корабль ВМС Южной Кореи. Фото Минобороны США
Республика Корея располагает достаточно многочисленными и вполне современными военно-морскими силами. Морские рубежи страны охраняют десятки вымпелов – неатомные подлодки нескольких проектов, а также надводные корабли всех основных классов, за исключением авианосцев. Сеул планирует продолжать развитие ВМС, для чего сейчас ведет строительство кораблей по нескольким актуальным проектам, а также строит амбициозные планы на будущее.
Актуальные задачи
В настоящее время промышленность Южной Кореи в лице нескольких крупных верфей занимается постройкой кораблей ряда типов по существующим проектам. Актуальный график работ расписан на несколько лет вперед и предусматривает строительство корпусов всех основных классов.
Так, продолжается выполнение заказов на строительство ДЭПЛ типа «Досан Ан Чханхо» или KSS-III. Головной корабль этого типа вошел в состав ВМС в 2021 г., а несколько недель назад, в апреле 2023-го флот принял второй. Третья подлодка готовится к прохождению испытаний. Ее сдача запланирована на следующий год. Кроме того, 30 марта этого года заложили следующий заказ, который будет выполнен к 2026 г.
Макет подлодки типа KSS-III. Фото Wikimedia Commons
Идет по графику строительство эсминцев «Король Седжон Великий» / KDX-III. В прошлом году заложили первый корабль второй серии этого проекта. Его должны сдать до конца 2024 г. В апреле 2023 г. стартовало строительство головного фрегата нового проекта «Чунгнам». Также продолжаются работы по фрегатам «Тэгу». Очередной корабль этого типа спустили на воду в марте и теперь достраивают, а также готовят к испытаниям. Еще два корпуса того же типа находятся на стапелях.
Параллельно идет строительство значительного количества кораблей и катеров других классов. По его итогам, в течение нескольких следующих лет ВМС Южной Кореи получит патрульные катера, десантные катера на воздушной подушке, тральщики и т.д. разных типов. При этом, в отличие от кораблей основных классов, эти вымпелы будут более многочисленными.
Авианосные перспективы
В составе флота имеется два универсальных десантных корабля «Токто», способных нести авиацию, катера и амфибийную технику. В 2019 г. было принято решение о строительстве третьего УДК под рабочим обозначением LPH-II. За счет увеличения размеров и водоизмещения планировали нарастить десант и авиационную группу в сравнении с предыдущими кораблями. Однако в дальнейшем такие планы пересмотрели.
В 2020-21 гг. прошла предварительная теоретическая часть программы LPH-II, по результатам которой ВМС решил отказаться от УДК и построить полноценный легкий авианосец. В начале 2021 г. программу перезапустили под новым индексом CVX. К разработке проектов на конкурсной основе привлекли две ведущие судостроительные организации – Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) и Hyundai Heavy Industries (HHI).
Первоначальный облик перспективного УДК LPX-II / LPH-II. Графика Минобороны Южной Кореи
Уже в 2021 г. организации-участники представили свое видение нового корабля CVX. Предложенные авианосцы в целом соответствовали основным требованиям заказчика, но отличались друг от друга. Кроме того, разработчики позволили себе выйти за рамки технического задания. В документах ВМС указано водоизмещение до 30 тыс. т., тогда как в проектах DSME и HHI этот параметр вышел на уровень 45 и 60 тыс. т. соответственно.
Программа CVX пока находится на стадии разработки предварительных проектов, которые затем сравнят и выберут наиболее удачный. При этом работы столкнулись с некоторыми трудностями. Так, уже в 2022 г. бюджет программы сократили в несколько раз, что могло затруднить или даже остановить разработку. Кроме того, избранный в мае 2022 г. президент Республики и его администрация относятся к авианосцу без особого энтузиазма.
Согласно первоначальным планам 2021 г., текущая стадия программы CVX завершится в 2022-23 гг. выбором наиболее удачного проекта. Затем некоторое время потратят на разработку технической документации, и в середине десятилетия состоится закладка головного авианосца. Сдать его в эксплуатацию хотят не позднее 2033 г. Удастся ли выполнить такие планы, неясно. Сокращение финансирования и неопределенная позиция высшего руководства могут угрожать программе.
Палубная авиация
Авиационную группу будущего УДК LPH-II планировали построить на основе палубных самолетов укороченного взлета F-35B американского производства. Также в нее собирались включить вертолеты имеющихся или перспективных типов. После преобразования LPH-II в CVX от этих идей не отказались, однако планируемые размеры авиагруппы выросли.
Макет авианосца CVX в варианте от HHI. Фото Минобороны Южной Кореи
Практически сразу после старта программы CVX появилась информация о возможном создании и использовании палубной версии южнокорейского истребителя KF-21 Boramae. В мае 2022 г. министерство обороны объявило, что самолет такого рода действительно представляет интерес в контексте строительства авианесущего флота. Уже в сентябре компания KAI, ведущая разработку KF-21, впервые показала макет его палубной модификации.
В KAI сообщили о готовности продолжать разработку проекта KF-21N для ВМС. При наличии интереса со стороны заказчика и соответствующей поддержки, палубный истребитель будет готов в течение нескольких лет. Вполне возможно, что начало его испытаний совпадет с закладкой корабля CVX.
Корабли-арсеналы
ВМС Южной Кореи планируют нарастить свои ударные возможности за счет принципиально новых боевых кораблей. Для противодействия и сдерживания КНДР предлагается разработать и построить несколько «единых огневых кораблей» JFS, способных нести большое количество ракет для нанесения ударов по наземным целям.
Опытный истребитель KF-21 в исходной "сухопутной" версии. Фото Минобороны Южной Кореи
Не так давно компании DSME и HHI проработали предложенные идеи и представили свои концепты корабля JFS. В апреле DSME получила заказ Минобороны на продолжение работ. В течение следующего года она должна сформировать общий облик и определить параметры будущего корабля. Если такой проект устроит заказчика, начнется полноценное проектирование. Строительство кораблей JFS может начаться в середине десятилетия или позже.
Согласно техническому заданию от ВМС, JFS будет представлять собой «корабль-арсенал» с развитым ракетным вооружением. На надводной платформе достаточных размеров и водоизмещения требуется разместить пусковые установки на 80 баллистических ракет нового типа. К середине тридцатых годов флот желает получить три таких корабля. Такой состав ударной группировки позволит обеспечить постоянное патрулирование и дежурство силами, как минимум, одного вымпела.
По известным данным, для JFS разработают собственную баллистическую ракету. Предполагается, что это может быть изделие средней или меньшей дальности, а при его разработке используют опыт предыдущих проектов. Впрочем, точная информация об этом проекте пока не оглашалась.
Концепт кораблей-арсеналов JFS от DSME
Направления развития
Таким образом, Республика Корея строит и обновляет свои военно-морские силы, улучшая их количественные и качественные показатели. Успешно продолжается строительство кораблей, катеров и подлодок по актуальным проектам, в т.ч. по их модернизированным вариантам. Планы такого рода расписаны на несколько лет вперед, и их выполнение определит возможности флота в ближней и средней перспективе.
С прицелом на отдаленное будущее разрабатывается несколько других проектов, причем речь идет об освоении совершенно новых направлений. Впервые в южнокорейской практике ВМС и кораблестроители занимаются созданием полноценного авианосца и корабля-арсенала. При этом для подобных кораблей параллельно будут создаваться самолеты и ракеты новых моделей или модификаций.
Ожидается, что продолжение строительства кораблей и подлодок актуальных типов позволит ВМС Южной Кореи сохранить или улучшить текущее состояние, а также имеющиеся оперативные и боевые возможности. В свою очередь, разработка и строительство авианосца (авианосцев) и кораблей-арсеналов сможет серьезно расширить круг решаемых задач ВМС и повысить их общий потенциал.
Впрочем, получение принципиально новых возможностей связано с известными трудностями. Не имея опыта в разработке авианосцев и «арсеналов», южнокорейская промышленность может столкнуться с теми или иными проблемами. Кроме того, программы CVX и JFS, а также смежные проекты могут оказаться чрезмерно дорогими, что создаст дополнительные риски. Удастся ли флоту и кораблестроителям справиться со всеми возможными трудностями и преградами, покажет время.